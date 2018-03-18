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Стадион:
Аланьяспор
1:1
Конец матча
Гёзтепе
0'
31' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
58' Желтая карточка
Сарыоглу Сабри
74' Желтая карточка
Каштру Андре
1:0
76' Гол
Douglas VIII
1:1
82' Гол
Ба Демба
85' Желтая карточка
Кайхан Танжу
89' Желтая карточка
Бингол Тайфур
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Бингол Тайфур получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Кайхан Танжу получил желтую карточку от судьи
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Ба Демба бьет в цель!
80'
Гёзтепе делает замену. Ротман Райко уходит с поля, а Kerem Kesgin выходит на его замену.
80'
Аланьяспор делает замену. Ялчынер Таха уходит с поля, а Фофана Мамаду выходит на его замену.

Описание гола
76'
Г О О О О Л - Douglas бьет в цель!
Желтая карточка
74'
Каштру Андре получил желтую карточку от судьи
70'
Гёзтепе делает замену. Акбунар Халиль уходит с поля, а Бингол Тайфур выходит на его замену.
68'
Аланьяспор делает замену. Этаме Мбилла уходит с поля, а Алкылыч Дженк Ахмет выходит на его замену.
61'
Гёзтепе делает замену. Сарыоглу Сабри уходит с поля, а Скарионе Эсекьель выходит на его замену.
60'
Аланьяспор делает замену. Вильяфаньес Лукас уходит с поля, а Douglas выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Сарыоглу Сабри получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Цавелас Георгиос получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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