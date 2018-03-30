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Стадион:
Боавишта
1:1
Второй тайм: 90+'
Тондела
0'
26' Желтая карточка
Ренату Сантуш
1:0
31' Гол
Леонардо Руиз
36' Желтая карточка
Леонардо Руиз
1:1
39' Гол
Томане Антониу
60' Желтая карточка
Жока
63' Желтая карточка
Кардозу Мигел
87' Желтая карточка
Бруну Давид
88' Желтая карточка
Талоша Жоау
90'+4
Второй тайм
90'
Тондела делает замену. Томане Антониу уходит с поля, а Эли Сильва выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Талоша Жоау получил желтую карточку от судьи
88'
Боавишта делает замену. Леонардо Руиз уходит с поля, а Педру Руй III выходит на его замену.
88'
Тондела делает замену. Кардозу Мигел уходит с поля, а Тавареш Элдер выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Бруну Давид получил желтую карточку от судьи
81'
Боавишта делает замену. Матеуш Галиану уходит с поля, а Кука Миранда выходит на его замену.
75'
Тондела делает замену. Жока уходит с поля, а Дельгадо Хуан III выходит на его замену.
65'
Боавишта делает замену. Gilson уходит с поля, а Рошинья Кошта выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Кардозу Мигел получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
60'
Жока получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Томане Антониу бьет в цель!
Желтая карточка
36'
Леонардо Руиз получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Леонардо Руиз бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Ренату Сантуш получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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