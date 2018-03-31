Стадион: Олимпиаштадион Зрители: 34765
0:0
Конец матча
19' Желтая карточкаГилавоги Жошуа
80' Желтая карточкаВерхаг Пауль
84' Желтая карточкаДуда Ондрей
90' Вторая желтая карточкаГилавоги Жошуа
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
94'
93'
93'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
93'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург в офсайде
92'
92'
Леки Мэттью из команды Герта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
92'
91'
Гилавоги Жошуа получает вторую желтую карточку. Удаление.
91'
Безумный фол. Гилавоги Жошуа грубо играет против соперника. Пострадал Лустенбергер Фабиан
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
90'
Судья сигнализирует, что Миттельштедт Максимилиан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Ориги Дивок
89'
Штеффен Ренато наказан за толчок Лустенбергер Фабиан
88'
Дуда Ондрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
88'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Штарк Никлас нанес удар головой, но Кастельс Коэн спокойно отбил мяч.
87'
Вайзер Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Судья сигнализирует, что Штеффен Ренато из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 35000 болельщиков
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Дуда Ондрей получил желтую карточку от судьи
84'
Безумный фол. Дуда Ондрей грубо играет против соперника. Пострадал Камачо Начо
84'
84'
83'
Тактическая замена. Димата Нани уходит с поля и его заменяет Ориги Дивок
83'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Шибер Юлиан
83'
82'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
81'
Судья сигнализирует, что Димата Нани из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Рекик Карим
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Верхаг Пауль получил желтую карточку от судьи
80'
Судья свистит. Верхаг Пауль атаковал сзади соперника. Это Миттельштедт Максимилиан заработал своей команде штрафной
79'
79'
Калу Саломон из команды Герта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
79'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта подал угловой слева.
79'
Зельке Дейви из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Зельке Дейви из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
79'
Димата Нани наказан за толчок Лустенбергер Фабиан
78'
Штарк Никлас наказан за толчок Арнольд Максимилиан
77'
Судья сигнализирует, что Штарк Никлас из команды Герта поставил подножку. Пострадал Димата Нани
76'
76'
76'
ШАНС! Дидави Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
Леки Мэттью из команды Герта играет слишком грубо. Камачо Начо оказался на газоне.
75'
75'
Шанс! Брума Джеффри из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
74'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
74'
Верхаг Пауль мяч отрикошетил от ворот
74'
73'
Виллиам Фуртадо нанес удар головой, но Ярстейн Руне спокойно отбил мяч.
73'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
73'
Голкипер мог бы сыграть и получше
73'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
72'
70'
70'
Тактическая замена. Майер Арне уходит с поля и его заменяет Дуда Ондрей
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Вайзер Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
68'
Тактическая замена. Брекало Йосип уходит с поля и его заменяет Штеффен Ренато
68'
Кастельс Коэн из команды Вольфсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
68'
Майер Арне из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
63'
63'
63'
Судья сигнализирует, что Брума Джеффри из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Калу Саломон
63'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Тактическая замена. Ибишевич Ведад уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
62'
Миттельштедт Максимилиан пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн держит все под контролем
62'
Дидави Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Вайзер Митчелл из команды Герта подал угловой справа.
61'
Майер Арне из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта делает пас партнеру.
60'
Димата Нани нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Игроки ФК "Вольфсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
60'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
58'
Судья сигнализирует, что Лустенбергер Фабиан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
57'
57'
57'
Калу Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
55'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
54'
Леки Мэттью нарушает правила. Арнольд Максимилиан пострадал
54'
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
51'
51'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
50'
Как он промахнулся? Димата Нани имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Ярстейн Руне ошибается в защите.
50'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Майер Арне
49'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта подал угловой слева.
48'
Калу Саломон из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Леки Мэттью из команды Герта делает пас партнеру.
48'
47'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург в офсайде
47'
Брума Джеффри из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
47'
Судья сигнализирует, что Ибишевич Ведад из команды Герта поставил подножку. Пострадал Верхаг Пауль
47'
47'
47'
47'
47'
Отличные скиллы показывает Димата Нани, обводя своих соперников
46'
Тактическая замена. Осимхен Виктор уходит с поля и его заменяет Дидави Даниэль
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
46'
Арнольд Максимилиан наказан за толчок Майер Арне
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
Вайзер Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Штарк Никлас наказан за толчок Димата Нани
44'
43'
Виллиам Фуртадо ошибается в защите.
42'
42'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Леки Мэттью из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
40'
Дарида Владимир из команды Герта навешивает в штрафную с рикошетом.
39'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
39'
Плохо сыграл Рекик Карим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
39'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Калу Саломон не смог попасть в створ ударом издали
37'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
Дарида Владимир из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Судья сигнализирует, что Камачо Начо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Калу Саломон
35'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Ибишевич Ведад нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Вайзер Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Судья сигнализирует, что Вайзер Митчелл из команды Герта поставил подножку. Пострадал Брекало Йосип
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
29'
28'
Калу Саломон наказан за толчок Кнохе Робин
28'
Судья сигнализирует, что Камачо Начо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Дарида Владимир
27'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
27'
26'
Брума Джеффри наказан за толчок Миттельштедт Максимилиан
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
24'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Леки Мэттью из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Калу Саломон из команды Герта делает пас партнеру.
22'
22'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Гилавоги Жошуа получил желтую карточку от судьи
19'
Судья сигнализирует, что Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Ибишевич Ведад
19'
Плохо сыграл Штарк Никлас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
19'
Ярстейн Руне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
18'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Судья сигнализирует, что Леки Мэттью из команды Герта поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
17'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
Дарида Владимир из команды Герта играет слишком грубо. Камачо Начо оказался на газоне.
16'
16'
Шанс! Димата Нани из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
15'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
15'
15'
Калу Саломон из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Калу Саломон и Ибишевич Ведад из команды Герта.
14'
Миттельштедт Максимилиан наказан за толчок Осимхен Виктор
13'
13'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта делает неудачный навес.
13'
13'
12'
12'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
12'
Димата Нани из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
9'
Дарида Владимир наказан за толчок Виллиам Фуртадо
9'
Дарида Владимир из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Леки Мэттью из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Отличные скиллы показывает Леки Мэттью, обводя своих соперников
7'
6'
Леки Мэттью из команды Герта делает неудачный навес.
6'
Димата Нани коснулся мяча рукой.
5'
ШТАНГА! Пробил головой Леки Мэттью прямо в каркас ворот!
5'
Вайзер Митчелл из команды Герта подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
5'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
3'
Ибишевич Ведад коснулся мяча рукой.
2'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Калу Саломон из команды Герта отправил кросс в штрафную...
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Герта 0:0 Вольфсбург
Герта
63.2% (117)
Ничья:
24.3% (45)
Вольфсбург
12.4% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Герта:
31.4% (58)
1:0 Герта:
24.9% (46)
1:1 Ничья:
21.1% (39)
1:2 Вольфсбург:
8.6% (16)
2:0 Герта:
3.8% (7)
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