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Стадион: Драгау
1:0
2' ГолФелипе Аугусто IV
22' Желтая карточкаЭнрике Нуну
37' Желтая карточкаЭррера Эктор
40' Желтая карточкаБруну Витор
2:0
62' ГолЭррера Эктор
66' Желтая карточкаМаркано Иван
67' Желтая карточкаМандьянг Идрисса
83' Желтая карточкаСпаранья Стефан
|
2'
1:0
22'
37'
40'
62'
2:0
66'
67'
83'
Состав команд
30
Далот
Диогу
16
Эррера
Эктор
23
Энрике
Нуну
25
Симау
Давид
Порту 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Касильяс Икер Вратарь
- 2 Перейра Максимилиано Защитник
- 28 Фелипе Аугусто IV Защитник
- 5 Маркано Иван Защитник
- 30 Далот Диогу Защитник
- 27 Оливейра Сержиу Полузащитник
- 16 Эррера Эктор Полузащитник
- 21 Рикарду Перейра II Полузащитник
- 25 Отавио Эдмилсон Полузащитник
- 8 Браими Ясин Полузащитник
- 9 Абубакар Венсан Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Vanailson Вратарь
- 23 Рейес Диего Защитник
- 10 Торрес Оливер Полузащитник
- 17 Корона Хесус Полузащитник
- 29 Тикиньо Франсиско Нападающий
- 14 Пасьенса Гонсало Нападающий
- 7 Эрнани Фортеш Нападающий
- Главный тренер: Консейсау Сержиу
Боавишта 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Вагнер да Силва Вратарь
- 28 Мескита Тьягу Защитник
- 3 Рафаэл Бранко Защитник
- 23 Энрике Нуну Защитник
- 5 Талоша Жоау Защитник
- 42 Мандьянг Идрисса Полузащитник
- 25 Симау Давид Полузащитник
- 7 Ренату Сантуш Полузащитник
- 10 Эшпинью Фабиу Полузащитник
- 8 Нжие Юсуфа Полузащитник
- 9 Матеуш Галиану Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Асис Жиованас Вратарь
- 6 Робсон Жануариу Защитник
- 22 Спаранья Стефан Защитник
- 18 Кука Миранда Полузащитник
- 16 Рошинья Кошта Полузащитник
- 90 Бруну Витор Полузащитник
- 59 Леонардо Руиз Нападающий
- Главный тренер: Jorge Simao
Предыдущие игры
Порту (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 11.03.2018 Пасуш де Феррейра 1:0 Порту ПЛ
- 06.03.2018 Ливерпуль 0:0 Порту ЛЧ
- 02.03.2018 Порту 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 25.02.2018 Портимоненсе 1:5 Порту ПЛ
- 21.02.2018 Эшторил 1:3 Порту ПЛ
- 18.02.2018 Порту 5:0 Риу Аве ПЛ
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Шавиш 0:4 Порту ПЛ
- 07.02.2018 Порту 1:0 Спортинг Л К
- 03.02.2018 Порту 3:1 Брага ПЛ
- 31.01.2018 Морейренсе 0:0 Порту ПЛ
- 24.01.2018 Спортинг Л 0:0 Порту КЛ
- 20.01.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 11.01.2018 Морейренсе 1:2 Порту К
- 07.01.2018 Порту 4:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 03.01.2018 Фейренсе 1:2 Порту ПЛ
- 30.12.2017 Пасуш де Феррейра 2:3 Порту КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 19.12.2017 Порту 3:1 Маритиму ПЛ
- 14.12.2017 Порту 4:0 Витория Гимарайнш К
Боавишта (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 10.03.2018 Боавишта 1:0 Эшторил ПЛ
- 03.03.2018 Фейренсе 3:0 Боавишта ПЛ
- 25.02.2018 Боавишта 4:0 Витория Сетубал ПЛ
- 17.02.2018 Бенфика 4:0 Боавишта ПЛ
- 11.02.2018 Боавишта 1:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 06.02.2018 Авиш 3:0 Боавишта ПЛ
- 31.01.2018 Боавишта 2:1 Маритиму ПЛ
- 21.01.2018 Риу Аве 2:0 Боавишта ПЛ
- 14.01.2018 Боавишта 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 10.01.2018 Белененсеш 1:1 Боавишта ПЛ
- 03.01.2018 Боавишта 1:3 Брага ПЛ
