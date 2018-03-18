Стадион: Балаидос Зрители: 17230
42' Желтая карточкаРосалес Роберто
45' Желтая карточкаТоррес Мигель
45' Желтая карточкаАспас Яго
57' Желтая карточкаМальо Уго
61' Желтая карточкаХонни Кастро
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Ресио Хосе из команды Малага подал угловой слева.
93'
Лоботка Станислав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
93'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Лестьенн Максим нанес удар в каркас ворот!
91'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
91'
Кеко Серхио из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
88'
Итурра Мануэль из команды Малага опасно и грубо сыграл. Бое Лукас пострадал.
87'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага в офсайде
87'
Судья сигнализирует, что Лестьенн Максим из команды Малага поставил подножку. Пострадал Maximiliano Gomez
87'
Судья сигнализирует, что Ронкалья Факундо из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Эн-Несири Юссеф
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Луис из команды Малага поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
84'
84'
Итурра Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
82'
Как он промахнулся? Аспас Яго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
82'
Maximiliano Gomez из команды Сельта делает навес прямо в штрафную.
81'
Судья сигнализирует, что Кеко Серхио из команды Малага поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
80'
Maximiliano Gomez пробил головой, вратарь справился с ударом.
80'
Лоботка Станислав из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Тактическая замена. Ласен Мехди уходит с поля и его заменяет Ресио Хосе
79'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Луис из команды Малага поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
79'
Судья сигнализирует, что Бое Лукас из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Росалес Роберто
79'
Судья сигнализирует, что Бое Лукас из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Кеко Серхио
78'
Судья сигнализирует, что Эн-Несири Юссеф из команды Малага поставил подножку. Пострадал Радоя Неманья
76'
75'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Пабло II из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Ролан Диего
75'
Судья сигнализирует, что Итурра Мануэль из команды Малага поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Тактическая замена. Чори Кастро уходит с поля и его заменяет Лестьенн Максим
74'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
74'
Ронкалья Факундо из команды Сельта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
73'
Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Ролан Диего коснулся мяча рукой.
73'
Аспас Яго нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
71'
Бое Лукас коснулся мяча рукой.
71'
Лоботка Станислав из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
71'
Судья сигнализирует, что Итурра Мануэль из команды Малага поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
70'
Вратарь парирует удар, который нанес Аспас Яго, и мяч снова в игре
70'
Отличные скиллы показывает Аспас Яго, обводя своих соперников
70'
Чори Кастро из команды Малага навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
Тактическая замена. Саксесс Исаак уходит с поля и его заменяет Кеко Серхио
67'
Тактическая замена. Браис Мендес уходит с поля и его заменяет Радоя Неманья
67'
Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Бое Лукас
66'
Вратарь парирует удар, который нанес Аспас Яго, и мяч снова в игре
66'
Браис Мендес из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
64'
Аспас Яго нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
64'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
64'
Браис Мендес из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
63'
Эрнандес Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Maximiliano Gomez из команды Сельта делает навес прямо в штрафную.
62'
Торрес Мигель из команды Малага наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
62'
Росалес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Хонни Кастро получил желтую карточку от судьи
61'
Хонни Кастро из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Саксесс Исаак пострадал.
60'
Судья сигнализирует, что Микель Игнаси из команды Малага поставил подножку. Пострадал Аспас Яго
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Эрнандес Луис из команды Малага опасно и грубо сыграл. Аспас Яго пострадал.
59'
Браис Мендес из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Чори Кастро пострадал.
58'
58'
Чори Кастро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Мальо Уго получил желтую карточку от судьи
57'
Мальо Уго из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Ролан Диего пострадал.
57'
Судья сигнализирует, что Микель Игнаси из команды Малага поставил подножку. Пострадал Maximiliano Gomez
56'
56'
Отличные скиллы показывает Аспас Яго, обводя своих соперников
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
55'
Микель Игнаси выбил мяч подальше от ворот.
54'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Пабло II из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Эн-Несири Юссеф
53'
Опасность предотвращена - Эрнандес Луис из команды Малага вступил в отбор удачно
53'
Систо Пионе из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Торрес Мигель возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Торрес Мигель получил травму и медбригада забирает его с поля.
