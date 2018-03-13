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Стадион:
Леганес
 
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Севилья
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Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Севилья

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 48 минут, которая состоится 18.03.2018.
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Прогнозы на матч Леганес - Севилья
Леганес
2.7% (2)
Ничья:
14.9% (11)
Севилья
82.4% (61)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
50% (37)
Севилья:
18.9% (14)
Ничья:
13.5% (10)
Севилья:
10.8% (8)
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