Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Севилья

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Стадион: Бутарке
Предыдущие игры
Леганес (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 11.03.2018 Атлетик Б 2:0 Леганес П
- 03.03.2018 Леганес 2:0 Малага П
- 28.02.2018 Атлетико М 4:0 Леганес П
- 24.02.2018 Леганес 0:0 Лас-Пальмас П
- 21.02.2018 Леганес 1:3 Реал Мадрид П
- 16.02.2018 Жирона 3:0 Леганес П
- 10.02.2018 Леганес 0:1 Эйбар П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 04.02.2018 Хетафе 0:0 Леганес П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Леганес 3:2 Эспаньол П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Алавес 2:2 Леганес П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 15.01.2018 Бетис 3:2 Леганес П
- 10.01.2018 Вильярреал 2:1 Леганес КК
- 07.01.2018 Леганес 1:0 Реал Сосьедад П
- 04.01.2018 Леганес 1:0 Вильярреал КК
- 19.12.2017 Леванте 0:0 Леганес П
- 09.12.2017 Депортиво 1:0 Леганес П
Севилья (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 13.03.2018 Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.03.2018 Севилья 0:2 Валенсия П
- 03.03.2018 Севилья 2:0 Атлетик Б П
- 28.02.2018 Малага 0:1 Севилья П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Лас-Пальмас 1:2 Севилья П
- 11.02.2018 Севилья 1:0 Жирона П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Севилья 1:1 Хетафе П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Эспаньол 0:3 Севилья П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 14.01.2018 Алавес 1:0 Севилья П
- 11.01.2018 Севилья 2:1 Кадис КК
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 03.01.2018 Кадис 0:2 Севилья КК
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
Последние игры между собой
Леганес: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Севилья: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|28
|22
|6
|0
|72 - 13
|72
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|48 - 12
|64
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|67 - 30
|57
|4.
|Валенсия
|Заявка
|28
|17
|5
|6
|54 - 30
|56
|5.
|Севилья
|Заявка
|28
|14
|3
|11
|36 - 42
|45
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|38 - 32
|44
|7.
|Жирона
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|40 - 36
|43
|8.
|Бетис
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|46 - 53
|40
|9.
|Эйбар
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|35 - 41
|39
|10.
|Сельта
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|45 - 42
|38
|11.
|Хетафе
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|33 - 26
|36
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|29 - 31
|35
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|26 - 34
|35
|14.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|50 - 50
|33
|15.
|Леганес
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|23 - 34
|33
|16.
|Алавес
|Заявка
|28
|10
|1
|17
|25 - 42
|31
|17.
|Леванте
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|23 - 42
|24
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|28
|5
|5
|18
|20 - 57
|20
|19.
|Депортиво
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|25 - 59
|19
|20.
|Малага
|Заявка
|28
|3
|4
|21
|16 - 45
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - СевильяДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 48 минут, которая состоится 18.03.2018.
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Прогнозы на матч Леганес - Севилья
Леганес
2.7% (2)
Ничья:
14.9% (11)
Севилья
82.4% (61)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Севилья:
50% (37)
0:1 Севилья:
18.9% (14)
1:1 Ничья:
13.5% (10)
0:2 Севилья:
10.8% (8)
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