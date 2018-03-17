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Стадион: Жоау Кардошу
1:0
10' ГолКардозу Мигел
1:1
43' ГолДьедеррик Жоэль
51' Желтая карточкаБруну Давид
1:2
53' ГолДьедеррик Жоэль
57' Желтая карточкаТавареш Элдер
90' Желтая карточкаСантос Пабло
|
10'
1:0
43'
1:1
51'
53'
1:2
57'
57'
76'
90'
Состав команд
22
Бруну
Давид
10
Нуну
Педру
23
Бибито
20
Baiano
I
15
Клебер
Жан
Тондела 4-4-2
- Основной состав
- 1 Рамош Клаудиу Вратарь
- 22 Бруну Давид Защитник
- 44 Jorge Fernandes Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 23 Жуанзинью Карлуш Защитник
- 9 Бойд Тайлер Полузащитник
- 27 Монтейру Бруну Полузащитник
- 8 Тавареш Элдер Полузащитник
- 11 Кардозу Мигел Полузащитник
- 10 Нуну Педру Нападающий
- 19 Томане Антониу Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Жанота Рикарду Вратарь
- 32 Icaro Silva Защитник
- 2 Муфи Фахд Защитник
- 17 Жока Полузащитник
- 15 Дельгадо Хуан III Полузащитник
- 7 Гонсалвеш Клод Полузащитник
- 99 Эли Сильва Нападающий
- Главный тренер: Пепа
Маритиму 4-4-2
- Основной состав
- 1 Абедзаде Амир Вратарь
- 23 Бибито Защитник
- 5 Зайнадин Джуниор Защитник
- 4 Сантос Пабло Защитник
- 17 Феррейра Рубен Защитник
- 8 Jorge Correa Полузащитник
- 20 Baiano I Полузащитник
- 15 Клебер Жан Полузащитник
- 33 Валенте Рикарду Полузащитник
- 95 Дьедеррик Жоэль Нападающий
- 9 Пиньо Родриго Нападающий
- Запасные игроки
- 94 Шарлес Силва Вратарь
- 24 Диней Борхес Защитник
- 45 Fabio China Полузащитник
- 21 Гамбоа Жоау Полузащитник
- 6 Сен Эрдем Полузащитник
- 93 Эвертон Энрике Нападающий
- 10 Казарян Геворг Нападающий
- Главный тренер: Рамуш Даниэл
Предыдущие игры
Тондела (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 11.03.2018 Белененсеш 0:0 Тондела ПЛ
- 04.03.2018 Тондела 2:0 Шавиш ПЛ
- 26.02.2018 Брага 1:0 Тондела ПЛ
- 19.02.2018 Тондела 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 09.02.2018 Пасуш де Феррейра 0:2 Тондела ПЛ
- 04.02.2018 Тондела 1:2 Морейренсе ПЛ
- 30.01.2018 Эшторил 3:0 Тондела ПЛ
- 20.01.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 14.01.2018 Тондела 3:1 Фейренсе ПЛ
- 09.01.2018 Тондела 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 23.12.2017 Витория Гимарайнш 0:1 Тондела ПЛ
- 17.12.2017 Тондела 1:5 Бенфика ПЛ
- 09.12.2017 Авиш 0:1 Тондела ПЛ
- 02.12.2017 Тондела 1:3 Риу Аве ПЛ
- 25.11.2017 Портимоненсе 2:0 Тондела ПЛ
- 18.11.2017 Тондела 0:1 Лузитану Вилдемойньос ТМК
- 04.11.2017 Тондела 3:2 Боавишта ПЛ
- 28.10.2017 Маритиму 2:0 Тондела ПЛ
- 22.10.2017 Тондела 2:0 Белененсеш ПЛ
- 15.10.2017 Лейшоэш 3:2 Тондела К
Маритиму (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 11.03.2018 Маритиму 4:2 Витория Сетубал ПЛ
- 03.03.2018 Бенфика 5:0 Маритиму ПЛ
- 24.02.2018 Маритиму 3:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 17.02.2018 Авиш 0:0 Маритиму ПЛ
- 10.02.2018 Риу Аве 3:0 Маритиму ПЛ
- 05.02.2018 Маритиму 0:3 Портимоненсе ПЛ
- 31.01.2018 Боавишта 2:1 Маритиму ПЛ
- 20.01.2018 Маритиму 0:0 Белененсеш ПЛ
- 13.01.2018 Пасуш де Феррейра 0:0 Маритиму ПЛ
