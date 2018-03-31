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Стадион: ААМИ Парк
1:0
Первый тайм: 43'
1:0
30' ГолДжордж Лерой
|
30'
1:0
Состав команд
Мельбурн Виктори
- Основной состав
- 20 Лоуренс Том II Вратарь
- 14 Thomas Deng Защитник
- 17 Доначи Джеймс Защитник
- 4 Уильямс Рис Защитник
- 41 Джордж Лерой Полузащитник
- 9 Барбарусес Костас Полузащитник
- 10 Троизи Джеймс Полузащитник
- 21 Валери Карл Полузащитник
- 24 Антонис Терри Полузащитник
- 6 Броксхэм Ли Полузащитник
- 8 Бериша Бесарт Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Matt Acton Вратарь
- 22 Нигро Стефан Защитник
- 23 Ингхэм Джей Нападающий
- 31 Christian Theoharous
- 18 Matias Sanchez I
- Главный тренер: Kevin Muscat
Вестерн Сидней Уондерерс
- Основной состав
- 20 Янетович Ведран Вратарь
- 24 Raul Llorente Защитник
- 33 Туэйт Майкл Защитник
- 4 Рисдон Джош Защитник
- 5 Хэмилл Брендан Защитник
- 18 Оикономидис Кристофер Полузащитник
- 7 Луштица Стивен Полузащитник
- 15 Беккас Кирин Полузащитник
- 42 Keanu Baccus Полузащитник
- 10 Сехудо Альваро Нападающий
- 9 Риера Ориоль Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Клисби Джек Защитник
- 16 Jaushua Sotirio Полузащитник
- 6 Карруска Марсело Полузащитник
- 11 Brendon Santalab Нападающий
- 40 Суман Николас
- Главный тренер: Попович Энтони
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 25.03.2018 Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 18.03.2018 Мельбурн Виктори 5:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 13.03.2018 Мельбурн Виктори 1:0 Кавасаки Фронтале ЛЧА
- 07.03.2018 Кавасаки Фронтале 2:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 02.03.2018 Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2018 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.02.2018 Шанхай СИПГ 4:1 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 13.02.2018 Мельбурн Виктори 3:3 Ульсан ЛЧА
- 09.02.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 03.02.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
Вестерн Сидней Уондерерс (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 24.03.2018 Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 25.02.2018 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 06.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 08.04.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 10.12.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 12.11.2016 Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 25.03.2016 Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 06.02.2016 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 12.12.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 13.03.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 06.01.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 10.10.2014 Мельбурн Виктори 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 14.01.2014 Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 28.12.2013 Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 16.11.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 16.02.2013 Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 01.01.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 24.11.2012 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|25
|18
|4
|3
|60 - 22
|58
|2.
|Ньюкасл Джетс
|24
|14
|5
|5
|49 - 30
|47
|3.
|Мельбурн Виктори
|1:0
|25
|11
|5
|9
|39 - 34
|38
|4.
|Мельбурн Сити
|24
|11
|4
|9
|36 - 31
|37
|5.
|Аделаида Юнайтед
|25
|10
|6
|9
|33 - 33
|36
|6.
|Брисбен Роар
|25
|9
|5
|11
|30 - 35
|32
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:1
|25
|7
|9
|9
|32 - 42
|30
|8.
|Перт Глори
|25
|9
|2
|14
|33 - 47
|29
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|25
|4
|8
|13
|26 - 40
|20
|10.
|Веллингтон Феникс
|25
|4
|6
|15
|28 - 52
|18
Первый тайм
30'
Г О О О О Л - Джордж Лерой бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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