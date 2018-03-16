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Стадион: Зрители: 16028
Леванте
2:1
Конец матча
Эйбар
0'
19' Желтая карточка
Кабако Эрик
1:0
25' Гол
Рохер Марти
33' Желтая карточка
Гарсия Дани
34' Желтая карточка
Рохер Марти
61' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
1:1
63' Гол
Шарлес Диас
2:1
64' Гол
Боатенг Эммануэль
69' Желтая карточка
Шарлес Диас
90' Желтая карточка
Лукич Саша
90' Желтая карточка
Арбилья Анайц
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Угловой
95'
Лопес Иван из команды Леванте разыграл угловой с левого угла.
Желтая карточка
94'
Рефери не любит споров - именно за это Арбилья Анайц сейчас получил желтую
94'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
93'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.

Желтая карточка
93'
Рефери не любит споров - именно за это Лукич Саша сейчас получил желтую
93'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Травма, повреждение
92'
Кабако Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Педро Леон нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 16028 болельщиков
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Ойер Оласабаль сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...
Офсайд
90'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
89'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Угловой
89'
Моралес Луис из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
88'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Игроки ФК "Леванте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Жунка Давид из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Педро Леон из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
84'
Хордан Хоан из команды Эйбар играет слишком грубо. Лукич Саша оказался на газоне.
Фол, нарушение
83'
Кике Гарсия из команды Эйбар играет слишком грубо. Кабако Эрик оказался на газоне.
83'
Удар от ворот произведет Леванте
82'
Коке Хорхе II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
ШАНС! Шарлес Диас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
81'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Кике Гарсия из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Капа Андер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
79'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Лукич Саша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Жунка Давид наказан за толчок Боатенг Эммануэль
78'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Жунка Давид из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
77'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
76'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
76'
После дальнего удара, который нанес Педро Леон мяч отбит вратарем
Офсайд
75'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
74'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
74'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
74'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Тактическая замена. Анхель Хосе уходит с поля и его заменяет Жунка Давид
Фол, нарушение
71'
Кабако Эрик наказан за толчок Кике Гарсия
71'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Желтая карточка
70'
Рефери не любит споров - именно за это Шарлес Диас сейчас получил желтую
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Шарлес Диас
Фол, нарушение
69'
Шарлес Диас из команды Эйбар толкнул локтем оппонента. Это Кабако Эрик заработал фол
68'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Педро Леон из команды Эйбар делает пас партнеру.
66'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Боатенг Эммануэль забивает!
64'
Хордан Хоан сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Шарлес Диас из команды Эйбар забил гол! Легко это для такого игрока, как Шарлес Диас
Угловой
64'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
63'
Кабако Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Капа Андер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
62'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Капа Андер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
62'
Хефферсон Лерма получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Хефферсон Лерма из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Гарсия Дани пострадал.
61'
Тактическая замена. Эскаланте Гонсало уходит с поля и его заменяет Инуи Такаси
60'
Тактическая замена. Иви Лопес уходит с поля и его заменяет Шарлес Диас
60'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
Тактическая замена. Паццини Джампаоло уходит с поля и его заменяет Боатенг Эммануэль
58'
Ох, красивый был бы гол! Хордан Хоан пробил с лета в перекладину!
58'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Иви Лопес наказан за толчок Паццини Джампаоло
57'
Удар от ворот произведет Эйбар
56'
Моралес Луис из команды Леванте наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
56'
Рохер Марти из команды Леванте делает пас партнеру.
56'
Арбилья Анайц из команды Эйбар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
56'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
55'
Удар от ворот произведет Леванте
55'
Луна Антонио получил травму и заменен. Лопес Педро выходит на поле.
Травма, повреждение
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Луна Антонио получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
53'
Луна Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Удар от ворот произведет Леванте
52'
Иви Лопес из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
51'
Кике Гарсия из команды Эйбар в офсайде
50'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
50'
Удар от ворот произведет Эйбар
50'
ШАНС! Робер Суарес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
49'
Моралес Луис из команды Леванте подал угловой справа.
49'
Паццини Джампаоло нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Рохер Марти из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Рамис Иван из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Рохер Марти пострадал.
48'
Удар от ворот произведет Леванте
47'
Кике Гарсия из команды Эйбар наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
47'
Капа Андер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Анхель Хосе наказан за толчок Хефферсон Лерма
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
47'
Кампанья Хосе получил травму и заменен. Лукич Саша выходит на поле.
46'
Удар от ворот произведет Леванте
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Кампанья Хосе получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
44'
Кампанья Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
43'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
43'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
Угловой
42'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.
Травма, повреждение
42'
Кампанья Хосе возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Иви Лопес мяч отрикошетил от ворот
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Кампанья Хосе получил травму и медбригада забирает его с поля.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
40'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
40'
Иви Лопес из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Леванте
39'
Иви Лопес из команды Эйбар делает неудачный навес.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Кике Гарсия из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Кампанья Хосе
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
36'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
Угловой
36'
Гарсия Дани из команды Эйбар подал угловой слева.
35'
Хордан Хоан нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Капа Андер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
35'
Плохо сыграл Кабако Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Желтая карточка
35'
Рохер Марти получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Рохер Марти из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Арбилья Анайц пострадал.
Желтая карточка
34'
Гарсия Дани получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Гарсия Дани нарушает правила. Рохер Марти пострадал
34'
Иви Лопес из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Капа Андер нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
32'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
32'
Капа Андер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
29'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Иви Лопес из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
29'
Иви Лопес из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Коке Хорхе II из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
Педро Леон из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
28'
Рохер Марти из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
28'
Кике Гарсия из команды Эйбар в офсайде
25'
Моралес Луис сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Рохер Марти классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Луна Антонио из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Иви Лопес
22'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Паццини Джампаоло имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
22'
Плохо сыграл Рамис Иван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Лопес Иван из команды Леванте делает пас партнеру.
21'
Удар от ворот произведет Леванте
21'
Кике Гарсия из команды Эйбар не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
21'
Плохо сыграл Кабако Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Желтая карточка
19'
Кабако Эрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
19'
Кабако Эрик из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Кике Гарсия пострадал.
18'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Иви Лопес из команды Эйбар играет слишком грубо. Коке Хорхе II оказался на газоне.
17'
Иви Лопес нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Луна Антонио из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Иви Лопес
Фол, нарушение
15'
Луна Антонио наказан за толчок Иви Лопес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
14'
Анхель Хосе из команды Эйбар в офсайде
14'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Эскаланте Гонсало из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Паццини Джампаоло
11'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Иви Лопес из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Иви Лопес из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Удар от ворот произведет Леванте
10'
ШАНС! Хордан Хоан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
9'
Хефферсон Лерма из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Дмитрович Марко пострадал.
Угловой
9'
Паццини Джампаоло из команды Леванте подал угловой справа.
8'
Рамис Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Лопес Иван из команды Леванте играет слишком грубо. Иви Лопес оказался на газоне.
3'
Иви Лопес из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Леванте
2'
ШАНС! Кике Гарсия нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Иви Лопес из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
1'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эйбар". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леванте 2:1 Эйбар
Леванте
30.2% (58)
Ничья:
40.1% (77)
Эйбар
29.7% (57)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.9% (67)
Эйбар:
14.1% (27)
Леванте:
13% (25)
Леванте:
11.5% (22)
Эйбар:
11.5% (22)
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