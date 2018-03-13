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Стадион:
Валенсия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Алавес

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 21 минуту, которая состоится 17.03.2018.
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Прогнозы на матч Валенсия - Алавес
Валенсия
91.5% (65)
Ничья:
2.8% (2)
Алавес
5.6% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
49.3% (35)
Валенсия:
18.3% (13)
Валенсия:
14.1% (10)
Валенсия:
7% (5)
Алавес:
2.8% (2)
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