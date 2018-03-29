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Стадион:
Перт Глори
2:3
Конец матча
Сидней
0'
0:1
12' Гол
Межеевски Адриан
28' Желтая карточка
Дино Джулбич
0:2
29' Пенальти
Бобо
0:3
39' Гол
Бобо
1:3
72' Гол
Таггарт Адам
80' Желтая карточка
Нинкович Милош
83' Желтая карточка
Лоури Шейн
85' Желтая карточка
Таггарт Адам
2:3
88' Гол
Таггарт Адам
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сидней делает замену. Chris Zuvela уходит с поля, а Ben Warland выходит на его замену.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Таггарт Адам бьет в цель!
Желтая карточка
85'
Таггарт Адам получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
83'
Лоури Шейн получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Нинкович Милош получил желтую карточку от судьи

76'
Сидней делает замену. Межеевски Адриан уходит с поля, а Фабио Феррейра выходит на его замену.
76'
Перт Глори делает замену. Джозеф Миллз уходит с поля, а Alexander Grant выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Таггарт Адам бьет в цель!
63'
Сидней делает замену. Бобо уходит с поля, а Броск Алекс выходит на его замену.
46'
Перт Глори делает замену. Джозеф Чианезе уходит с поля, а Таггарт Адам выходит на его замену.
46'
Перт Глори делает замену. Андреу уходит с поля, а Крис Харелд выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Бобо бьет в цель!
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Бобо из команды Сидней забивает с точки!
Желтая карточка
28'
Дино Джулбич получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Межеевски Адриан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NIB Stadium/Perth Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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