Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - ЖиронаДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 32 минуты, которая состоится 18.03.2018.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Жирона
Реал Мадрид
89.3% (67)
Ничья:
4% (3)
Жирона
6.7% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Реал Мадрид:
26.7% (20)
3:0 Реал Мадрид:
21.3% (16)
3:1 Реал Мадрид:
14.7% (11)
4:0 Реал Мадрид:
6.7% (5)
2:1 Реал Мадрид:
6.7% (5)
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