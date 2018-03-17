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Стадион: Анкара 19 Майис
0:1
Второй тайм: 48'
27' Желтая карточкаLuccas Claro
0:1
43' ГолСелезнёв Евгений
|
27'
43'
0:1
Состав команд
Генчлербирлиги
- Основной состав
- 1 Хопф Йоханнес Вратарь
- 25 Улудаг Алпер Защитник
- 6 Политевич Сергей Защитник
- 12 Luccas Claro Защитник
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 2 Огюз Ахмет Защитник
- 58 Карабулут Айдын Полузащитник
- 55 Халили Абдул Полузащитник
- 8 Шчекич Александар Полузащитник
- 84 Сессеньон Стефан Полузащитник
- 32 Шкулетич Петар Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Taha Demirtas Вратарь
- 27 Погба Флорентин Защитник
- 21 Озкан Сердар Полузащитник
- 61 Явру Зеки Полузащитник
- 20 Исса Камал Полузащитник
- 11 Милинкович Марко Полузащитник
- 10 Ману Элвис Полузащитник
- 88 Йилмаз Дениз Нападающий
- 4 Yildirim Cetin
- 66 Rahmetullah Berisbek
- Главный тренер: Умит Озат
Акхисар Беледиеспор
- Основной состав
- 1 Лукач Милан Вратарь
- 22 Юмлу Мустафа Защитник
- 88 Османпаша Джанер Защитник
- 13 Лопеш Мигел Защитник
- 19 Байрам Омер Защитник
- 31 Ларссон Даниэль Полузащитник
- 8 Челик Мугдат Полузащитник
- 10 Айдогду Сонер Полузащитник
- 20 Сиссоко Абдулвхаид Полузащитник
- 5 Атасевен Эрай Полузащитник
- 21 Селезнёв Евгений Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Эзтюрк Фатих Вратарь
- 24 Нункеу Дани Защитник
- 6 Джевикер Айкут Защитник
- 89 Келеш Кадир Защитник
- 63 Муянги Биа Джеффри Полузащитник
- 29 Адын Олкан Полузащитник
- 27 Кыса Билал Полузащитник
- 7 Барбоза Элдер Полузащитник
- 11 Айик Онур Полузащитник
- 12 Энрике Пауло Нападающий
- Главный тренер: Irfan Saraloglu
Предыдущие игры
Генчлербирлиги (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 10.03.2018 Бешикташ 1:0 Генчлербирлиги С
- 04.03.2018 Генчлербирлиги 0:1 Аланьяспор С
- 26.02.2018 Истанбул Башакшехир 1:1 Генчлербирлиги С
- 19.02.2018 Генчлербирлиги 3:0 Гёзтепе С
- 10.02.2018 Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор С
- 06.02.2018 Генчлербирлиги 0:1 Бешикташ К
- 03.02.2018 Фенербахче 2:2 Генчлербирлиги С
- 30.01.2018 Бешикташ 3:1 Генчлербирлиги К
- 26.01.2018 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор С
- 20.01.2018 Карабюкспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 16.01.2018 Бурсаспор 2:1 Генчлербирлиги К
- 10.01.2018 Сивасспор 1:4 Генчлербирлиги ТМК
- 08.01.2018 Генчлербирлиги 4:1 Камза ТМК
- 06.01.2018 Эскишехирспор 2:1 Генчлербирлиги ТМК
- 26.12.2017 Генчлербирлиги 1:0 Бурсаспор К
- 23.12.2017 Бурсаспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 16.12.2017 Генчлербирлиги 0:0 Касымпаша С
- 13.12.2017 Генчлербирлиги 2:1 Карс К
- 09.12.2017 Антальяспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 03.12.2017 Генчлербирлиги 4:0 Сивасспор С
Акхисар Беледиеспор (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 12.03.2018 Акхисар Беледиеспор 1:3 Трабзонспор С
- 04.03.2018 Фенербахче 2:3 Акхисар Беледиеспор С
- 27.02.2018 Акхисар Беледиеспор 1:2 Галатасарай К
- 23.02.2018 Акхисар Беледиеспор 3:0 Коньяспор С
- 18.02.2018 Карабюкспор 0:3 Акхисар Беледиеспор С
- 11.02.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Бурсаспор С
- 07.02.2018 Кайсериспор 2:2 Акхисар Беледиеспор К
- 04.02.2018 Касымпаша 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 31.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Кайсериспор К
- 28.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:1 Антальяспор С
- 21.01.2018 Сивасспор 1:1 Акхисар Беледиеспор С
- 17.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Болуспор К
- 28.12.2017 Болуспор 2:1 Акхисар Беледиеспор К
- 25.12.2017 Османлыспор 3:2 Акхисар Беледиеспор С
- 17.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:2 Кайсериспор С
- 13.12.2017 Акхисар Беледиеспор 1:1 Анкара Демирспор К
- 09.12.2017 Галатасарай 4:2 Акхисар Беледиеспор С
- 02.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Малатьяспор С
- 28.11.2017 Анкара Демирспор 0:3 Акхисар Беледиеспор К
- 25.11.2017 Гёзтепе 2:0 Акхисар Беледиеспор С
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Акхисар Беледиеспор: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
- 21.10.2017 Акхисар Беледиеспор 3:3 Генчлербирлиги Суперлига
- 06.03.2017 Генчлербирлиги 2:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 30.09.2016 Акхисар Беледиеспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 28.02.2016 Генчлербирлиги 3:1 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 26.09.2015 Акхисар Беледиеспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 09.05.2015 Генчлербирлиги 0:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 13.12.2014 Акхисар Беледиеспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 02.02.2014 Акхисар Беледиеспор 3:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 23.08.2013 Генчлербирлиги 3:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 26.01.2013 Генчлербирлиги 1:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 25.08.2012 Акхисар Беледиеспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига
Генчлербирлиги
Акхисар Беледиеспор
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|61 - 28
|53
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|45 - 26
|50
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|47 - 22
|50
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|49 - 30
|47
|5.
|Кайсериспор
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|36 - 30
|41
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|38 - 38
|39
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|41 - 36
|39
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|36 - 37
|38
|9.
|Акхисар Беледиеспор
|1:0 Заявка
|26
|10
|6
|10
|36 - 39
|36
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|28 - 31
|34
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|41 - 46
|31
|12.
|Бурсаспор
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|33 - 35
|30
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 47
|28
|14.
|Аланьяспор
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|40 - 46
|27
|15.
|Османлыспор
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|38 - 45
|27
|16.
|Генчлербирлиги
|0:1 Заявка
|26
|6
|8
|12
|30 - 39
|26
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|24 - 36
|21
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|26
|3
|3
|20
|18 - 61
|12
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Селезнёв Евгений бьет в цель!
42'
Акхизар Беледье делает замену. Юмлу Мустафа уходит с поля, а Нункеу Дани выходит на его замену.
32'
Генчлербирлиги делает замену. Luccas Claro уходит с поля, а Ману Элвис выходит на его замену.
27'
Luccas Claro получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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