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Стадион:
Истанбул Башакшехир
1:0
Второй тайм: 60'
Бешикташ
0'
22' Желтая карточка
Медель Гари
1:0
28' Гол
Элия Эльеро
32' Желтая карточка
Кайсара Жуниор
44' Желтая карточка
Элия Эльеро
45' Желтая карточка
Бабель Райан
60'
Второй тайм
Угловой
60'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой слева.
60'
Тактическая замена. Арслан Толгай-Али уходит с поля и его заменяет Озьякуп Огузхан
59'
Да Кошта Триндаде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
59'
Элия Эльеро наказан за толчок Генюл Гёкхан
58'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
57'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
57'
Шанс! Негредо Альваро из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
57'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
57'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
54'
Хатчинсон Атиба не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
54'
Да Кошта Триндаде из команды Буюкшехир опасно и грубо сыграл. Негредо Альваро пострадал.
53'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
53'
Шанс! Негредо Альваро из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
53'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
52'
Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали
49'
Талиска Андерсон бьет со штрафного в створ, но Бабаджан Волкан держит все под контролем
Фол, нарушение
48'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир толкнул локтем оппонента. Это Арслан Толгай-Али заработал фол
48'
Бабаджан Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Бабель Райан из команды Бешикташ подал угловой справа.
48'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Генюл Гёкхан нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Угловой
47'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой справа.
47'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Арслан Толгай-Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Буюкшехир делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
Матч возобновится спорным мячом
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
47'
Судья подбегает и показывает Бабель Райан из команды Бешикташ отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
47'
Игроки ФК "Буюкшехир" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Кавечи Ирфан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Угловой
46'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
46'
Аттама Джозеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
44'
Моссоро Марсио получил травму и заменен. Наполеони Стефано выходит на поле.
Желтая карточка
44'
Глупую желтую получил Элия Эльеро за то, что отбил ногой мяч после свистка
Офсайд
44'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир в офсайде
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Негредо Альваро из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Кавечи Ирфан
43'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
43'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Моссоро Марсио получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
42'
Моссоро Марсио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
40'
Адебайор Эммануэль коснулся мяча рукой.
39'
Бабель Райан пробует нанести удар издали, но Бабаджан Волкан держит все под контролем
38'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир толкнул локтем оппонента. Это Генюл Гёкхан заработал фол
38'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
36'
Бабаджан Волкан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
36'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой слева.
36'
Текдемир Махмут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ленс Джермейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Моссоро Марсио из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Ленс Джермейн
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Элия Эльеро из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Ленс Джермейн
33'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
33'
Талиска Андерсон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
32'
Кайсара Жуниор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир толкнул локтем оппонента. Это Талиска Андерсон заработал фол
31'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Кайсара Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой справа.
31'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Вишча Эдин сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Элия Эльеро изменил счет на табло!
28'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
Офсайд
27'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ в офсайде
27'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Бабаджан Волкан ошибается в защите.
25'
Матч возобновится спорным мячом
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Удар от ворот произведет Бешикташ
23'
ШАНС! Вишча Эдин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Желтая карточка
22'
Медель Гари грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
21'
Моссоро Марсио наказан за толчок Медель Гари
21'
Хатчинсон Атиба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
21'
Негредо Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
20'
Какой шанс! Вишча Эдин почти забил, но мяч вынесли с линии!
20'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает передачу одноклубнику.
20'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
20'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Негредо Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
19'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Ленс Джермейн из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Вишча Эдин
Фол, нарушение
17'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир опасно и грубо сыграл. Генюл Гёкхан пострадал.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Ленс Джермейн
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Клиши Гаэль из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Аттама Джозеф
Фол, нарушение
12'
Безумный фол. Адриано Коррея грубо играет против соперника. Пострадал Кавечи Ирфан
11'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
11'
Да Кошта Триндаде ошибается в защите.
10'
Бабаджан Волкан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
10'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой слева.
10'
Негредо Альваро нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Бабель Райан из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Адриано Коррея выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
9'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
8'
Элия Эльеро нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
7'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир в офсайде
7'
Вишча Эдин нанес удар, мяч был парирован, но Фабрисио Агосто не удержал его в руках.
7'
Кавечи Ирфан нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Хатчинсон Атиба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Плохо сыграл Медель Гари - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
6'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
6'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
6'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
6'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Арслан Толгай-Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
6'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
5'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
5'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
4'
Удар от ворот произведет Бешикташ
4'
Шанс! Да Кошта Триндаде из команды Буюкшехир пробил головой, но мимо
4'
Вишча Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Тошич Душко из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Адебайор Эммануэль
3'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Элия Эльеро наказан за толчок Генюл Гёкхан
2'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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