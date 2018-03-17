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Стадион: Марколину де Каштру
14' Желтая карточкаСилва Тьягу
28' Желтая карточкаГримальдо Алехандро
41' Вторая желтая карточкаСилва Тьягу
0:1
59' ГолХименес Рауль
61' Желтая карточкаАлсенат Жан-Сони
66' Желтая карточкаДиаш Рубен
72' Желтая карточкаПарайба Эдсон
0:2
75' ГолСилва Рафа
86' Красная карточкаБрисеньо Антонио
|
14'
41'
59'
0:1
61'
66'
72'
75'
0:2
86'
Состав команд
22
Кайо
Секко
13
Роша
Луиш
II
23
Гомеш
Тьягу
30
Аурелиу
Луиш
30
Варела
Бруну
66
Диаш
Рубен
21
Пицци
Луиш
27
Силва
Рафа
22
Серви
Франко
Фейренсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Кайо Секко Вратарь
- 28 Алсенат Жан-Сони Защитник
- 13 Роша Луиш II Защитник
- 4 Брисеньо Антонио Защитник
- 23 Гомеш Тьягу Защитник
- 8 Силва Тьягу Полузащитник
- 30 Аурелиу Луиш Полузащитник
- 7 Машаду Луиш Полузащитник
- 50 Кривелларо Рафаэл Полузащитник
- 12 Парайба Эдсон Полузащитник
- 19 Joao Silva III Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Michal Miskiewicz Вратарь
- 32 Флавио Рамос Защитник
- 17 Криш Сантуш Полузащитник
- 6 Joao Graca Полузащитник
- 77 Секу Угу Нападающий
- 21 Караманос Тасос Нападающий
- 45 Silva Oliveira Ze manel
- Главный тренер: Nuno Manta Santos
Бенфика 4-3-3
- Основной состав
- 30 Варела Бруну Вратарь
- 34 Алмейда Андре Защитник
- 66 Диаш Рубен Защитник
- 33 Жардел Нивалдо Защитник
- 3 Гримальдо Алехандро Защитник
- 21 Пицци Луиш Полузащитник
- 5 Фейса Любомир Полузащитник
- 17 Живкович Андрия Полузащитник
- 27 Силва Рафа Нападающий
- 10 Жонас Оливейра Нападающий
- 22 Серви Франко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Свилар Миле Вратарь
- 19 Элизеу Перейра Защитник
- 4 Луизао Андерсон Защитник
- 90 Карвалью Жоау Полузащитник
- 7 Самарис Андреас Полузащитник
- 9 Хименес Рауль Нападающий
- 14 Сеферович Харис Нападающий
- Главный тренер: Витория Руй
Предыдущие игры
Фейренсе (последние 20 матчей: +4 =1 -15)
- 10.03.2018 Риу Аве 2:1 Фейренсе ПЛ
- 03.03.2018 Фейренсе 3:0 Боавишта ПЛ
- 24.02.2018 Белененсеш 1:0 Фейренсе ПЛ
- 16.02.2018 Фейренсе 1:3 Портимоненсе ПЛ
- 11.02.2018 Спортинг Л 2:0 Фейренсе ПЛ
- 04.02.2018 Фейренсе 1:2 Шавиш ПЛ
- 29.01.2018 Пасуш де Феррейра 2:1 Фейренсе ПЛ
- 21.01.2018 Фейренсе 1:0 Морейренсе ПЛ
- 14.01.2018 Тондела 3:1 Фейренсе ПЛ
- 09.01.2018 Эшторил 0:2 Фейренсе ПЛ
- 03.01.2018 Фейренсе 1:2 Порту ПЛ
- 30.12.2017 Фейренсе 2:2 Оливейренсе КЛ
- 17.12.2017 Фейренсе 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 11.12.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Фейренсе ПЛ
- 03.12.2017 Фейренсе 0:1 Авиш ПЛ
- 27.11.2017 Брага 3:1 Фейренсе ПЛ
- 19.11.2017 Витория Гимарайнш 2:1 Фейренсе К
- 11.11.2017 Морейренсе 2:1 Фейренсе КЛ
- 05.11.2017 Фейренсе 0:1 Маритиму ПЛ
- 27.10.2017 Бенфика 1:0 Фейренсе ПЛ
Бенфика (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 10.03.2018 Бенфика 2:0 Авиш ПЛ
- 03.03.2018 Бенфика 5:0 Маритиму ПЛ
- 24.02.2018 Пасуш де Феррейра 1:3 Бенфика ПЛ
- 17.02.2018 Бенфика 4:0 Боавишта ПЛ
- 10.02.2018 Портимоненсе 1:3 Бенфика ПЛ
