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Стадион: NIB Stadium/Perth Oval
2:3
Конец матча
0:1
12' ГолМежеевски Адриан
28' Желтая карточкаДино Джулбич
0:2
29' ПенальтиБобо
0:3
39' ГолБобо
1:3
72' ГолТаггарт Адам
80' Желтая карточкаНинкович Милош
83' Желтая карточкаЛоури Шейн
85' Желтая карточкаТаггарт Адам
2:3
88' ГолТаггарт Адам
|
12'
0:1
28'
29'
0:2
39'
0:3
63'
72'
1:3
80'
83'
85'
88'
2:3
Состав команд
Перт Глори
- Основной состав
- 33 Liam Reddy Вратарь
- 16 Joseph Mills Защитник
- 4 Лоури Шейн Защитник
- 66 Дино Джулбич Защитник
- 23 Scott Neville Полузащитник
- 18 Andreu Guerao Полузащитник
- 8 Торрес Хави Полузащитник
- 88 Килкенни Нил Полузащитник
- 9 Кио Эндрю Нападающий
- 17 Кастро Диего Нападающий
- 7 Joel Chianese
- Запасные игроки
- 13 Nick Feely Вратарь
- 2 Alexander Grant Защитник
- 14 Chris Harold Полузащитник
- 22 Таггарт Адам Нападающий
- 15 Brandon Wilson
- Главный тренер: Kenny Lowe
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 26 Уилкшир Люк Защитник
- 8 Ретре Пауло Защитник
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 5 Буйс Йорди Защитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 11 Межеевски Адриан Полузащитник
- 19 Зувела Крис Полузащитник
- 18 Саймон Мэтт Нападающий
- 9 Бобо Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Цисак Алекс Вратарь
- 3 Ben Warland Защитник
- 14 Броск Алекс Полузащитник
- 17 Кэрни Дэвид Полузащитник
- 12 Fabio Ferreira
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Предыдущие игры
Перт Глори (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 25.03.2018 Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 10.03.2018 Перт Глори 3:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 04.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 24.02.2018 Перт Глори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 17.02.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 03.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 09.01.2018 Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори ЭЛ
- 24.11.2017 Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори ЭЛ
- 19.11.2017 Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2017 Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
Сидней (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 24.03.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней ЭЛ
- 17.03.2018 Сидней 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 13.03.2018 Касима Антлерс 1:1 Сидней ЛЧА
- 07.03.2018 Сидней 0:2 Касима Антлерс ЛЧА
- 03.03.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней ЭЛ
- 25.02.2018 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.02.2018 Шанхай Шэньхуа 2:2 Сидней ЛЧА
- 14.02.2018 Сидней 0:2 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 10.02.2018 Мельбурн Сити 0:4 Сидней ЭЛ
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней ЭЛ
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
Последние игры между собой
Перт Глори: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Сидней: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори Эй-Лига
- 27.10.2017 Сидней 2:0 Перт Глори Эй-Лига
- 29.04.2017 Сидней 3:0 Перт Глори Эй-Лига
- 26.03.2017 Перт Глори 0:3 Сидней Эй-Лига
- 17.12.2016 Перт Глори 1:4 Сидней Эй-Лига
- 13.11.2016 Сидней 4:1 Перт Глори Эй-Лига
- 30.08.2016 Перт Глори 0:2 Сидней Кубок ФФА
- 10.04.2016 Сидней 4:0 Перт Глори Эй-Лига
- 13.02.2016 Сидней 1:2 Перт Глори Эй-Лига
- 21.11.2015 Перт Глори 0:0 Сидней Эй-Лига
- 10.04.2015 Перт Глори 0:3 Сидней Эй-Лига
- 07.02.2015 Перт Глори 1:3 Сидней Эй-Лига
- 04.12.2014 Сидней 1:2 Перт Глори Эй-Лига
- 13.04.2014 Сидней 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 15.02.2014 Сидней 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 02.11.2013 Перт Глори 1:0 Сидней Эй-Лига
- 02.03.2013 Перт Глори 2:1 Сидней Эй-Лига
- 05.01.2013 Перт Глори 2:2 Сидней Эй-Лига
- 28.10.2012 Сидней 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 11.02.2012 Сидней 2:1 Перт Глори Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|25
|18
|4
|3
|60 - 22
|58
|2.
|Ньюкасл Джетс
|24
|14
|5
|5
|49 - 30
|47
|3.
|Мельбурн Сити
|24
|11
|4
|9
|36 - 31
|37
|4.
|Мельбурн Виктори
|24
|10
|5
|9
|38 - 34
|35
|5.
|Аделаида Юнайтед
|24
|9
|6
|9
|30 - 32
|33
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|24
|7
|9
|8
|32 - 41
|30
|7.
|Брисбен Роар
|24
|8
|5
|11
|29 - 35
|29
|8.
|Перт Глори
|25
|9
|2
|14
|33 - 47
|29
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|24
|4
|8
|12
|26 - 39
|20
|10.
|Веллингтон Феникс
|24
|4
|6
|14
|27 - 49
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сидней делает замену. Chris Zuvela уходит с поля, а Ben Warland выходит на его замену.
88'
Г О О О О Л - Таггарт Адам бьет в цель!
85'
Таггарт Адам получил желтую карточку от судьи
83'
Лоури Шейн получил желтую карточку от судьи
80'
Нинкович Милош получил желтую карточку от судьи
76'
Сидней делает замену. Межеевски Адриан уходит с поля, а Фабио Феррейра выходит на его замену.
76'
Перт Глори делает замену. Джозеф Миллз уходит с поля, а Alexander Grant выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Таггарт Адам бьет в цель!
63'
Сидней делает замену. Бобо уходит с поля, а Броск Алекс выходит на его замену.
46'
Перт Глори делает замену. Джозеф Чианезе уходит с поля, а Таггарт Адам выходит на его замену.
46'
Перт Глори делает замену. Андреу уходит с поля, а Крис Харелд выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Бобо бьет в цель!
28'
Дино Джулбич получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Межеевски Адриан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NIB Stadium/Perth Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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