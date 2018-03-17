Стадион: Аноэта Зрители: 17509
1:2
Конец матча
1:0
23' ГолВиллиан Жозе
39' Желтая карточкаАрсальюс Альваро
41' Желтая карточкаВидаль Молина
1:1
45' ГолДаконам Дьене
49' Желтая карточкаАнтунеш Виторину
1:2
51' ГолАнхель Луис
69' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
72' Желтая карточкаФахир Файсал
76' Желтая карточкаСубельдия Игор
76' Желтая карточкаАнхель Луис
77' Желтая карточкаКабрера Леандро
84' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
90' Желтая карточкаСуарес Дамиан
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
93'
Тактическая замена. Портильо Франсиско уходит с поля и его заменяет Мора Серхио
93'
Hugo Duro не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
93'
Фахир Файсал из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
92'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
91'
Суарес Дамиан получил желтую карточку от судьи
91'
Суарес Дамиан из команды Хетафе играет слишком грубо. Виллиан Жозе оказался на газоне.
91'
После дальнего удара, который нанес Портильо Франсиско мяч отбит вратарем
90'
90'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Тактическая замена. Видаль Молина уходит с поля и его заменяет Hugo Duro
89'
89'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
89'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
88'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
88'
Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
88'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
87'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Фахир Файсал пострадал.
86'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
86'
86'
86'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
86'
Судья сигнализирует, что Сибасаки Гаку из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Де ла Белья Альберто
85'
85'
85'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
84'
Тактическая замена. Оярсабаль Микель уходит с поля и его заменяет Агиррече Иманоль
84'
Судья подбегает и показывает Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад отложенную желтую карточку за фол.
81'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
81'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
80'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Морено Эктор из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Суарес Дамиан оказался на газоне.
79'
Тактическая замена. Анхель Луис уходит с поля и его заменяет Сибасаки Гаку
79'
Морено Эктор пробил со штрафного прямо в стенку
78'
78'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
78'
77'
Кабрера Леандро получил желтую карточку от судьи
77'
Судья свистит. Кабрера Леандро атаковал сзади соперника. Это Морено Эктор заработал своей команде штрафной
77'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Рефери не любит споров - именно за это Анхель Луис сейчас получил желтую
76'
Субельдия Игор получил желтую карточку от судьи
76'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Анхель Луис пострадал.
76'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Анхель Луис оказался на газоне.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Тактическая замена. Сурутуса Давид уходит с поля и его заменяет Хуанми Мигель
73'
Сурутуса Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Фахир Файсал получил желтую карточку от судьи
72'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
72'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Фахир Файсал оказался на газоне.
71'
71'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
71'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
71'
Даконам Дьене предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
69'
Арамбарри Мауро получил желтую карточку от судьи
69'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Ильяраменди Асьер
68'
Ильяраменди Асьер пробил со штрафного прямо в стенку
67'
Тактическая замена. Каналес Серхио уходит с поля и его заменяет Янузай Аднан
67'
Судья сигнализирует, что Даконам Дьене из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Виллиан Жозе
67'
Суарес Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад отдал передачу, которая была заблокирована.
66'
Хорошую попытку сделал Портильо Франсиско. Удар в створ, но вратарь начеку
66'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает пас партнеру.
66'
Дьедью Амат из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
64'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Судья сигнализирует, что Даконам Дьене из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
63'
Видаль Молина из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
61'
Де ла Белья Альберто наказан за толчок Суарес Дамиан
61'
61'
Отличные скиллы показывает Дьедью Амат, обводя своих соперников
61'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
59'
57'
57'
Дьедью Амат нанес удар чуть мимо. Близко!
57'
57'
Портильо Франсиско навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Судья сигнализирует, что Навас Рауль из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Анхель Луис
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
55'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
54'
Судья сигнализирует, что Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
53'
52'
Фантастический гол, где все сам сделал Анхель Луис!
