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Стадион: Зрители: 34765
Герта
0:0
Конец матча
Вольфсбург
0'
19' Желтая карточка
Гилавоги Жошуа
80' Желтая карточка
Верхаг Пауль
84' Желтая карточка
Дуда Ондрей
90' Вторая желтая карточка
Гилавоги Жошуа
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
94'
Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
Офсайд
93'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург в офсайде

92'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
92'
Леки Мэттью из команды Герта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
92'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
91'
Гилавоги Жошуа получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
91'
Безумный фол. Гилавоги Жошуа грубо играет против соперника. Пострадал Лустенбергер Фабиан
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Миттельштедт Максимилиан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Ориги Дивок
88'
Дуда Ондрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
88'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Штарк Никлас нанес удар головой, но Кастельс Коэн спокойно отбил мяч.
87'
Вайзер Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Штеффен Ренато из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 35000 болельщиков
85'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Герта
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
84'
Дуда Ондрей получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
84'
Безумный фол. Дуда Ондрей грубо играет против соперника. Пострадал Камачо Начо
84'
Удар от ворот произведет Герта
84'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Тактическая замена. Димата Нани уходит с поля и его заменяет Ориги Дивок
83'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Шибер Юлиан
83'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Димата Нани из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Рекик Карим
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
80'
Верхаг Пауль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Судья свистит. Верхаг Пауль атаковал сзади соперника. Это Миттельштедт Максимилиан заработал своей команде штрафной
79'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
79'
Калу Саломон из команды Герта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
79'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта подал угловой слева.
79'
Зельке Дейви из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Зельке Дейви из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
79'
Димата Нани наказан за толчок Лустенбергер Фабиан
Фол, нарушение
78'
Штарк Никлас наказан за толчок Арнольд Максимилиан
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Штарк Никлас из команды Герта поставил подножку. Пострадал Димата Нани
76'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Удар от ворот произведет Герта
76'
ШАНС! Дидави Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
75'
Леки Мэттью из команды Герта играет слишком грубо. Камачо Начо оказался на газоне.
75'
Удар от ворот произведет Герта
75'
Шанс! Брума Джеффри из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
Угловой
74'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
74'
Верхаг Пауль мяч отрикошетил от ворот
74'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
73'
Виллиам Фуртадо нанес удар головой, но Ярстейн Руне спокойно отбил мяч.
Угловой
73'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
73'
Голкипер мог бы сыграть и получше
73'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
72'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Майер Арне уходит с поля и его заменяет Дуда Ондрей
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Вайзер Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Тактическая замена. Брекало Йосип уходит с поля и его заменяет Штеффен Ренато
68'
Кастельс Коэн из команды Вольфсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
68'
Майер Арне из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Вайзер Митчелл из команды Герта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Брума Джеффри из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Калу Саломон
63'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Тактическая замена. Ибишевич Ведад уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
62'
Миттельштедт Максимилиан пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн держит все под контролем
62'
Дидави Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Вайзер Митчелл из команды Герта подал угловой справа.
61'
Майер Арне из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта делает пас партнеру.
60'
Димата Нани нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Игроки ФК "Вольфсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
60'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Лустенбергер Фабиан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
57'
Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Вайзер Митчелл из команды Герта отправил кросс в штрафную...
57'
Калу Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
55'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Леки Мэттью нарушает правила. Арнольд Максимилиан пострадал
54'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
51'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Удар от ворот произведет Герта
50'
Как он промахнулся? Димата Нани имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Ярстейн Руне ошибается в защите.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Майер Арне
49'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Угловой
48'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта подал угловой слева.
48'
Калу Саломон из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Леки Мэттью из команды Герта делает пас партнеру.
48'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
Офсайд
47'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург в офсайде
47'
Брума Джеффри из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Ибишевич Ведад из команды Герта поставил подножку. Пострадал Верхаг Пауль
47'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Отличные скиллы показывает Димата Нани, обводя своих соперников
46'
Тактическая замена. Осимхен Виктор уходит с поля и его заменяет Дидави Даниэль
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
46'
Арнольд Максимилиан наказан за толчок Майер Арне
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
Вайзер Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
44'
Штарк Никлас наказан за толчок Димата Нани
44'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
43'
Виллиам Фуртадо ошибается в защите.
42'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
42'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Леки Мэттью из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
40'
Дарида Владимир из команды Герта навешивает в штрафную с рикошетом.
39'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
39'
Плохо сыграл Рекик Карим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
39'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
37'
Калу Саломон не смог попасть в створ ударом издали
37'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
Дарида Владимир из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Камачо Начо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Калу Саломон
35'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Ибишевич Ведад нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Вайзер Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Вайзер Митчелл из команды Герта поставил подножку. Пострадал Брекало Йосип
30'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
29'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Калу Саломон наказан за толчок Кнохе Робин
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Камачо Начо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Дарида Владимир
27'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
27'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Леки Мэттью из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Калу Саломон из команды Герта делает пас партнеру.
22'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
22'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
19'
Гилавоги Жошуа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Ибишевич Ведад
19'
Плохо сыграл Штарк Никлас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
19'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
19'
Ярстейн Руне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
18'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Леки Мэттью из команды Герта поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
17'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Дарида Владимир из команды Герта играет слишком грубо. Камачо Начо оказался на газоне.
16'
Удар от ворот произведет Герта
16'
Шанс! Димата Нани из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
15'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Калу Саломон из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Калу Саломон и Ибишевич Ведад из команды Герта.
13'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
13'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта делает неудачный навес.
13'
Вайзер Митчелл из команды Герта отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Герта
12'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Димата Нани из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Фол, нарушение
9'
Дарида Владимир наказан за толчок Виллиам Фуртадо
9'
Дарида Владимир из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Леки Мэттью из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Отличные скиллы показывает Леки Мэттью, обводя своих соперников
7'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
6'
Леки Мэттью из команды Герта делает неудачный навес.
Фол, нарушение
6'
Димата Нани коснулся мяча рукой.
5'
ШТАНГА! Пробил головой Леки Мэттью прямо в каркас ворот!
Угловой
5'
Вайзер Митчелл из команды Герта подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
5'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Ибишевич Ведад коснулся мяча рукой.
2'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Калу Саломон из команды Герта отправил кросс в штрафную...
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Герта 0:0 Вольфсбург
Герта
63.2% (117)
Ничья:
24.3% (45)
Вольфсбург
12.4% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Герта:
31.4% (58)
Герта:
24.9% (46)
Ничья:
21.1% (39)
Вольфсбург:
8.6% (16)
Герта:
3.8% (7)
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