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Стадион:
Фейренсе
0:2
Конец матча
Бенфика
0'
14' Желтая карточка
Силва Тьягу
28' Желтая карточка
Гримальдо Алехандро
41' Вторая желтая карточка
Силва Тьягу
0:1
59' Гол
Хименес Рауль
61' Желтая карточка
Алсенат Жан-Сони
66' Желтая карточка
Диаш Рубен
72' Желтая карточка
Парайба Эдсон
0:2
75' Гол
Силва Рафа
86' Красная карточка
Брисеньо Антонио
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бенфика делает замену. Диаш Рубен уходит с поля, а Самарис Андреас выходит на его замену.
86'
УДАЛЕНИЕ! - Брисеньо Антонио увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
82'
Фейренсе делает замену. Кривелларо Рафаэл уходит с поля, а Криш Сантуш выходит на его замену.
82'
Фейренсе делает замену. Машаду Луиш уходит с поля, а Караманос Тасос выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Силва Рафа бьет в цель!

Желтая карточка
72'
Парайба Эдсон получил желтую карточку от судьи
70'
Фейренсе делает замену. Аурелиу Луиш уходит с поля, а Joao Graca выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Диаш Рубен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Алсенат Жан-Сони получил желтую карточку от судьи
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Хименес Рауль бьет в цель!
59'
Бенфика делает замену. Гримальдо Алехандро уходит с поля, а Хименес Рауль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Силва Тьягу получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
28'
Гримальдо Алехандро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
14'
Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Marcolino de Castro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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