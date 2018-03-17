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Стадион:
Генчлербирлиги
0:1
Второй тайм: 48'
Акхисар Беледиеспор
0'
27' Желтая карточка
Luccas Claro
0:1
43' Гол
Селезнёв Евгений
48'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Селезнёв Евгений бьет в цель!
42'
Акхизар Беледье делает замену. Юмлу Мустафа уходит с поля, а Нункеу Дани выходит на его замену.
32'
Генчлербирлиги делает замену. Luccas Claro уходит с поля, а Ману Элвис выходит на его замену.
Желтая карточка
27'
Luccas Claro получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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