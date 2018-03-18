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Стадион:
Трабзонспор
4:1
Конец матча
Малатьяспор
0'
1:0
24' Пенальти
Йилмаз Бурак
1:1
36' Гол
Бутаиб Халид
52' Желтая карточка
Губочан Томаш
61' Желтая карточка
Онази Оджени
2:1
64' Гол
Язиджи Юсуф
3:1
66' Гол
Язиджи Юсуф
77' Желтая карточка
Мина Артуро
4:1
86' Гол
Онази Оджени
90'+6
Второй тайм
96'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Трабзонспор заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
95'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
95'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Перейра Мишель нанес удар в каркас ворот!

95'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
94'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
94'
Как он промахнулся? Язиджи Юсуф имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
94'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
92'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бюйюк Адем мяча так и не получил
Фол, нарушение
92'
Дория Матеус из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Йилмаз Бурак пострадал.
91'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
91'
Н'Дойе Даме не смог попасть в створ ударом издали
91'
Йилмаз Бурак имел все шансы забить, но Озбир Эртач сделал отличный сейв!
91'
Отличные скиллы показывает Йилмаз Бурак, обводя своих соперников
91'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
90'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
90'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Бюйюк Адем нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Перейра Жоау из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Бюйюк Адем
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Онази Оджени забивает!
86'
Онази Оджени из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
86'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
Abdulkadir Omur нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор играет в стеночку с партнером по команде. Йилмаз Бурак это был.
85'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
84'
Gilberto коснулся мяча рукой.
84'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Йилмаз Бурак не смог удачно сыграть.
84'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
84'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
83'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Дория Матеус из команды Малатьяспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Тактическая замена. Бутаиб Халид уходит с поля и его заменяет Перейра Мишель
Травма, повреждение
79'
Кыврак Онур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Gilberto имел все шансы забить, но Кыврак Онур сделал отличный сейв!
79'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
79'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор идет с мячом вперед на обострение...
78'
Gilberto имел все шансы забить, но Кыврак Онур сделал отличный сейв!
78'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Желтая карточка
77'
Мина Артуро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Мина Артуро из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
77'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
77'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
76'
Мина Артуро из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Йилмаз Бурак пострадал.
76'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
75'
Okechukwu Godson Azubuike на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Тактическая замена. Соса Хосе уходит с поля и его заменяет Abdulkadir Omur
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Gilberto пробует нанести удар издали, но Кыврак Онур держит все под контролем
74'
Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
73'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
73'
ШАНС! Язиджи Юсуф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
72'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
71'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
Угловой
71'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор подал угловой слева.
71'
Тактическая замена. Sadik Ciftpinar уходит с поля и его заменяет Gilberto
71'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
70'
Судья свистит. Bugra Cagiran атаковал сзади соперника. Это Куцка Юрай заработал своей команде штрафной
69'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Язиджи Юсуф мяча так и не получил
68'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
68'
Мина Артуро не смог попасть в створ ударом издали
68'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Дория Матеус выбил мяч подальше от ворот.
66'
Н'Дойе Даме сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Язиджи Юсуф записал гол на свой счет!
66'
Опасность! Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Бутаиб Халид из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Перейра Жоау
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Отличный командный гол!
64'
Йилмаз Бурак сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Язиджи Юсуф записал гол на свой счет!
64'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
64'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
64'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Bugra Cagiran навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Демирок Угур из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Bugra Cagiran пострадал.
Фол, нарушение
62'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Язиджи Юсуф пострадал.
62'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
61'
Судья подбегает и показывает Онази Оджени из команды Трабзонспор отложенную желтую карточку за фол.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Дория Матеус из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Язиджи Юсуф
60'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
60'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
59'
Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Йокушлу Окай пострадал.
59'
Мина Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Онази Оджени выбил мяч подальше от ворот.
59'
Sadik Ciftpinar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
57'
Тактическая замена. Шахан Олджай уходит с поля и его заменяет Н'Дойе Даме
56'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бутаиб Халид делает скидку назад вдоль ворот
56'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
56'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
55'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
55'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
55'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
Соса Хосе из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
54'
Мина Артуро из команды Малатьяспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
54'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
52'
Губочан Томаш грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Фол, нарушение
52'
Безумный фол. Губочан Томаш грубо играет против соперника. Пострадал Мина Артуро
52'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
52'
Дория Матеус выбил мяч подальше от ворот.
