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Стадион: Бурса Бююкшехир Беледие
21' Желтая карточкаЭрдал Зия
32' Желтая карточкаEmre Kilinc
33' Желтая карточкаЙардымджи Барис
39' Желтая карточкаБосток Джон
82' Желтая карточкаСоялп Фуркан
1:0
83' ГолСтанку Богдан
|
21'
32'
33'
39'
82'
83'
1:0
Состав команд
Бурсаспор
- Основной состав
- 1 Текин Харун Вратарь
- 93 Трост-Эконг Виллиам Защитник
- 26 Йардымджи Барис Защитник
- 6 Тити Защитник
- 46 Агу Микель Полузащитник
- 51 Босток Джон Полузащитник
- 37 Грозав Георге-Теодор Полузащитник
- 22 Экоко Жирес Полузащитник
- 23 Бехич Азиз Полузащитник
- 10 Баталья Пабло Полузащитник
- 28 Станку Богдан Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Шенгезер Мухаммед Вратарь
- 33 Атасаяр Онур Защитник
- 4 Эрсой Эртугрул Защитник
- 29 Делардж Джон Полузащитник
- 68 Адемоглу Алпер Полузащитник
- 17 Соялп Фуркан Полузащитник
- 32 Эрдоган Юсуф Полузащитник
- 99 Соу Мусса Нападающий
- 12 Бакыш Синан Нападающий
- Главный тренер: Ле Гуэн Поль
Сивасспор
- Основной состав
- 15 Tolgahan Acar Вратарь
- 58 Эрдал Зия Защитник
- 21 Бойе Джон Защитник
- 17 Hakan Bilgic Защитник
- 6 Бьярсмюр Маттиас Защитник
- 88 Н'Динга Дельвин Полузащитник
- 54 Emre Kilinc Полузащитник
- 22 Севе Анри Полузащитник
- 2 Коне Аруна Нападающий
- 70 Robson de Souza I
- 37 Hakan Arslan I
- Запасные игроки
- 1 Вурал Али Шашал Вратарь
- 44 Папп Пол Защитник
- 85 Меджани Карл Защитник
- 18 Auremir Защитник
- 90 Сирьяк Гои-Би Полузащитник
- 8 Mert Hakan Yandas Полузащитник
- 9 Демир Мухаммет Полузащитник
- 23 Рыбалка Сергей Полузащитник
- 14 Тьеви Бифума Полузащитник
- 71 Serkan Sarikaya
- Главный тренер: Айябаба Самет
Предыдущие игры
Бурсаспор (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 10.03.2018 Османлыспор 2:1 Бурсаспор С
- 02.03.2018 Бурсаспор 1:0 Кайсериспор С
- 23.02.2018 Галатасарай 5:0 Бурсаспор С
- 18.02.2018 Бурсаспор 0:0 Малатьяспор С
- 11.02.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Бурсаспор С
- 02.02.2018 Бурсаспор 2:2 Бешикташ С
- 27.01.2018 Аланьяспор 3:1 Бурсаспор С
- 21.01.2018 Бурсаспор 0:3 Истанбул Башакшехир С
- 16.01.2018 Бурсаспор 2:1 Генчлербирлиги К
- 10.01.2018 Бурсаспор 1:2 Кукес ТМК
- 08.01.2018 Бурсаспор 3:0 Скендербеу ТМК
- 06.01.2018 Бурсаспор 3:2 Алтынорду ТМК
- 26.12.2017 Генчлербирлиги 1:0 Бурсаспор К
- 23.12.2017 Бурсаспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 16.12.2017 Трабзонспор 1:0 Бурсаспор С
- 12.12.2017 Бурсаспор 2:0 Аданаспор К
- 08.12.2017 Бурсаспор 0:1 Фенербахче С
- 03.12.2017 Коньяспор 0:3 Бурсаспор С
- 29.11.2017 Аданаспор 0:2 Бурсаспор К
- 26.11.2017 Бурсаспор 2:1 Карабюкспор С
Сивасспор (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 10.03.2018 Сивасспор 2:2 Касымпаша С
- 04.03.2018 Антальяспор 1:4 Сивасспор С
- 25.02.2018 Гёзтепе 1:0 Сивасспор С
- 17.02.2018 Сивасспор 3:2 Османлыспор С
- 11.02.2018 Кайсериспор 1:1 Сивасспор С
- 04.02.2018 Сивасспор 2:1 Галатасарай С
- 28.01.2018 Малатьяспор 1:0 Сивасспор С
- 21.01.2018 Сивасспор 1:1 Акхисар Беледиеспор С
- 15.01.2018 Сивасспор 1:0 Тобол ТМК
- 12.01.2018 Сивасспор 1:1 Жетысу ТМК
- 10.01.2018 Сивасспор 1:4 Генчлербирлиги ТМК
- 23.12.2017 Сивасспор 2:1 Бешикташ С
- 16.12.2017 Аланьяспор 1:1 Сивасспор С
- 13.12.2017 Буджаспор 1:0 Сивасспор К
- 10.12.2017 Сивасспор 1:0 Истанбул Башакшехир С
- 03.12.2017 Генчлербирлиги 4:0 Сивасспор С
- 29.11.2017 Сивасспор 2:1 Буджаспор К
- 26.11.2017 Сивасспор 1:2 Трабзонспор С
- 19.11.2017 Фенербахче 4:1 Сивасспор С
