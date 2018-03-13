Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Лион

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Стадион: Велодром
Предыдущие игры
Марсель (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 15.03.2018 Атлетик Б 1:2 Марсель ЛЕ
- 11.03.2018 Тулуза 1:2 Марсель Л1
- 08.03.2018 Марсель 3:1 Атлетик Б ЛЕ
- 04.03.2018 Марсель 1:1 Нант Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 22.02.2018 Брага 1:0 Марсель ЛЕ
- 18.02.2018 Марсель 1:0 Бордо Л1
- 15.02.2018 Марсель 3:0 Брага ЛЕ
- 09.02.2018 Сент-Этьен 2:2 Марсель Л1
- 06.02.2018 Бур-Перонна 0:9 Марсель КФ
- 02.02.2018 Марсель 6:3 Метц Л1
- 28.01.2018 Марсель 2:2 Монако Л1
- 23.01.2018 Эпиналь 0:2 Марсель КФ
- 19.01.2018 Кан 0:2 Марсель Л1
- 16.01.2018 Марсель 2:0 Страсбург Л1
- 13.01.2018 Ренн 0:3 Марсель Л1
- 07.01.2018 Марсель 1:0 Валансьен КФ
- 20.12.2017 Марсель 3:1 Труа Л1
- 17.12.2017 Лион 2:0 Марсель Л1
Лион (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 11.03.2018 Лион 1:0 Кан Л1
- 08.03.2018 ЦСКА Москва 0:1 Лион ЛЕ
- 04.03.2018 Монпелье 1:1 Лион Л1
- 01.03.2018 Кан 1:0 Лион КФ
- 25.02.2018 Лион 1:1 Сент-Этьен Л1
- 22.02.2018 Вильярреал 0:1 Лион ЛЕ
- 18.02.2018 Лилль 2:2 Лион Л1
- 15.02.2018 Лион 3:1 Вильярреал ЛЕ
- 11.02.2018 Лион 0:2 Ренн Л1
- 07.02.2018 Монпелье 1:2 Лион КФ
- 04.02.2018 Монако 3:2 Лион Л1
- 28.01.2018 Бордо 3:1 Лион Л1
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 Генгам 0:2 Лион Л1
- 14.01.2018 Лион 1:1 Анже Л1
- 06.01.2018 Нанси 2:3 Лион КФ
- 20.12.2017 Тулуза 1:2 Лион Л1
- 17.12.2017 Лион 2:0 Марсель Л1
- 13.12.2017 Монпелье 4:1 Лион КЛ
Последние игры между собой
Марсель: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Лион: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
- 17.12.2017 Лион 2:0 Марсель Лига 1
- 31.01.2017 Марсель 2:1 Лион Кубок Франции
- 22.01.2017 Лион 3:1 Марсель Лига 1
- 18.09.2016 Марсель 0:0 Лион Лига 1
- 24.01.2016 Лион 1:1 Марсель Лига 1
- 20.09.2015 Марсель 1:1 Лион Лига 1
- 15.03.2015 Марсель 0:0 Лион Лига 1
- 26.10.2014 Лион 1:0 Марсель Лига 1
- 04.05.2014 Марсель 4:2 Лион Лига 1
- 15.01.2014 Лион 2:1 Марсель Кубок лиги
- 16.12.2013 Лион 2:2 Марсель Лига 1
- 11.03.2013 Лион 0:0 Марсель Лига 1
- 29.11.2012 Марсель 1:4 Лион Лига 1
- 14.04.2012 Лион 0:1 Марсель Кубок лиги
- 06.02.2012 Марсель 2:2 Лион Лига 1
- 18.09.2011 Лион 2:0 Марсель Лига 1
- 08.05.2011 Лион 3:2 Марсель Лига 1
- 19.12.2010 Марсель 1:1 Лион Лига 1
- 21.03.2010 Марсель 2:1 Лион Лига 1
- 08.11.2009 Лион 5:5 Марсель Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|26
|2
|2
|93 - 20
|80
|2.
|Монако
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|72 - 31
|63
|3.
|Марсель
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|59 - 34
|59
|4.
|Лион
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|59 - 34
|54
|5.
|Нант
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|29 - 29
|43
|6.
|Ренн
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 36
|42
|7.
|Ницца
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|39 - 41
|42
|8.
|Монпелье
|Заявка
|29
|9
|14
|6
|26 - 23
|41
|9.
|Бордо
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|33 - 37
|37
|10.
|Дижон
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|41 - 55
|37
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|31 - 44
|36
|12.
|Кан
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|22 - 33
|35
|13.
|Генгам
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|30 - 43
|35
|14.
|Анже
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|33 - 42
|32
|15.
|Страсбург
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 52
|31
|16.
|Амьен
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|24 - 34
|30
|17.
|Тулуза
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 39
|29
|18.
|Труа
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|24 - 39
|28
|19.
|Лилль
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|29 - 46
|28
|20.
|Метц
|Заявка
|29
|5
|5
|19
|26 - 55
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - ЛионДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 47 минут, которая состоится 18.03.2018.
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Прогнозы на матч Марсель - Лион
Марсель
56.3% (40)
Ничья:
31% (22)
Лион
12.7% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Марсель:
31% (22)
1:1 Ничья:
23.9% (17)
1:0 Марсель:
15.5% (11)
1:2 Лион:
9.9% (7)
2:2 Ничья:
7% (5)
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