- 07.01.2018 Спортинг Л 5:0 Маритиму ПЛ
- 03.01.2018 Маритиму 1:2 Шавиш ПЛ
- 29.12.2017 Маритиму 3:2 Униан Мадейра КЛ
- 22.12.2017 Белененсеш 0:0 Маритиму КЛ
- 19.12.2017 Порту 3:1 Маритиму ПЛ
- 12.12.2017 Маритиму 1:0 Брага ПЛ
- 06.12.2017 Маритиму 0:0 Кова-Пьедаде К
- 02.12.2017 Морейренсе 1:1 Маритиму ПЛ
- 26.11.2017 Маритиму 0:0 Эшторил ПЛ
- 19.11.2017 АД Оливейренсе 2:3 Маритиму К
- 05.11.2017 Фейренсе 0:1 Маритиму ПЛ
Последние игры между собой
Тондела: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Маритиму: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
- 28.10.2017 Маритиму 2:0 Тондела Примейра-лига
- 25.02.2017 Тондела 1:1 Маритиму Примейра-лига
- 25.09.2016 Маритиму 2:0 Тондела Примейра-лига
- 26.07.2016 Тондела 4:3 Маритиму Товарищеские матчи. Клубы
- 21.02.2016 Тондела 3:4 Маритиму Примейра-лига
- 27.09.2015 Маритиму 1:0 Тондела Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|27
|21
|5
|1
|71 - 16
|68
|2.
|Порту
|Заявка
|26
|21
|4
|1
|68 - 14
|67
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|51 - 17
|62
|4.
|Брага
|Заявка
|26
|19
|1
|6
|58 - 23
|58
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|33 - 33
|40
|6.
|Маритиму
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|27 - 38
|39
|7.
|Боавишта
|Заявка
|26
|11
|3
|12
|28 - 35
|36
|8.
|Шавиш
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|32 - 39
|36
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|39 - 46
|31
|10.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|33 - 48
|30
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|22 - 34
|29
|12.
|Тондела
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|30 - 39
|29
|13.
|Авиш
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|27 - 37
|25
|14.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|28 - 47
|25
|15.
|Витория Сетубал
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|30 - 49
|25
|16.
|Фейренсе
|Заявка
|27
|7
|2
|18
|24 - 38
|23
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|20 - 38
|22
|18.
|Эшторил
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|24 - 54
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сантос Пабло получил желтую карточку от судьи
88'
Маритиму делает замену. Валенте Рикарду уходит с поля, а Диней Борхес выходит на его замену.
86'
Маритиму делает замену. Пиньо Родриго уходит с поля, а Сен Эрдем выходит на его замену.
79'
Маритиму делает замену. Jorge Correa уходит с поля, а Казарян Геворг выходит на его замену.
76'
Тондела делает замену. Тавареш Элдер уходит с поля, а Жока выходит на его замену.
57'
Тондела делает замену. Нуну Педру уходит с поля, а Эли Сильва выходит на его замену.
57'
Тондела делает замену. Бойд Тайлер уходит с поля, а Дельгадо Хуан III выходит на его замену.
57'
Тавареш Элдер получил желтую карточку от судьи
53'
Г О О О О Л - Дьедеррик Жоэль бьет в цель!
51'
Бруну Давид получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Дьедеррик Жоэль бьет в цель!
10'
Г О О О О Л - Кардозу Мигел бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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