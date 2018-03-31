- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
4:3
Конец матча
30' Желтая карточкаЭвертон Перейра
34' Желтая карточкаAhmed Sayed
0:1
38' ПенальтиТоше Антониу
0:2
40' ГолBilel Aouacheria
0:3
52' ГолТоше Антониу
1:3
56' ГолПиреш Жорже
2:3
64' ГолНакацзима Шоя
3:3
90' ПенальтиПиреш Жорже
4:3
90' ПенальтиПиреш Жорже
90' Желтая карточкаФофана Бубакар
90' Вторая желтая карточкаAhmed Sayed
90' Желтая карточкаЖонатан Луис
90' Вторая желтая карточкаФофана Бубакар
90' Красная карточкаOusmane Drame
|
25'
30'
34'
38'
0:1
40'
0:2
52'
0:3
56'
1:3
64'
2:3
90'
3:3
90'
4:3
90'
90'
90'
90'
90'
Состав команд
33
Рикарду
Абел
26
Рубен
Мигель
55
Рафа
21
Са
Педру
18
Жонатан
Луис
95
Санья
Пьер
20
Тоше
Антониу
90
Семеду
Алфа
40
Ahmed
Sayed
Портимоненсе 4-3-3
- Основной состав
- 33 Рикарду Абел Вратарь
- 14 Хакмен Эммануэль Защитник
- 3 Поссиньоло Лукас Защитник
- 26 Рубен Мигель Защитник
- 55 Рафа Защитник
- 7 Денер Клементе Полузащитник
- 10 Эвертон Перейра Полузащитник
- 21 Са Педру Полузащитник
- 19 Манафа Вилсон Нападающий
- 9 Пиреш Жорже Нападающий
- 23 Накацзима Шоя Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Наваккио Леонардо Вратарь
- 30 Marcel Pereira Защитник
- 13 Маседо Фелипе Защитник
- 27 Веллингтон Луис Нападающий
- 77 Rui Costa II
- 16 Wenderson Galeno
- 8 Federico Nicolas Varela
- Главный тренер: Оливейра Витор
Морейренсе 4-4-2
- Основной состав
- 18 Жонатан Луис Вратарь
- 95 Санья Пьер Защитник
- 3 Микаэл Андре Защитник
- 6 Абархоун Мохамед Защитник
- 5 Лима Рубен Защитник
- 20 Тоше Антониу Полузащитник
- 90 Семеду Алфа Полузащитник
- 57 Бруно Алмейда Полузащитник
- 40 Ahmed Sayed Полузащитник
- 10 Bilel Aouacheria Нападающий
- 70 Пенья Роналдо Нападающий
- Запасные игроки
- 50 Felipe Garcia Вратарь
- 4 Сантос Яго Защитник
- 27 Фофана Бубакар Полузащитник
- 77 Арсенио Полузащитник
- 23 Рафаэл Коста Полузащитник
- 8 Счонс Алан Полузащитник
- 93 Ousmane Drame Нападающий
- Главный тренер: Petit
Предыдущие игры
Портимоненсе (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 16.03.2018 Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 11.03.2018 Портимоненсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 05.03.2018 Авиш 3:0 Портимоненсе ПЛ
- 25.02.2018 Портимоненсе 1:5 Порту ПЛ
- 16.02.2018 Фейренсе 1:3 Портимоненсе ПЛ
- 10.02.2018 Портимоненсе 1:3 Бенфика ПЛ
- 05.02.2018 Маритиму 0:3 Портимоненсе ПЛ
- 29.01.2018 Портимоненсе 4:1 Риу Аве ПЛ
- 20.01.2018 Портимоненсе 1:2 Брага ПЛ
- 14.01.2018 Боавишта 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 08.01.2018 Пасуш де Феррейра 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 04.01.2018 Портимоненсе 0:0 Белененсеш ПЛ
- 29.12.2017 Брага 2:2 Портимоненсе КЛ
- 20.12.2017 Бенфика 2:2 Портимоненсе КЛ
- 17.12.2017 Спортинг Л 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 10.12.2017 Портимоненсе 0:1 Шавиш ПЛ
- 04.12.2017 Эшторил 0:0 Портимоненсе ПЛ
- 25.11.2017 Портимоненсе 2:0 Тондела ПЛ
- 17.11.2017 Порту 3:2 Портимоненсе К
- 04.11.2017 Морейренсе 1:1 Портимоненсе ПЛ
Морейренсе (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 18.03.2018 Морейренсе 2:1 Белененсеш ПЛ
- 09.03.2018 Брага 3:0 Морейренсе ПЛ
- 04.03.2018 Морейренсе 2:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 27.02.2018 Спортинг Л 1:0 Морейренсе ПЛ
- 18.02.2018 Морейренсе 0:1 Шавиш ПЛ
- 12.02.2018 Морейренсе 1:2 Эшторил ПЛ
- 04.02.2018 Тондела 1:2 Морейренсе ПЛ
- 31.01.2018 Морейренсе 0:0 Порту ПЛ
- 21.01.2018 Фейренсе 1:0 Морейренсе ПЛ
- 15.01.2018 Морейренсе 2:2 Витория Сетубал ПЛ
- 11.01.2018 Морейренсе 1:2 Порту К
