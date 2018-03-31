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Стадион:
Сьон
1:1
Перерыв
Цюрих
0'
7' Желтая карточка
Ронер Фабиан
0:1
20' Гол
Toni Domgjoni
1:1
25' Гол
Адриан Оливейра
39' Желтая карточка
Куасси Ксавье
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Куасси Ксавье получил желтую карточку от судьи
33'
Сьон делает замену. Адриан Оливейра уходит с поля, а Учан Салих выходит на его замену.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Адриан Оливейра бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Toni Domgjoni бьет в цель!
Желтая карточка
7'
Fabian Rohner получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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