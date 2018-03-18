Стадион: Senol Gunes Akyazi Stadyumu
4:1
Конец матча
1:0
24' ПенальтиЙилмаз Бурак
1:1
36' ГолБутаиб Халид
52' Желтая карточкаГубочан Томаш
61' Желтая карточкаОнази Оджени
2:1
64' ГолЯзиджи Юсуф
3:1
66' ГолЯзиджи Юсуф
77' Желтая карточкаМина Артуро
4:1
86' ГолОнази Оджени
Второй тайм
96'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Трабзонспор заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
95'
95'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Перейра Мишель нанес удар в каркас ворот!
95'
94'
94'
Как он промахнулся? Язиджи Юсуф имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
94'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
92'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бюйюк Адем мяча так и не получил
92'
Дория Матеус из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Йилмаз Бурак пострадал.
91'
91'
Н'Дойе Даме не смог попасть в створ ударом издали
91'
Йилмаз Бурак имел все шансы забить, но Озбир Эртач сделал отличный сейв!
91'
Отличные скиллы показывает Йилмаз Бурак, обводя своих соперников
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
90'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Бюйюк Адем нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Судья сигнализирует, что Перейра Жоау из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Бюйюк Адем
86'
Г О О О О Л - Онази Оджени забивает!
86'
Онази Оджени из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
86'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
Abdulkadir Omur нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор играет в стеночку с партнером по команде. Йилмаз Бурак это был.
85'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Gilberto коснулся мяча рукой.
84'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Йилмаз Бурак не смог удачно сыграть.
84'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
84'
83'
83'
82'
Дория Матеус из команды Малатьяспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Тактическая замена. Бутаиб Халид уходит с поля и его заменяет Перейра Мишель
79'
Кыврак Онур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Gilberto имел все шансы забить, но Кыврак Онур сделал отличный сейв!
79'
79'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор идет с мячом вперед на обострение...
78'
Gilberto имел все шансы забить, но Кыврак Онур сделал отличный сейв!
78'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
77'
Мина Артуро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
77'
Судья сигнализирует, что Мина Артуро из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
77'
77'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
77'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
76'
Мина Артуро из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Йилмаз Бурак пострадал.
76'
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Okechukwu Godson Azubuike на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Тактическая замена. Соса Хосе уходит с поля и его заменяет Abdulkadir Omur
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Gilberto пробует нанести удар издали, но Кыврак Онур держит все под контролем
74'
Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
73'
73'
73'
ШАНС! Язиджи Юсуф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
72'
72'
71'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
71'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор подал угловой слева.
71'
Тактическая замена. Sadik Ciftpinar уходит с поля и его заменяет Gilberto
71'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Судья свистит. Bugra Cagiran атаковал сзади соперника. Это Куцка Юрай заработал своей команде штрафной
69'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Язиджи Юсуф мяча так и не получил
68'
68'
Мина Артуро не смог попасть в створ ударом издали
68'
68'
66'
Н'Дойе Даме сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Язиджи Юсуф записал гол на свой счет!
66'
Опасность! Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
66'
Судья сигнализирует, что Бутаиб Халид из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Перейра Жоау
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Отличный командный гол!
64'
Йилмаз Бурак сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Язиджи Юсуф записал гол на свой счет!
64'
64'
64'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
64'
Bugra Cagiran навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Демирок Угур из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Bugra Cagiran пострадал.
62'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Язиджи Юсуф пострадал.
62'
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Судья подбегает и показывает Онази Оджени из команды Трабзонспор отложенную желтую карточку за фол.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Судья сигнализирует, что Дория Матеус из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Язиджи Юсуф
60'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
60'
59'
Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Йокушлу Окай пострадал.
59'
Мина Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Онази Оджени выбил мяч подальше от ворот.
59'
58'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
57'
Тактическая замена. Шахан Олджай уходит с поля и его заменяет Н'Дойе Даме
56'
56'
Бутаиб Халид делает скидку назад вдоль ворот
56'
56'
55'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
55'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
55'
55'
Соса Хосе из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
55'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
54'
Мина Артуро из команды Малатьяспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
54'
52'
Губочан Томаш грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
52'
Безумный фол. Губочан Томаш грубо играет против соперника. Пострадал Мина Артуро
52'
52'
52'
51'
51'
50'
48'
Бюйюк Адем не смог попасть в створ ударом издали
47'
47'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Sadik Ciftpinar из команды Малатьяспор.
