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  5. Примера
Стадион: Зрители: 17230
Сельта
0:0
Конец матча
Малага
0'
42' Желтая карточка
Росалес Роберто
45' Желтая карточка
Торрес Мигель
45' Желтая карточка
Аспас Яго
57' Желтая карточка
Мальо Уго
61' Желтая карточка
Хонни Кастро
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Угловой
93'
Ресио Хосе из команды Малага подал угловой слева.
93'
Лоботка Станислав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
93'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Сельта
91'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Лестьенн Максим нанес удар в каркас ворот!
91'
Кеко Серхио из команды Малага делает навес прямо в штрафную.
91'
Кеко Серхио из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
91'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
88'
Итурра Мануэль из команды Малага опасно и грубо сыграл. Бое Лукас пострадал.
Офсайд
87'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага в офсайде
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Лестьенн Максим из команды Малага поставил подножку. Пострадал Maximiliano Gomez
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Ронкалья Факундо из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Эн-Несири Юссеф
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Луис из команды Малага поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
84'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Аспас Яго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Угловой
84'
Аспас Яго из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
84'
Итурра Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
82'
Как он промахнулся? Аспас Яго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
82'
Maximiliano Gomez из команды Сельта делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Кеко Серхио из команды Малага поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
80'
Maximiliano Gomez пробил головой, вратарь справился с ударом.
80'
Лоботка Станислав из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Тактическая замена. Ласен Мехди уходит с поля и его заменяет Ресио Хосе
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Луис из команды Малага поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Бое Лукас из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Росалес Роберто
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Бое Лукас из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Кеко Серхио
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Эн-Несири Юссеф из команды Малага поставил подножку. Пострадал Радоя Неманья
76'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Пабло II из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Ролан Диего
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Итурра Мануэль из команды Малага поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Тактическая замена. Чори Кастро уходит с поля и его заменяет Лестьенн Максим
74'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
74'
Ронкалья Факундо из команды Сельта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
73'
Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Ролан Диего коснулся мяча рукой.
73'
Аспас Яго нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
72'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Бое Лукас коснулся мяча рукой.
71'
Лоботка Станислав из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Итурра Мануэль из команды Малага поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
70'
Вратарь парирует удар, который нанес Аспас Яго, и мяч снова в игре
70'
Аспас Яго из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
70'
Отличные скиллы показывает Аспас Яго, обводя своих соперников
70'
Чори Кастро из команды Малага навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
Тактическая замена. Саксесс Исаак уходит с поля и его заменяет Кеко Серхио
Фол, нарушение
68'
Аспас Яго из команды Сельта подал угловой слева.
Угловой
68'
Аспас Яго из команды Сельта подал угловой справа.
67'
Тактическая замена. Браис Мендес уходит с поля и его заменяет Радоя Неманья
67'
Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Бое Лукас
67'
Мальо Уго из команды Сельта навешивает в штрафную с рикошетом.
67'
Мальо Уго из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
66'
Вратарь парирует удар, который нанес Аспас Яго, и мяч снова в игре
66'
Браис Мендес из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Аспас Яго нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
64'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Угловой
64'
Браис Мендес из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
63'
Эрнандес Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Maximiliano Gomez из команды Сельта делает навес прямо в штрафную.
63'
Аспас Яго из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
62'
Аспас Яго из команды Сельта в офсайде
62'
Торрес Мигель из команды Малага наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
62'
Росалес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Хонни Кастро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Хонни Кастро из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Саксесс Исаак пострадал.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Микель Игнаси из команды Малага поставил подножку. Пострадал Аспас Яго
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
60'
Эрнандес Луис из команды Малага опасно и грубо сыграл. Аспас Яго пострадал.
Фол, нарушение
59'
Браис Мендес из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Чори Кастро пострадал.