51'
Дьедью Амат сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Анхель Луис изменил счет на табло!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Антунеш Виторину получил желтую карточку от судьи
49'
Антунеш Виторину из команды Хетафе играет слишком грубо. Арсальюс Альваро оказался на газоне.
48'
Арамбарри Мауро наказан за толчок Ильяраменди Асьер
48'
Видаль Молина нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Суарес Дамиан сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Даконам Дьене из клуба "Хетафе" отправил мяч головой в ворота.
46'
Суарес Дамиан из команды Хетафе подал угловой справа.
45'
45'
Анхель Луис из команды Хетафе делает пас партнеру.
45'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
43'
Сурутуса Давид наказан за толчок Кабрера Леандро
42'
Судья свистит. Суарес Дамиан атаковал сзади соперника. Это Виллиан Жозе заработал своей команде штрафной
41'
Видаль Молина получил желтую карточку от судьи
41'
Видаль Молина из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Субельдия Игор пострадал.
41'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад в офсайде
41'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад забрасывает мяч в штрафную.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
39'
Арсальюс Альваро сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
39'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Даконам Дьене пострадал.
39'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Анхель Луис из команды Хетафе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Портильо Франсиско из команды Хетафе забрасывает мяч в штрафную.
38'
Видаль Молина из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Портильо Франсиско нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Видаль Молина из команды Хетафе делает пас партнеру.
37'
Анхель Луис из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
37'
Видаль Молина из команды Хетафе направляет мяч в штрафную площадку, но Мойя Мигель выбегает и ловит мяч
37'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Судья сигнализирует, что Видаль Молина из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Морено Эктор
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
35'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
35'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
34'
Антунеш Виторину предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
34'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Видаль Молина из команды Хетафе делает передачу одноклубнику.
33'
Портильо Франсиско из команды Хетафе забрасывает мяч в штрафную.
33'
32'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
32'
32'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
31'
Фахир Файсал наказан за толчок Де ла Белья Альберто
31'
31'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
31'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Портильо Франсиско из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Де ла Белья Альберто пострадал.
29'
Дьедью Амат из команды Хетафе играет слишком грубо. Арсальюс Альваро оказался на газоне.
28'
27'
Анхель Луис из команды Хетафе делает неудачный навес.
27'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
27'
27'
27'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад отдал передачу, которая была заблокирована.
27'
Игроки ФК "Реал Сосьедад" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
26'
Как он промахнулся? Анхель Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
26'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает пас партнеру.
26'
Антунеш Виторину из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
23'
Субельдия Игор сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Виллиан Жозе из клуба "Реал Сосьедад" отправил мяч головой в ворота.
23'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
23'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
23'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
23'
Суарес Дамиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
21'
21'
Кабрера Леандро наказан за толчок Сурутуса Давид
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
18'
18'
18'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
17'
Видаль Молина из команды Хетафе забрасывает мяч в штрафную.
17'
17'
Де ла Белья Альберто возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Де ла Белья Альберто получил травму и медбригада забирает его с поля.
16'
Де ла Белья Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
14'
О, нет. Из многообещающей позиции Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
14'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
13'
Субельдия Игор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Арамбарри Мауро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Сурутуса Давид
11'
11'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Виллиан Жозе нанес удар в каркас ворот!
11'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
11'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
9'
Судья сигнализирует, что Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Арамбарри Мауро
8'
8'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
7'
Кабрера Леандро наказан за толчок Ильяраменди Асьер
6'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
5'
Видаль Молина из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Мойя Мигель пострадал.
4'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
4'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
4'
4'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
1'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
1'
Оярсабаль Микель имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
1'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
1'
Судья сигнализирует, что Даконам Дьене из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Виллиан Жозе
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хетафе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:2 Хетафе
Реал Сосьедад
87.9% (160)
Ничья:
9.3% (17)
Хетафе
2.7% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Реал Сосьедад:
46.2% (84)
1:0 Реал Сосьедад:
22.5% (41)
2:0 Реал Сосьедад:
12.1% (22)
1:1 Ничья:
6% (11)
3:1 Реал Сосьедад:
3.8% (7)
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