- 05.11.2017 Сивасспор 2:1 Коньяспор С
Последние игры между собой
Бурсаспор: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Сивасспор: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
- 22.10.2017 Сивасспор 0:0 Бурсаспор Суперлига
- 03.04.2016 Сивасспор 1:2 Бурсаспор Суперлига
- 28.10.2015 Бурсаспор 1:0 Сивасспор Суперлига
- 21.03.2015 Сивасспор 4:1 Бурсаспор Суперлига
- 01.11.2014 Бурсаспор 3:0 Сивасспор Суперлига
- 06.04.2014 Бурсаспор 4:3 Сивасспор Суперлига
- 06.02.2014 Сивасспор 1:2 Бурсаспор Кубок Турции
- 14.01.2014 Бурсаспор 2:1 Сивасспор Кубок Турции
- 09.11.2013 Сивасспор 2:1 Бурсаспор Суперлига
- 03.03.2013 Бурсаспор 1:0 Сивасспор Суперлига
- 28.02.2013 Бурсаспор 0:1 Сивасспор Кубок Турции
- 13.01.2013 Сивасспор 2:1 Бурсаспор Кубок Турции
- 07.10.2012 Сивасспор 2:2 Бурсаспор Суперлига
- 06.05.2012 Бурсаспор 2:0 Сивасспор Суперлига
- 15.04.2012 Сивасспор 4:0 Бурсаспор Суперлига
- 12.04.2012 Сивасспор 1:4 Бурсаспор Кубок Турции
- 21.01.2012 Бурсаспор 1:2 Сивасспор Суперлига
- 25.09.2011 Сивасспор 3:0 Бурсаспор Суперлига
- 04.02.2011 Бурсаспор 2:1 Сивасспор Суперлига
- 28.08.2010 Сивасспор 0:2 Бурсаспор Суперлига
Бурсаспор
Сивасспор
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|0:0 Заявка
|26
|17
|3
|6
|61 - 28
|54
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|45 - 26
|50
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|47 - 22
|50
|4.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|26
|13
|9
|4
|49 - 30
|48
|5.
|Кайсериспор
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|36 - 30
|41
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|38 - 38
|39
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|41 - 36
|39
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|36 - 38
|38
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|28 - 31
|34
|10.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|36 - 40
|34
|11.
|Бурсаспор
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|34 - 35
|33
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|41 - 46
|31
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 47
|28
|14.
|Аланьяспор
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|40 - 46
|27
|15.
|Османлыспор
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|38 - 45
|27
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 39
|27
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|24 - 36
|21
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|26
|3
|3
|20
|18 - 61
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Бурсаспор делает замену. Йардымджи Барис уходит с поля, а Эрсой Эртугрул выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Станку Богдан бьет в цель!
82'
Соялп Фуркан получил желтую карточку от судьи
76'
Бурсаспор делает замену. Баталья Пабло уходит с поля, а Соялп Фуркан выходит на его замену.
74'
Сивасспор делает замену. Робиньо уходит с поля, а Тьеви Бифума выходит на его замену.
63'
Сивасспор делает замену. Коне Аруна уходит с поля, а Демир Мухаммет выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Бурсаспор делает замену. Грозав Георге-Теодор уходит с поля, а Эрдоган Юсуф выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Босток Джон получил желтую карточку от судьи
33'
Йардымджи Барис получил желтую карточку от судьи
32'
Emre Kilinc получил желтую карточку от судьи
21'
Эрдал Зия получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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