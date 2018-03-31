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Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
0:1
18' ГолХолтби Льюис
|
18'
0:1
Состав команд
17
Томми
Эрик
27
Гомес
Марио
24
Сакаи
Готоку
28
Юнг
Гидеон
17
Костич
Филип
14
Хант
Аарон
Штуттгарт 4-2-2-2
- Основной состав
- 16 Цилер Рон-Роберт Вратарь
- 21 Павар Бенжамен Защитник
- 35 Каминьски Марцин Защитник
- 28 Бадштубер Хольгер Защитник
- 2 Инсуа Эмилиано Защитник
- 6 Аскасибар Сантьяго Полузащитник
- 3 Аого Деннис Полузащитник
- 20 Гентнер Кристиан Полузащитник
- 17 Томми Эрик Полузащитник
- 33 Гинчек Даниэль Нападающий
- 27 Гомес Марио Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Граль Йенс Вратарь
- 34 Ларсен Якоб II Полузащитник
- 14 Донис Анастасиос Полузащитник
- 19 Аколо Чадрак Полузащитник
- 23 Мангаля Орель Полузащитник
- 24 Бурнич Дженис Полузащитник
- 31 Озджан Беркай Нападающий
- Главный тренер: Коркут Тайфун
- Травмы и дисквалификации
- Мане Карлуш Травмирован
- Циммерман Маттиас Травмирован
- Бек Андреас Дисквалифицирован
Гамбург 4-1-4-1
- Основной состав
- 13 Поллерсбек Юлиан Вратарь
- 24 Сакаи Готоку Защитник
- 46 Stephan Ambrosius Защитник
- 28 Юнг Гидеон Защитник
- 6 Дуглас Сантос Защитник
- 29 Штайнманн Матти Полузащитник
- 17 Костич Филип Полузащитник
- 8 Холтби Льюис Полузащитник
- 31 Гуайда Мохамед Полузащитник
- 14 Хант Аарон Полузащитник
- 15 Вальдшмидт Лука Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Матения Кристиан Вратарь
- 4 Ван Дронгелен Рик Защитник
- 11 Хан Андре Полузащитник
- 43 Ито Тацуя Полузащитник
- 16 Яньичич Василие Полузащитник
- 40 Арп Янн-Фите Нападающий
- 47 Вагноман Жоша
- Главный тренер: Christian Titz
- Травмы и дисквалификации
- Мюллер Николай Травмирован
Предыдущие игры
Штуттгарт (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 16.03.2018 Фрайбург 1:2 Штуттгарт Б
- 11.03.2018 Штуттгарт 0:0 РБ Лейпциг Б
- 04.03.2018 Кёльн 2:3 Штуттгарт Б
- 24.02.2018 Штуттгарт 1:0 Айнтрахт Фр Б
- 18.02.2018 Аугсбург 0:1 Штуттгарт Б
- 11.02.2018 Штуттгарт 1:0 Боруссия М Б
- 03.02.2018 Вольфсбург 1:1 Штуттгарт Б
- 27.01.2018 Штуттгарт 0:2 Шальке 04 Б
- 20.01.2018 Майнц 3:2 Штуттгарт Б
- 13.01.2018 Штуттгарт 1:0 Герта Б
- 08.01.2018 Остенде 2:5 Штуттгарт ТМК
- 06.01.2018 Штуттгарт 2:1 Твенте ТМК
- 19.12.2017 Майнц 3:1 Штуттгарт КГ
- 16.12.2017 Штуттгарт 0:1 Бавария Б
- 13.12.2017 Хоффенхайм 1:0 Штуттгарт Б
- 08.12.2017 Штуттгарт 0:2 Байер Л Б
- 02.12.2017 Вердер 1:0 Штуттгарт Б
- 24.11.2017 Ганновер 96 1:1 Штуттгарт Б
- 17.11.2017 Штуттгарт 2:1 Боруссия Д Б
- 04.11.2017 Гамбург 3:1 Штуттгарт Б
Гамбург (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 22.03.2018 Гамбург 3:0 Оденсе ТМК
- 17.03.2018 Гамбург 1:2 Герта Б
- 10.03.2018 Бавария 6:0 Гамбург Б
- 03.03.2018 Гамбург 0:0 Майнц Б
- 24.02.2018 Вердер 1:0 Гамбург Б
- 17.02.2018 Гамбург 1:2 Байер Л Б
- 10.02.2018 Боруссия Д 2:0 Гамбург Б
- 04.02.2018 Гамбург 1:1 Ганновер 96 Б
- 27.01.2018 РБ Лейпциг 1:1 Гамбург Б
- 20.01.2018 Гамбург 0:2 Кёльн Б
- 13.01.2018 Аугсбург 1:0 Гамбург Б
- 07.01.2018 Фрайбург 1:1 Гамбург ТМК
- 04.01.2018 Малага 1:2 Гамбург ТМК
- 15.12.2017 Боруссия М 3:1 Гамбург Б
- 12.12.2017 Гамбург 1:2 Айнтрахт Фр Б
- 09.12.2017 Гамбург 0:0 Вольфсбург Б
- 01.12.2017 Фрайбург 0:0 Гамбург Б
- 26.11.2017 Гамбург 3:0 Хоффенхайм Б
- 19.11.2017 Шальке 04 2:0 Гамбург Б
- 09.11.2017 Гамбург 6:0 Кюрслак-Нойенгамм ТМК
Последние игры между собой
Штуттгарт: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Гамбург: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
- 04.11.2017 Гамбург 3:1 Штуттгарт Бундеслига
- 30.01.2016 Штуттгарт 2:1 Гамбург Бундеслига
- 22.08.2015 Гамбург 3:2 Штуттгарт Бундеслига
- 16.05.2015 Штуттгарт 2:1 Гамбург Бундеслига
- 16.12.2014 Гамбург 0:1 Штуттгарт Бундеслига
- 22.03.2014 Штуттгарт 1:0 Гамбург Бундеслига
- 20.10.2013 Гамбург 3:3 Штуттгарт Бундеслига
- 10.03.2013 Штуттгарт 0:1 Гамбург Бундеслига
- 21.10.2012 Гамбург 0:1 Штуттгарт Бундеслига
- 03.03.2012 Гамбург 0:4 Штуттгарт Бундеслига
- 21.12.2011 Штуттгарт 2:1 Гамбург Кубок Германии
- 23.09.2011 Штуттгарт 1:2 Гамбург Бундеслига
- 23.04.2011 Штуттгарт 3:0 Гамбург Бундеслига
- 27.11.2010 Гамбург 4:2 Штуттгарт Бундеслига
- 13.02.2010 Штуттгарт 1:3 Гамбург Бундеслига
- 12.09.2009 Гамбург 3:1 Штуттгарт Бундеслига
- 12.04.2009 Штуттгарт 1:0 Гамбург Бундеслига
