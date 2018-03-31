Стадион: Райн-Неккар-Арена
1:0
Первый тайм: 33'
1:0
23' ГолГнабри Серж
Первый тайм
33'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Ют Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Риссе Марсель из команды Кельн подал угловой справа.
32'
Хёгер Марко из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Риссе Марсель из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Кельн
31'
ШАНС! Ют Марк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
30'
Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
Гнабри Серж мяч отрикошетил от ворот
30'
29'
Должен был быть гол! Гнабри Серж имел отличный шанс, но Хорн Тимо не дал голу состоятся!
29'
Ют Марк из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Ют Марк из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
28'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
26'
Юя Осако из команды Кельн опасно и грубо сыграл. Фогт Кевин пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм в офсайде
25'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
25'
24'
Хайнц Доминик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
23'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
23'
Г О О О О Л - Гнабри Серж забивает!
23'
ШАНС! Гнабри Серж вышел один-на-один с голкипером...
23'
Отличные скиллы показывает Гнабри Серж, обводя своих соперников
22'
Цоллер Симон наказан за толчок Хюбнер Бенжамин
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
20'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Отличные скиллы показывает Шульц Нико, обводя своих соперников
19'
Назначен штрафной. Пострадал Шульц Нико, его свалил Мере Хорхе.
18'
18'
Какой промах! Хёгер Марко имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
18'
Риссе Марсель из команды Кельн подал угловой слева.
18'
Хюбнер Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
16'
Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе
16'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ют Марк мяча так и не получил
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Юя Осако оказался на газоне.
14'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Акпогума Кевин наказан за толчок Биттенкорт Леонардо
11'
Гриллич Флориан пробует нанести удар издали, но Хорн Тимо держит все под контролем
11'
Судья сигнализирует, что Козьелло Венсан из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
10'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Ют Марк из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Хектор Йонас из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Кельн
9'
Гнабри Серж мяч отрикошетил от ворот
9'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
8'
8'
Удар от ворот произведет Кельн
8'
ШАНС! Ют Марк нанес удар с лета, но не попал по воротам!
7'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Кельн
7'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
6'
Юя Осако из команды Кельн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
6'
Козьелло Венсан из команды Кельн делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
5'
Ют Марк из команды Хоффенхайм в офсайде
5'
Хорн Тимо не дал случится голу! Гнабри Серж должен был забивать, но Хорн Тимо сделал отличный сейв
5'
Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
3'
Удар от ворот произведет Кельн
3'
ШАНС! Крамарич Андрей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Хорн Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Плохо сыграл Маро Доминик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
3'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Риссе Марсель из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
1'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм в офсайде
1'
Выглядело как неплохой момент. Гнабри Серж из команды Хоффенхайм закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
1'
Отличные скиллы показывает Гнабри Серж, обводя своих соперников
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хоффенхайм". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:0 Кёльн
Хоффенхайм
84.1% (148)
Ничья:
11.4% (20)
Кёльн
4.5% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Хоффенхайм:
34.1% (60)
2:0 Хоффенхайм:
20.5% (36)
1:0 Хоффенхайм:
16.5% (29)
3:1 Хоффенхайм:
9.1% (16)
1:1 Ничья:
8.5% (15)
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