52'
Торрес Мигель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Судья сигнализирует, что Ролан Диего из команды Малага поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
48'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
48'
Судья сигнализирует, что Maximiliano Gomez из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Саксесс Исаак
47'
Судья сигнализирует, что Саксесс Исаак из команды Малага поставил подножку. Пострадал Хонни Кастро
47'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Торрес Мигель из команды Малага отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Чори Кастро из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Аспас Яго получает желтую карточку за неспортивное поведение
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Торрес Мигель получает желтую карточку за неспортивное поведение
44'
Саксесс Исаак из команды Малага опасно и грубо сыграл. Мальо Уго пострадал.
44'
43'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Росалес Роберто получил желтую карточку от судьи
42'
Росалес Роберто из команды Малага опасно и грубо сыграл. Систо Пионе пострадал.
42'
42'
Систо Пионе из команды Сельта делает пас партнеру.
41'
41'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
39'
ШАНС! Чори Кастро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Росалес Роберто из команды Малага делает пас партнеру.
39'
38'
38'
Саксесс Исаак из команды Малага плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Саксесс Исаак из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
38'
38'
37'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага делает пас партнеру.
37'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой справа.
37'
Ронкалья Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
37'
Саксесс Исаак из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
36'
36'
ШАНС! Систо Пионе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Отличные скиллы показывает Систо Пионе, обводя своих соперников
36'
Систо Пионе из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
34'
34'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
32'
Саксесс Исаак из команды Малага в офсайде
32'
Maximiliano Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
31'
Чори Кастро из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
29'
Браис Мендес из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
29'
28'
28'
Систо Пионе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья сигнализирует, что Торрес Мигель из команды Малага поставил подножку. Пострадал Maximiliano Gomez
27'
27'
Отличный пас сделал Росалес Роберто из команды Малага. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
25'
Чори Кастро из команды Малага навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Чори Кастро из команды Малага разыграл угловой с правого угла.
25'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
24'
Чори Кастро из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
23'
Мальо Уго выбил мяч подальше от ворот.
22'
Судья сигнализирует, что Саксесс Исаак из команды Малага поставил подножку. Пострадал Хонни Кастро
21'
21'
Чори Кастро из команды Малага делает неудачный навес.
20'
Отличные скиллы показывает Чори Кастро, обводя своих соперников
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
18'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Пабло II из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Чори Кастро
18'
Итурра Мануэль из команды Малага играет слишком грубо. Эрнандес Пабло II оказался на газоне.
18'
Судья сигнализирует, что Саксесс Исаак из команды Малага поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
16'
16'
Судья сигнализирует, что Эн-Несири Юссеф из команды Малага поставил подножку. Пострадал Ронкалья Факундо
15'
Maximiliano Gomez из команды Сельта играет слишком грубо. Микель Игнаси оказался на газоне.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Эн-Несири Юссеф мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
15'
15'
13'
13'
Браис Мендес из команды Сельта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
12'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
12'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
12'
11'
Ролан Диего из команды Малага в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
10'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага отправил кросс в штрафную...
9'
9'
8'
Отличный пас сделал Систо Пионе из команды Сельта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
7'
Ласен Мехди из команды Малага опасно и грубо сыграл. Эрнандес Пабло II пострадал.
6'
Судья сигнализирует, что Росалес Роберто из команды Малага поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Эн-Несири Юссеф
4'
Ролан Диего из команды Малага в офсайде
4'
Чори Кастро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Судья сигнализирует, что Хонни Кастро из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Саксесс Исаак
1'
Судья сигнализирует, что Микель Игнаси из команды Малага поставил подножку. Пострадал Maximiliano Gomez
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сельта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Малага
Сельта
92.2% (166)
Ничья:
6.1% (11)
Малага
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сельта:
30% (54)
2:0 Сельта:
28.3% (51)
1:0 Сельта:
27.2% (49)
1:1 Ничья:
5% (9)
3:1 Сельта:
3.9% (7)
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