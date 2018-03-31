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Стадион:
Портимоненсе
4:3
Конец матча
Морейренсе
0'
30' Желтая карточка
Эвертон Перейра
34' Желтая карточка
Ahmed Sayed
0:1
38' Пенальти
Тоше Антониу
0:2
40' Гол
Bilel Aouacheria
0:3
52' Гол
Тоше Антониу
1:3
56' Гол
Пиреш Жорже
2:3
64' Гол
Накацзима Шоя
3:3
90' Пенальти
Пиреш Жорже
4:3
90' Пенальти
Пиреш Жорже
90' Желтая карточка
Фофана Бубакар
90' Вторая желтая карточка
Ahmed Sayed
90' Желтая карточка
Жонатан Луис
90' Вторая желтая карточка
Фофана Бубакар
90' Красная карточка
Ousmane Drame
90'+9
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Ousmane Drame увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Фофана Бубакар получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
90'
Жонатан Луис получил желтую карточку от судьи
90'
Zizo получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
90'
Фофана Бубакар получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Пиреш Жорже из команды Портимоненсе забивает с точки!

Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Пиреш Жорже из команды Портимоненсе забивает с точки!
75'
Портимоненсе делает замену. Эвертон Перейра уходит с поля, а Rui Costa выходит на его замену.
74'
Морейренсе делает замену. Абархоун Мохамед уходит с поля, а Сантос Яго выходит на его замену.
73'
Морейренсе делает замену. Бруно Алмейда уходит с поля, а Фофана Бубакар выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Накацзима Шоя бьет в цель!
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Пиреш Жорже бьет в цель!
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Тоше Антониу бьет в цель!
46'
Портимоненсе делает замену. Денер Клементе уходит с поля, а Federico Nicolas Varela выходит на его замену.
46'
Портимоненсе делает замену. Манафа Вилсон уходит с поля, а Веллингтон Луис выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Тоше Антониу из команды Морейренсе забивает с точки!
Желтая карточка
34'
Zizo получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Эвертон Перейра получил желтую карточку от судьи
25'
Морейренсе делает замену. Ronaldo Pena уходит с поля, а Арсенио выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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