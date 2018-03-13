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Марсель
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Лион

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 47 минут, которая состоится 18.03.2018.
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Прогнозы на матч Марсель - Лион
Марсель
56.3% (40)
Ничья:
31% (22)
Лион
12.7% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
31% (22)
Ничья:
23.9% (17)
Марсель:
15.5% (11)
Лион:
9.9% (7)
Ничья:
7% (5)
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