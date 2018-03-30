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Стадион: Бесса
26' Желтая карточкаРенату Сантуш
1:0
31' ГолЛеонардо Руиз
36' Желтая карточкаЛеонардо Руиз
1:1
39' ГолТомане Антониу
60' Желтая карточкаЖока
63' Желтая карточкаКардозу Мигел
87' Желтая карточкаБруну Давид
88' Желтая карточкаТалоша Жоау
|
26'
31'
1:0
36'
39'
1:1
60'
63'
87'
88'
Состав команд
23
Энрике
Нуну
45
Gilson
III
22
Бруну
Давид
17
Жока
Боавишта 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Вагнер да Силва Вратарь
- 23 Энрике Нуну Защитник
- 45 Gilson III Защитник
- 3 Рафаэл Бранко Защитник
- 5 Талоша Жоау Защитник
- 17 Карраса Моура Полузащитник
- 42 Мандьянг Идрисса Полузащитник
- 7 Ренату Сантуш Полузащитник
- 10 Эшпинью Фабиу Полузащитник
- 59 Леонардо Руиз Полузащитник
- 9 Матеуш Галиану Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Асис Жиованас Вратарь
- 28 Мескита Тьягу Защитник
- 6 Робсон Жануариу Защитник
- 21 Таар Аймен Полузащитник
- 18 Кука Миранда Полузащитник
- 16 Рошинья Кошта Полузащитник
- 27 Педру Руй III Нападающий
- Главный тренер: Jorge Simao
Тондела 4-4-2
- Основной состав
- 1 Рамош Клаудиу Вратарь
- 22 Бруну Давид Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 44 Jorge Fernandes Защитник
- 23 Жуанзинью Карлуш Защитник
- 9 Бойд Тайлер Полузащитник
- 7 Гонсалвеш Клод Полузащитник
- 27 Монтейру Бруну Полузащитник
- 11 Кардозу Мигел Полузащитник
- 19 Томане Антониу Нападающий
- 17 Жока Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Жанота Рикарду Вратарь
- 32 Icaro Silva Защитник
- 15 Дельгадо Хуан III Полузащитник
- 8 Тавареш Элдер Полузащитник
- 10 Нуну Педру Нападающий
- 99 Эли Сильва Нападающий
- 25 Harramiz
- Главный тренер: Пепа
Предыдущие игры
Боавишта (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 17.03.2018 Порту 2:0 Боавишта ПЛ
- 10.03.2018 Боавишта 1:0 Эшторил ПЛ
- 03.03.2018 Фейренсе 3:0 Боавишта ПЛ
- 25.02.2018 Боавишта 4:0 Витория Сетубал ПЛ
- 17.02.2018 Бенфика 4:0 Боавишта ПЛ
- 11.02.2018 Боавишта 1:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 06.02.2018 Авиш 3:0 Боавишта ПЛ
- 31.01.2018 Боавишта 2:1 Маритиму ПЛ
- 21.01.2018 Риу Аве 2:0 Боавишта ПЛ
- 14.01.2018 Боавишта 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 10.01.2018 Белененсеш 1:1 Боавишта ПЛ
- 03.01.2018 Боавишта 1:3 Брага ПЛ
- 15.12.2017 Пасуш де Феррейра 1:2 Боавишта ПЛ
- 09.12.2017 Боавишта 1:3 Спортинг Л ПЛ
- 02.12.2017 Шавиш 0:0 Боавишта ПЛ
- 25.11.2017 Боавишта 1:0 Морейренсе ПЛ
- 04.11.2017 Тондела 3:2 Боавишта ПЛ
- 28.10.2017 Боавишта 0:3 Порту ПЛ
- 20.10.2017 Эшторил 0:3 Боавишта ПЛ
- 15.10.2017 Вилаверденсе 1:0 Боавишта К
Тондела (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 17.03.2018 Тондела 1:2 Маритиму ПЛ
- 11.03.2018 Белененсеш 0:0 Тондела ПЛ
- 04.03.2018 Тондела 2:0 Шавиш ПЛ
- 26.02.2018 Брага 1:0 Тондела ПЛ
- 19.02.2018 Тондела 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 09.02.2018 Пасуш де Феррейра 0:2 Тондела ПЛ
- 04.02.2018 Тондела 1:2 Морейренсе ПЛ
- 30.01.2018 Эшторил 3:0 Тондела ПЛ
