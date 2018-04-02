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Стадион:
Лозанна-Спорт
2:1
Второй тайм: 90+'
Лугано
0'
1:0
21' Гол
Зидан Энцо
23' Желтая карточка
Маккоппи Андреа
1:1
33' Гол
Карлиньос Жуниор
38' Желтая карточка
Роша Ален
45' Желтая карточка
Руй Стив
55' Вторая желтая карточка
Маккоппи Андреа
2:1
66' Гол
Сарате Гонсало
71' Желтая карточка
Мариани Давид
78' Желтая карточка
Рапп Симоне
85' Желтая карточка
Саббатини Джонатан
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
85'
Саббатини Джонатан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
78'
Рапп Симоне получил желтую карточку от судьи
76'
Лугано делает замену. Герндт Александр уходит с поля, а Carlo Manicone выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Мариани Давид получил желтую карточку от судьи
68'
Лугано делает замену. Пиччинокки Марио уходит с поля, а Мариани Давид выходит на его замену.
68'
Лугано делает замену. Ледесма Кристиан уходит с поля, а Янко Марк выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Сарате Гонсало бьет в цель!
60'
Лозанна-Спорт делает замену. Марджиотта Франческо уходит с поля, а Гетац Николя выходит на его замену.
55'
Маккоппи Андреа получает вторую желтую карточку. Удаление.
54'
Лозанна-Спорт делает замену. Dominik Schmid уходит с поля, а Сарате Гонсало выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Руй Стив получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Роша Ален получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Карлиньос Жуниор бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Маккоппи Андреа получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Зидан Энцо бьет в цель!
13'
Лозанна-Спорт делает замену. Паше Александр уходит с поля, а Маккоппи Андреа выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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