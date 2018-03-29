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Стадион:
Авиш
1:4
Конец матча
Витория Сетубал
0'
1:0
44' Гол
Фаринья Луис
1:1
58' Гол
Эдинью Арналду
1:2
70' Гол
Эдинью Арналду
1:3
77' Гол
Эдинью Арналду
79' Желтая карточка
Нене Бонилья
1:4
85' Пенальти
Эдинью Арналду
90' Желтая карточка
Рейш Нуну
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Рейш Нуну получил желтую карточку от судьи
87'
Сетубал делает замену. Кошта Жоау уходит с поля, а Амарал Жоау выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Эдинью Арналду из команды Сетубал забивает с точки!
84'
Авиш делает замену. Бруну Брага уходит с поля, а Машаду Паулу выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Нене Бонилья получил желтую карточку от судьи

Описание гола
77'
Г О О О О Л - Эдинью Арналду бьет в цель!
75'
Сетубал делает замену. Andre Pereira уходит с поля, а Подставски Томаш выходит на его замену.
72'
Сетубал делает замену. Тейшейра Жоау II уходит с поля, а Арнольд Иссоко выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Эдинью Арналду бьет в цель!
66'
Авиш делает замену. Нелсон Рикарду уходит с поля, а Mama Samba Balde выходит на его замену.
61'
Авиш делает замену. Фаринья Луис уходит с поля, а Гедеш Алешандре выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Эдинью Арналду бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Фаринья Луис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do CD Aves. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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