51'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
48'
Бюйюк Адем не смог попасть в створ ударом издали
47'
Озбир Эртач взял и забрал мяч на выходе
47'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Sadik Ciftpinar из команды Малатьяспор.
47'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Sadik Ciftpinar из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Угловой
47'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
47'
Мина Артуро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
47'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
47'
Мина Артуро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
47'
Демирок Угур коснулся мяча рукой.
46'
Онази Оджени из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Шахан Олджай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бюйюк Адем нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Бюйюк Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Бюйюк Адем
44'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор идет с мячом вперед на обострение...
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
43'
Дория Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
42'
Озбир Эртач взял и забрал мяч на выходе
42'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
42'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Sadik Ciftpinar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Перейра Жоау выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
38'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Aytac Kara получил травму и заменен. Bugra Cagiran выходит на поле.
36'
Aytac Kara сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
ГОЛ! - Бутаиб Халид из команды Малатьяспор наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
36'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Aytac Kara из команды Малатьяспор подал угловой справа.
36'
Штрафной исполнил Aytac Kara, после его удара Кыврак Онур сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
35'
Онази Оджени из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Шебаке Иссам пострадал.
34'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
34'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Шебаке Иссам оказался на газоне.
33'
Aytac Kara из команды Малатьяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
32'
Мина Артуро из команды Малатьяспор играет слишком грубо. Йилмаз Бурак оказался на газоне.
Травма, повреждение
31'
Йилмаз Бурак возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Новак Филип получил травму и заменен. Губочан Томаш выходит на поле.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Язиджи Юсуф
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Йилмаз Бурак получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
28'
Йилмаз Бурак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Sadik Ciftpinar из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
27'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
27'
Шебаке Иссам нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
25'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор забивает с точки!
Фол, нарушение
23'
ПЕНАЛЬТИ! - Дория Матеус атаковал сзади соперника. Это Шахан Олджай заработал своей команде одиннадцатиметровый!
23'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор делает неудачный навес.
22'
Дория Матеус выбил мяч подальше от ворот.
22'
Murat Yildirim имел все шансы забить, но Кыврак Онур сделал отличный сейв!
21'
Murat Yildirim из команды Малатьяспор играет в стеночку с партнером по команде. Aytac Kara это был.
21'
Мина Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Онази Оджени выбил мяч подальше от ворот.
20'
Aytac Kara из команды Малатьяспор сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
20'
Okechukwu Godson Azubuike выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Новак Филип из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
18'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Мина Артуро выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
17'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
17'
Демирок Угур выбил мяч подальше от ворот.
17'
Озбир Эртач взял и забрал мяч на выходе
Угловой
16'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
16'
Мина Артуро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
16'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
16'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Sadik Ciftpinar из команды Малатьяспор.
16'
Шахан Олджай имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
16'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
15'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
15'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Йилмаз Бурак делает скидку назад вдоль ворот
14'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
14'
Sadik Ciftpinar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
13'
Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
12'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор в офсайде
12'
Дория Матеус выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Бюйюк Адем
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
10'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Куцка Юрай пострадал.
10'
Куцка Юрай нанес удар головой, но Озбир Эртач спокойно отбил мяч.
10'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Sadik Ciftpinar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
8'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор делает пас партнеру.
8'
Aytac Kara выбил мяч подальше от ворот.
7'
Aytac Kara пробует нанести удар издали, но Кыврак Онур держит все под контролем
7'
Мина Артуро из команды Малатьяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
Язиджи Юсуф пробует нанести удар издали, но Озбир Эртач держит все под контролем
6'
Дория Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
5'
Йилмаз Бурак коснулся мяча рукой.
Офсайд
5'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор в офсайде
5'
Мина Артуро выбил мяч подальше от ворот.
5'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
4'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Murat Yildirim пострадал.
4'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Али из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
3'
Озбир Эртач взял и забрал мяч на выходе
3'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
3'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
2'
Aytac Kara из команды Малатьяспор играет слишком грубо. Онази Оджени оказался на газоне.
2'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Aytac Kara из команды Малатьяспор подал угловой справа.
1'
Okechukwu Godson Azubuike нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малатьяспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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