- 29.10.2008 Гамбург 2:0 Штуттгарт Бундеслига
- 05.04.2008 Штуттгарт 1:0 Гамбург Бундеслига
- 20.10.2007 Гамбург 4:1 Штуттгарт Бундеслига
Штуттгарт
Гамбург
-
0 Голы 1
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
3 Дистанция, км 7
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|66 - 20
|66
|2.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 30
|50
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|54 - 33
|48
|4.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|28
|13
|7
|8
|41 - 35
|46
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|38 - 30
|45
|6.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|28
|12
|9
|7
|47 - 35
|45
|7.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|28
|11
|9
|8
|47 - 41
|42
|8.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|28
|11
|4
|13
|25 - 31
|37
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|36 - 42
|36
|10.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|28
|9
|9
|10
|37 - 36
|36
|11.
|Герта
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|32 - 32
|35
|12.
|Вердер
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|30 - 32
|33
|13.
|Ганновер 96
|0:1 Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 40
|32
|14.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|28
|6
|13
|9
|26 - 44
|31
|15.
|Майнц
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|29 - 46
|25
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|4
|13
|10
|28 - 37
|25
|17.
|Гамбург
|1:0 Заявка
|28
|5
|6
|17
|20 - 43
|21
|18.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|28
|5
|5
|18
|27 - 50
|20
Первый тайм
27'
Удар от ворот произведет Гамбург
27'
ШАНС! Гентнер Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой слева.
26'
Судья сигнализирует, что Дуглас Сантос из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Павар Бенжамен
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Гентнер Кристиан наказан за толчок Гуайда Мохамед
24'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Безумный фол. Аого Деннис грубо играет против соперника. Пострадал Холтби Льюис
21'
Гомес Марио из команды Штуттгарт в офсайде
20'
Вальдшмидт Лука из команды Гамбург в офсайде
20'
Сакаи Готоку из команды Гамбург в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
18'
Г О О О О Л - Холтби Льюис первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
18'
Вратарь парирует удар, который нанес Вальдшмидт Лука, и мяч снова в игре
18'
Отличные скиллы показывает Вальдшмидт Лука, обводя своих соперников
17'
Безумный фол. Аскасибар Сантьяго грубо играет против соперника. Пострадал Вальдшмидт Лука
16'
Юнг Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
16'
Гомес Марио из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Игрок из команды Штуттгарт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Юнг Гидеон оказался на газоне.
11'
Судья сигнализирует, что Дуглас Сантос из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
11'
11'
Гуайда Мохамед из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Хант Аарон из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
10'
Хант Аарон из команды Гамбург разыграл угловой с правого угла.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Каминьски Марцин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Сакаи Готоку из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
10'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Холтби Льюис из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
9'
Поллерсбек Юлиан взял и забрал мяч на выходе
9'
Плохо сыграл Дуглас Сантос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Хант Аарон коснулся мяча рукой.
6'
6'
Хант Аарон из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
4'
Штайнманн Матти наказан за толчок Томми Эрик
4'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Stephan Ambrosius выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
1'
Судья сигнализирует, что Юнг Гидеон из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Гинчек Даниэль
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гамбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Штуттгарт 0:1 Гамбург
Штуттгарт
84.8% (151)
Ничья:
12.4% (22)
Гамбург
2.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Штуттгарт:
35.4% (63)
1:0 Штуттгарт:
32% (57)
2:0 Штуттгарт:
13.5% (24)
1:1 Ничья:
9.6% (17)
0:1 Гамбург:
2.2% (4)
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