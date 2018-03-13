Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Алавес

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Стадион: Месталья
Предыдущие игры
Валенсия (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 10.03.2018 Севилья 0:2 Валенсия П
- 04.03.2018 Валенсия 2:0 Бетис П
- 28.02.2018 Атлетик Б 1:1 Валенсия П
- 25.02.2018 Валенсия 2:1 Реал Сосьедад П
- 17.02.2018 Малага 1:2 Валенсия П
- 11.02.2018 Валенсия 3:1 Леванте П
- 08.02.2018 Валенсия 0:2 Барселона КК
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 01.02.2018 Барселона 1:0 Валенсия КК
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Алавес 2:1 Валенсия КК
- 20.01.2018 Лас-Пальмас 2:1 Валенсия П
- 17.01.2018 Валенсия 2:1 Алавес КК
- 13.01.2018 Депортиво 1:2 Валенсия П
- 09.01.2018 Валенсия 4:0 Лас-Пальмас КК
- 06.01.2018 Валенсия 2:1 Жирона П
- 03.01.2018 Лас-Пальмас 1:1 Валенсия КК
- 23.12.2017 Валенсия 0:1 Вильярреал П
- 16.12.2017 Эйбар 2:1 Валенсия П
- 09.12.2017 Валенсия 2:1 Сельта П
Алавес (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 12.03.2018 Алавес 1:3 Бетис П
- 04.03.2018 Реал Сосьедад 2:1 Алавес П
- 01.03.2018 Алавес 1:0 Леванте П
- 24.02.2018 Реал Мадрид 4:0 Алавес П
- 17.02.2018 Алавес 1:0 Депортиво П
- 10.02.2018 Вильярреал 1:2 Алавес П
- 03.02.2018 Алавес 2:1 Сельта П
- 28.01.2018 Барселона 2:1 Алавес П
- 24.01.2018 Алавес 2:1 Валенсия КК
- 21.01.2018 Алавес 2:2 Леганес П
- 17.01.2018 Валенсия 2:1 Алавес КК
- 14.01.2018 Алавес 1:0 Севилья П
- 10.01.2018 Алавес 2:0 Форментера КК
- 07.01.2018 Атлетик Б 2:0 Алавес П
- 03.01.2018 Форментера 1:3 Алавес КК
- 21.12.2017 Алавес 1:0 Малага П
- 16.12.2017 Атлетико М 1:0 Алавес П
- 08.12.2017 Алавес 2:0 Лас-Пальмас П
- 04.12.2017 Жирона 2:3 Алавес П
- 30.11.2017 Алавес 3:0 Хетафе КК
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|28
|22
|6
|0
|72 - 13
|72
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|48 - 12
|64
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|67 - 30
|57
|4.
|Валенсия
|Заявка
|28
|17
|5
|6
|54 - 30
|56
|5.
|Севилья
|Заявка
|28
|14
|3
|11
|36 - 42
|45
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|38 - 32
|44
|7.
|Жирона
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|40 - 36
|43
|8.
|Бетис
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|46 - 53
|40
|9.
|Эйбар
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|35 - 41
|39
|10.
|Сельта
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|45 - 42
|38
|11.
|Хетафе
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|33 - 26
|36
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|29 - 31
|35
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|26 - 34
|35
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|50 - 50
|33
|15.
|Леганес
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|23 - 34
|33
|16.
|Алавес
|Заявка
|28
|10
|1
|17
|25 - 42
|31
|17.
|Леванте
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|23 - 42
|24
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|28
|5
|5
|18
|20 - 57
|20
|19.
|Депортиво
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|25 - 59
|19
|20.
|Малага
|Заявка
|28
|3
|4
|21
|16 - 45
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - АлавесДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 21 минуту, которая состоится 17.03.2018.
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Прогнозы на матч Валенсия - Алавес
Валенсия
91.5% (65)
Ничья:
2.8% (2)
Алавес
5.6% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Валенсия:
49.3% (35)
2:1 Валенсия:
18.3% (13)
1:0 Валенсия:
14.1% (10)
3:0 Валенсия:
7% (5)
1:2 Алавес:
2.8% (2)
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