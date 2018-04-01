Стадион: Везерштадион Зрители: 42100
2:1
Конец матча
1:0
28' ГолЮнузович Златко
35' Желтая карточкаМойсандер Никлас
1:1
53' ГолЙович Лука
73' Желтая карточкаКрузе Макс
2:1
79' Гол в свои воротаАбрахам Давид
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
93'
Судья свистит. Баргфреде Филипп атаковал сзади соперника. Это Фабиан Марко заработал своей команде штрафной
91'
Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
91'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Судья сигнализирует, что Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
89'
89'
Тактическая замена. Юнузович Златко уходит с поля и его заменяет Лангкамп Себастьян
89'
Шанс! Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
89'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
88'
Судья сигнализирует, что Делани Томас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Да Коста Данни
87'
Делани Томас из команды Вердер в офсайде
87'
87'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
87'
Абрахам Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Отличные скиллы показывает Эггештайн Максимилиан, обводя своих соперников
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
84'
Судья сигнализирует, что Эггештайн Максимилиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Фабиан Марко
83'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр в офсайде
83'
Фридль Марко нанес удар головой, но Градецки Лукаш спокойно отбил мяч.
82'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
82'
Хасебе Макото предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Юнузович Златко из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
81'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
79'
Г О О О О Л - Абрахам Давид уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
79'
Голкипер мог бы сыграть и получше
79'
Плохо сыграл Абрахам Давид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
Юнузович Златко из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
79'
Судья сигнализирует, что Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Велькович Милош
79'
79'
Как он промахнулся? Да Коста Данни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
79'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
78'
Судья сигнализирует, что Эггештайн Максимилиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Фабиан Марко
75'
Тактическая замена. Бельфодиль Исхак уходит с поля и его заменяет Юханнссон Арон
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
73'
Рефери не любит споров - именно за это Крузе Макс сейчас получил желтую
73'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Русс Марко пострадал.
72'
Хорошую попытку сделал Бельфодиль Исхак. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
71'
Крузе Макс из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
71'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
69'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
68'
Делани Томас наказан за толчок Вольф Мариус
68'
68'
ШАНС! Делани Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Тактическая замена. Чендлер Тимоти уходит с поля и его заменяет Тавата Талеб
64'
Делани Томас из команды Вердер делает неудачный навес.
64'
Судья сигнализирует, что Юнузович Златко из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Де Гузман Джонатан
63'
63'
Фридль Марко из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
63'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 42100 болельщиков
61'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр в офсайде
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Делани Томас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
60'
60'
Юнузович Златко из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
59'
Делани Томас из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Вольф Мариус пострадал.
57'
57'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
56'
Соперник делает почти голевой пас, но Павленка Иржи из команды Вердер начеку и спасает ситуацию.
56'
Должен был быть гол! Йович Лука имел отличный шанс, но Павленка Иржи не дал голу состоятся!
56'
ШАНС! Йович Лука вышел один-на-один с голкипером...
56'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
56'
Вольф Мариус разрезает оборону соперника отличным пасом
56'
Фридль Марко из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Велькович Милош пострадал.
54'
Отличный командный гол!
53'
Боатенг Кевин-Принс сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Йович Лука изменил счет на табло!
53'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр находит одноклубника четким пасом пяткой.
53'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
52'
52'
Выглядело как неплохой момент. Бельфодиль Исхак из команды Вердер закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
51'
Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр толкнул локтем оппонента. Это Баргфреде Филипп заработал фол
49'
Фабиан Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
49'
Судья сигнализирует, что Велькович Милош из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Де Гузман Джонатан
48'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер в офсайде
47'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Русс Марко из команды Айнтрахт Фр.
47'
Градецки Лукаш из команды Айнтрахт Фр сделал отличный сейв!