- 03.02.2018 Бенфика 5:1 Риу Аве ПЛ
- 30.01.2018 Белененсеш 1:1 Бенфика ПЛ
- 20.01.2018 Бенфика 3:0 Шавиш ПЛ
- 13.01.2018 Брага 1:3 Бенфика ПЛ
- 07.01.2018 Морейренсе 0:2 Бенфика ПЛ
- 04.01.2018 Бенфика 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 30.12.2017 Витория Сетубал 2:2 Бенфика КЛ
- 20.12.2017 Бенфика 2:2 Портимоненсе КЛ
- 17.12.2017 Тондела 1:5 Бенфика ПЛ
- 14.12.2017 Риу Аве 3:2 Бенфика К
- 09.12.2017 Бенфика 3:1 Эшторил ПЛ
- 05.12.2017 Бенфика 0:2 Базель ЛЧ
- 01.12.2017 Порту 0:0 Бенфика ПЛ
- 26.11.2017 Бенфика 6:0 Витория Сетубал ПЛ
- 22.11.2017 ЦСКА Москва 2:0 Бенфика ЛЧ
Последние игры между собой
Фейренсе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Бенфика: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|27
|21
|5
|1
|71 - 16
|68
|2.
|Порту
|Заявка
|26
|21
|4
|1
|68 - 14
|67
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|51 - 17
|62
|4.
|Брага
|Заявка
|26
|19
|1
|6
|58 - 23
|58
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|33 - 33
|40
|6.
|Маритиму
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|27 - 38
|39
|7.
|Боавишта
|Заявка
|26
|11
|3
|12
|28 - 35
|36
|8.
|Шавиш
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|32 - 39
|36
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|39 - 46
|31
|10.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|33 - 48
|30
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|22 - 34
|29
|12.
|Тондела
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|30 - 39
|29
|13.
|Авиш
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|27 - 37
|25
|14.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|28 - 47
|25
|15.
|Витория Сетубал
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|30 - 49
|25
|16.
|Фейренсе
|Заявка
|27
|7
|2
|18
|24 - 38
|23
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|20 - 38
|22
|18.
|Эшторил
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|24 - 54
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бенфика делает замену. Диаш Рубен уходит с поля, а Самарис Андреас выходит на его замену.
86'
УДАЛЕНИЕ! - Брисеньо Антонио увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
82'
Фейренсе делает замену. Кривелларо Рафаэл уходит с поля, а Криш Сантуш выходит на его замену.
82'
Фейренсе делает замену. Машаду Луиш уходит с поля, а Караманос Тасос выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Силва Рафа бьет в цель!
72'
Парайба Эдсон получил желтую карточку от судьи
70'
Фейренсе делает замену. Аурелиу Луиш уходит с поля, а Joao Graca выходит на его замену.
66'
Диаш Рубен получил желтую карточку от судьи
61'
Алсенат Жан-Сони получил желтую карточку от судьи
59'
Г О О О О Л - Хименес Рауль бьет в цель!
59'
Бенфика делает замену. Гримальдо Алехандро уходит с поля, а Хименес Рауль выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Силва Тьягу получает вторую желтую карточку. Удаление.
28'
Гримальдо Алехандро получил желтую карточку от судьи
14'
Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Marcolino de Castro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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