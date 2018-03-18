Стадион: Башакшехир Фатих Терим
1:0
Второй тайм: 60'
22' Желтая карточкаМедель Гари
1:0
28' ГолЭлия Эльеро
32' Желтая карточкаКайсара Жуниор
44' Желтая карточкаЭлия Эльеро
45' Желтая карточкаБабель Райан
Второй тайм
60'
60'
Тактическая замена. Арслан Толгай-Али уходит с поля и его заменяет Озьякуп Огузхан
59'
Да Кошта Триндаде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
59'
Элия Эльеро наказан за толчок Генюл Гёкхан
58'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
57'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
57'
Шанс! Негредо Альваро из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
57'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
57'
57'
54'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
54'
Хатчинсон Атиба не смог попасть в створ ударом издали
54'
Да Кошта Триндаде из команды Буюкшехир опасно и грубо сыграл. Негредо Альваро пострадал.
53'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
53'
Шанс! Негредо Альваро из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
53'
52'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
52'
Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали
49'
Талиска Андерсон бьет со штрафного в створ, но Бабаджан Волкан держит все под контролем
48'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир толкнул локтем оппонента. Это Арслан Толгай-Али заработал фол
48'
Бабаджан Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бабель Райан из команды Бешикташ подал угловой справа.
48'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Генюл Гёкхан нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой справа.
47'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Арслан Толгай-Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Буюкшехир делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
Матч возобновится спорным мячом
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Судья подбегает и показывает Бабель Райан из команды Бешикташ отложенную желтую карточку за фол.
47'
Судья сигнализирует, что Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
47'
Игроки ФК "Буюкшехир" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Кавечи Ирфан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
46'
Аттама Джозеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
44'
Моссоро Марсио получил травму и заменен. Наполеони Стефано выходит на поле.
44'
Глупую желтую получил Элия Эльеро за то, что отбил ногой мяч после свистка
44'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир в офсайде
43'
Судья сигнализирует, что Негредо Альваро из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Кавечи Ирфан
43'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
43'
Матч возобновится спорным мячом
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Моссоро Марсио получил травму и медбригада забирает его с поля.
42'
Моссоро Марсио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Адебайор Эммануэль коснулся мяча рукой.
39'
Бабель Райан пробует нанести удар издали, но Бабаджан Волкан держит все под контролем
38'
38'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир толкнул локтем оппонента. Это Генюл Гёкхан заработал фол
38'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
36'
Бабаджан Волкан взял и забрал мяч на выходе
36'
36'
Текдемир Махмут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ленс Джермейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Судья сигнализирует, что Моссоро Марсио из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Ленс Джермейн
35'
Судья сигнализирует, что Элия Эльеро из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Ленс Джермейн
33'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
33'
Талиска Андерсон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
32'
Кайсара Жуниор получил желтую карточку от судьи
32'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир толкнул локтем оппонента. Это Талиска Андерсон заработал фол
31'
31'
Кайсара Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой справа.
31'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
30'
Да Кошта Триндаде наказан за толчок Талиска Андерсон
28'
Вишча Эдин сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Элия Эльеро изменил счет на табло!
28'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
27'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ в офсайде
27'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Бабаджан Волкан ошибается в защите.
25'
Матч возобновится спорным мячом
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Удар от ворот произведет Бешикташ
23'
ШАНС! Вишча Эдин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
22'
Медель Гари грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
21'
Моссоро Марсио наказан за толчок Медель Гари
21'
Хатчинсон Атиба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
21'
Негредо Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
20'
Какой шанс! Вишча Эдин почти забил, но мяч вынесли с линии!
20'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает передачу одноклубнику.
20'
20'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Негредо Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
19'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Судья сигнализирует, что Ленс Джермейн из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Вишча Эдин
17'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир опасно и грубо сыграл. Генюл Гёкхан пострадал.
16'
Судья сигнализирует, что Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Ленс Джермейн
15'
Судья сигнализирует, что Клиши Гаэль из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
14'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Аттама Джозеф
12'
Безумный фол. Адриано Коррея грубо играет против соперника. Пострадал Кавечи Ирфан
11'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
11'
Да Кошта Триндаде ошибается в защите.
10'
Бабаджан Волкан взял и забрал мяч на выходе
10'
10'
Негредо Альваро нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Бабель Райан из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Адриано Коррея выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
8'
Элия Эльеро нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир в офсайде
7'
Вишча Эдин нанес удар, мяч был парирован, но Фабрисио Агосто не удержал его в руках.
7'
Кавечи Ирфан нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Хатчинсон Атиба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Плохо сыграл Медель Гари - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
6'
6'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
6'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Арслан Толгай-Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
6'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
5'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
5'
4'
Удар от ворот произведет Бешикташ
4'
Шанс! Да Кошта Триндаде из команды Буюкшехир пробил головой, но мимо
4'
Вишча Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Тошич Душко из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Адебайор Эммануэль
3'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Элия Эльеро наказан за толчок Генюл Гёкхан
2'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир отправил кросс в штрафную...
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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