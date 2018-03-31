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Стадион: Санкорп
1:0
Конец матча
1:0
13' ГолHenrique VII
35' Желтая карточкаLachlan Wales
41' Желтая карточкаKye Rowles
89' Желтая карточкаБаро Алан
90' Желтая карточкаБен-Халфаллах Фахид
|
13'
1:0
35'
41'
89'
Состав команд
Брисбен Роар
- Основной состав
- 21 Jamie Young Вратарь
- 19 Jack Hingert Защитник
- 77 Франьич Иван Защитник
- 4 Daniel Bowles Защитник
- 17 Маккей Мэтт Полузащитник
- 22 Ботеак Эрик Полузащитник
- 14 Бен-Халфаллах Фахид Полузащитник
- 7 Кристенсен Томас Полузащитник
- 8 Jacob Pepper Полузащитник
- 9 Маккароне Массимо Полузащитник
- 33 Henrique VII
- Запасные игроки
- 20 Shannon Brady Полузащитник
- 16 Mitchell Oxborrow Полузащитник
- 11 Corey Gameiro Полузащитник
- 24 Connor O'Toole
- 31 Brendan White
- Главный тренер: John Aloisi
Сентрал Кост Маринерз
- Основной состав
- 1 Ben Kennedy I Вратарь
- 2 Роу Сторм Защитник
- 7 Хул Эндрю Защитник
- 15 Баро Алан Полузащитник
- 11 Connor Pain Полузащитник
- 23 Брама Вут Нападающий
- 8 Blake Powell
- 16 Liam Rose
- 21 Kye Rowles
- 3 Ёша Роус
- 24 Lachlan Wales
- Запасные игроки
- 18 Гловер Том Вратарь
- 4 Jake McGing Защитник
- 29 Jordan Smylie
- 12 Trent Buhagiar
- 22 Меллинг Джейкоб
- Главный тренер: Paul Okon
Предыдущие игры
Брисбен Роар (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 25.03.2018 Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.03.2018 Сидней 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 03.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 24.02.2018 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.02.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 23.01.2018 Брисбен Роар 2:3 Серес ЛЧА(
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
Сентрал Кост Маринерз (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 24.03.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней ЭЛ
- 18.03.2018 Мельбурн Виктори 5:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 10.03.2018 Перт Глори 3:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 23.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 17.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 04.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Сентрал Кост Маринерз: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 02.04.2017 Брисбен Роар 5:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 18.12.2016 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 22.10.2016 Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 06.02.2016 Брисбен Роар 4:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 20.12.2015 Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 18.10.2015 Брисбен Роар 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 02.04.2015 Брисбен Роар 6:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 13.02.2015 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 27.12.2014 Сентрал Кост Маринерз 3:3 Брисбен Роар Эй-Лига
- 12.04.2014 Брисбен Роар 0:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 10.11.2013 Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 17.03.2013 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 01.02.2013 Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 25.11.2012 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 05.02.2012 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
- 17.12.2011 Брисбен Роар 1:2 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
- 08.10.2011 Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
- 26.02.2011 Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|25
|18
|4
|3
|60 - 22
|58
|2.
|Ньюкасл Джетс
|24
|14
|5
|5
|49 - 30
|47
|3.
|Мельбурн Виктори
|1:0
|25
|11
|5
|9
|39 - 34
|38
|4.
|Мельбурн Сити
|24
|11
|4
|9
|36 - 31
|37
|5.
|Аделаида Юнайтед
|25
|10
|6
|9
|33 - 33
|36
|6.
|Брисбен Роар
|25
|9
|5
|11
|30 - 35
|32
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:1
|25
|7
|9
|9
|32 - 42
|30
|8.
|Перт Глори
|25
|9
|2
|14
|33 - 47
|29
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|25
|4
|8
|13
|26 - 40
|20
|10.
|Веллингтон Феникс
|25
|4
|6
|15
|28 - 52
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бен-Халфаллах Фахид получил желтую карточку от судьи
89'
Баро Алан получил желтую карточку от судьи
85'
Брисбен Роар делает замену. Маккароне Массимо уходит с поля, а Mitchell Oxborrow выходит на его замену.
79'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Lachlan Wales уходит с поля, а Trent Buhagiar выходит на его замену.
75'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Blake Powell уходит с поля, а Jake McGing выходит на его замену.
66'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Connor Pain уходит с поля, а Jordan Smylie выходит на его замену.
62'
Брисбен Роар делает замену. Энрике уходит с поля, а Corey Gameiro выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Kye Rowles получил желтую карточку от судьи
35'
Lachlan Wales получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Энрике бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suncorp Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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