47'
Градецки Лукаш не дал случится голу! Бельфодиль Исхак должен был забивать, но Градецки Лукаш сделал отличный сейв
46'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Делани Томас
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Делани Томас из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Де Гузман Джонатан пострадал.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Плохо сыграл Боатенг Кевин-Принс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
45'
Юнузович Златко мяч отрикошетил от ворот
45'
45'
Судья свистит. Фабиан Марко атаковал сзади соперника. Это Юнузович Златко заработал своей команде штрафной
44'
43'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
42'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Русс Марко пострадал.
42'
Фабиан Марко нанес удар головой, но Павленка Иржи спокойно отбил мяч.
42'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
39'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
39'
39'
Ребич Анте получил травму и заменен. Фабиан Марко выходит на поле.
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Ребич Анте получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Вольф Мариус мяч отрикошетил от ворот
38'
Плохо сыграл Фридль Марко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
37'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Павленка Иржи не дал случится голу! Русс Марко должен был забивать, но Павленка Иржи сделал отличный сейв
37'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
37'
Делани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
37'
Де Гузман Джонатан пробил со штрафного прямо в стенку
35'
Мойсандер Никлас получил желтую карточку от судьи
35'
Безумный фол. Мойсандер Никлас грубо играет против соперника. Пострадал Йович Лука
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Судья сигнализирует, что Эггештайн Максимилиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Боатенг Кевин-Принс
34'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Абрахам Давид пострадал.
31'
31'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает неудачный навес.
31'
Фридль Марко не смог попасть в створ ударом издали
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Велькович Милош из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
30'
30'
30'
Должен был быть гол! Крузе Макс имел отличный шанс, но Градецки Лукаш не дал голу состоятся!
30'
Отличные скиллы показывает Крузе Макс, обводя своих соперников
28'
Делани Томас сделал результативную передачу.
28'
ГОЛ! - Юнузович Златко из команды Вердер наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
28'
Делани Томас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Ребич Анте нанес удар издали, а Павленка Иржи отбил его обратно в игру!
26'
Крузе Макс из команды Вердер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
25'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер в офсайде
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Аугустинссон Людвиг получил травму и заменен. Фридль Марко выходит на поле.
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Аугустинссон Людвиг получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Аугустинссон Людвиг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
23'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
22'
Гебреселассие Теодор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр в офсайде
21'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
20'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Мойсандер Никлас из команды Вердер вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Боатенг Кевин-Принс не пострадал и надо продолжать игру!
19'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
19'
Баргфреде Филипп из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
19'
Русс Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Эггештайн Максимилиан пострадал.
18'
18'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
18'
Крузе Макс из команды Вердер разыграл угловой с правого угла.
18'
Бельфодиль Исхак оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Градецки Лукаш перевел мяч на угловой.
18'
Делани Томас из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
18'
Велькович Милош из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Отличные скиллы показывает Ребич Анте, обводя своих соперников
16'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
16'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр забрасывает мяч в штрафную.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
12'
11'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
10'
Судья свистит. Мойсандер Никлас атаковал сзади соперника. Это Йович Лука заработал своей команде штрафной
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
8'
8'
8'
Абрахам Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак, обводя своих соперников
7'
7'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Йович Лука из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Мойсандер Никлас
7'
7'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
6'
Голкипер мог бы сыграть и получше
6'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
Делани Томас из команды Вердер в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
4'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Велькович Милош оказался на газоне.
4'
Вольф Мариус нанес удар издали, а Павленка Иржи отбил его обратно в игру!
4'
4'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
4'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
4'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Судья сигнализирует, что Аугустинссон Людвиг из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Да Коста Данни
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Айнтрахт Фр". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вердер 2:1 Айнтрахт Фр
Вердер
47.7% (84)
Ничья:
34.1% (60)
Айнтрахт Фр
18.2% (32)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.1% (53)
2:1 Вердер:
24.4% (43)
1:0 Вердер:
13.6% (24)
1:2 Айнтрахт Фр:
11.4% (20)
2:0 Вердер:
6.3% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация