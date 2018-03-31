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Стадион:
Штуттгарт
0:1
Первый тайм: 28'
Гамбург
0'
0:1
18' Гол
Холтби Льюис
28'
Первый тайм
27'
Удар от ворот произведет Гамбург
27'
ШАНС! Гентнер Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
27'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой слева.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Дуглас Сантос из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Павар Бенжамен
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
25'
Гентнер Кристиан наказан за толчок Гуайда Мохамед
24'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
22'
Безумный фол. Аого Деннис грубо играет против соперника. Пострадал Холтби Льюис
Офсайд
21'
Гомес Марио из команды Штуттгарт в офсайде
Офсайд
20'
Вальдшмидт Лука из команды Гамбург в офсайде
Офсайд
20'
Сакаи Готоку из команды Гамбург в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Холтби Льюис первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
18'
Вратарь парирует удар, который нанес Вальдшмидт Лука, и мяч снова в игре
18'
Отличные скиллы показывает Вальдшмидт Лука, обводя своих соперников
Фол, нарушение
17'
Безумный фол. Аскасибар Сантьяго грубо играет против соперника. Пострадал Вальдшмидт Лука
16'
Юнг Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
16'
Гомес Марио из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Игрок из команды Штуттгарт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
14'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Юнг Гидеон оказался на газоне.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Дуглас Сантос из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
11'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
11'
Гуайда Мохамед из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
10'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
10'
Хант Аарон из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
10'
Хант Аарон из команды Гамбург разыграл угловой с правого угла.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Каминьски Марцин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Сакаи Готоку из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
10'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Холтби Льюис из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
9'
Поллерсбек Юлиан взял и забрал мяч на выходе
9'
Плохо сыграл Дуглас Сантос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Фол, нарушение
8'
Хант Аарон коснулся мяча рукой.
6'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
6'
Хант Аарон из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
4'
Штайнманн Матти наказан за толчок Томми Эрик
4'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Stephan Ambrosius выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Юнг Гидеон из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Гинчек Даниэль
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гамбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Штуттгарт 0:1 Гамбург
Штуттгарт
84.8% (151)
Ничья:
12.4% (22)
Гамбург
2.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Штуттгарт:
35.4% (63)
Штуттгарт:
32% (57)
Штуттгарт:
13.5% (24)
Ничья:
9.6% (17)
Гамбург:
2.2% (4)
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