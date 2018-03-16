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Стадион: Ду Бонфим
1:1
Конец матча
1:0
2' ГолAndré Preto III
1:1
14' ГолДенер Клементе
39' Желтая карточкаТейшейра Жоау II
65' Желтая карточкаРубен Мигель
90' Желтая карточкаShoya Nakajima
|
2'
1:0
14'
1:1
39'
65'
90'
Состав команд
22
Рейш
Нуну
32
Таварес
Йоан
21
Пинту
Нуну
29
Семедо
Жозе
24
Амарал
Жоау
33
Рикарду
Абел
26
Рубен
Мигель
55
Рафа
21
Са
Педру
11
Табата
Бруно
Витория Сетубал 4-4-2
- Основной состав
- 1 Перрейра Криштиану Вратарь
- 91 Патрик де Оливейра Защитник
- 22 Рейш Нуну Защитник
- 32 Таварес Йоан Защитник
- 21 Пинту Нуну Защитник
- 15 Валлисон Маллман Полузащитник
- 29 Семедо Жозе Полузащитник
- 8 Нене Бонилья Полузащитник
- 10 Тейшейра Жоау II Полузащитник
- 77 André Preto III Нападающий
- 24 Амарал Жоау Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Тригейра Педру Вратарь
- 14 Пинту Педру Защитник
- 7 Арнольд Иссоко Полузащитник
- 19 Башсан Эмрах Полузащитник
- 6 Подставски Томаш Полузащитник
- 36 Эдинью Арналду Нападающий
- 33 Де Андраде Аллеф Нападающий
- Главный тренер: Коусейру Жозе
Портимоненсе 4-3-3
- Основной состав
- 33 Рикарду Абел Вратарь
- 14 Хакмен Эммануэль Защитник
- 3 Поссиньоло Лукас Защитник
- 26 Рубен Мигель Защитник
- 55 Рафа Защитник
- 10 Эвертон Перейра Полузащитник
- 7 Денер Клементе Полузащитник
- 21 Са Педру Полузащитник
- 23 Shoya Nakajima Нападающий
- 9 Пиреш Жорже Нападающий
- 11 Табата Бруно Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Наваккио Леонардо Вратарь
- 13 Маседо Фелипе Защитник
- 30 Marcel Pereira Защитник
- 27 Веллингтон Луис Нападающий
- 19 Манафа Вилсон Нападающий
- 97 Andre Clovis
- 8 Federico Nicolas Varela
- Главный тренер: Оливейра Витор
Предыдущие игры
Витория Сетубал (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 11.03.2018 Маритиму 4:2 Витория Сетубал ПЛ
- 04.03.2018 Витория Сетубал 1:0 Риу Аве ПЛ
- 25.02.2018 Боавишта 4:0 Витория Сетубал ПЛ
- 18.02.2018 Витория Сетубал 1:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 10.02.2018 Брага 3:1 Витория Сетубал ПЛ
- 06.02.2018 Витория Сетубал 3:0 Белененсеш ПЛ
- 31.01.2018 Шавиш 2:2 Витория Сетубал ПЛ
- 27.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л КЛ
- 23.01.2018 Витория Сетубал 2:0 Оливейренсе КЛ
- 19.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 15.01.2018 Морейренсе 2:2 Витория Сетубал ПЛ
- 09.01.2018 Тондела 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 04.01.2018 Витория Сетубал 2:2 Эшторил ПЛ
- 30.12.2017 Витория Сетубал 2:2 Бенфика КЛ
- 22.12.2017 Витория Сетубал 2:1 Брага КЛ
- 17.12.2017 Фейренсе 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 10.12.2017 Витория Сетубал 0:5 Порту ПЛ
- 03.12.2017 Витория Сетубал 1:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 26.11.2017 Бенфика 6:0 Витория Сетубал ПЛ
- 18.11.2017 Бенфика 2:0 Витория Сетубал К
Портимоненсе (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 11.03.2018 Портимоненсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 05.03.2018 Авиш 3:0 Портимоненсе ПЛ
- 25.02.2018 Портимоненсе 1:5 Порту ПЛ
- 16.02.2018 Фейренсе 1:3 Портимоненсе ПЛ
- 10.02.2018 Портимоненсе 1:3 Бенфика ПЛ
- 05.02.2018 Маритиму 0:3 Портимоненсе ПЛ
- 29.01.2018 Портимоненсе 4:1 Риу Аве ПЛ
