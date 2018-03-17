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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 17509
Реал Сосьедад
1:2
Конец матча
Хетафе
0'
1:0
23' Гол
Виллиан Жозе
39' Желтая карточка
Арсальюс Альваро
41' Желтая карточка
Видаль Молина
1:1
45' Гол
Даконам Дьене
49' Желтая карточка
Антунеш Виторину
1:2
51' Гол
Анхель Луис
69' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
72' Желтая карточка
Фахир Файсал
76' Желтая карточка
Субельдия Игор
76' Желтая карточка
Анхель Луис
77' Желтая карточка
Кабрера Леандро
84' Желтая карточка
Ильяраменди Асьер
90' Желтая карточка
Суарес Дамиан
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Тактическая замена. Портильо Франсиско уходит с поля и его заменяет Мора Серхио
93'
Hugo Duro не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
93'
Фахир Файсал из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.

92'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Удар от ворот произведет Хетафе
Желтая карточка
91'
Суарес Дамиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
91'
Суарес Дамиан из команды Хетафе играет слишком грубо. Виллиан Жозе оказался на газоне.
91'
После дальнего удара, который нанес Портильо Франсиско мяч отбит вратарем
90'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
90'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Тактическая замена. Видаль Молина уходит с поля и его заменяет Hugo Duro
89'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
88'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
88'
Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
88'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
87'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Фахир Файсал пострадал.
Офсайд
86'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
86'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Сибасаки Гаку из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Де ла Белья Альберто
85'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Офсайд
85'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Удар от ворот произведет Хетафе
84'
Тактическая замена. Оярсабаль Микель уходит с поля и его заменяет Агиррече Иманоль
Желтая карточка
84'
Судья подбегает и показывает Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад отложенную желтую карточку за фол.
81'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
Угловой
81'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
80'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
80'
Морено Эктор из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Суарес Дамиан оказался на газоне.
79'
Тактическая замена. Анхель Луис уходит с поля и его заменяет Сибасаки Гаку
79'
Морено Эктор пробил со штрафного прямо в стенку
78'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
78'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
77'
Кабрера Леандро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
77'
Судья свистит. Кабрера Леандро атаковал сзади соперника. Это Морено Эктор заработал своей команде штрафной
77'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
76'
Рефери не любит споров - именно за это Анхель Луис сейчас получил желтую
Желтая карточка
76'
Субельдия Игор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Анхель Луис пострадал.
Фол, нарушение
76'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Анхель Луис оказался на газоне.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Тактическая замена. Сурутуса Давид уходит с поля и его заменяет Хуанми Мигель
73'
Сурутуса Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
72'
Фахир Файсал получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
Фол, нарушение
72'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Фахир Файсал оказался на газоне.
71'
Удар от ворот произведет Хетафе
71'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
71'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
71'
Даконам Дьене предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Желтая карточка
69'
Арамбарри Мауро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Ильяраменди Асьер
68'
Ильяраменди Асьер пробил со штрафного прямо в стенку
67'
Тактическая замена. Каналес Серхио уходит с поля и его заменяет Янузай Аднан
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Даконам Дьене из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Виллиан Жозе
67'
Суарес Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
66'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад отдал передачу, которая была заблокирована.
66'
Хорошую попытку сделал Портильо Франсиско. Удар в створ, но вратарь начеку
66'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает пас партнеру.
66'
Дьедью Амат из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Даконам Дьене из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
63'
Видаль Молина из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Отличные скиллы показывает Дьедью Амат, обводя своих соперников
61'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
59'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
57'
Дьедью Амат нанес удар чуть мимо. Близко!
57'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Портильо Франсиско навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Навас Рауль из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Анхель Луис
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
55'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
53'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Фантастический гол, где все сам сделал Анхель Луис!
51'
Дьедью Амат сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Анхель Луис изменил счет на табло!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
49'
Антунеш Виторину получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
49'
Антунеш Виторину из команды Хетафе играет слишком грубо. Арсальюс Альваро оказался на газоне.
48'
Видаль Молина нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Суарес Дамиан сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Даконам Дьене из клуба "Хетафе" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
46'
Суарес Дамиан из команды Хетафе подал угловой справа.
45'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Анхель Луис из команды Хетафе делает пас партнеру.
Фол, нарушение
45'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
Фол, нарушение
43'
Сурутуса Давид наказан за толчок Кабрера Леандро
Фол, нарушение
42'
Судья свистит. Суарес Дамиан атаковал сзади соперника. Это Виллиан Жозе заработал своей команде штрафной
Желтая карточка
41'
Видаль Молина получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Видаль Молина из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Субельдия Игор пострадал.
Офсайд
41'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад в офсайде
41'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад забрасывает мяч в штрафную.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Желтая карточка
39'
Арсальюс Альваро сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
39'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Даконам Дьене пострадал.
39'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Анхель Луис из команды Хетафе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Портильо Франсиско из команды Хетафе забрасывает мяч в штрафную.
38'
Видаль Молина из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Портильо Франсиско нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Видаль Молина из команды Хетафе делает пас партнеру.
37'
Анхель Луис из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
37'
Видаль Молина из команды Хетафе направляет мяч в штрафную площадку, но Мойя Мигель выбегает и ловит мяч
37'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Видаль Молина из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Морено Эктор
36'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
35'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
Угловой
35'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
34'
Антунеш Виторину предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
34'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Видаль Молина из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
33'
Портильо Франсиско из команды Хетафе забрасывает мяч в штрафную.
33'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
32'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Фахир Файсал наказан за толчок Де ла Белья Альберто
31'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Офсайд
31'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
30'
Портильо Франсиско из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Де ла Белья Альберто пострадал.
Фол, нарушение
29'
Дьедью Амат из команды Хетафе играет слишком грубо. Арсальюс Альваро оказался на газоне.
28'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
27'
Анхель Луис из команды Хетафе делает неудачный навес.
27'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад отдал передачу, которая была заблокирована.
27'
Игроки ФК "Реал Сосьедад" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
26'
Как он промахнулся? Анхель Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает пас партнеру.
26'
Антунеш Виторину из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
23'
Субельдия Игор сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Виллиан Жозе из клуба "Реал Сосьедад" отправил мяч головой в ворота.
23'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
23'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
23'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
23'
Суарес Дамиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Хетафе
Фол, нарушение
21'
Кабрера Леандро наказан за толчок Сурутуса Давид
20'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
18'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
18'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
17'
Видаль Молина из команды Хетафе забрасывает мяч в штрафную.
17'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
17'
Де ла Белья Альберто возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Де ла Белья Альберто получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
16'
Де ла Белья Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
О, нет. Из многообещающей позиции Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
14'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
13'
Субельдия Игор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
11'
Удар от ворот произведет Хетафе
11'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Виллиан Жозе нанес удар в каркас ворот!
11'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
11'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
8'
Удар от ворот произведет Хетафе
8'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
5'
Видаль Молина из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Мойя Мигель пострадал.
4'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
4'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
4'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
1'
Оярсабаль Микель имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
1'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Даконам Дьене из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Виллиан Жозе
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хетафе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:2 Хетафе
Реал Сосьедад
87.9% (160)
Ничья:
9.3% (17)
Хетафе
2.7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Сосьедад:
46.2% (84)
Реал Сосьедад:
22.5% (41)
Реал Сосьедад:
12.1% (22)
Ничья:
6% (11)
Реал Сосьедад:
3.8% (7)
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