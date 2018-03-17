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Стадион:
Бурсаспор
1:0
Конец матча
Сивасспор
0'
21' Желтая карточка
Эрдал Зия
32' Желтая карточка
Emre Kilinc
33' Желтая карточка
Йардымджи Барис
39' Желтая карточка
Босток Джон
82' Желтая карточка
Соялп Фуркан
1:0
83' Гол
Станку Богдан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Бурсаспор делает замену. Йардымджи Барис уходит с поля, а Эрсой Эртугрул выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Станку Богдан бьет в цель!
Желтая карточка
82'
Соялп Фуркан получил желтую карточку от судьи
76'
Бурсаспор делает замену. Баталья Пабло уходит с поля, а Соялп Фуркан выходит на его замену.
74'
Сивасспор делает замену. Робиньо уходит с поля, а Тьеви Бифума выходит на его замену.

63'
Сивасспор делает замену. Коне Аруна уходит с поля, а Демир Мухаммет выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Бурсаспор делает замену. Грозав Георге-Теодор уходит с поля, а Эрдоган Юсуф выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Босток Джон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Йардымджи Барис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Emre Kilinc получил желтую карточку от судьи
23'
Сивасспор делает замену. Эрдал Зия уходит с поля, а Папп Пол выходит на его замену.
Желтая карточка
21'
Эрдал Зия получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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