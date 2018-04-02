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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стад де Суиз
1:0
24' ГолОаро Гийом
36' Желтая карточкаШтокер Валентин
1:1
39' ГолДжака Таулант
40' Желтая карточкаНуху Касим
1:2
47' ГолСухи Марек
50' Желтая карточкаДзуффи Лука
2:2
56' ГолФасснахт Кристиан
58' Желтая карточкаДжака Таулант
59' Желтая карточкаЭльюнусси Мохамед
|
24'
1:0
36'
39'
1:1
40'
47'
1:2
50'
56'
2:2
58'
Состав команд
43
Мбабу
Кевин
24
Нуху
Касим
23
Бенито
Лорис
35
Саного
Секу
17
Ассале
Рожер
99
Оаро
Гийом
17
Сухи
Марек
25
Риверос
Блас
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 24 Нуху Касим Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 8 Соу Джибриль Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Летелье Александр Вратарь
- 29 Лотомба Жордан Защитник
- 22 Вютрих Грегори Защитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Базель 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 17 Сухи Марек Защитник
- 3 Лакруа Лео Защитник
- 6 Фрай Фабиан Защитник
- 5 Ланг Михаэль Полузащитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 25 Риверос Блас Полузащитник
- 14 Штокер Валентин Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Сальви Мирко Вратарь
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 33 Буа Кевин Полузащитник
- 27 Манзамби Нефтали Полузащитник
- 19 Оберлин Димитри Полузащитник
- 10 Кампо Самуэле Полузащитник
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Нападающий
- Главный тренер: Вики Рафаэль
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 17.03.2018 Цюрих 1:2 Янг Бойз С
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер С
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 27.01.2018 Янг Бойз 3:2 Кьяссо ТМК
- 17.01.2018 Ред Булл Зальцбург 0:2 Янг Бойз ТМК
- 14.01.2018 Янг Бойз 3:0 Зандхаузен ТМК
- 08.01.2018 Янг Бойз 6:1 Вадуц ТМК
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 07.12.2017 Янг Бойз 2:1 Скендербеу ЛЕ
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз С
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен К
- 26.11.2017 Лугано 1:2 Янг Бойз С
- 23.11.2017 Партизан 2:1 Янг Бойз ЛЕ
Базель (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 18.03.2018 Базель 1:0 Сьон С
- 14.03.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Базель С
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель С
- 07.03.2018 Манчестер Сити 1:2 Базель ЛЧ
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 24.01.2018 Базель 1:0 Винтертур ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
- 17.01.2018 Базель 1:2 Виктория Пльзень ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
- 05.12.2017 Бенфика 0:2 Базель ЛЧ
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 29.11.2017 Базель 2:1 Люцерн К
- 25.11.2017 Люцерн 1:4 Базель С
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Базель: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель Кубок
- 05.11.2017 Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 22.07.2017 Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига
- 21.05.2017 Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига
- 09.04.2017 Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига
- 10.08.2016 Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига
- 22.05.2016 Янг Бойз 2:3 Базель Суперлига
- 03.04.2016 Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига
- 25.10.2015 Базель 1:0 Янг Бойз Суперлига
- 23.09.2015 Янг Бойз 4:3 Базель Суперлига
- 17.05.2015 Базель 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 22.02.2015 Янг Бойз 4:2 Базель Суперлига
- 18.10.2014 Янг Бойз 0:1 Базель Суперлига
- 31.08.2014 Базель 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 11.05.2014 Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига
- 08.02.2014 Базель 3:2 Янг Бойз Суперлига
- 01.12.2013 Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига
- 01.09.2013 Базель 2:1 Янг Бойз Суперлига
- 29.05.2013 Янг Бойз 0:1 Базель Суперлига
Янг Бойз
Базель
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:2 Заявка
|27
|19
|5
|3
|64 - 28
|62
|2.
|Базель
|2:2 Заявка
|26
|13
|7
|6
|45 - 23
|46
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|27
|13
|3
|11
|41 - 48
|42
|4.
|Люцерн
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|39 - 41
|40
|5.
|Цюрих
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|34 - 31
|36
|6.
|Лозанна-Спорт
|2:1 Заявка
|26
|8
|7
|11
|40 - 50
|31
|7.
|Лугано
|1:2 Заявка
|27
|9
|4
|14
|28 - 42
|31
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|33 - 38
|31
|9.
|Тун
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|41 - 53
|28
|10.
|Сьон
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|35 - 46
|22
Второй тайм
84'
Янг Бойз делает замену. Ассале Рожер уходит с поля, а Бертоне Леонардо выходит на его замену.
82'
Базель делает замену. Дзуффи Лука уходит с поля, а Ван Волфсвинкель Рикки выходит на его замену.
79'
Янг Бойз делает замену. Сулеймани Миралем уходит с поля, а Нгамелеу Муми выходит на его замену.
75'
Базель делает замену. Эльюнусси Мохамед уходит с поля, а Буа Кевин выходит на его замену.
75'
Базель делает замену. Айети Альбиан уходит с поля, а Оберлин Димитри выходит на его замену.
59'
Эльюнусси Мохамед получил желтую карточку от судьи
58'
Джака Таулант получил желтую карточку от судьи
56'
Г О О О О Л - Фасснахт Кристиан бьет в цель!
50'
Дзуффи Лука получил желтую карточку от судьи
47'
Г О О О О Л - Сухи Марек бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Нуху Касим получил желтую карточку от судьи
39'
Г О О О О Л - Джака Таулант бьет в цель!
36'
Штокер Валентин получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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