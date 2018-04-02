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Стадион:
Янг Бойз
2:2
Конец матча
Базель
0'
1:0
24' Гол
Оаро Гийом
36' Желтая карточка
Штокер Валентин
1:1
39' Гол
Джака Таулант
40' Желтая карточка
Нуху Касим
1:2
47' Гол
Сухи Марек
50' Желтая карточка
Дзуффи Лука
2:2
56' Гол
Фасснахт Кристиан
58' Желтая карточка
Джака Таулант
59' Желтая карточка
Эльюнусси Мохамед
90'+4
Второй тайм
84'
Янг Бойз делает замену. Ассале Рожер уходит с поля, а Бертоне Леонардо выходит на его замену.
82'
Базель делает замену. Дзуффи Лука уходит с поля, а Ван Волфсвинкель Рикки выходит на его замену.
79'
Янг Бойз делает замену. Сулеймани Миралем уходит с поля, а Нгамелеу Муми выходит на его замену.
75'
Базель делает замену. Эльюнусси Мохамед уходит с поля, а Буа Кевин выходит на его замену.
75'
Базель делает замену. Айети Альбиан уходит с поля, а Оберлин Димитри выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Эльюнусси Мохамед получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
58'
Джака Таулант получил желтую карточку от судьи
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Фасснахт Кристиан бьет в цель!
Желтая карточка
50'
Дзуффи Лука получил желтую карточку от судьи
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Сухи Марек бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Нуху Касим получил желтую карточку от судьи
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Джака Таулант бьет в цель!
Желтая карточка
36'
Штокер Валентин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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