- 20.01.2018 Портимоненсе 1:2 Брага ПЛ
- 14.01.2018 Боавишта 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 08.01.2018 Пасуш де Феррейра 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 04.01.2018 Портимоненсе 0:0 Белененсеш ПЛ
- 29.12.2017 Брага 2:2 Портимоненсе КЛ
- 20.12.2017 Бенфика 2:2 Портимоненсе КЛ
- 17.12.2017 Спортинг Л 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 10.12.2017 Портимоненсе 0:1 Шавиш ПЛ
- 04.12.2017 Эшторил 0:0 Портимоненсе ПЛ
- 25.11.2017 Портимоненсе 2:0 Тондела ПЛ
- 17.11.2017 Порту 3:2 Портимоненсе К
- 04.11.2017 Морейренсе 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 30.10.2017 Портимоненсе 5:2 Витория Сетубал ПЛ
Последние игры между собой
Витория Сетубал: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Портимоненсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
- 30.10.2017 Портимоненсе 5:2 Витория Сетубал Примейра-лига
- 26.10.2017 Портимоненсе 1:2 Витория Сетубал Кубок лиги
- 14.05.2011 Витория Сетубал 3:1 Портимоненсе Примейра-лига
- 07.01.2011 Портимоненсе 3:4 Витория Сетубал Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|26
|21
|4
|1
|68 - 14
|67
|2.
|Бенфика
|Заявка
|26
|20
|5
|1
|69 - 16
|65
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|51 - 17
|62
|4.
|Брага
|Заявка
|26
|19
|1
|6
|58 - 23
|58
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|33 - 33
|40
|6.
|Боавишта
|Заявка
|26
|11
|3
|12
|28 - 35
|36
|7.
|Шавиш
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|32 - 39
|36
|8.
|Маритиму
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|25 - 37
|36
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|39 - 46
|31
|10.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|33 - 48
|30
|11.
|Тондела
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|29 - 37
|29
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|22 - 34
|29
|13.
|Авиш
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|27 - 37
|25
|14.
|Витория Сетубал
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|30 - 49
|25
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|27 - 46
|24
|16.
|Фейренсе
|Заявка
|26
|7
|2
|17
|24 - 36
|23
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|20 - 38
|22
|18.
|Эшторил
|Заявка
|26
|6
|3
|17
|23 - 53
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Shoya Nakajima получил желтую карточку от судьи
81'
Портимоненсе делает замену. Пиреш Жорже уходит с поля, а Andre Clovis выходит на его замену.
80'
Портимоненсе делает замену. Эвертон Перейра уходит с поля, а Marcel Pereira выходит на его замену.
80'
Сетубал делает замену. Andre Pereira уходит с поля, а Эдинью Арналду выходит на его замену.
68'
Сетубал делает замену. Амарал Жоау уходит с поля, а Башсан Эмрах выходит на его замену.
67'
Са Педру получил желтую карточку от судьи
65'
Рубен Мигель получил желтую карточку от судьи
58'
Сетубал делает замену. Тейшейра Жоау II уходит с поля, а Арнольд Иссоко выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Тейшейра Жоау II получил желтую карточку от судьи
20'
Портимоненсе делает замену. Табата Бруно уходит с поля, а Веллингтон Луис выходит на его замену.
14'
Г О О О О Л - Денер Клементе бьет в цель!
2'
Г О О О О Л - Andre Pereira бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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