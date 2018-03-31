Стадион: БайАрена
Первый тайм
33'
33'
Бейли Леон из команды Байер Л отдал передачу, которая была заблокирована.
33'
Венделл Боргес из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
32'
Арангис Чарлес из команды Байер Л плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Отличные скиллы показывает Арангис Чарлес, обводя своих соперников
31'
Бейли Леон из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
30'
Брандт Юлиан не смог попасть в створ ударом издали
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
30'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает неудачный навес.
30'
Ку Джа-Чхоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
29'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Кор Доминик из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Хедира Рани из команды Аугсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
28'
Кор Доминик из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
26'
Удар от ворот произведет Байер Л
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
24'
24'
24'
Кор Доминик не смог попасть в створ ударом издали
21'
Удар от ворот произведет Байер Л
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
20'
Судья сигнализирует, что Та Джонатан из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Каиби Франциско
20'
20'
Кор Доминик из команды Байер Л наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
20'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
19'
Арангис Чарлес мяч отрикошетил от ворот
19'
Рецос Панайотис из команды Байер Л хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
19'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург идет с мячом вперед на обострение...
18'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург в офсайде
18'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Рецос Панайотис из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Ку Джа-Чхоль
16'
Как он промахнулся? Арангис Чарлес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
16'
Плохо сыграл Хинтереггер Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
Фолланд Кевин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
16'
Фолланд Кевин из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
15'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
14'
Арангис Чарлес из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
14'
Фолланд Кевин из команды Байер Л плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
12'
Судья сигнализирует, что Макс Филипп из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Баумгартлингер Юлиан
11'
11'
Бейли Леон из команды Байер Л навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
11'
11'
Рецос Панайотис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
11'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Байер Л делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Бейли Леон из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
10'
9'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Брандт Юлиан
9'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
7'
Байер Даниэль коснулся мяча рукой.
5'
Гоувелеув Джеффри наказан за толчок Бейли Леон
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
Байер Даниэль возвращается на поле, всё в порядке.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Ох, нехорошо это выглядит. Байер Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
3'
Байер Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Шмид Жонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аугсбург". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Аугсбург
Байер Л
96.6% (172)
Ничья:
2.8% (5)
Аугсбург
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Байер Л:
51.1% (91)
2:0 Байер Л:
21.9% (39)
1:0 Байер Л:
13.5% (24)
3:1 Байер Л:
7.3% (13)
1:1 Ничья:
1.7% (3)
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