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Стадион:
Коньяспор
2:0
Конец матча
Кайсериспор
0'
1:0
4' Гол
Это'О Самюэль
23' Желтая карточка
Бурабья Мехди
75' Вторая желтая карточка
Бурабья Мехди
79' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
89' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
90' Красная карточка
Лунг Силвиу
2:0
90' Гол
Яхович Адис
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Яхович Адис бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Лунг Силвиу увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
89'
Тюрюдж Дениз получил желтую карточку от судьи
89'
Коньяспор делает замену. Милошевич Дени уходит с поля, а Фындыклы Волкан выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Сэпунару Кристиан получил желтую карточку от судьи

75'
Бурабья Мехди получает вторую желтую карточку. Удаление.
74'
Кайсериспор делает замену. Мендеш Райан уходит с поля, а Аморим Вильям выходит на его замену.
72'
Коньяспор делает замену. Это'О Самюэль уходит с поля, а Яхович Адис выходит на его замену.
67'
Коньяспор делает замену. Шен Волкан уходит с поля, а Шахинер Омер Али выходит на его замену.
46'
Кайсериспор делает замену. Кравец Артём уходит с поля, а Гьян Асамоа выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Кайсериспор делает замену. Баджи Стефан уходит с поля, а Болдрин Фернандо выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
23'
Бурабья Мехди получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Это'О Самюэль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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