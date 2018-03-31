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Стадион:
Брисбен Роар
1:0
Конец матча
Сентрал Кост Маринерз
0'
1:0
13' Гол
Henrique VII
35' Желтая карточка
Lachlan Wales
41' Желтая карточка
Kye Rowles
89' Желтая карточка
Баро Алан
90' Желтая карточка
Бен-Халфаллах Фахид
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Бен-Халфаллах Фахид получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Баро Алан получил желтую карточку от судьи
85'
Брисбен Роар делает замену. Маккароне Массимо уходит с поля, а Mitchell Oxborrow выходит на его замену.
79'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Lachlan Wales уходит с поля, а Trent Buhagiar выходит на его замену.
75'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Blake Powell уходит с поля, а Jake McGing выходит на его замену.

66'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Connor Pain уходит с поля, а Jordan Smylie выходит на его замену.
62'
Брисбен Роар делает замену. Энрике уходит с поля, а Corey Gameiro выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Kye Rowles получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Lachlan Wales получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Энрике бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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