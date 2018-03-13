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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Жирона
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Жирона
Реал Мадрид
89.3% (67)
Ничья:
4% (3)
Жирона
6.7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
26.7% (20)
Реал Мадрид:
21.3% (16)
Реал Мадрид:
14.7% (11)
Реал Мадрид:
6.7% (5)
Реал Мадрид:
6.7% (5)
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