- 07.01.2018 Морейренсе 0:2 Бенфика ПЛ
- 03.01.2018 Авиш 1:2 Морейренсе ПЛ
- 30.12.2017 Морейренсе 3:3 Витория Гимарайнш КЛ
- 18.12.2017 Морейренсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 13.12.2017 Морейренсе 2:2 Санта-Клара К
- 08.12.2017 Риу Аве 2:1 Морейренсе ПЛ
- 02.12.2017 Морейренсе 1:1 Маритиму ПЛ
- 25.11.2017 Боавишта 1:0 Морейренсе ПЛ
- 19.11.2017 Морейренсе 5:2 Фелгейраш 1932 К
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Морейренсе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
- 04.11.2017 Морейренсе 1:1 Портимоненсе Примейра-лига
- 23.03.2014 Морейренсе 3:0 Портимоненсе Португальская вторая лига
- 06.11.2013 Портимоненсе 1:1 Морейренсе Португальская вторая лига
- 24.01.2012 Портимоненсе 1:2 Морейренсе Главная лига
- 21.08.2011 Морейренсе 2:0 Портимоненсе Главная лига
- 31.07.2011 Портимоненсе 2:3 Морейренсе Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|27
|22
|4
|1
|70 - 14
|70
|2.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|28
|21
|6
|1
|71 - 16
|69
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|53 - 17
|65
|4.
|Брага
|Заявка
|27
|20
|1
|6
|62 - 24
|61
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|35 - 35
|43
|6.
|Маритиму
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|31 - 39
|42
|7.
|Боавишта
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|29 - 38
|37
|8.
|Шавиш
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|33 - 45
|36
|9.
|Витория Гимарайнш
|0:0 Заявка
|28
|10
|4
|14
|35 - 49
|34
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|43 - 49
|34
|11.
|Тондела
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|31 - 40
|30
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|23 - 36
|29
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|30 - 47
|28
|14.
|Витория Сетубал
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|34 - 50
|28
|15.
|Авиш
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|29 - 43
|25
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|25 - 43
|25
|17.
|Фейренсе
|Заявка
|28
|7
|2
|19
|25 - 42
|23
|18.
|Эшторил
|Заявка
|28
|6
|4
|18
|24 - 56
|22
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Ousmane Drame увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Фофана Бубакар получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Жонатан Луис получил желтую карточку от судьи
90'
Zizo получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Фофана Бубакар получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Пиреш Жорже из команды Портимоненсе забивает с точки!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Пиреш Жорже из команды Портимоненсе забивает с точки!
75'
Портимоненсе делает замену. Эвертон Перейра уходит с поля, а Rui Costa выходит на его замену.
74'
Морейренсе делает замену. Абархоун Мохамед уходит с поля, а Сантос Яго выходит на его замену.
73'
Морейренсе делает замену. Бруно Алмейда уходит с поля, а Фофана Бубакар выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Накацзима Шоя бьет в цель!
56'
Г О О О О Л - Пиреш Жорже бьет в цель!
52'
Г О О О О Л - Тоше Антониу бьет в цель!
46'
Портимоненсе делает замену. Денер Клементе уходит с поля, а Federico Nicolas Varela выходит на его замену.
46'
Портимоненсе делает замену. Манафа Вилсон уходит с поля, а Веллингтон Луис выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Тоше Антониу из команды Морейренсе забивает с точки!
34'
Zizo получил желтую карточку от судьи
31'
[player1] получил желтую карточку от судьи
30'
Эвертон Перейра получил желтую карточку от судьи
25'
Морейренсе делает замену. Ronaldo Pena уходит с поля, а Арсенио выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация