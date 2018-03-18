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Стадион: Конья Бююкшехир
2:0
Конец матча
1:0
4' ГолЭто'О Самюэль
23' Желтая карточкаБурабья Мехди
75' Вторая желтая карточкаБурабья Мехди
79' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
89' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
90' Красная карточкаЛунг Силвиу
2:0
90' ГолЯхович Адис
|
4'
1:0
23'
75'
89'
90'
90'
2:0
Состав команд
Коньяспор
- Основной состав
- 1 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 87 Озторун Ферхат Защитник
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 19 Моке Вильфрид Защитник
- 4 Туран Али Защитник
- 5 Ай Селим Защитник
- 14 Шен Волкан Полузащитник
- 68 Бурабья Мехди Полузащитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- 81 Это'О Самюэль Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Карлгрен Патрик Вратарь
- 3 Альбайрак Эрен Защитник
- 2 Фындыклы Волкан Защитник
- 53 Араз Муса Полузащитник
- 20 Бора Ведат Полузащитник
- 17 Чынар Оркан Полузащитник
- 18 Хаджиахметович Амир Полузащитник
- 7 Шахинер Омер Али Полузащитник
- 60 Ятабаре Мустафа Нападающий
- 88 Яхович Адис Нападающий
- Главный тренер: Ялчын Серген
Кайсериспор
- Основной состав
- 33 Лунг Силвиу Вратарь
- 50 Кучер Александр Защитник
- 89 Туран Атила Защитник
- 22 Сэпунару Кристиан Защитник
- 2 Tiago Lopes Защитник
- 25 Баджи Стефан Полузащитник
- 10 Тюрюдж Дениз Полузащитник
- 6 Чиназ Самил Полузащитник
- 20 Мендеш Райан Полузащитник
- 11 Кравец Артём Нападающий
- 9 Булут Умут Нападающий
- Запасные игроки
- 39 Каш Эркан Защитник
- 4 Гюлен Левент Защитник
- 28 Озтюрк Эрдаль Полузащитник
- 91 Аморим Вильям Полузащитник
- 23 Болдрин Фернандо Полузащитник
- 18 Варела Силвештре Полузащитник
- 7 Вурал Гюрай Полузащитник
- 19 Стоилькович Никола Полузащитник
- 3 Гьян Асамоа Нападающий
- 98 Vedat Karakus
- Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Предыдущие игры
Коньяспор (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 11.03.2018 Галатасарай 2:1 Коньяспор С
- 04.03.2018 Коньяспор 0:1 Малатьяспор С
- 23.02.2018 Акхисар Беледиеспор 3:0 Коньяспор С
- 16.02.2018 Коньяспор 1:1 Бешикташ С
- 11.02.2018 Аланьяспор 1:2 Коньяспор С
- 08.02.2018 Галатасарай 4:1 Коньяспор К
- 04.02.2018 Коньяспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 01.02.2018 Коньяспор 2:2 Галатасарай К
- 26.01.2018 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор С
- 21.01.2018 Коньяспор 2:2 Трабзонспор С
- 16.01.2018 Трабзонспор 1:1 Коньяспор К
- 10.01.2018 Гёзтепе 1:1 Коньяспор ТМК
- 27.12.2017 Коньяспор 1:0 Трабзонспор К
- 23.12.2017 Коньяспор 1:1 Фенербахче С
- 18.12.2017 Гёзтепе 1:0 Коньяспор С
- 14.12.2017 Коньяспор 2:0 Бэтман Петролспор К
- 11.12.2017 Коньяспор 2:0 Карабюкспор С
- 07.12.2017 Витория Гимарайнш 1:1 Коньяспор ЛЕ
- 03.12.2017 Коньяспор 0:3 Бурсаспор С
- 29.11.2017 Бэтман Петролспор 0:3 Коньяспор К
Кайсериспор (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 11.03.2018 Кайсериспор 3:2 Карабюкспор С
- 02.03.2018 Бурсаспор 1:0 Кайсериспор С
- 24.02.2018 Кайсериспор 3:2 Касымпаша С
- 17.02.2018 Антальяспор 2:1 Кайсериспор С
- 11.02.2018 Кайсериспор 1:1 Сивасспор С
- 07.02.2018 Кайсериспор 2:2 Акхисар Беледиеспор К
- 04.02.2018 Османлыспор 0:1 Кайсериспор С
- 31.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Кайсериспор К
- 27.01.2018 Гёзтепе 1:1 Кайсериспор С
- 22.01.2018 Кайсериспор 1:3 Галатасарай С
- 18.01.2018 Антальяспор 0:2 Кайсериспор К
- 10.01.2018 Кайсериспор 4:1 Словацко ТМК
- 08.01.2018 Кайсериспор 1:2 Кукес ТМК
- 27.12.2017 Кайсериспор 3:1 Антальяспор К