- 20.01.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 14.01.2018 Тондела 3:1 Фейренсе ПЛ
- 09.01.2018 Тондела 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 23.12.2017 Витория Гимарайнш 0:1 Тондела ПЛ
- 17.12.2017 Тондела 1:5 Бенфика ПЛ
- 09.12.2017 Авиш 0:1 Тондела ПЛ
- 02.12.2017 Тондела 1:3 Риу Аве ПЛ
- 25.11.2017 Портимоненсе 2:0 Тондела ПЛ
- 18.11.2017 Тондела 0:1 Лузитану Вилдемойньос ТМК
- 04.11.2017 Тондела 3:2 Боавишта ПЛ
- 28.10.2017 Маритиму 2:0 Тондела ПЛ
- 22.10.2017 Тондела 2:0 Белененсеш ПЛ
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Тондела: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
- 04.11.2017 Тондела 3:2 Боавишта Примейра-лига
- 21.07.2017 Боавишта 0:0 Тондела Товарищеские матчи. Клубы
- 29.04.2017 Боавишта 1:0 Тондела Примейра-лига
- 18.12.2016 Тондела 1:1 Боавишта Примейра-лига
- 25.01.2016 Тондела 1:2 Боавишта Примейра-лига
- 23.08.2015 Боавишта 1:0 Тондела Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|27
|22
|4
|1
|70 - 14
|70
|2.
|Бенфика
|Заявка
|27
|21
|5
|1
|71 - 16
|68
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|53 - 17
|65
|4.
|Брага
|Заявка
|27
|20
|1
|6
|62 - 24
|61
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|35 - 35
|43
|6.
|Маритиму
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|31 - 39
|42
|7.
|Боавишта
|1:1 Заявка
|28
|11
|4
|13
|29 - 38
|37
|8.
|Шавиш
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|33 - 43
|36
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|35 - 49
|33
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|39 - 46
|31
|11.
|Тондела
|1:1 Заявка
|28
|8
|6
|14
|31 - 40
|30
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|23 - 36
|29
|13.
|Витория Сетубал
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|34 - 50
|28
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|22 - 39
|25
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|28 - 47
|25
|16.
|Авиш
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|29 - 43
|25
|17.
|Фейренсе
|Заявка
|28
|7
|2
|19
|25 - 42
|23
|18.
|Эшторил
|Заявка
|28
|6
|4
|18
|24 - 56
|22
Второй тайм
90'
Тондела делает замену. Томане Антониу уходит с поля, а Эли Сильва выходит на его замену.
88'
Талоша Жоау получил желтую карточку от судьи
88'
Боавишта делает замену. Леонардо Руиз уходит с поля, а Педру Руй III выходит на его замену.
88'
Тондела делает замену. Кардозу Мигел уходит с поля, а Тавареш Элдер выходит на его замену.
87'
Бруну Давид получил желтую карточку от судьи
81'
Боавишта делает замену. Матеуш Галиану уходит с поля, а Кука Миранда выходит на его замену.
75'
Тондела делает замену. Жока уходит с поля, а Дельгадо Хуан III выходит на его замену.
65'
Боавишта делает замену. Gilson уходит с поля, а Рошинья Кошта выходит на его замену.
63'
Кардозу Мигел получил желтую карточку от судьи
60'
Жока получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Томане Антониу бьет в цель!
36'
Леонардо Руиз получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Леонардо Руиз бьет в цель!
26'
Ренату Сантуш получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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