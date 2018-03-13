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Стадион:
Барселона
 
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Атлетик Б
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Атлетик Б

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 2 минуты, которая состоится 18.03.2018.
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Прогнозы на матч Барселона - Атлетик Б
Барселона
93.1% (67)
Ничья:
1.4% (1)
Атлетик Б
5.6% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
38.9% (28)
Барселона:
18.1% (13)
Барселона:
13.9% (10)
Барселона:
12.5% (9)
Атлетик Б:
2.8% (2)
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