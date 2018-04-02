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Стадион: Олимпик де ла Понтайс
2:1
Второй тайм: 90+'
1:0
21' ГолЗидан Энцо
23' Желтая карточкаМаккоппи Андреа
1:1
33' ГолКарлиньос Жуниор
38' Желтая карточкаРоша Ален
45' Желтая карточкаРуй Стив
55' Вторая желтая карточкаМаккоппи Андреа
2:1
66' ГолСарате Гонсало
71' Желтая карточкаМариани Давид
78' Желтая карточкаРапп Симоне
85' Желтая карточкаСаббатини Джонатан
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21'
1:0
23'
33'
1:1
38'
45'
55'
66'
2:1
71'
78'
Состав команд
24
Noah
Loosli
21
Зидан
Энцо
13
Рапп
Симоне
22
Руй
Стив
Лозанна-Спорт 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Кастелла Томас Вратарь
- 24 Noah Loosli Защитник
- 6 Монтейру Элтон Защитник
- 5 Роша Ален Защитник
- 7 Кололли Беньямин Полузащитник
- 31 Шмидт Доминик II Полузащитник
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 19 Марджиотта Франческо Полузащитник
- 8 Жейссманн Жоэль Полузащитник
- 21 Зидан Энцо Полузащитник
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мартин Кевин Вратарь
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 30 Гетац Николя Полузащитник
- 18 Маккоппи Андреа Полузащитник
- 17 Франссон Александер Полузащитник
- 10 Сарате Гонсало Полузащитник
- 29 Зачири Анди Нападающий
- Главный тренер: Челестини Фабио
Лугано 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Кьяссумбуа Жоэль Вратарь
- 22 Руй Стив Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 30 Дапрела Фабио Защитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 24 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 11 Карлиньос Жуниор Полузащитник
- 19 Герндт Александр Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Noam Baumann Вратарь
- 91 Михайлович Драган Полузащитник
- 35 Амузи Стэнли Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 21 Янко Марк Нападающий
- 8 Мариани Давид Нападающий
- 95 Carlo Manicone
- Главный тренер: Тами Пьерлуиджи
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 18.03.2018 Тун 0:0 Лозанна-Спорт С
- 14.03.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Базель С
- 10.03.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен С
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 21.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Чуньцинь Лифан ТМК
- 17.01.2018 Малага 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 10.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт (до 21 года) ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 26.11.2017 Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт С
- 19.11.2017 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн С
- 04.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт С
- 28.10.2017 Лозанна-Спорт 1:3 Тун С
- 25.10.2017 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер К
- 22.10.2017 Санкт-Галлен 0:4 Лозанна-Спорт С
Лугано (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 18.03.2018 Лугано 1:2 Люцерн С
- 10.03.2018 Цюрих 3:0 Лугано С
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 28.01.2018 Лугано 4:0 Виль ТМК
- 24.01.2018 Лугано 2:1 Гаворрано ТМК
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 14.01.2018 Лугано 5:1 Кьяссо ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 07.12.2017 Стяуа 1:2 Лугано ЛЕ
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер К
- 26.11.2017 Лугано 1:2 Янг Бойз С
- 23.11.2017 Лугано 1:0 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 18.11.2017 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 05.11.2017 Тун 1:1 Лугано С
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 9
Лугано: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 6
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига
- 09.08.2017 Лозанна-Спорт 2:3 Лугано Суперлига
- 28.05.2017 Лозанна-Спорт 1:2 Лугано Суперлига
- 04.03.2017 Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 02.10.2016 Лозанна-Спорт 4:1 Лугано Суперлига
- 27.08.2016 Лугано 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 16.05.2015 Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Челлендж Лига
- 12.04.2015 Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига
- 28.09.2014 Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига
- 19.07.2014 Лозанна-Спорт 1:1 Лугано Челлендж Лига
- 16.05.2011 Лозанна-Спорт 3:1 Лугано Челлендж Лига
- 22.08.2010 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига
- 02.05.2010 Лугано 4:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига
- 22.11.2009 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Кубок
- 25.07.2009 Лозанна-Спорт 0:5 Лугано Челлендж Лига
- 22.04.2009 Лозанна-Спорт 1:1 Лугано Челлендж Лига
- 26.10.2008 Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Челлендж Лига
- 17.02.2008 Лозанна-Спорт 4:0 Лугано Челлендж Лига
Лозанна-Спорт
Лугано
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:2 Заявка
|27
|19
|5
|3
|64 - 28
|62
|2.
|Базель
|2:2 Заявка
|26
|13
|7
|6
|45 - 23
|46
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|27
|13
|3
|11
|41 - 48
|42
|4.
|Люцерн
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|39 - 41
|40
|5.
|Цюрих
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|34 - 31
|36
|6.
|Лозанна-Спорт
|2:1 Заявка
|26
|8
|7
|11
|40 - 50
|31
|7.
|Лугано
|1:2 Заявка
|27
|9
|4
|14
|28 - 42
|31
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|33 - 38
|31
|9.
|Тун
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|41 - 53
|28
|10.
|Сьон
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|35 - 46
|22
Второй тайм
85'
Саббатини Джонатан получил желтую карточку от судьи
78'
Рапп Симоне получил желтую карточку от судьи
76'
Лугано делает замену. Герндт Александр уходит с поля, а Carlo Manicone выходит на его замену.
71'
Мариани Давид получил желтую карточку от судьи
68'
Лугано делает замену. Пиччинокки Марио уходит с поля, а Мариани Давид выходит на его замену.
68'
Лугано делает замену. Ледесма Кристиан уходит с поля, а Янко Марк выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Сарате Гонсало бьет в цель!
60'
Лозанна-Спорт делает замену. Марджиотта Франческо уходит с поля, а Гетац Николя выходит на его замену.
55'
Маккоппи Андреа получает вторую желтую карточку. Удаление.
54'
Лозанна-Спорт делает замену. Dominik Schmid уходит с поля, а Сарате Гонсало выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Руй Стив получил желтую карточку от судьи
38'
Роша Ален получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Карлиньос Жуниор бьет в цель!
23'
Маккоппи Андреа получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Зидан Энцо бьет в цель!
13'
Лозанна-Спорт делает замену. Паше Александр уходит с поля, а Маккоппи Андреа выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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