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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: АНЗ
3:0
Конец матча
1:0
4' ГолРиера Ориоль
2:0
15' ГолРиера Ориоль
3:0
39' ГолОикономидис Кристофер
45' Желтая карточкаJacob Pepper
60' Желтая карточкаХэмилл Брендан
62' Желтая карточкаKeanu Baccus
90' Желтая карточкаКристенсен Томас
|
4'
1:0
15'
2:0
39'
3:0
45'
60'
62'
90'
Состав команд
15
Беккас
Кирин
42
Keanu
Baccus
21
Jamie
Young
19
Jack
Hingert
77
Франьич
Иван
17
Маккей
Мэтт
33
Henrique
VII
22
Ботеак
Эрик
Вестерн Сидней Уондерерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 20 Янетович Ведран Вратарь
- 4 Рисдон Джош Защитник
- 5 Хэмилл Брендан Защитник
- 3 Клисби Джек Защитник
- 24 Raul Llorente Защитник
- 15 Беккас Кирин Полузащитник
- 42 Keanu Baccus Полузащитник
- 18 Оикономидис Кристофер Полузащитник
- 6 Карруска Марсело Полузащитник
- 10 Сехудо Альваро Полузащитник
- 9 Риера Ориоль Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Луштица Стивен Полузащитник
- 16 Jaushua Sotirio Полузащитник
- 11 Brendon Santalab Нападающий
- 35 Tass Mourdoukoutas
- 40 Суман Николас
- Главный тренер: Попович Энтони
Брисбен Роар 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Jamie Young Вратарь
- 19 Jack Hingert Защитник
- 8 Jacob Pepper Защитник
- 4 Daniel Bowles Защитник
- 77 Франьич Иван Защитник
- 7 Кристенсен Томас Полузащитник
- 17 Маккей Мэтт Полузащитник
- 14 Бен-Халфаллах Фахид Полузащитник
- 33 Henrique VII Полузащитник
- 22 Ботеак Эрик Полузащитник
- 9 Маккароне Массимо Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Mitchell Oxborrow Полузащитник
- 11 Corey Gameiro Полузащитник
- 10 Холман Бретт Полузащитник
- 24 Connor O'Toole
- 31 Brendan White
- Главный тренер: John Aloisi
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 31.03.2018 Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 24.03.2018 Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 25.02.2018 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
Брисбен Роар (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 31.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 25.03.2018 Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.03.2018 Сидней 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 03.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 24.02.2018 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.02.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 23.01.2018 Брисбен Роар 2:3 Серес ЛЧА(
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Брисбен Роар: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 21.04.2017 Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 28.01.2017 Брисбен Роар 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 23.12.2016 Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 25.11.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 24.04.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Брисбен Роар Эй-Лига
- 04.03.2016 Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 05.12.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 08.10.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар Эй-Лига
- 11.08.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Брисбен Роар Кубок ФФА
- 25.03.2015 Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 08.03.2015 Брисбен Роар 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 03.12.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 04.05.2014 Брисбен Роар 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 05.04.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 07.02.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 22.11.2013 Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 12.04.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 20.01.2013 Брисбен Роар 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|25
|18
|4
|3
|60 - 22
|58
|2.
|Ньюкасл Джетс
|26
|14
|5
|7
|49 - 35
|47
|3.
|Мельбурн Сити
|26
|13
|4
|9
|40 - 31
|43
|4.
|Мельбурн Виктори
|25
|11
|5
|9
|41 - 35
|38
|5.
|Аделаида Юнайтед
|25
|10
|6
|9
|33 - 33
|36
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|26
|8
|9
|9
|36 - 44
|33
|7.
|Перт Глори
|26
|10
|2
|14
|35 - 47
|32
|8.
|Брисбен Роар
|26
|9
|5
|12
|30 - 38
|32
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|26
|4
|8
|14
|26 - 41
|20
|10.
|Веллингтон Феникс
|25
|4
|6
|15
|28 - 52
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кристенсен Томас получил желтую карточку от судьи
83'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Сехудо Альваро уходит с поля, а Jaushua Sotirio выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Маккароне Массимо бьет в цель!
77'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Карруска Марсело уходит с поля, а Брендон Санталаб выходит на его замену.
76'
Брисбен Роар делает замену. Франьич Иван уходит с поля, а Connor O'Toole выходит на его замену.
73'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Беккас Кирин уходит с поля, а Луштица Стивен выходит на его замену.
71'
Брисбен Роар делает замену. Бен-Халфаллах Фахид уходит с поля, а Corey Gameiro выходит на его замену.
62'
Keanu Baccus получил желтую карточку от судьи
60'
Хэмилл Брендан получил желтую карточку от судьи
57'
Брисбен Роар делает замену. Энрике уходит с поля, а Холман Бретт выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Джекоб Пеппер получил желтую карточку от судьи
40'
Г О О О О Л - Оикономидис Кристофер бьет в цель!
15'
Г О О О О Л - Риера Ориоль бьет в цель!
4'
Г О О О О Л - Риера Ориоль бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ANZ Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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