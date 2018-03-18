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Стадион: Афонсу Энрикеш
1:1
Второй тайм: 62'
1:0
8' ПенальтиУртадо Паоло
1:1
39' ГолАмилтон Минервино
|
8'
1:0
39'
1:1
Состав команд
56
Маседу
Жоау
20
Аурелиу
Жоау
33
Жубал
Мендес
53
Конан
Гислен
10
Элдон
Рамуш
16
Уртадо
Паоло
11
Рафинья
Диас
44
Гало
Диего
30
Гомеш
Витор
19
Бруну
Брага
33
Дерлей
Диас
Витория Гимарайнш 4-2-3-1
- Основной состав
- 56 Маседу Жоау Вратарь
- 20 Аурелиу Жоау Защитник
- 33 Жубал Мендес Защитник
- 2 Педрао Перейра Защитник
- 53 Конан Гислен Защитник
- 21 Матеус де Андраде Полузащитник
- 10 Элдон Рамуш Полузащитник
- 16 Уртадо Паоло Полузащитник
- 11 Рафинья Диас Полузащитник
- 99 Миранда Рафаэл Нападающий
- 36 Силва Мигел Вратарь
- Запасные игроки
- 13 Афонсу Жоау II Защитник
- 23 Вигариу Жоау Защитник
- 19 Ринкон Себастьян Полузащитник
- 71 Стургеон Фабиу Полузащитник
- 43 Амоа Джозеф Полузащитник
- 9 Велтон Сампаю Нападающий
- Главный тренер: Пезейру Жозе
Авиш 4-3-3
- Основной состав
- 83 Адриано Факкини Вратарь
- 2 Алвес Родриго Защитник
- 26 Родригеш Карлуш Защитник
- 44 Гало Диего Защитник
- 21 Нелсон Рикарду Защитник
- 30 Гомеш Витор Полузащитник
- 15 Тиссоне Фернандо Полузащитник
- 19 Бруну Брага Полузащитник
- 23 Амилтон Минервино Нападающий
- 33 Дерлей Диас Нападающий
- 16 Петролина Нилдо Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Мораес Артур II Вратарь
- 73 Эль-Нуни Хамду Полузащитник
- 29 Фалькао Клаудио Полузащитник
- 11 Фаринья Луис Полузащитник
- 50 Mama Samba Balde Нападающий
- 7 Гедеш Алешандре Нападающий
- 46 Jorge Fellipe
- Главный тренер: Мота Жозе
Предыдущие игры
Витория Гимарайнш (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 11.03.2018 Портимоненсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 04.03.2018 Витория Гимарайнш 0:0 Белененсеш ПЛ
- 24.02.2018 Маритиму 3:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 18.02.2018 Витория Гимарайнш 0:5 Брага ПЛ
- 11.02.2018 Боавишта 1:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 04.02.2018 Витория Гимарайнш 3:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 01.02.2018 Спортинг Л 1:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 21.01.2018 Витория Гимарайнш 3:1 Эшторил ПЛ
- 12.01.2018 Шавиш 4:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 07.01.2018 Порту 4:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 30.12.2017 Морейренсе 3:3 Витория Гимарайнш КЛ
- 23.12.2017 Витория Гимарайнш 0:1 Тондела ПЛ
- 18.12.2017 Морейренсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 14.12.2017 Порту 4:0 Витория Гимарайнш К
- 11.12.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Фейренсе ПЛ
- 07.12.2017 Витория Гимарайнш 1:1 Коньяспор ЛЕ
- 03.12.2017 Витория Сетубал 1:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 28.11.2017 Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 23.11.2017 Ред Булл Зальцбург 3:0 Витория Гимарайнш ЛЕ
- 19.11.2017 Витория Гимарайнш 2:1 Фейренсе К
Авиш (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 10.03.2018 Бенфика 2:0 Авиш ПЛ
- 05.03.2018 Авиш 3:0 Портимоненсе ПЛ
- 28.02.2018 Авиш 1:0 Кальдаш К
- 23.02.2018 Риу Аве 0:0 Авиш ПЛ
- 17.02.2018 Авиш 0:0 Маритиму ПЛ
- 11.02.2018 Белененсеш 2:5 Авиш ПЛ
- 06.02.2018 Авиш 3:0 Боавишта ПЛ
- 30.01.2018 Брага 2:0 Авиш ПЛ
- 21.01.2018 Авиш 0:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 14.01.2018 Спортинг Л 3:0 Авиш ПЛ
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш К
- 07.01.2018 Шавиш 1:1 Авиш ПЛ
- 03.01.2018 Авиш 1:2 Морейренсе ПЛ
- 16.12.2017 Эшторил 3:2 Авиш ПЛ
- 13.12.2017 Униан Мадейра 1:5 Авиш К
- 09.12.2017 Авиш 0:1 Тондела ПЛ
- 03.12.2017 Фейренсе 0:1 Авиш ПЛ
- 25.11.2017 Авиш 1:1 Порту ПЛ
- 19.11.2017 Униан Лейрия 0:3 Авиш К
- 03.11.2017 Витория Сетубал 0:1 Авиш ПЛ
Последние игры между собой
Витория Гимарайнш: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Авиш: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 29.10.2017 Авиш 1:3 Витория Гимарайнш Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|27
|22
|4
|1
|70 - 14
|70
|2.
|Бенфика
|Заявка
|27
|21
|5
|1
|71 - 16
|68
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|51 - 17
|62
|4.
|Брага
|Заявка
|26
|19
|1
|6
|58 - 23
|58
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|33 - 33
|40
|6.
|Маритиму
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|27 - 38
|39
|7.
|Шавиш
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|32 - 39
|36
|8.
|Боавишта
|Заявка
|27
|11
|3
|13
|28 - 37
|36
|9.
|Витория Гимарайнш
|1:1 Заявка
|27
|9
|4
|14
|34 - 49
|31
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|39 - 46
|31
|11.
|Белененсеш
|1:1 Заявка
|27
|7
|9
|11
|23 - 35
|30
|12.
|Тондела
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|30 - 39
|29
|13.
|Авиш
|1:1 Заявка
|27
|6
|8
|13
|28 - 38
|26
|14.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|28 - 47
|25
|15.
|Витория Сетубал
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|30 - 49
|25
|16.
|Фейренсе
|Заявка
|27
|7
|2
|18
|24 - 38
|23
|17.
|Морейренсе
|1:1 Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 39
|23
|18.
|Эшторил
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|24 - 54
|22
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Авиш делает замену. Гомеш Витор уходит с поля, а Claudio Falcao выходит на его замену.
39'
Г О О О О Л - Амилтон Минервино бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Уртадо Паоло из команды Витория Гимарайнш забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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