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Стадион: Авиш
1:4
Конец матча
1:0
44' ГолФаринья Луис
1:1
58' ГолЭдинью Арналду
1:2
70' ГолЭдинью Арналду
1:3
77' ГолЭдинью Арналду
79' Желтая карточкаНене Бонилья
1:4
85' ПенальтиЭдинью Арналду
90' Желтая карточкаРейш Нуну
|
44'
1:0
58'
1:1
70'
1:2
77'
1:3
79'
85'
1:4
90'
Состав команд
44
Гало
Диего
11
Фаринья
Луис
19
Бруну
Брага
33
Дерлей
Диас
22
Рейш
Нуну
32
Таварес
Йоан
21
Пинту
Нуну
11
Кошта
Жоау
29
Семедо
Жозе
Авиш 4-4-2
- Основной состав
- 83 Адриано Факкини Вратарь
- 2 Алвес Родриго Защитник
- 44 Гало Диего Защитник
- 46 Jorge Fellipe Защитник
- 21 Нелсон Рикарду Защитник
- 23 Амилтон Минервино Полузащитник
- 11 Фаринья Луис Полузащитник
- 19 Бруну Брага Полузащитник
- 16 Петролина Нилдо Полузащитник
- 15 Тиссоне Фернандо Нападающий
- 33 Дерлей Диас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Жоаким Мануэл Вратарь
- 27 Голд Райан Полузащитник
- 10 Машаду Паулу Полузащитник
- 73 Эль-Нуни Хамду Полузащитник
- 29 Фалькао Клаудио Полузащитник
- 50 Mama Samba Balde Нападающий
- 7 Гедеш Алешандре Нападающий
- Главный тренер: Мота Жозе
Витория Сетубал 4-4-2
- Основной состав
- 1 Перрейра Криштиану Вратарь
- 91 Патрик де Оливейра Защитник
- 22 Рейш Нуну Защитник
- 32 Таварес Йоан Защитник
- 21 Пинту Нуну Защитник
- 11 Кошта Жоау Полузащитник
- 29 Семедо Жозе Полузащитник
- 8 Нене Бонилья Полузащитник
- 10 Тейшейра Жоау II Полузащитник
- 77 André Preto III Нападающий
- 36 Эдинью Арналду Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Тригейра Педру Вратарь
- 14 Пинту Педру Защитник
- 15 Валлисон Маллман Полузащитник
- 7 Арнольд Иссоко Полузащитник
- 6 Подставски Томаш Полузащитник
- 19 Башсан Эмрах Полузащитник
- 24 Амарал Жоау Нападающий
- Главный тренер: Коусейру Жозе
Предыдущие игры
Авиш (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 18.03.2018 Витория Гимарайнш 2:1 Авиш ПЛ
- 10.03.2018 Бенфика 2:0 Авиш ПЛ
- 05.03.2018 Авиш 3:0 Портимоненсе ПЛ
- 28.02.2018 Авиш 1:0 Кальдаш К
- 23.02.2018 Риу Аве 0:0 Авиш ПЛ
- 17.02.2018 Авиш 0:0 Маритиму ПЛ
- 11.02.2018 Белененсеш 2:5 Авиш ПЛ
- 06.02.2018 Авиш 3:0 Боавишта ПЛ
- 30.01.2018 Брага 2:0 Авиш ПЛ
- 21.01.2018 Авиш 0:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 14.01.2018 Спортинг Л 3:0 Авиш ПЛ
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш К
- 07.01.2018 Шавиш 1:1 Авиш ПЛ
- 03.01.2018 Авиш 1:2 Морейренсе ПЛ
- 16.12.2017 Эшторил 3:2 Авиш ПЛ
- 13.12.2017 Униан Мадейра 1:5 Авиш К
- 09.12.2017 Авиш 0:1 Тондела ПЛ
- 03.12.2017 Фейренсе 0:1 Авиш ПЛ
- 25.11.2017 Авиш 1:1 Порту ПЛ
- 19.11.2017 Униан Лейрия 0:3 Авиш К
Витория Сетубал (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 16.03.2018 Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 11.03.2018 Маритиму 4:2 Витория Сетубал ПЛ
- 04.03.2018 Витория Сетубал 1:0 Риу Аве ПЛ
- 25.02.2018 Боавишта 4:0 Витория Сетубал ПЛ
- 18.02.2018 Витория Сетубал 1:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 10.02.2018 Брага 3:1 Витория Сетубал ПЛ
- 06.02.2018 Витория Сетубал 3:0 Белененсеш ПЛ
- 31.01.2018 Шавиш 2:2 Витория Сетубал ПЛ
- 27.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л КЛ
- 23.01.2018 Витория Сетубал 2:0 Оливейренсе КЛ
- 19.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 15.01.2018 Морейренсе 2:2 Витория Сетубал ПЛ
- 09.01.2018 Тондела 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 04.01.2018 Витория Сетубал 2:2 Эшторил ПЛ
- 30.12.2017 Витория Сетубал 2:2 Бенфика КЛ
- 22.12.2017 Витория Сетубал 2:1 Брага КЛ
- 17.12.2017 Фейренсе 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 10.12.2017 Витория Сетубал 0:5 Порту ПЛ
- 03.12.2017 Витория Сетубал 1:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 26.11.2017 Бенфика 6:0 Витория Сетубал ПЛ
Последние игры между собой
Авиш: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Витория Сетубал: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 03.11.2017 Витория Сетубал 0:1 Авиш Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|27
|22
|4
|1
|70 - 14
|70
|2.
|Бенфика
|Заявка
|27
|21
|5
|1
|71 - 16
|68
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|53 - 17
|65
|4.
|Брага
|Заявка
|27
|20
|1
|6
|62 - 24
|61
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|33 - 35
|40
|6.
|Маритиму
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|27 - 38
|39
|7.
|Боавишта
|Заявка
|27
|11
|3
|13
|28 - 37
|36
|8.
|Шавиш
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|33 - 43
|36
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|35 - 49
|33
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|39 - 46
|31
|11.
|Тондела
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|30 - 39
|29
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|23 - 36
|29
|13.
|Витория Сетубал
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|34 - 50
|28
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|22 - 39
|25
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|28 - 47
|25
|16.
|Авиш
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|29 - 43
|25
|17.
|Фейренсе
|Заявка
|27
|7
|2
|18
|24 - 38
|23
|18.
|Эшторил
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|24 - 54
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Рейш Нуну получил желтую карточку от судьи
87'
Сетубал делает замену. Кошта Жоау уходит с поля, а Амарал Жоау выходит на его замену.
85'
Г О О О О Л - Эдинью Арналду из команды Сетубал забивает с точки!
84'
Авиш делает замену. Бруну Брага уходит с поля, а Машаду Паулу выходит на его замену.
79'
Нене Бонилья получил желтую карточку от судьи
77'
75'
Сетубал делает замену. Andre Pereira уходит с поля, а Подставски Томаш выходит на его замену.
72'
Сетубал делает замену. Тейшейра Жоау II уходит с поля, а Арнольд Иссоко выходит на его замену.
70'
66'
Авиш делает замену. Нелсон Рикарду уходит с поля, а Mama Samba Balde выходит на его замену.
61'
Авиш делает замену. Фаринья Луис уходит с поля, а Гедеш Алешандре выходит на его замену.
58'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Фаринья Луис бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do CD Aves. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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