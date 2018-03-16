Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 16028
19' Желтая карточкаКабако Эрик
1:0
25' ГолРохер Марти
33' Желтая карточкаГарсия Дани
34' Желтая карточкаРохер Марти
61' Желтая карточкаХефферсон Лерма
1:1
63' ГолШарлес Диас
2:1
64' ГолБоатенг Эммануэль
69' Желтая карточкаШарлес Диас
90' Желтая карточкаЛукич Саша
90' Желтая карточкаАрбилья Анайц
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
95'
Лопес Иван из команды Леванте разыграл угловой с левого угла.
94'
Рефери не любит споров - именно за это Арбилья Анайц сейчас получил желтую
94'
93'
93'
Рефери не любит споров - именно за это Лукич Саша сейчас получил желтую
93'
92'
Кабако Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Педро Леон нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 16028 болельщиков
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Ойер Оласабаль сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...
90'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
89'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
89'
Моралес Луис из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
88'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Игроки ФК "Леванте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Жунка Давид из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
87'
87'
Педро Леон из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
84'
Хордан Хоан из команды Эйбар играет слишком грубо. Лукич Саша оказался на газоне.
83'
Кике Гарсия из команды Эйбар играет слишком грубо. Кабако Эрик оказался на газоне.
83'
82'
Коке Хорхе II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
ШАНС! Шарлес Диас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
81'
81'
Кике Гарсия из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
79'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Лукич Саша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Жунка Давид наказан за толчок Боатенг Эммануэль
78'
77'
77'
Жунка Давид из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
77'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
76'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
76'
После дальнего удара, который нанес Педро Леон мяч отбит вратарем
75'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
74'
74'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
74'
73'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Тактическая замена. Анхель Хосе уходит с поля и его заменяет Жунка Давид
71'
Кабако Эрик наказан за толчок Кике Гарсия
71'
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
70'
Рефери не любит споров - именно за это Шарлес Диас сейчас получил желтую
69'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Шарлес Диас
69'
Шарлес Диас из команды Эйбар толкнул локтем оппонента. Это Кабако Эрик заработал фол
68'
68'
Педро Леон из команды Эйбар делает пас партнеру.
66'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
64'
Г О О О О Л - Боатенг Эммануэль забивает!
64'
Хордан Хоан сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Шарлес Диас из команды Эйбар забил гол! Легко это для такого игрока, как Шарлес Диас
64'
63'
Кабако Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
62'
62'
62'
62'
Хефферсон Лерма получил желтую карточку от судьи
61'
Хефферсон Лерма из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Гарсия Дани пострадал.
61'
Тактическая замена. Эскаланте Гонсало уходит с поля и его заменяет Инуи Такаси
60'
Тактическая замена. Иви Лопес уходит с поля и его заменяет Шарлес Диас
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
Тактическая замена. Паццини Джампаоло уходит с поля и его заменяет Боатенг Эммануэль
58'
Ох, красивый был бы гол! Хордан Хоан пробил с лета в перекладину!
58'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
57'
Иви Лопес наказан за толчок Паццини Джампаоло
57'
Удар от ворот произведет Эйбар
56'
Моралес Луис из команды Леванте наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
56'
Рохер Марти из команды Леванте делает пас партнеру.
56'
Арбилья Анайц из команды Эйбар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
56'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
55'
55'
Луна Антонио получил травму и заменен. Лопес Педро выходит на поле.
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Луна Антонио получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Луна Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
51'
Кике Гарсия из команды Эйбар в офсайде
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
50'
Удар от ворот произведет Эйбар
50'
ШАНС! Робер Суарес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Моралес Луис из команды Леванте подал угловой справа.
49'
Паццини Джампаоло нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Рохер Марти из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
48'
Рамис Иван из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Рохер Марти пострадал.
48'
47'
Кике Гарсия из команды Эйбар наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
47'
47'
Анхель Хосе наказан за толчок Хефферсон Лерма
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
47'
Кампанья Хосе получил травму и заменен. Лукич Саша выходит на поле.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Кампанья Хосе получил травму и медбригада забирает его с поля.
44'
Кампанья Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
43'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
43'
42'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.
42'
Кампанья Хосе возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Иви Лопес мяч отрикошетил от ворот
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Кампанья Хосе получил травму и медбригада забирает его с поля.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
40'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
39'
39'
38'
Судья сигнализирует, что Кике Гарсия из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Кампанья Хосе
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
36'
36'
Гарсия Дани из команды Эйбар подал угловой слева.
35'
Хордан Хоан нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
35'
Плохо сыграл Кабако Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Рохер Марти получил желтую карточку от судьи
35'
Рохер Марти из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Арбилья Анайц пострадал.
34'
Гарсия Дани получил желтую карточку от судьи
34'
Гарсия Дани нарушает правила. Рохер Марти пострадал
33'
Капа Андер нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
33'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
32'
32'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
29'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Коке Хорхе II из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
Педро Леон из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
28'
Рохер Марти из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
28'
Кике Гарсия из команды Эйбар в офсайде
25'
Моралес Луис сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Рохер Марти классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
24'
Судья сигнализирует, что Луна Антонио из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Иви Лопес
22'
22'
Паццини Джампаоло имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
22'
Плохо сыграл Рамис Иван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Лопес Иван из команды Леванте делает пас партнеру.
21'
21'
Кике Гарсия из команды Эйбар не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
21'
Плохо сыграл Кабако Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Кабако Эрик получил желтую карточку от судьи
19'
Кабако Эрик из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Кике Гарсия пострадал.
18'
17'
Иви Лопес из команды Эйбар играет слишком грубо. Коке Хорхе II оказался на газоне.
17'
Иви Лопес нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
16'
Судья сигнализирует, что Луна Антонио из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Иви Лопес
15'
Луна Антонио наказан за толчок Иви Лопес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
Анхель Хосе из команды Эйбар в офсайде
14'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
12'
Судья сигнализирует, что Эскаланте Гонсало из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Паццини Джампаоло
11'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
10'
ШАНС! Хордан Хоан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Хефферсон Лерма из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Дмитрович Марко пострадал.
9'
Паццини Джампаоло из команды Леванте подал угловой справа.
8'
Рамис Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
5'
5'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
4'
4'
4'
4'
Лопес Иван из команды Леванте играет слишком грубо. Иви Лопес оказался на газоне.
2'
2'
ШАНС! Кике Гарсия нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эйбар". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леванте 2:1 Эйбар
Леванте
30.2% (58)
Ничья:
40.1% (77)
Эйбар
29.7% (57)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.9% (67)
1:2 Эйбар:
14.1% (27)
1:0 Леванте:
13% (25)
2:1 Леванте:
11.5% (22)
0:1 Эйбар:
11.5% (22)
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