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Стадион: Свисспорарена
3:1
Конец матча
20' Желтая карточкаToko III
1:0
21' ПенальтиЮрич Томи
24' Желтая карточкаВаргас Рубен
2:0
29' ГолШнойвли Кристиан
3:0
41' ГолВаргас Рубен
48' Желтая карточкаСигурьонссон Рунар
53' Желтая карточкаХефти Сильван
85' Желтая карточкаШульц Марвин
3:1
90' ГолToko III
90' Желтая карточкаКлаудио Лустенбергер
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20'
21'
1:0
24'
29'
2:0
41'
3:0
53'
85'
90'
3:1
Состав команд
21
Омлин
Йонас
17
Гретер
Симон
15
Шульц
Марвин
42
Вока
Идриз
24
Варгас
Рубен
28
Toko
III
13
Иттен
Седрик
Люцерн 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 17 Гретер Симон Защитник
- 15 Шульц Марвин Защитник
- 3 Чиркович Лазар Защитник
- 7 Клаудио Лустенбергер Защитник
- 42 Вока Идриз Полузащитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 68 Родригес Франсиско III Полузащитник
- 24 Варгас Рубен Полузащитник
- 9 Юрич Томи Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 34 Silvan Sidler Защитник
- 4 Кнежевич Стефан Защитник
- 10 Фоллонье Даниэль Полузащитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 35 Угриниц Филип Полузащитник
- 20 Демхасай Шкельчим Нападающий
- Главный тренер: Gerardo Seoane
Санкт-Галлен 3-5-2
- Основной состав
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 6 Уисс Алан Защитник
- 5 Мусаву-Кинг Ирунду Защитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 28 Toko III Полузащитник
- 8 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 16 Виттвер Андреас Полузащитник
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- 13 Иттен Седрик Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 3 Хагги Карим Защитник
- 26 Чернегг Петер Полузащитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- 54 Dennis Vanin
- 58 Cedric Gasser
- Главный тренер: Контини Джорджо
Предыдущие игры
Люцерн (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 18.03.2018 Лугано 1:2 Люцерн С
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель С
- 04.03.2018 Сьон 1:1 Люцерн С
- 25.02.2018 Люцерн 2:1 Тун С
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 30.01.2018 Раппершвиль-Йона 0:3 Люцерн ТМК
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 23.01.2018 Люцерн 1:1 Кьяссо ТМК
- 18.01.2018 Локомотив Москва 0:3 Люцерн ТМК
- 16.01.2018 Шанхай Шэньхуа 1:1 Люцерн ТМК
- 13.01.2018 Фейеноорд 2:1 Люцерн ТМК
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз С
- 10.12.2017 Цюрих 1:2 Люцерн С
- 02.12.2017 Люцерн 2:1 Сьон С
- 29.11.2017 Базель 2:1 Люцерн К
- 25.11.2017 Люцерн 1:4 Базель С
- 19.11.2017 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн С
- 10.11.2017 Люцерн 0:3 Кьяссо ТМК
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 17.03.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 10.03.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен С
- 04.03.2018 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано С
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Санкт-Галлен 2:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
- 16.01.2018 Штурм 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 12.01.2018 АЗ Алкмаар 2:2 Санкт-Галлен ТМК
- 06.01.2018 Санкт-Галлен 1:2 Майнц ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
- 03.12.2017 Санкт-Галлен 1:3 Цюрих С
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен К
- 25.11.2017 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 18.11.2017 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 05.11.2017 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 29.10.2017 Санкт-Галлен 3:1 Грасcхоппер С
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Санкт-Галлен: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 05.11.2017 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 09.08.2017 Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Суперлига
- 17.04.2017 Люцерн 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 11.03.2017 Санкт-Галлен 1:1 Люцерн Суперлига
- 23.10.2016 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 28.08.2016 Санкт-Галлен 3:0 Люцерн Суперлига
- 22.05.2016 Санкт-Галлен 1:4 Люцерн Суперлига
- 21.02.2016 Люцерн 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.11.2015 Санкт-Галлен 1:0 Люцерн Суперлига
- 28.10.2015 Санкт-Галлен 2:3 Люцерн Кубок
- 12.08.2015 Люцерн 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 30.04.2015 Люцерн 6:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 15.02.2015 Санкт-Галлен 0:0 Люцерн Суперлига
- 15.02.2015 Санкт-Галлен 0:0 Люцерн Суперлига
- 28.09.2014 Люцерн 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 03.08.2014 Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Суперлига
- 13.04.2014 Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 02.03.2014 Санкт-Галлен 1:1 Люцерн Суперлига
- 24.11.2013 Люцерн 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.09.2013 Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Суперлига
Люцерн
Санкт-Галлен
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:2 Заявка
|27
|19
|5
|3
|64 - 28
|62
|2.
|Базель
|2:2 Заявка
|26
|13
|7
|6
|45 - 23
|46
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|27
|13
|3
|11
|41 - 48
|42
|4.
|Люцерн
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|39 - 41
|40
|5.
|Цюрих
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|34 - 31
|36
|6.
|Лозанна-Спорт
|2:1 Заявка
|26
|8
|7
|11
|40 - 50
|31
|7.
|Лугано
|1:2 Заявка
|27
|9
|4
|14
|28 - 42
|31
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|33 - 38
|31
|9.
|Тун
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|41 - 53
|28
|10.
|Сьон
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|35 - 46
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Клаудио Лустенбергер получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Токо бьет в цель!
85'
Шульц Марвин получил желтую карточку от судьи
79'
Люцерн делает замену. Шнойвли Кристиан уходит с поля, а Демхасай Шкельчим выходит на его замену.
79'
Санкт-Галлен делает замену. Сигурьонссон Рунар уходит с поля, а Dennis Vanin выходит на его замену.
73'
Люцерн делает замену. Крьезиу Хекуран уходит с поля, а Кнежевич Стефан выходит на его замену.
63'
Санкт-Галлен делает замену. Алексич Даниел уходит с поля, а Чернегг Петер выходит на его замену.
63'
Санкт-Галлен делает замену. Иттен Седрик уходит с поля, а Буэсс Роман выходит на его замену.
58'
Люцерн делает замену. Ruben Vargas уходит с поля, а Кустодио Оливер выходит на его замену.
53'
Хефти Сильван получил желтую карточку от судьи
48'
Сигурьонссон Рунар получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Ruben Vargas бьет в цель!
29'
Г О О О О Л - Шнойвли Кристиан бьет в цель!
24'
Ruben Vargas получил желтую карточку от судьи
20'
Токо получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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