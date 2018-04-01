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Стадион: Зрители: 30173
Майнц
0:0
Второй тайм: 82'
Боруссия М
0' 82'
Второй тайм
82'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает передачу одноклубнику.
81'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
81'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Вендт Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Херрман Патрик из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
79'
Удар от ворот произведет Боруссия М
79'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает пас партнеру.
79'
Штиндль Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой слева.
79'
Брозински Даниэль из команды Майнц сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Де Бласис Пабло мяча так и не получил
78'
Адлер Рене взял и забрал мяч на выходе
78'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Де Бласис Пабло коснулся мяча рукой.
77'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 30173 болельщиков
76'
Удар от ворот произведет Майнц
76'
Тактическая замена. Озтунали Левин уходит с поля и его заменяет Кайсон Робин
76'
Херрман Патрик не смог попасть в створ ударом издали
76'
Де Бласис Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Вендт Оскар мяч отрикошетил от ворот
75'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает отличный кросс...
74'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
74'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
73'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
73'
Озтунали Левин из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
73'
Игроки ФК "Майнц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
73'
Адлер Рене отбил мяч на угловой после удара Штиндль Ларс из штрафной площади.
72'
Адлер Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Отличные скиллы показывает Азар Торган, обводя своих соперников
72'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает пас партнеру.
72'
Эльведи Нико получил травму и заменен. Florian Mayer выходит на поле.
71'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Травма, повреждение
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Эльведи Нико получил травму и медбригада забирает его с поля.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Озтунали Левин из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
69'
Эльведи Нико возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Эльведи Нико получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
67'
Эльведи Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Зоммер Ян взял и забрал мяч на выходе
66'
Отличная возможность! Берггрен Эмиль упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
Угловой
66'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой слева.
66'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Де Бласис Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Бель Штефан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Азар Торган
64'
Отличные скиллы показывает Азар Торган, обводя своих соперников
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Бель Штефан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Дрмич Йосип
63'
Тактическая замена. Раффаэл де Араужо уходит с поля и его заменяет Дрмич Йосип
61'
Удар от ворот произведет Боруссия М
61'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Michael Cuisance из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
59'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
59'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
58'
Брозински Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Гбамин Жан-Филипп бьет со штрафного в створ, но Зоммер Ян держит все под контролем
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Азар Торган из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Латца Данни
56'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Боруссия М
56'
Шанс! Латца Данни из команды Майнц пробил головой, но мимо
56'
Де Бласис Пабло из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
55'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Отличные скиллы показывает Michael Cuisance, обводя своих соперников
55'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
55'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
Удар от ворот произведет Боруссия М
54'
Удар от ворот произведет Боруссия М
53'
Хак Александер не смог попасть в створ ударом издали
53'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Озтунали Левин из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
Латца Данни из команды Майнц делает неудачный навес.
52'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой слева.
52'
Гинтер Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Де Бласис Пабло из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
51'
Удар от ворот произведет Боруссия М
51'
Гбамин Жан-Филипп не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Крамер Кристоф из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Удар от ворот произведет Боруссия М
49'
Шанс! Бель Штефан из команды Майнц пробил головой, но мимо
Угловой
49'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой слева.
49'
Берггрен Эмиль из команды Майнц нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
49'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой слева.
49'
Вестергор Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Зоммер Ян не дал случится голу! Де Бласис Пабло должен был забивать, но Зоммер Ян сделал отличный сейв
48'
Игроки ФК "Майнц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Удар от ворот произведет Боруссия М
48'
Берггрен Эмиль из команды Майнц делает пас партнеру.
Угловой
48'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой справа.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Хак Александер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Вестергор Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Берггрен Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Удар от ворот произведет Боруссия М
44'
Сердар Суат не смог попасть в створ ударом издали
44'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Штиндль Ларс нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
42'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
42'
Азар Торган из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
42'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Хорошую попытку сделал Озтунали Левин. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
Игроки ФК "Майнц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
41'
Берггрен Эмиль наказан за толчок Вестергор Янник
Фол, нарушение
40'
Азар Торган из команды Боруссия М играет слишком грубо. Хак Александер оказался на газоне.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Удар от ворот произведет Боруссия М
39'
Штиндль Ларс не смог попасть в створ ударом издали
39'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Зоммер Ян взял и забрал мяч на выходе
39'
Бель Штефан из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Боруссия М
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Штиндль Ларс из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Донати Джулио
37'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Michael Cuisance из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
37'
Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Michael Cuisance из команды Боруссия М подал угловой слева.
36'
Озтунали Левин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Херрман Патрик из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
36'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Латца Данни из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
33'
Де Бласис Пабло коснулся мяча рукой.
33'
Озтунали Левин из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
33'
Игроки ФК "Майнц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает пас партнеру.
33'
Херрман Патрик из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
32'
Вендт Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает пас партнеру.
32'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Сердар Суат из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Раффаэл де Араужо
30'
Удар от ворот произведет Боруссия М
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
Удар от ворот произведет Боруссия М
29'
Латца Данни не смог попасть в створ ударом издали
29'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает пас партнеру.
29'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
28'
Зоммер Ян взял и забрал мяч на выходе
28'
Донати Джулио выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
27'
Michael Cuisance коснулся мяча рукой.
27'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Майнц
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
25'
Сердар Суат из команды Майнц играет слишком грубо. Эльведи Нико оказался на газоне.
25'
Отличные скиллы показывает Сердар Суат, обводя своих соперников
24'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
24'
Берггрен Эмиль из команды Майнц в офсайде
23'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
21'
Донати Джулио из команды Майнц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
21'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М забрасывает мяч в штрафную.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Херрман Патрик из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Латца Данни
18'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Бель Штефан пробует нанести удар издали, но Зоммер Ян держит все под контролем
17'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
17'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
16'
Озтунали Левин из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
16'
Хак Александер из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Игроки ФК "Майнц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Отличные скиллы показывает Азар Торган, обводя своих соперников
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
14'
Азар Торган из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Отличные скиллы показывает Раффаэл де Араужо, обводя своих соперников
12'
Удар от ворот произведет Боруссия М
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Зоммер Ян взял и забрал мяч на выходе
11'
Де Бласис Пабло из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
10'
Удар от ворот произведет Майнц
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
ШАНС! Раффаэл де Араужо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
10'
Вестергор Янник выбил мяч подальше от ворот.
9'
Вестергор Янник ошибается в защите.
9'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Де Бласис Пабло из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
8'
Адлер Рене взял и забрал мяч на выходе
8'
Азар Торган из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Вестергор Янник выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Латца Данни из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Крамер Кристоф
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Бель Штефан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
6'
Зоммер Ян взял и забрал мяч на выходе
6'
Хак Александер выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Michael Cuisance
3'
Зоммер Ян взял и забрал мяч на выходе
3'
Берггрен Эмиль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Майнц". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Майнц 0:0 Боруссия М
Майнц
17.8% (32)
Ничья:
43.9% (79)
Боруссия М
38.3% (69)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.2% (67)
Боруссия М:
28.9% (52)
Майнц:
8.9% (16)
Майнц:
6.7% (12)
Боруссия М:
6.1% (11)
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