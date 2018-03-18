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Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
1:1
Конец матча
31' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
58' Желтая карточкаСарыоглу Сабри
74' Желтая карточкаКаштру Андре
1:0
76' ГолDouglas VIII
1:1
82' ГолБа Демба
85' Желтая карточкаКайхан Танжу
89' Желтая карточкаБингол Тайфур
|
31'
58'
74'
76'
1:0
82'
1:1
85'
89'
Состав команд
Аланьяспор
- Основной состав
- 1 Йилмаз Хайдар Вратарь
- 23 Велинтон Соуза Защитник
- 89 Гассама Ламин Защитник
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 21 Н'Сакала Фабрис Защитник
- 88 Ялчынер Таха Полузащитник
- 2 Сакей Айзаак Полузащитник
- 78 Фернандес Джуниор Полузащитник
- 7 Караджа Эфеджан Полузащитник
- 18 Вильяфаньес Лукас Полузащитник
- 9 Этаме Мбилла Нападающий
- Запасные игроки
- 69 Риу Реми Вратарь
- 22 Башдаш Барыш Защитник
- 4 Парлак Бирол Защитник
- 3 Эмир Беркан Защитник
- 20 Нефиз Эмре Полузащитник
- 15 Фофана Мамаду Полузащитник
- 17 Алкылыч Дженк Ахмет Полузащитник
- 8 Маниатис Яннис Полузащитник
- 81 Hasan Emiroglu
- 55 Douglas VIII
- Главный тренер: Баккал Месут
Гёзтепе
- Основной состав
- 13 Бету Антониу Вратарь
- 5 Швехлен Лео Защитник
- 22 Кайхан Танжу Защитник
- 3 Траоре Адама IV Защитник
- 55 Сарыоглу Сабри Полузащитник
- 7 Акбунар Халиль Полузащитник
- 6 Ротман Райко Полузащитник
- 8 Каштру Андре Полузащитник
- 94 Гуффран Йоан Нападающий
- 19 Ба Демба Нападающий
- 25 Wallace I
- Запасные игроки
- 23 Гювенч Гюнай Вратарь
- 33 Косанович Милош Защитник
- 10 Скарионе Эсекьель Полузащитник
- 32 Кылыч Доганай Полузащитник
- 11 Нгандо Аксель Полузащитник
- 67 Дурмуш Мухаммед Полузащитник
- 27 Бакан Серкан Полузащитник
- 75 Бингол Тайфур Полузащитник
- 9 Гилас Набиль Нападающий
- 60 Kerem Kesgin
- Главный тренер: Туна Тамер
Предыдущие игры
Аланьяспор (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 09.03.2018 Аланьяспор 4:1 Истанбул Башакшехир С
- 04.03.2018 Генчлербирлиги 0:1 Аланьяспор С
- 24.02.2018 Аланьяспор 1:2 Трабзонспор С
- 17.02.2018 Фенербахче 3:0 Аланьяспор С
- 11.02.2018 Аланьяспор 1:2 Коньяспор С
- 03.02.2018 Карабюкспор 1:0 Аланьяспор С
- 27.01.2018 Аланьяспор 3:1 Бурсаспор С
- 19.01.2018 Касымпаша 3:2 Аланьяспор С
- 22.12.2017 Антальяспор 3:1 Аланьяспор С
- 16.12.2017 Аланьяспор 1:1 Сивасспор С
- 13.12.2017 Аланьяспор 2:2 Гиресунспор К
- 10.12.2017 Османлыспор 3:0 Аланьяспор С
- 04.12.2017 Аланьяспор 1:2 Кайсериспор С
- 30.11.2017 Гиресунспор 4:2 Аланьяспор К
- 25.11.2017 Галатасарай 2:0 Аланьяспор С
- 19.11.2017 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор С
- 12.11.2017 Аланьяспор 0:0 Карабюкспор ТМК
- 05.11.2017 Акхисар Беледиеспор 0:4 Аланьяспор С
- 28.10.2017 Аланьяспор 1:2 Бешикташ С
- 24.10.2017 Аланьяспор 2:0 Эдирнеспор К
Гёзтепе (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 11.03.2018 Гёзтепе 2:1 Антальяспор С
- 03.03.2018 Истанбул Башакшехир 2:0 Гёзтепе С
- 25.02.2018 Гёзтепе 1:0 Сивасспор С
- 19.02.2018 Генчлербирлиги 3:0 Гёзтепе С
- 10.02.2018 Гёзтепе 3:3 Османлыспор С
- 05.02.2018 Трабзонспор 0:0 Гёзтепе С
- 27.01.2018 Гёзтепе 1:1 Кайсериспор С
- 20.01.2018 Фенербахче 2:1 Гёзтепе С
- 12.01.2018 Гёзтепе 0:0 Аданаспор ТМК
- 10.01.2018 Гёзтепе 1:1 Коньяспор ТМК
- 06.01.2018 Гёзтепе 2:3 Истанбулспор ТМК
- 24.12.2017 Галатасарай 3:1 Гёзтепе С
- 18.12.2017 Гёзтепе 1:0 Коньяспор С
- 09.12.2017 Малатьяспор 2:3 Гёзтепе С
- 02.12.2017 Карабюкспор 0:1 Гёзтепе С
- 25.11.2017 Гёзтепе 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 18.11.2017 Бурсаспор 0:0 Гёзтепе С
- 11.11.2017 Гёзтепе 2:0 Манисаспор ТМК
- 05.11.2017 Гёзтепе 1:3 Бешикташ С
- 27.10.2017 Касымпаша 3:1 Гёзтепе С
Последние игры между собой
Аланьяспор
Гёзтепе
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|26
|17
|3
|6
|61 - 28
|54
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|45 - 26
|50
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|47 - 22
|50
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|49 - 30
|48
|5.
|Кайсериспор
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|36 - 32
|41
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|39 - 39
|40
|7.
|Трабзонспор
|0:0 Заявка
|26
|10
|10
|6
|41 - 36
|40
|8.
|Сивасспор
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|36 - 38
|38
|9.
|Малатьяспор
|0:0 Заявка
|26
|9
|8
|9
|28 - 31
|35
|10.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|36 - 40
|34
|11.
|Бурсаспор
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|34 - 35
|33
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|41 - 46
|31
|13.
|Аланьяспор
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|41 - 47
|28
|14.
|Антальяспор
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|31 - 47
|28
|15.
|Османлыспор
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|38 - 45
|27
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 39
|27
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|26 - 36
|24
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|26
|3
|3
|20
|18 - 61
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Бингол Тайфур получил желтую карточку от судьи
85'
Кайхан Танжу получил желтую карточку от судьи
82'
Г О О О О Л - Ба Демба бьет в цель!
80'
Гёзтепе делает замену. Ротман Райко уходит с поля, а Kerem Kesgin выходит на его замену.
80'
Аланьяспор делает замену. Ялчынер Таха уходит с поля, а Фофана Мамаду выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Douglas бьет в цель!
74'
Каштру Андре получил желтую карточку от судьи
70'
Гёзтепе делает замену. Акбунар Халиль уходит с поля, а Бингол Тайфур выходит на его замену.
68'
Аланьяспор делает замену. Этаме Мбилла уходит с поля, а Алкылыч Дженк Ахмет выходит на его замену.
61'
Гёзтепе делает замену. Сарыоглу Сабри уходит с поля, а Скарионе Эсекьель выходит на его замену.
60'
Аланьяспор делает замену. Вильяфаньес Лукас уходит с поля, а Douglas выходит на его замену.
58'
Сарыоглу Сабри получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Цавелас Георгиос получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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