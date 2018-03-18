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Стадион:
Витория Гимарайнш
1:1
Второй тайм: 62'
Авиш
0'
1:0
8' Пенальти
Уртадо Паоло
1:1
39' Гол
Амилтон Минервино
62'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Авиш делает замену. Гомеш Витор уходит с поля, а Claudio Falcao выходит на его замену.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Амилтон Минервино бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Уртадо Паоло из команды Витория Гимарайнш забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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