Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Атлетик Б

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Стадион: Камп Ноу
Предыдущие игры
Барселона (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 14.03.2018 Барселона 3:0 Челси ЛЧ
- 10.03.2018 Малага 0:2 Барселона П
- 07.03.2018 Барселона 0:0 Эспаньол СК
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М П
- 01.03.2018 Лас-Пальмас 1:1 Барселона П
- 24.02.2018 Барселона 6:1 Жирона П
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 17.02.2018 Эйбар 0:2 Барселона П
- 11.02.2018 Барселона 0:0 Хетафе П
- 08.02.2018 Валенсия 0:2 Барселона КК
- 04.02.2018 Эспаньол 1:1 Барселона П
- 01.02.2018 Барселона 1:0 Валенсия КК
- 28.01.2018 Барселона 2:1 Алавес П
- 25.01.2018 Барселона 2:0 Эспаньол КК
- 21.01.2018 Бетис 0:5 Барселона П
- 17.01.2018 Эспаньол 1:0 Барселона КК
- 14.01.2018 Реал Сосьедад 2:4 Барселона П
- 11.01.2018 Барселона 5:0 Сельта КК
- 07.01.2018 Барселона 3:0 Леванте П
- 04.01.2018 Сельта 1:1 Барселона КК
Атлетик Б (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 15.03.2018 Атлетик Б 1:2 Марсель ЛЕ
- 11.03.2018 Атлетик Б 2:0 Леганес П
- 08.03.2018 Марсель 3:1 Атлетик Б ЛЕ
- 03.03.2018 Севилья 2:0 Атлетик Б П
- 28.02.2018 Атлетик Б 1:1 Валенсия П
- 25.02.2018 Атлетик Б 2:1 Малага П
- 22.02.2018 Атлетик Б 1:2 Спартак Москва ЛЕ
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б П
- 15.02.2018 Спартак Москва 1:3 Атлетик Б ЛЕ
- 09.02.2018 Атлетик Б 0:0 Лас-Пальмас П
- 04.02.2018 Жирона 2:0 Атлетик Б П
- 26.01.2018 Атлетик Б 1:1 Эйбар П
- 22.01.2018 Атлетик Б 0:0 Рудес ТМК
- 19.01.2018 Хетафе 2:2 Атлетик Б П
- 14.01.2018 Эспаньол 1:1 Атлетик Б П
- 07.01.2018 Атлетик Б 2:0 Алавес П
- 22.12.2017 Бетис 0:2 Атлетик Б П
- 16.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад П
- 10.12.2017 Леванте 1:2 Атлетик Б П
- 07.12.2017 Заря 0:2 Атлетик Б ЛЕ
Последние игры между собой
Барселона: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
- 28.10.2017 Атлетик Б 0:2 Барселона Примера
- 04.02.2017 Барселона 3:0 Атлетик Б Примера
- 11.01.2017 Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля
- 05.01.2017 Атлетик Б 2:1 Барселона Кубок Короля
- 28.08.2016 Атлетик Б 0:1 Барселона Примера
- 27.01.2016 Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля
- 20.01.2016 Атлетик Б 1:2 Барселона Кубок Короля
- 17.01.2016 Барселона 6:0 Атлетик Б Примера
- 23.08.2015 Атлетик Б 0:1 Барселона Примера
- 17.08.2015 Барселона 1:1 Атлетик Б Суперкубок Испании
- 14.08.2015 Атлетик Б 4:0 Барселона Суперкубок Испании
- 30.05.2015 Атлетик Б 1:3 Барселона Кубок Короля
- 08.02.2015 Атлетик Б 2:5 Барселона Примера
- 13.09.2014 Барселона 2:0 Атлетик Б Примера
- 20.04.2014 Барселона 2:1 Атлетик Б Примера
- 02.12.2013 Атлетик Б 1:0 Барселона Примера
- 27.04.2013 Атлетик Б 2:2 Барселона Примера
- 01.12.2012 Барселона 5:1 Атлетик Б Примера
- 26.05.2012 Барселона 3:0 Атлетик Б Кубок Короля
- 01.04.2012 Барселона 2:0 Атлетик Б Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|28
|22
|6
|0
|72 - 13
|72
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|48 - 12
|64
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|67 - 30
|57
|4.
|Валенсия
|Заявка
|28
|17
|5
|6
|54 - 30
|56
|5.
|Севилья
|Заявка
|28
|14
|3
|11
|36 - 42
|45
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|38 - 32
|44
|7.
|Жирона
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|40 - 36
|43
|8.
|Бетис
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|46 - 53
|40
|9.
|Эйбар
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|35 - 41
|39
|10.
|Сельта
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|45 - 42
|38
|11.
|Хетафе
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|33 - 26
|36
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|29 - 31
|35
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|26 - 34
|35
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|50 - 50
|33
|15.
|Леганес
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|23 - 34
|33
|16.
|Алавес
|Заявка
|28
|10
|1
|17
|25 - 42
|31
|17.
|Леванте
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|23 - 42
|24
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|28
|5
|5
|18
|20 - 57
|20
|19.
|Депортиво
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|25 - 59
|19
|20.
|Малага
|Заявка
|28
|3
|4
|21
|16 - 45
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Атлетик БДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 2 минуты, которая состоится 18.03.2018.
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Прогнозы на матч Барселона - Атлетик Б
Барселона
93.1% (67)
Ничья:
1.4% (1)
Атлетик Б
5.6% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Барселона:
38.9% (28)
3:0 Барселона:
18.1% (13)
3:1 Барселона:
13.9% (10)
2:1 Барселона:
12.5% (9)
1:2 Атлетик Б:
2.8% (2)
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