Стадион: Риасор Зрители: 18942
1:1
Конец матча
0:1
3' ГолХалилович Ален
20' Желтая карточкаМомо Фигероа
1:1
22' ГолАльбентоса Рауль
27' Желтая карточкаНаварро Фернандо
47' Желтая карточкаМунтари Салли
53' Желтая карточкаКастельяно Хави
65' Желтая карточкаДавид Симон
84' Желтая карточкаГильерме дос Сантос
Новости после матча
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
94'
94'
Адриан Лопес из команды Депортиво подал угловой справа.
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Чичисола Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Хиль Карлес из команды Депортиво подал угловой слева.
93'
Борхес Сельсо мяч отрикошетил от ворот
92'
92'
Баккали Закария не смог попасть в створ ударом издали
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
88'
88'
88'
Хиль Карлес из команды Депортиво подал угловой слева.
88'
Сидней оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Чичисола Леандро перевел мяч на угловой.
88'
Адриан Лопес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Судья сигнализирует, что Химо Наварро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Баккали Закария
87'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
85'
85'
Аквилани Альберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
84'
Гильерме дос Сантос получил желтую карточку от судьи
84'
Безумный фол. Гильерме дос Сантос грубо играет против соперника. Пострадал Тана Домингес
84'
Тактическая замена. Лукас Перес уходит с поля и его заменяет Хиль Карлес
84'
83'
Судья сигнализирует, что Лукас Перес из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Аквилани Альберто
82'
82'
82'
Шанс! Лукас Перес из команды Депортиво пробил головой, но мимо
82'
Борхес Сельсо из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
80'
Андоне Флорин наказан за толчок Кастельяно Хави
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
78'
Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас в офсайде
77'
Тактическая замена. Висенте Гомес уходит с поля и его заменяет Тана Домингес
77'
Судья сигнализирует, что Наварро Фернандо из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Экспозито Эрик
76'
75'
Тактическая замена. Мунтари Салли уходит с поля и его заменяет Борхес Сельсо
75'
Давид Симон из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
74'
Депортиво нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
73'
73'
Шанс! Гильерме дос Сантос из команды Депортиво пробил головой, но мимо
73'
72'
Химо Наварро из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Андоне Флорин оказался на газоне.
71'
70'
Тактическая замена. Чолак Эмре уходит с поля и его заменяет Баккали Закария
70'
Судья сигнализирует, что Хуанфран Морено из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Момо Фигероа
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
69'
69'
Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
69'
Адриан Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
68'
Альбентоса Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Давид Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Наварро Фернандо из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
65'
Давид Симон получил желтую карточку от судьи
65'
Безумный фол. Давид Симон грубо играет против соперника. Пострадал Чолак Эмре
64'
64'
Тактическая замена. Кальери Хонатан уходит с поля и его заменяет Экспозито Эрик
64'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
63'
Аквилани Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Андоне Флорин из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
63'
Игроки ФК "Депортиво" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Лукас Перес из команды Депортиво направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
Андоне Флорин наказан за толчок Кастельяно Хави
61'
61'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
60'
Халилович Ален мяч отрикошетил от ворот
60'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас идет с мячом вперед на обострение...
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
60'
Альбентоса Рауль выбил мяч подальше от ворот.
58'
Мичел Маседо получил травму и заменен. Давид Симон выходит на поле.
57'
57'
57'
Хуанфран Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 18942 болельщиков
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Судья сигнализирует, что Андоне Флорин из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Аквилани Альберто
55'
55'
54'
Какой удар! Со штрафного Лукас Перес сотряс перекладину!
53'
Кастельяно Хави получил желтую карточку от судьи
53'
Судья сигнализирует, что Кастельяно Хави из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Адриан Лопес
52'
52'
52'
Лукас Перес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
51'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
50'
Мунтари Салли из команды Депортиво толкнул локтем оппонента. Это Висенте Гомес заработал фол
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Судья сигнализирует, что Лукас Перес из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Химо Наварро
49'
Адриан Лопес из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Игроки ФК "Депортиво" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
47'
Мунтари Салли получил желтую карточку от судьи
47'
Судья свистит. Мунтари Салли атаковал сзади соперника. Это Висенте Гомес заработал своей команде штрафной
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
Халилович Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Наварро Фернандо из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Мичел Маседо
46'
Момо Фигероа нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
45'
44'
44'
Судья сигнализирует, что Андоне Флорин из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Химо Наварро
43'
43'
Удар-перашют, который нанес Адриан Лопес из команды Депортиво был отбит вратарем.
42'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво опасно и грубо сыграл. Агиррегарай Матиас пострадал.
41'
41'
Отличный пас сделал Лукас Перес из команды Депортиво. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
41'
41'
ШАНС! Висенте Гомес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Андоне Флорин наказан за толчок Химо Наварро
39'
39'
39'
Шанс! Гильерме дос Сантос из команды Депортиво пробил головой, но мимо
39'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
39'
Лукас Перес из команды Депортиво разыграл угловой с правого угла.
38'
Альбентоса Рауль из команды Депортиво отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
38'
Альбентоса Рауль из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
38'
Чолак Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Судья сигнализирует, что Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Гильерме дос Сантос
37'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Кастельяно Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Андоне Флорин из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
34'
Сидней выбил мяч подальше от ворот.
33'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
33'
Момо Фигероа нанес удар, мяч был парирован, но Рубен Мартинес не удержал его в руках.
33'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
32'
Мунтари Салли пробует нанести удар издали, но Чичисола Леандро держит все под контролем
31'
31'
Чолак Эмре из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
31'
Чичисола Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Адриан Лопес из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Опасность! Хуанфран Морено из команды Депортиво отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
30'
30'
Какой промах! Адриан Лопес имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
30'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой слева.
29'
Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Мунтари Салли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
27'
Наварро Фернандо получил желтую карточку от судьи
27'
Безумный фол. Наварро Фернандо грубо играет против соперника. Пострадал Халилович Ален
27'
27'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
25'
24'
Как он промахнулся? Гильерме дос Сантос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
23'
Хуанфран Морено из команды Депортиво сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
22'
Лукас Перес сделал результативную передачу.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Альбентоса Рауль из клуба "Депортиво" отправил мяч головой в ворота.
22'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой слева.
22'
Мичел Маседо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
21'
Давид Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Адриан Лопес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Момо Фигероа получил желтую карточку от судьи
20'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Хуанфран Морено оказался на газоне.
19'
18'
17'
16'
16'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
16'
Чолак Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Кастельяно Хави из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Гильерме дос Сантос пострадал.
15'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
15'
Химо Наварро из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
15'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
14'
14'
Мичел Маседо возвращается на поле, всё в порядке.
14'
Хуанфран Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Мичел Маседо получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Мичел Маседо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Мичел Маседо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Лукас Перес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
10'
Момо Фигероа наказан за толчок Адриан Лопес
8'
Судья сигнализирует, что Гильерме дос Сантос из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Агиррегарай Матиас
7'
7'
7'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
5'
Судья сигнализирует, что Андоне Флорин из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Аквилани Альберто
3'
Г О О О О Л - Халилович Ален забивает!
3'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас идет с мячом вперед на обострение...
3'
Мунтари Салли ошибается в защите.
3'
Лукас Перес из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
2'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Мунтари Салли пострадал.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Riazor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Депортиво 1:1 Лас-Пальмас
Депортиво
80.2% (142)
Ничья:
11.9% (21)
Лас-Пальмас
7.9% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Депортиво:
35.6% (63)
1:0 Депортиво:
32.8% (58)
1:1 Ничья:
11.3% (20)
2:0 Депортиво:
7.9% (14)
1:2 Лас-Пальмас:
3.4% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация