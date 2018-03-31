- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Летцигрунд
0:0
Перерыв
Состав команд
14
Лаванши
Нума
24
Bujar
Lika
11
Капич
Рифет
19
Кодро
Кенан
20
Каблан
Крис
Грасcхоппер 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 14 Лаванши Нума Защитник
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 3 Jean-Pierre Rhyner Защитник
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 8 Башич Марко Полузащитник
- 24 Bujar Lika Полузащитник
- 11 Капич Рифет Полузащитник
- 10 Андерсен Лукас Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Нападающий
- 19 Кодро Кенан Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 20 Сейнсбери Трент Защитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 15 Думбия Сулейман Полузащитник
- 9 Джуричин Марко Нападающий
- 34 Allan Arigoni
- 25 Nikola Sukacev
- Главный тренер: Murat Yakin
Тун 4-4-2
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 23 Timo Righetti Защитник
- 34 Суттер Никола Защитник
- 20 Каблан Крис Защитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 8 Карлен Грегори Полузащитник
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 9 Соргич Деян Нападающий
- 33 Шпильман Марвин Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 7 Фаччинетти Микаэль Защитник
- 28 Хузер Робин Полузащитник
- 24 Да Силва Нуну Полузащитник
- 19 Дзонлагич Омер Полузащитник
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- 4 Miguel Rodrigues I
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Предыдущие игры
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 17.03.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер С
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 31.01.2018 Грасcхоппер 2:1 Шаффхаузен ТМК
- 27.01.2018 Виль 1:0 Грасcхоппер ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер К
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер С
- 19.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Тун С
- 14.11.2017 Грасcхоппер 3:3 Волен ТМК
- 04.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт С
Тун (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 18.03.2018 Тун 0:0 Лозанна-Спорт С
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун С
- 04.03.2018 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 25.02.2018 Люцерн 2:1 Тун С
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 23.01.2018 Тун 1:1 Виль ТМК
- 20.01.2018 Тун 3:0 Брайтенрайн ТМК
- 19.01.2018 Тун 4:1 Шаффхаузен ТМК
- 13.01.2018 Тун 7:1 Волен ТМК
- 12.01.2018 Тун 5:2 Раппершвиль-Йона ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз С
- 29.11.2017 Цюрих 4:3 Тун К
- 25.11.2017 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 19.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Тун С
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Тун: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
- 19.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Тун Суперлига
- 21.09.2017 Тун 2:2 Грасcхоппер Суперлига
- 17.05.2017 Тун 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 04.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Тун Суперлига
- 19.11.2016 Грасcхоппер 1:1 Тун Суперлига
- 11.08.2016 Тун 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 22.05.2016 Грасcхоппер 0:0 Тун Суперлига
- 03.04.2016 Тун 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 31.10.2015 Грасcхоппер 1:2 Тун Суперлига
- 19.07.2015 Тун 3:5 Грасcхоппер Суперлига
- 29.04.2015 Грасcхоппер 0:0 Тун Суперлига
- 14.03.2015 Тун 2:2 Грасcхоппер Суперлига
- 04.10.2014 Тун 3:2 Грасcхоппер Суперлига
- 26.07.2014 Грасcхоппер 2:3 Тун Суперлига
- 27.06.2014 Тун 2:0 Грасcхоппер Товарищеские матчи. Сборные
- 16.04.2014 Грасcхоппер 0:5 Тун Суперлига
- 30.03.2014 Тун 1:3 Грасcхоппер Суперлига
- 04.12.2013 Тун 0:0 Грасcхоппер Кубок Швейцарии
- 06.10.2013 Тун 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 22.09.2013 Грасcхоппер 2:1 Тун Суперлига
Грасcхоппер
Тун
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|26
|19
|4
|3
|62 - 26
|61
|2.
|Базель
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|43 - 21
|45
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|40 - 45
|42
|4.
|Люцерн
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|36 - 40
|37
|5.
|Цюрих
|1:1 Заявка
|26
|9
|9
|8
|34 - 31
|36
|6.
|Грасcхоппер
|0:0 Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 36
|32
|7.
|Лугано
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|27 - 40
|31
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|38 - 49
|28
|9.
|Тун
|0:0 Заявка
|27
|7
|5
|15
|39 - 53
|26
|10.
|Сьон
|1:1 Заявка
|26
|5
|7
|14
|35 - 46
|22
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация