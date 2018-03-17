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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 18942
Депортиво
1:1
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
0:1
3' Гол
Халилович Ален
20' Желтая карточка
Момо Фигероа
1:1
22' Гол
Альбентоса Рауль
27' Желтая карточка
Наварро Фернандо
47' Желтая карточка
Мунтари Салли
53' Желтая карточка
Кастельяно Хави
65' Желтая карточка
Давид Симон
84' Желтая карточка
Гильерме дос Сантос
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
94'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Адриан Лопес из команды Депортиво подал угловой справа.
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Чичисола Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
93'
Хиль Карлес из команды Депортиво подал угловой слева.

93'
Борхес Сельсо мяч отрикошетил от ворот
92'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
92'
Баккали Закария не смог попасть в створ ударом издали
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
88'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Хиль Карлес из команды Депортиво подал угловой слева.
88'
Сидней оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Чичисола Леандро перевел мяч на угловой.
88'
Адриан Лопес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Химо Наварро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Баккали Закария
87'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
85'
Удар от ворот произведет Депортиво
85'
Аквилани Альберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
84'
Гильерме дос Сантос получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
84'
Безумный фол. Гильерме дос Сантос грубо играет против соперника. Пострадал Тана Домингес
84'
Тактическая замена. Лукас Перес уходит с поля и его заменяет Хиль Карлес
84'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Лукас Перес из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Аквилани Альберто
82'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
82'
Шанс! Лукас Перес из команды Депортиво пробил головой, но мимо
82'
Борхес Сельсо из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
80'
Андоне Флорин наказан за толчок Кастельяно Хави
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
78'
Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас в офсайде
77'
Тактическая замена. Висенте Гомес уходит с поля и его заменяет Тана Домингес
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Наварро Фернандо из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Экспозито Эрик
76'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Мунтари Салли уходит с поля и его заменяет Борхес Сельсо
75'
Давид Симон из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
74'
Депортиво нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
73'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
73'
Шанс! Гильерме дос Сантос из команды Депортиво пробил головой, но мимо
73'
Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Химо Наварро из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Андоне Флорин оказался на газоне.
71'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Чолак Эмре уходит с поля и его заменяет Баккали Закария
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Хуанфран Морено из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Момо Фигероа
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
69'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Аквилани Альберто из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
69'
Адриан Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
68'
Альбентоса Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Удар от ворот произведет Депортиво
66'
Халилович Ален не смог попасть в створ ударом издали
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Давид Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Наварро Фернандо из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
65'
Давид Симон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Безумный фол. Давид Симон грубо играет против соперника. Пострадал Чолак Эмре
64'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
64'
Тактическая замена. Кальери Хонатан уходит с поля и его заменяет Экспозито Эрик
64'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
63'
Аквилани Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Андоне Флорин из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
63'
Игроки ФК "Депортиво" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Лукас Перес из команды Депортиво направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
62'
Андоне Флорин наказан за толчок Кастельяно Хави
61'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
60'
Халилович Ален мяч отрикошетил от ворот
60'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас идет с мячом вперед на обострение...
60'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
60'
Альбентоса Рауль выбил мяч подальше от ворот.
58'
Мичел Маседо получил травму и заменен. Давид Симон выходит на поле.
57'
Удар от ворот произведет Депортиво
57'
Халилович Ален не смог попасть в створ ударом издали
57'
Хуанфран Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 18942 болельщиков
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Андоне Флорин из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Аквилани Альберто
55'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
Угловой
55'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
54'
Какой удар! Со штрафного Лукас Перес сотряс перекладину!
Желтая карточка
53'
Кастельяно Хави получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Кастельяно Хави из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Адриан Лопес
52'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
52'
Лукас Перес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
Офсайд
51'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
Фол, нарушение
50'
Мунтари Салли из команды Депортиво толкнул локтем оппонента. Это Висенте Гомес заработал фол
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Лукас Перес из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Химо Наварро
49'
Адриан Лопес из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Игроки ФК "Депортиво" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
47'
Мунтари Салли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Судья свистит. Мунтари Салли атаковал сзади соперника. Это Висенте Гомес заработал своей команде штрафной
46'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Депортиво
47'
Халилович Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Наварро Фернандо из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Мичел Маседо
46'
Момо Фигероа нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
45'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Андоне Флорин из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Химо Наварро
43'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар-перашют, который нанес Адриан Лопес из команды Депортиво был отбит вратарем.
Фол, нарушение
42'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво опасно и грубо сыграл. Агиррегарай Матиас пострадал.
41'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
41'
Отличный пас сделал Лукас Перес из команды Депортиво. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
41'
Удар от ворот произведет Депортиво
41'
ШАНС! Висенте Гомес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
40'
Андоне Флорин наказан за толчок Химо Наварро
39'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
39'
Шанс! Гильерме дос Сантос из команды Депортиво пробил головой, но мимо
39'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
Угловой
39'
Лукас Перес из команды Депортиво разыграл угловой с правого угла.
38'
Альбентоса Рауль из команды Депортиво отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Альбентоса Рауль из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
38'
Чолак Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Гильерме дос Сантос
37'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Кастельяно Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Андоне Флорин из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
34'
Сидней выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
33'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
33'
Момо Фигероа нанес удар, мяч был парирован, но Рубен Мартинес не удержал его в руках.
33'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
32'
Мунтари Салли пробует нанести удар издали, но Чичисола Леандро держит все под контролем
31'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Чолак Эмре из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
31'
Чичисола Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
31'
Адриан Лопес из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Опасность! Хуанфран Морено из команды Депортиво отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
30'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
30'
Какой промах! Адриан Лопес имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
30'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой слева.
29'
Химо Наварро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Мунтари Салли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
27'
Наварро Фернандо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Безумный фол. Наварро Фернандо грубо играет против соперника. Пострадал Халилович Ален
27'
Удар от ворот произведет Депортиво
27'
Халилович Ален не смог попасть в створ ударом издали
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Удар от ворот произведет Депортиво
25'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Как он промахнулся? Гильерме дос Сантос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
23'
Хуанфран Морено из команды Депортиво сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
22'
Лукас Перес сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Альбентоса Рауль из клуба "Депортиво" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
22'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой слева.
22'
Мичел Маседо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
21'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
21'
Давид Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Адриан Лопес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
21'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
21'
Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Желтая карточка
20'
Момо Фигероа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Хуанфран Морено оказался на газоне.
19'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
17'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
16'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
16'
Чолак Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Кастельяно Хави из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Гильерме дос Сантос пострадал.
15'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
15'
Химо Наварро из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
15'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
14'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
14'
Мичел Маседо возвращается на поле, всё в порядке.
14'
Хуанфран Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Мичел Маседо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
11'
Мичел Маседо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Мичел Маседо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Лукас Перес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
11'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
10'
Момо Фигероа наказан за толчок Адриан Лопес
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Гильерме дос Сантос из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Агиррегарай Матиас
7'
Удар от ворот произведет Депортиво
7'
Халилович Ален не смог попасть в створ ударом издали
7'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
6'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Андоне Флорин из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Аквилани Альберто
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Халилович Ален забивает!
3'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас идет с мячом вперед на обострение...
3'
Мунтари Салли ошибается в защите.
3'
Лукас Перес из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Мунтари Салли пострадал.
1'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Riazor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Депортиво 1:1 Лас-Пальмас
Депортиво
80.2% (142)
Ничья:
11.9% (21)
Лас-Пальмас
7.9% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Депортиво:
35.6% (63)
Депортиво:
32.8% (58)
Ничья:
11.3% (20)
Депортиво:
7.9% (14)
Лас-Пальмас:
3.4% (6)
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