Стадион: Опель-Арена Зрители: 30173
0:0
Второй тайм: 82'
Второй тайм
82'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает передачу одноклубнику.
81'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
81'
81'
Вендт Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
80'
Херрман Патрик из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
79'
79'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает пас партнеру.
79'
Штиндль Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Брозински Даниэль из команды Майнц сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Де Бласис Пабло мяча так и не получил
78'
Адлер Рене взял и забрал мяч на выходе
78'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
77'
Де Бласис Пабло коснулся мяча рукой.
77'
77'
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76'
76'
Тактическая замена. Озтунали Левин уходит с поля и его заменяет Кайсон Робин
76'
Херрман Патрик не смог попасть в створ ударом издали
76'
Де Бласис Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Вендт Оскар мяч отрикошетил от ворот
75'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает отличный кросс...
74'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
74'
74'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
73'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
73'
Озтунали Левин из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
73'
73'
73'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
73'
Адлер Рене отбил мяч на угловой после удара Штиндль Ларс из штрафной площади.
72'
Адлер Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает пас партнеру.
72'
Эльведи Нико получил травму и заменен. Florian Mayer выходит на поле.
71'
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Эльведи Нико получил травму и медбригада забирает его с поля.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
69'
Озтунали Левин из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
69'
Эльведи Нико возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Эльведи Нико получил травму и медбригада забирает его с поля.
67'
Эльведи Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
66'
Отличная возможность! Берггрен Эмиль упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
66'
66'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Де Бласис Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Судья сигнализирует, что Бель Штефан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Азар Торган
64'
64'
Судья сигнализирует, что Бель Штефан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Дрмич Йосип
63'
Тактическая замена. Раффаэл де Араужо уходит с поля и его заменяет Дрмич Йосип
61'
61'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
61'
Michael Cuisance из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
59'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
59'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
58'
Брозински Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Гбамин Жан-Филипп бьет со штрафного в створ, но Зоммер Ян держит все под контролем
57'
Судья сигнализирует, что Азар Торган из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Латца Данни
56'
56'
56'
Шанс! Латца Данни из команды Майнц пробил головой, но мимо
56'
55'
55'
Отличные скиллы показывает Michael Cuisance, обводя своих соперников
55'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
54'
53'
Хак Александер не смог попасть в створ ударом издали
53'
53'
53'
Озтунали Левин из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
Латца Данни из команды Майнц делает неудачный навес.
52'
52'
52'
52'
Гинтер Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
51'
51'
Гбамин Жан-Филипп не смог попасть в створ ударом издали
51'
Судья сигнализирует, что Крамер Кристоф из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
49'
Шанс! Бель Штефан из команды Майнц пробил головой, но мимо
49'
49'
Берггрен Эмиль из команды Майнц нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
49'
49'
Вестергор Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Зоммер Ян не дал случится голу! Де Бласис Пабло должен был забивать, но Зоммер Ян сделал отличный сейв
48'
48'
48'
Берггрен Эмиль из команды Майнц делает пас партнеру.
48'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой справа.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Хак Александер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Вестергор Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Берггрен Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
44'
Сердар Суат не смог попасть в створ ударом издали
44'
42'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Штиндль Ларс нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
42'
42'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
42'
Азар Торган из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
42'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Хорошую попытку сделал Озтунали Левин. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
41'
41'
41'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Берггрен Эмиль наказан за толчок Вестергор Янник
40'
Азар Торган из команды Боруссия М играет слишком грубо. Хак Александер оказался на газоне.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
39'
Штиндль Ларс не смог попасть в створ ударом издали
39'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
39'
Бель Штефан из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
39'
38'
38'
Судья сигнализирует, что Штиндль Ларс из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Донати Джулио
37'
37'
Michael Cuisance из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Michael Cuisance из команды Боруссия М подал угловой слева.
36'
Озтунали Левин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Херрман Патрик из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
36'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
35'
Латца Данни из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
33'
Де Бласис Пабло коснулся мяча рукой.
33'
Озтунали Левин из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает пас партнеру.
33'
Херрман Патрик из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
32'
Вендт Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает пас партнеру.
32'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Судья сигнализирует, что Сердар Суат из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Раффаэл де Араужо
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
29'
Латца Данни не смог попасть в створ ударом издали
29'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает пас партнеру.
29'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Донати Джулио выбил мяч подальше от ворот.
27'
Michael Cuisance коснулся мяча рукой.
27'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Сердар Суат из команды Майнц играет слишком грубо. Эльведи Нико оказался на газоне.
25'
Отличные скиллы показывает Сердар Суат, обводя своих соперников
24'
24'
Берггрен Эмиль из команды Майнц в офсайде
23'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
21'
Донати Джулио из команды Майнц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
21'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М забрасывает мяч в штрафную.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
19'
Судья сигнализирует, что Херрман Патрик из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Латца Данни
18'
17'
Бель Штефан пробует нанести удар издали, но Зоммер Ян держит все под контролем
17'
17'
17'
17'
17'
17'
17'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
16'
Озтунали Левин из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
16'
Хак Александер из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
16'
15'
15'
15'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
14'
Азар Торган из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
14'
14'
14'
Отличные скиллы показывает Раффаэл де Араужо, обводя своих соперников
12'
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
ШАНС! Раффаэл де Араужо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
10'
Вестергор Янник выбил мяч подальше от ворот.
9'
Вестергор Янник ошибается в защите.
9'
9'
8'
Адлер Рене взял и забрал мяч на выходе
8'
Азар Торган из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Вестергор Янник выбил мяч подальше от ворот.
7'
Судья сигнализирует, что Латца Данни из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Крамер Кристоф
6'
Судья сигнализирует, что Бель Штефан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
6'
6'
Хак Александер выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
4'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Michael Cuisance
3'
3'
Берггрен Эмиль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
3'
2'
2'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Майнц". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Майнц 0:0 Боруссия М
Майнц
17.8% (32)
Ничья:
43.9% (79)
Боруссия М
38.3% (69)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.2% (67)
1:2 Боруссия М:
28.9% (52)
2:1 Майнц:
8.9% (16)
1:0 Майнц:
6.7% (12)
0:1 Боруссия М:
6.1% (11)
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