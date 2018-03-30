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Стадион: Хиндмарш
3:1
Конец матча
16' Желтая карточкаГеллоуэй Скотт
1:0
42' ГолАбсалонсен Йохан
45' Желтая карточкаКришна Рой
2:0
61' ГолBenjamin Garuccio
3:0
63' ГолNathan Konstandopoulos
3:1
84' ПенальтиLogan Rogerson
|
16'
42'
1:0
45'
61'
2:0
63'
3:0
84'
3:1
Состав команд
Аделаида Юнайтед
- Основной состав
- 20 Paul Izzo Вратарь
- 23 Jordan Elsey Защитник
- 19 Benjamin Garuccio Защитник
- 22 Гюлюм Эрсан Защитник
- 2 Michael Marrone Защитник
- 16 Nathan Konstandopoulos Полузащитник
- 11 Абсалонсен Йохан Полузащитник
- 37 Адлунг Даниэль Полузащитник
- 8 Sanchez Cortes Isaias Полузащитник
- 14 Блэквуд Джордж Нападающий
- 7 Ryan Kitto Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Daniel Margush Вратарь
- 5 Taylor Regan Защитник
- 21 Tarek Elrich Защитник
- 9 Диавара Баба Нападающий
- 6 Vince Lia
- Главный тренер: Guillermo Amor
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 20 Сэил Оливер Вратарь
- 19 Дойл Томас Защитник
- 6 Dylan Fox Защитник
- 22 Эндрю Дуранте Защитник
- 3 Геллоуэй Скотт Защитник
- 7 Бернс Натан Полузащитник
- 23 Ридентон Мэтью Полузащитник
- 4 Парацки Горан Полузащитник
- 9 Калуджерович Андрия Нападающий
- 8 Люич Матия Нападающий
- 21 Кришна Рой Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Lewis Italiano Вратарь
- 10 Макглинчи Майкл Полузащитник
- 26 Liberato Cacace
- 18 Sarpeet Singh
- 24 Logan Rogerson
- Главный тренер: Des Buckingham
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 23.03.2018 Аделаида Юнайтед 5:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 16.03.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 03.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 24.02.2018 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 17.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 21.01.2018 Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 11.11.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 25.03.2018 Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.03.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 10.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 17.02.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 29.01.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 01.01.2017 Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 04.12.2016 Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 05.03.2016 Веллингтон Феникс 0:4 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 26.12.2015 Аделаида Юнайтед 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 13.11.2015 Веллингтон Феникс 4:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 07.03.2015 Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 31.12.2014 Аделаида Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 15.11.2014 Аделаида Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 30.03.2014 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 27.02.2014 Аделаида Юнайтед 5:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 01.02.2014 Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 24.02.2013 Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 16.12.2012 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 27.10.2012 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 03.02.2012 Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
- 30.12.2011 Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
- 19.11.2011 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|25
|18
|4
|3
|60 - 22
|58
|2.
|Ньюкасл Джетс
|24
|14
|5
|5
|49 - 30
|47
|3.
|Мельбурн Сити
|24
|11
|4
|9
|36 - 31
|37
|4.
|Аделаида Юнайтед
|25
|10
|6
|9
|33 - 33
|36
|5.
|Мельбурн Виктори
|24
|10
|5
|9
|38 - 34
|35
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|24
|7
|9
|8
|32 - 41
|30
|7.
|Брисбен Роар
|24
|8
|5
|11
|29 - 35
|29
|8.
|Перт Глори
|25
|9
|2
|14
|33 - 47
|29
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|24
|4
|8
|12
|26 - 39
|20
|10.
|Веллингтон Феникс
|25
|4
|6
|15
|28 - 52
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Г О О О О Л - Logan Rogerson из команды Веллингтон Феникс забивает с точки!
79'
Аделаида Юнайтед делает замену. Nathan Konstandopoulos уходит с поля, а Винс Лия выходит на его замену.
77'
Аделаида Юнайтед делает замену. Блэквуд Джордж уходит с поля, а Диавара Баба выходит на его замену.
74'
Веллингтон Феникс делает замену. Кришна Рой уходит с поля, а Sarpreet Singh выходит на его замену.
74'
Веллингтон Феникс делает замену. Ридентон Мэтью уходит с поля, а Макглинчи Майкл выходит на его замену.
70'
Аделаида Юнайтед делает замену. Абсалонсен Йохан уходит с поля, а Тарек Елрич выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Nathan Konstandopoulos бьет в цель!
61'
Веллингтон Феникс делает замену. Андрия Калуджерович уходит с поля, а Logan Rogerson выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Benjamin Garuccio бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Кришна Рой получил желтую карточку от судьи
42'
Г О О О О Л - Абсалонсен Йохан бьет в цель!
16'
Геллоуэй Скотт получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hindmarsh Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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