- 24.12.2017 Кайсериспор 0:1 Малатьяспор С
- 17.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:2 Кайсериспор С
- 14.12.2017 Эюпспор 0:2 Кайсериспор К
- 10.12.2017 Кайсериспор 1:1 Бешикташ С
- 04.12.2017 Аланьяспор 1:2 Кайсериспор С
- 30.11.2017 Кайсериспор 3:2 Эюпспор К
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Кайсериспор: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
- 22.10.2017 Кайсериспор 2:1 Коньяспор Суперлига
- 12.05.2017 Кайсериспор 2:1 Коньяспор Суперлига
- 11.12.2016 Коньяспор 1:0 Кайсериспор Суперлига
- 23.01.2016 Коньяспор 1:0 Кайсериспор Суперлига
- 19.01.2016 Кайсериспор 0:1 Коньяспор Кубок
- 16.12.2015 Коньяспор 1:0 Кайсериспор Кубок
- 22.08.2015 Кайсериспор 1:1 Коньяспор Суперлига
- 11.05.2014 Коньяспор 3:0 Кайсериспор Суперлига
- 22.12.2013 Кайсериспор 0:0 Коньяспор Суперлига
- 17.04.2011 Кайсериспор 1:3 Коньяспор Суперлига
- 12.11.2010 Коньяспор 0:1 Кайсериспор Суперлига
- 26.04.2009 Кайсериспор 1:1 Коньяспор Суперлига
- 23.11.2008 Коньяспор 0:0 Кайсериспор Суперлига
- 30.07.2008 Кайсериспор 0:0 Коньяспор Товарищеские матчи. Сборные
- 20.01.2008 Кайсериспор 3:0 Коньяспор Суперлига
Коньяспор
Кайсериспор
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|26
|17
|3
|6
|61 - 28
|54
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|45 - 26
|50
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|47 - 22
|50
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|49 - 30
|48
|5.
|Кайсериспор
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|36 - 32
|41
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|39 - 39
|40
|7.
|Трабзонспор
|0:0 Заявка
|26
|10
|10
|6
|41 - 36
|40
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|36 - 38
|38
|9.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|26
|9
|8
|9
|28 - 31
|35
|10.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|36 - 40
|34
|11.
|Бурсаспор
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|34 - 35
|33
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|41 - 46
|31
|13.
|Аланьяспор
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|41 - 47
|28
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 47
|28
|15.
|Османлыспор
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|38 - 45
|27
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 39
|27
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|26 - 36
|24
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|26
|3
|3
|20
|18 - 61
|12
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Яхович Адис бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Лунг Силвиу увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
89'
Тюрюдж Дениз получил желтую карточку от судьи
89'
Коньяспор делает замену. Милошевич Дени уходит с поля, а Фындыклы Волкан выходит на его замену.
79'
Сэпунару Кристиан получил желтую карточку от судьи
75'
Бурабья Мехди получает вторую желтую карточку. Удаление.
74'
Кайсериспор делает замену. Мендеш Райан уходит с поля, а Аморим Вильям выходит на его замену.
72'
Коньяспор делает замену. Это'О Самюэль уходит с поля, а Яхович Адис выходит на его замену.
67'
Коньяспор делает замену. Шен Волкан уходит с поля, а Шахинер Омер Али выходит на его замену.
46'
Кайсериспор делает замену. Кравец Артём уходит с поля, а Гьян Асамоа выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Кайсериспор делает замену. Баджи Стефан уходит с поля, а Болдрин Фернандо выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Бурабья Мехди получил желтую карточку от судьи
4'
Г О О О О Л - Это'О Самюэль бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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