- 15.12.2017 Пасуш де Феррейра 1:2 Боавишта ПЛ
- 09.12.2017 Боавишта 1:3 Спортинг Л ПЛ
- 02.12.2017 Шавиш 0:0 Боавишта ПЛ
- 25.11.2017 Боавишта 1:0 Морейренсе ПЛ
- 04.11.2017 Тондела 3:2 Боавишта ПЛ
- 28.10.2017 Боавишта 0:3 Порту ПЛ
- 20.10.2017 Эшторил 0:3 Боавишта ПЛ
- 15.10.2017 Вилаверденсе 1:0 Боавишта К
- 30.09.2017 Боавишта 1:0 Фейренсе ПЛ
Последние игры между собой
Порту: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
Боавишта: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
- 28.10.2017 Боавишта 0:3 Порту Примейра-лига
- 26.02.2017 Боавишта 0:1 Порту Примейра-лига
- 23.09.2016 Порту 3:1 Боавишта Примейра-лига
- 14.05.2016 Порту 4:0 Боавишта Примейра-лига
- 13.01.2016 Боавишта 0:1 Порту Кубок
- 10.01.2016 Боавишта 0:5 Порту Примейра-лига
- 23.02.2015 Боавишта 0:2 Порту Примейра-лига
- 21.09.2014 Порту 0:0 Боавишта Примейра-лига
- 02.03.2008 Боавишта 0:0 Порту Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|27
|22
|4
|1
|70 - 14
|70
|2.
|Бенфика
|Заявка
|27
|21
|5
|1
|71 - 16
|68
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|51 - 17
|62
|4.
|Брага
|Заявка
|26
|19
|1
|6
|58 - 23
|58
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|33 - 33
|40
|6.
|Маритиму
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|27 - 38
|39
|7.
|Шавиш
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|32 - 39
|36
|8.
|Боавишта
|Заявка
|27
|11
|3
|13
|28 - 37
|36
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|39 - 46
|31
|10.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|33 - 48
|30
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|22 - 34
|29
|12.
|Тондела
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|30 - 39
|29
|13.
|Авиш
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|27 - 37
|25
|14.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|28 - 47
|25
|15.
|Витория Сетубал
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|30 - 49
|25
|16.
|Фейренсе
|Заявка
|27
|7
|2
|18
|24 - 38
|23
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|20 - 38
|22
|18.
|Эшторил
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|24 - 54
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Порту делает замену. Перейра Максимилиано уходит с поля, а Корона Хесус выходит на его замену.
83'
Спаранья Стефан получил желтую карточку от судьи
81'
Боавишта делает замену. Нжие Юсуфа уходит с поля, а Кука Миранда выходит на его замену.
80'
Порту делает замену. Абубакар Венсан уходит с поля, а Пасьенса Гонсало выходит на его замену.
68'
Боавишта делает замену. Матеуш Галиану уходит с поля, а Спаранья Стефан выходит на его замену.
67'
Мандьянг Идрисса получил желтую карточку от судьи
66'
Маркано Иван получил желтую карточку от судьи
62'
Г О О О О Л - Эррера Эктор бьет в цель!
52'
Порту делает замену. Отавио Эдмилсон уходит с поля, а Торрес Оливер выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Бруну Витор получил желтую карточку от судьи
37'
Эррера Эктор получил желтую карточку от судьи
33'
Боавишта делает замену. Симау Давид уходит с поля, а Бруну Витор выходит на его замену.
22'
Энрике Нуну получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Фелипе Аугусто IV бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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