47'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Sadik Ciftpinar из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
47'
47'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
47'
47'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Демирок Угур коснулся мяча рукой.
46'
Онази Оджени из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Шахан Олджай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бюйюк Адем нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Бюйюк Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Бюйюк Адем
44'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор идет с мячом вперед на обострение...
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
43'
Дория Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
41'
41'
Перейра Жоау выбил мяч подальше от ворот.
40'
Судья сигнализирует, что Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
38'
37'
Aytac Kara получил травму и заменен. Bugra Cagiran выходит на поле.
36'
Aytac Kara сделал результативную передачу.
36'
ГОЛ! - Бутаиб Халид из команды Малатьяспор наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
36'
36'
Aytac Kara из команды Малатьяспор подал угловой справа.
36'
Штрафной исполнил Aytac Kara, после его удара Кыврак Онур сделал классный сейв. Угловой
35'
Онази Оджени из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Шебаке Иссам пострадал.
34'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор идет с мячом вперед на обострение...
34'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Шебаке Иссам оказался на газоне.
33'
Aytac Kara из команды Малатьяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Мина Артуро из команды Малатьяспор играет слишком грубо. Йилмаз Бурак оказался на газоне.
31'
Йилмаз Бурак возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Новак Филип получил травму и заменен. Губочан Томаш выходит на поле.
31'
Судья сигнализирует, что Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Язиджи Юсуф
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Йилмаз Бурак получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Йилмаз Бурак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Судья сигнализирует, что Sadik Ciftpinar из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
27'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
27'
Шебаке Иссам нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
25'
25'
24'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор забивает с точки!
23'
ПЕНАЛЬТИ! - Дория Матеус атаковал сзади соперника. Это Шахан Олджай заработал своей команде одиннадцатиметровый!
23'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор делает неудачный навес.
22'
22'
Murat Yildirim имел все шансы забить, но Кыврак Онур сделал отличный сейв!
21'
Murat Yildirim из команды Малатьяспор играет в стеночку с партнером по команде. Aytac Kara это был.
21'
Мина Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Онази Оджени выбил мяч подальше от ворот.
20'
Aytac Kara из команды Малатьяспор сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
20'
Okechukwu Godson Azubuike выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Новак Филип из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
18'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Мина Артуро выбил мяч подальше от ворот.
17'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
17'
Демирок Угур выбил мяч подальше от ворот.
17'
16'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
16'
16'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой слева.
16'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Sadik Ciftpinar из команды Малатьяспор.
16'
Шахан Олджай имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
16'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
15'
15'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Йилмаз Бурак делает скидку назад вдоль ворот
14'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
13'
13'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
13'
Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор идет с мячом вперед на обострение...
12'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор в офсайде
12'
12'
Судья сигнализирует, что Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Бюйюк Адем
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Куцка Юрай пострадал.
10'
Куцка Юрай нанес удар головой, но Озбир Эртач спокойно отбил мяч.
10'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
9'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
8'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор делает пас партнеру.
8'
Aytac Kara выбил мяч подальше от ворот.
7'
Aytac Kara пробует нанести удар издали, но Кыврак Онур держит все под контролем
7'
Мина Артуро из команды Малатьяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
6'
Язиджи Юсуф пробует нанести удар издали, но Озбир Эртач держит все под контролем
6'
Дория Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
5'
Йилмаз Бурак коснулся мяча рукой.
5'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор в офсайде
5'
Мина Артуро выбил мяч подальше от ворот.
5'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
4'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Murat Yildirim пострадал.
4'
3'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Али из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
3'
3'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
3'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Aytac Kara из команды Малатьяспор играет слишком грубо. Онази Оджени оказался на газоне.
2'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
1'
Aytac Kara из команды Малатьяспор подал угловой справа.
1'
Okechukwu Godson Azubuike нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малатьяспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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