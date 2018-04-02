  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион:
Люцерн
3:1
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
20' Желтая карточка
Toko III
1:0
21' Пенальти
Юрич Томи
24' Желтая карточка
Варгас Рубен
2:0
29' Гол
Шнойвли Кристиан
3:0
41' Гол
Варгас Рубен
48' Желтая карточка
Сигурьонссон Рунар
53' Желтая карточка
Хефти Сильван
85' Желтая карточка
Шульц Марвин
3:1
90' Гол
Toko III
90' Желтая карточка
Клаудио Лустенбергер
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Клаудио Лустенбергер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Токо бьет в цель!
Желтая карточка
85'
Шульц Марвин получил желтую карточку от судьи
79'
Люцерн делает замену. Шнойвли Кристиан уходит с поля, а Демхасай Шкельчим выходит на его замену.
79'
Санкт-Галлен делает замену. Сигурьонссон Рунар уходит с поля, а Dennis Vanin выходит на его замену.

73'
Люцерн делает замену. Крьезиу Хекуран уходит с поля, а Кнежевич Стефан выходит на его замену.
63'
Санкт-Галлен делает замену. Алексич Даниел уходит с поля, а Чернегг Петер выходит на его замену.
63'
Санкт-Галлен делает замену. Иттен Седрик уходит с поля, а Буэсс Роман выходит на его замену.
58'
Люцерн делает замену. Ruben Vargas уходит с поля, а Кустодио Оливер выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Хефти Сильван получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Сигурьонссон Рунар получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Ruben Vargas бьет в цель!
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Шнойвли Кристиан бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Ruben Vargas получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Юрич Томи из команды Люцерн забивает с точки!
Желтая карточка
20'
Токо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация