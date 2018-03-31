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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Турбийон
7' Желтая карточкаРонер Фабиан
0:1
20' ГолToni Domgjoni
1:1
25' ГолАдриан Оливейра
39' Желтая карточкаКуасси Ксавье
|
7'
20'
0:1
25'
1:1
39'
Состав команд
23
Джюмарт
Эрай
33
Леняни
Эрмир
24
Тома
Бастьен
25
Бреше
Янник
23
Ронер
Фабиан
21
Алиу
Изер
22
Рюэгг
Кевин
Сьон 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 62 Масейрас Кентен Защитник
- 23 Джюмарт Эрай Защитник
- 3 Andre Luis II Защитник
- 33 Леняни Эрмир Защитник
- 36 Куасси Ксавье Полузащитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 13 Касами Пайтим Полузащитник
- 94 Адриан Оливейра Полузащитник
- 10 Карлитуш Алберту Полузащитник
- 9 Номбе Мбойо Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Анга-Лётшер Мартин Защитник
- 7 Димарко Федерико Защитник
- 8 Мвенг Фредди Защитник
- 5 Бамер Жан Защитник
- 48 Учан Салих Полузащитник
- 15 Шнойвли Марко Нападающий
- 44 Yanick Hofer
- Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Цюрих 4-4-1-1
- Основной состав
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 3 Toni Domgjoni Защитник
- 6 Палссон Виктор Защитник
- 23 Ронер Фабиан Защитник
- 21 Алиу Изер Защитник
- 22 Рюэгг Кевин Полузащитник
- 26 Бруннер Седрик Полузащитник
- 31 Mirlind Kreyziu Полузащитник
- 18 Жанье Па-Моду Полузащитник
- 68 Родригес Роберто Полузащитник
- 11 Двамена Рафаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 4 Теландер Расмус Защитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 8 Маркезано Антонио Полузащитник
- 9 Фрай Микаэль Нападающий
- 28 Tobias Schaettin
- 15 Stephen Odey
- Главный тренер: Ludovic Magnin
Предыдущие игры
Сьон (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 18.03.2018 Базель 1:0 Сьон С
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун С
- 04.03.2018 Сьон 1:1 Люцерн С
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 18.01.2018 Троина 0:2 Сьон ТМК
- 14.01.2018 Катания 2:1 Сьон ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
- 02.12.2017 Люцерн 2:1 Сьон С
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер С
- 18.11.2017 Базель 5:1 Сьон С
- 04.11.2017 Сьон 1:1 Цюрих С
- 29.10.2017 Янг Бойз 5:1 Сьон С
- 22.10.2017 Сьон 2:2 Лугано С
- 15.10.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 07.10.2017 Дженоа 2:0 Сьон ТМК
Цюрих (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 17.03.2018 Цюрих 1:2 Янг Бойз С
- 10.03.2018 Цюрих 3:0 Лугано С
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 31.01.2018 Цюрих 1:1 Винтертур ТМК
- 27.01.2018 Альтах 0:2 Цюрих ТМК
- 22.01.2018 Шкендия 1:2 Цюрих ТМК
- 20.01.2018 Хайдук 4:1 Цюрих ТМК
- 17.01.2018 Габала 0:1 Цюрих ТМК
- 10.01.2018 Шаффхаузен 2:0 Цюрих ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Цюрих 1:2 Люцерн С
- 03.12.2017 Санкт-Галлен 1:3 Цюрих С
- 29.11.2017 Цюрих 4:3 Тун К
- 26.11.2017 Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт С
- 19.11.2017 Янг Бойз 2:1 Цюрих С
- 04.11.2017 Сьон 1:1 Цюрих С
Последние игры между собой
Сьон: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Цюрих: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 04.11.2017 Сьон 1:1 Цюрих Суперлига
- 10.08.2017 Цюрих 2:0 Сьон Суперлига
- 22.05.2016 Сьон 2:2 Цюрих Суперлига
- 02.03.2016 Сьон 0:3 Цюрих Кубок
- 07.02.2016 Цюрих 0:1 Сьон Суперлига
- 05.12.2015 Цюрих 1:0 Сьон Суперлига
- 13.08.2015 Сьон 3:1 Цюрих Суперлига
- 28.04.2015 Сьон 1:2 Цюрих Суперлига
- 07.04.2015 Цюрих 0:1 Сьон Switzerland Cup
- 15.03.2015 Цюрих 0:1 Сьон Суперлига
- 22.11.2014 Сьон 1:3 Цюрих Суперлига
- 14.09.2014 Цюрих 4:1 Сьон Суперлига
- 06.05.2014 Сьон 1:0 Цюрих Суперлига
- 01.02.2014 Цюрих 1:0 Сьон Суперлига
- 24.11.2013 Цюрих 4:1 Сьон Суперлига
- 21.07.2013 Сьон 0:0 Цюрих Суперлига
- 01.06.2013 Сьон 4:2 Цюрих Суперлига
- 02.03.2013 Цюрих 3:1 Сьон Суперлига
- 30.09.2012 Сьон 2:2 Цюрих Суперлига
- 26.08.2012 Цюрих 1:0 Сьон Суперлига
Сьон
Цюрих
-
4 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|26
|19
|4
|3
|62 - 26
|61
|2.
|Базель
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|43 - 21
|45
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|40 - 45
|42
|4.
|Люцерн
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|36 - 40
|37
|5.
|Цюрих
|1:1 Заявка
|26
|9
|9
|8
|34 - 31
|36
|6.
|Грасcхоппер
|0:0 Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 36
|32
|7.
|Лугано
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|27 - 40
|31
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|38 - 49
|28
|9.
|Тун
|0:0 Заявка
|27
|7
|5
|15
|39 - 53
|26
|10.
|Сьон
|1:1 Заявка
|26
|5
|7
|14
|35 - 46
|22
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Куасси Ксавье получил желтую карточку от судьи
33'
Сьон делает замену. Адриан Оливейра уходит с поля, а Учан Салих выходит на его замену.
25'
Г О О О О Л - Адриан Оливейра бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - Toni Domgjoni бьет в цель!
7'
Fabian Rohner получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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