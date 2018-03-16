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Стадион:
Витория Сетубал
1:1
Конец матча
Портимоненсе
0'
1:0
2' Гол
André Preto III
1:1
14' Гол
Денер Клементе
39' Желтая карточка
Тейшейра Жоау II
65' Желтая карточка
Рубен Мигель
90' Желтая карточка
Shoya Nakajima
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Shoya Nakajima получил желтую карточку от судьи
81'
Портимоненсе делает замену. Пиреш Жорже уходит с поля, а Andre Clovis выходит на его замену.
80'
Портимоненсе делает замену. Эвертон Перейра уходит с поля, а Marcel Pereira выходит на его замену.
80'
Сетубал делает замену. Andre Pereira уходит с поля, а Эдинью Арналду выходит на его замену.
68'
Сетубал делает замену. Амарал Жоау уходит с поля, а Башсан Эмрах выходит на его замену.

Желтая карточка
67'
Са Педру получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
65'
Рубен Мигель получил желтую карточку от судьи
58'
Сетубал делает замену. Тейшейра Жоау II уходит с поля, а Арнольд Иссоко выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Тейшейра Жоау II получил желтую карточку от судьи
20'
Портимоненсе делает замену. Табата Бруно уходит с поля, а Веллингтон Луис выходит на его замену.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Денер Клементе бьет в цель!
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Andre Pereira бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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