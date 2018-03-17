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Стадион:
Порту
2:0
Конец матча
Боавишта
0'
1:0
2' Гол
Фелипе Аугусто IV
22' Желтая карточка
Энрике Нуну
37' Желтая карточка
Эррера Эктор
40' Желтая карточка
Бруну Витор
2:0
62' Гол
Эррера Эктор
66' Желтая карточка
Маркано Иван
67' Желтая карточка
Мандьянг Идрисса
83' Желтая карточка
Спаранья Стефан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Порту делает замену. Перейра Максимилиано уходит с поля, а Корона Хесус выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Спаранья Стефан получил желтую карточку от судьи
81'
Боавишта делает замену. Нжие Юсуфа уходит с поля, а Кука Миранда выходит на его замену.
80'
Порту делает замену. Абубакар Венсан уходит с поля, а Пасьенса Гонсало выходит на его замену.
68'
Боавишта делает замену. Матеуш Галиану уходит с поля, а Спаранья Стефан выходит на его замену.

Желтая карточка
67'
Мандьянг Идрисса получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Маркано Иван получил желтую карточку от судьи
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Эррера Эктор бьет в цель!
52'
Порту делает замену. Отавио Эдмилсон уходит с поля, а Торрес Оливер выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Бруну Витор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Эррера Эктор получил желтую карточку от судьи
33'
Боавишта делает замену. Симау Давид уходит с поля, а Бруну Витор выходит на его замену.
Желтая карточка
22'
Энрике Нуну получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Фелипе Аугусто IV бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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