58'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Чори Кастро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
57'
Мальо Уго получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Мальо Уго из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Ролан Диего пострадал.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Микель Игнаси из команды Малага поставил подножку. Пострадал Maximiliano Gomez
56'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
56'
Аспас Яго из команды Сельта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
56'
Аспас Яго из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
56'
Отличные скиллы показывает Аспас Яго, обводя своих соперников
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Удар от ворот произведет Сельта
55'
Микель Игнаси выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Пабло II из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Эн-Несири Юссеф
53'
Опасность предотвращена - Эрнандес Луис из команды Малага вступил в отбор удачно
53'
Систо Пионе из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Травма, повреждение
53'
Торрес Мигель возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Торрес Мигель получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
52'
Торрес Мигель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Ролан Диего из команды Малага поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Maximiliano Gomez из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Саксесс Исаак
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Саксесс Исаак из команды Малага поставил подножку. Пострадал Хонни Кастро
47'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Торрес Мигель из команды Малага отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Опасность предотвращена - Мальо Уго из команды Сельта вступил в отбор удачно
46'
Чори Кастро из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Аспас Яго получает желтую карточку за неспортивное поведение
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
45'
Торрес Мигель получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
44'
Саксесс Исаак из команды Малага опасно и грубо сыграл. Мальо Уго пострадал.
44'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
43'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Росалес Роберто получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Росалес Роберто из команды Малага опасно и грубо сыграл. Систо Пионе пострадал.
42'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Систо Пионе из команды Сельта делает пас партнеру.
41'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
41'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
41'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Удар от ворот произведет Сельта
39'
ШАНС! Чори Кастро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
39'
Росалес Роберто из команды Малага делает пас партнеру.
39'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
38'
Аспас Яго из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
38'
Удар от ворот произведет Сельта
38'
Саксесс Исаак из команды Малага плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Саксесс Исаак из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
38'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Чори Кастро из команды Малага отправил кросс в штрафную...
37'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага делает пас партнеру.
Угловой
37'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой справа.
37'
Ронкалья Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
37'
Саксесс Исаак из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Малага
36'
ШАНС! Систо Пионе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Отличные скиллы показывает Систо Пионе, обводя своих соперников
36'
Систо Пионе из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Удар от ворот произведет Сельта
34'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Офсайд
32'
Саксесс Исаак из команды Малага в офсайде
32'
Maximiliano Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Чори Кастро из команды Малага отправил кросс в штрафную...
31'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
31'
Чори Кастро из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
29'
Браис Мендес из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
29'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Малага
28'
Систо Пионе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Торрес Мигель из команды Малага поставил подножку. Пострадал Maximiliano Gomez
27'
Удар от ворот произведет Сельта
27'
Отличный пас сделал Росалес Роберто из команды Малага. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Чори Кастро из команды Малага навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Угловой
25'
Чори Кастро из команды Малага разыграл угловой с правого угла.
25'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Угловой
24'
Чори Кастро из команды Малага подал угловой слева.
24'
Чори Кастро из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Удар от ворот произведет Сельта
23'
Мальо Уго выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Саксесс Исаак из команды Малага поставил подножку. Пострадал Хонни Кастро
21'
Удар от ворот произведет Сельта
21'
Чори Кастро из команды Малага делает неудачный навес.
20'
Отличные скиллы показывает Чори Кастро, обводя своих соперников
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Пабло II из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Чори Кастро
Фол, нарушение
18'
Итурра Мануэль из команды Малага играет слишком грубо. Эрнандес Пабло II оказался на газоне.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Саксесс Исаак из команды Малага поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
16'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Эн-Несири Юссеф из команды Малага поставил подножку. Пострадал Ронкалья Факундо
Фол, нарушение
15'
Maximiliano Gomez из команды Сельта играет слишком грубо. Микель Игнаси оказался на газоне.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Эн-Несири Юссеф мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
15'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Чори Кастро из команды Малага отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет Малага
13'
Браис Мендес из команды Сельта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
12'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
12'
Чори Кастро из команды Малага отправил кросс в штрафную...
Офсайд
11'
Ролан Диего из команды Малага в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
10'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Малага
8'
Отличный пас сделал Систо Пионе из команды Сельта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
7'
Ласен Мехди из команды Малага опасно и грубо сыграл. Эрнандес Пабло II пострадал.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Росалес Роберто из команды Малага поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
5'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Эн-Несири Юссеф
Офсайд
4'
Ролан Диего из команды Малага в офсайде
4'
Чори Кастро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Хонни Кастро из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Саксесс Исаак
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Микель Игнаси из команды Малага поставил подножку. Пострадал Maximiliano Gomez
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сельта". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Малага
Сельта
92.2% (166)
Ничья:
6.1% (11)
Малага
1.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Сельта:
30% (54)
Сельта:
28.3% (51)
Сельта:
27.2% (49)
Ничья:
5% (9)
Сельта:
3.9% (7)
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