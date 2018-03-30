  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Австралия
  5. Эй-Лига
Стадион:
Аделаида Юнайтед
3:1
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
16' Желтая карточка
Геллоуэй Скотт
1:0
42' Гол
Абсалонсен Йохан
45' Желтая карточка
Кришна Рой
2:0
61' Гол
Benjamin Garuccio
3:0
63' Гол
Nathan Konstandopoulos
3:1
84' Пенальти
Logan Rogerson
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Logan Rogerson из команды Веллингтон Феникс забивает с точки!
79'
Аделаида Юнайтед делает замену. Nathan Konstandopoulos уходит с поля, а Винс Лия выходит на его замену.
77'
Аделаида Юнайтед делает замену. Блэквуд Джордж уходит с поля, а Диавара Баба выходит на его замену.
74'
Веллингтон Феникс делает замену. Кришна Рой уходит с поля, а Sarpreet Singh выходит на его замену.
74'
Веллингтон Феникс делает замену. Ридентон Мэтью уходит с поля, а Макглинчи Майкл выходит на его замену.

70'
Аделаида Юнайтед делает замену. Абсалонсен Йохан уходит с поля, а Тарек Елрич выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Nathan Konstandopoulos бьет в цель!
61'
Веллингтон Феникс делает замену. Андрия Калуджерович уходит с поля, а Logan Rogerson выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Benjamin Garuccio бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Кришна Рой получил желтую карточку от судьи
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Абсалонсен Йохан бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Геллоуэй Скотт получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hindmarsh Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация