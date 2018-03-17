Стадион: Бенито Вильямарин
1:0
34' ГолФирпо Жуниор
36' Желтая карточкаСанчес Виктор
Первый тайм
47'
Команда Бетис играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Гарсия Хави нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Гарсия Хави из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
45'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Будебуз Ряд из команды Бетис подал угловой слева.
45'
Давид Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Морон Лорен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
44'
Бартра Марк из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
44'
Кариколь Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Карлос Санчес коснулся мяча рукой.
42'
Безумный фол. Манди Аисса грубо играет против соперника. Пострадал Пьятти Пабло
40'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Гарсия Хави не пострадал и надо продолжать игру!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
38'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Судья свистит. Гарсия Хави атаковал сзади соперника. Это Карлос Санчес заработал своей команде штрафной
37'
Судья сигнализирует, что Пьятти Пабло из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Бартра Марк
36'
Санчес Виктор получил желтую карточку от судьи
36'
Безумный фол. Санчес Виктор грубо играет против соперника. Пострадал Гарсия Хави
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
34'
Будебуз Ряд сделал результативную передачу.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Junior Firpo из клуба "Бетис" отправил мяч головой в ворота.
34'
Будебуз Ряд из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
33'
Будебуз Ряд из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Гранеро Эстебан пострадал.
32'
Герреро Франсис коснулся мяча рукой.
31'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Наварро Марк из команды Эспаньол.
31'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
27'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Будебуз Ряд из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
26'
25'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
25'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
25'
Отличные скиллы показывает Пьятти Пабло, обводя своих соперников
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
24'
24'
Выглядело как неплохой момент. Герреро Франсис из команды Бетис закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
23'
Баптистао Лео из команды Эспаньол в офсайде
23'
Карлос Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Будебуз Ряд из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
21'
Будебуз Ряд пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
21'
Будебуз Ряд из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
20'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Гуардадо Андрес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
17'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол в офсайде
16'
Давид Лопес из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
16'
Судья сигнализирует, что Амат Хорди из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Морено Херард
15'
Давид Лопес наказан за толчок Морон Лорен
15'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
12'
Амат Хорди из команды Бетис играет слишком грубо. Морено Херард оказался на газоне.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
10'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Баптистао Лео из команды Эспаньол в офсайде
8'
Гуардадо Андрес из команды Бетис толкнул локтем оппонента. Это Пьятти Пабло заработал фол
7'
Будебуз Ряд из команды Бетис подал угловой слева.
7'
Дуарте Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Дуарте Оскар ошибается в защите.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
4'
4'
Фабиан Руис из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
4'
Гранеро Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Гранеро Эстебан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
2'
Junior Firpo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Баптистао Лео из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
1'
Будебуз Ряд наказан за толчок Санчес Виктор
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бетис". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бетис 1:0 Эспаньол
Бетис
70.2% (127)
Ничья:
22.7% (41)
Эспаньол
7.2% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бетис:
42% (76)
1:0 Бетис:
22.7% (41)
1:1 Ничья:
17.7% (32)
2:0 Бетис:
3.9% (7)
1:2 Эспаньол:
3.9% (7)
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