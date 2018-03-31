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Стадион:
Мельбурн Виктори
1:0
Первый тайм: 43'
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
1:0
30' Гол
Джордж Лерой
43'
Первый тайм
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Джордж Лерой бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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