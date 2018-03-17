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Стадион:
Тондела
1:2
Конец матча
Маритиму
0'
1:0
10' Гол
Кардозу Мигел
1:1
43' Гол
Дьедеррик Жоэль
51' Желтая карточка
Бруну Давид
1:2
53' Гол
Дьедеррик Жоэль
57' Желтая карточка
Тавареш Элдер
90' Желтая карточка
Сантос Пабло
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Сантос Пабло получил желтую карточку от судьи
88'
Маритиму делает замену. Валенте Рикарду уходит с поля, а Диней Борхес выходит на его замену.
86'
Маритиму делает замену. Пиньо Родриго уходит с поля, а Сен Эрдем выходит на его замену.
79'
Маритиму делает замену. Jorge Correa уходит с поля, а Казарян Геворг выходит на его замену.
76'
Тондела делает замену. Тавареш Элдер уходит с поля, а Жока выходит на его замену.

57'
Тондела делает замену. Нуну Педру уходит с поля, а Эли Сильва выходит на его замену.
57'
Тондела делает замену. Бойд Тайлер уходит с поля, а Дельгадо Хуан III выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Тавареш Элдер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Дьедеррик Жоэль бьет в цель!
Желтая карточка
51'
Бруну Давид получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Дьедеррик Жоэль бьет в цель!
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Кардозу Мигел бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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