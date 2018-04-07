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Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
3:0
Конец матча
Брисбен Роар
0'
1:0
4' Гол
Риера Ориоль
2:0
15' Гол
Риера Ориоль
3:0
39' Гол
Оикономидис Кристофер
45' Желтая карточка
Jacob Pepper
60' Желтая карточка
Хэмилл Брендан
62' Желтая карточка
Keanu Baccus
90' Желтая карточка
Кристенсен Томас
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Кристенсен Томас получил желтую карточку от судьи
83'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Сехудо Альваро уходит с поля, а Jaushua Sotirio выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Маккароне Массимо бьет в цель!
77'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Карруска Марсело уходит с поля, а Брендон Санталаб выходит на его замену.
76'
Брисбен Роар делает замену. Франьич Иван уходит с поля, а Connor O'Toole выходит на его замену.

73'
Вестерн Сидней Уондерерс делает замену. Беккас Кирин уходит с поля, а Луштица Стивен выходит на его замену.
71'
Брисбен Роар делает замену. Бен-Халфаллах Фахид уходит с поля, а Corey Gameiro выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Keanu Baccus получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
60'
Хэмилл Брендан получил желтую карточку от судьи
57'
Брисбен Роар делает замену. Энрике уходит с поля, а Холман Бретт выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Джекоб Пеппер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Оикономидис Кристофер бьет в цель!
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Риера Ориоль бьет в цель!
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Риера Ориоль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ANZ Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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