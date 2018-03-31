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Стадион: БСФЦ Зрители: 2500
0:1
24' ГолТетте Самуэл
74' Желтая карточкаХольцманн Марсель
85' Желтая карточкаСакс Максимилиан
|
24'
0:1
85'
Состав команд
22
Marcus
Maier
16
Шмидт
Патрик
Адмира 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ляйтнер Андреас Вратарь
- 4 Цвиршиц Штефан Защитник
- 23 Pascal Petlach Защитник
- 2 Штраусс Фабио Защитник
- 5 Эбнер Томас Защитник
- Marco Hausjell Полузащитник
- 22 Marcus Maier Полузащитник
- 6 Лакнер Маркус Полузащитник
- 37 Хольцманн Марсель Полузащитник
- 52 Меркель Александр Нападающий
- 16 Шмидт Патрик Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Куттин Мануэль Вратарь
- 32 Пош Филипп Защитник
- 15 Маранда Мануэль Защитник
- 99 Фишерауэр Флориан Полузащитник
- 7 Сакс Максимилиан Полузащитник
- 19 Wilhelm Vorsager
- 12 Lukas Malicsek
- Главный тренер: Ernst Baumeister
ЛАСК 3-4-3
- Основной состав
- 1 Pavao Pervan Вратарь
- 15 Рамсебнер Кристиан Защитник
- 18 Gernot Trauner Защитник
- 4 Погатец Эмануэль Защитник
- 26 Reinhold Ranftl Полузащитник
- 23 Холланд Джеймс Полузащитник
- 8 Peter Michorl Полузащитник
- 6 Philipp Wiesinger Полузащитник
- 27 Thomas Goiginger Нападающий
- 20 Тетте Самуэл Нападающий
- 29 João Victor II Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Felix Luckender Защитник
- 19 Dominik Reiter Полузащитник
- 30 Алан Осорио Полузащитник
- 13 Улльманн Максимилиан Полузащитник
- 7 Гартлер Рене Нападающий
- 11 Marko Raguz
- 24 Nicolas Schmid
- Главный тренер: Oliver Glasner
Предыдущие игры
Адмира (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 28.03.2018 Адмира 0:2 Маннсдорф РЛВ
- 23.03.2018 Брюк/Лейта 2:0 Адмира РЛВ
- 17.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Б
- 14.03.2018 Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен-2 РЛВ
- 10.03.2018 Адмира 2:4 Штурм Б
- 09.03.2018 Амштеттен 3:0 Адмира РЛВ
- 03.03.2018 Маттерсбург 3:2 Адмира Б
- 24.02.2018 Адмира 2:1 Аустрия Вена Б
- 17.02.2018 Вольфсбергер 1:3 Адмира Б
- 11.02.2018 Адмира 2:1 Рапид Вена Б
- 03.02.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Адмира Б
- 25.01.2018 Адмира 3:2 Стяуа ТМК
- 16.01.2018 Адмира 4:0 Эбрайхсдорф ТМК
- 13.01.2018 Адмира 3:0 Дьёрмот ТМК
- 16.12.2017 Адмира 3:1 Альтах Б
- 09.12.2017 ЛАСК 2:1 Адмира Б
- 02.12.2017 Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 28.11.2017 Штурм 6:1 Адмира Б
- 25.11.2017 Адмира 2:0 Маттерсбург Б
- 19.11.2017 Адмира 1:2 Аустрия-2 Вена РЛВ
ЛАСК (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 17.03.2018 ЛАСК 3:1 Маттерсбург Б
- 10.03.2018 Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Б
- 03.03.2018 ЛАСК 0:2 Штурм Б
- 24.02.2018 Рапид Вена 2:0 ЛАСК Б
- 17.02.2018 ЛАСК 2:0 Альтах Б
- 10.02.2018 Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Б
- 03.02.2018 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 27.01.2018 ЛАСК 2:0 Хартберг ТМК
- 20.01.2018 ЛАСК 2:0 Яньбянь ТМК
- 15.01.2018 ЛАСК 1:0 Вадуц ТМК
- 14.01.2018 ЛАСК 2:1 Хайденхайм ТМК
- 09.01.2018 Ян 3:3 ЛАСК ТМК
- 16.12.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 ЛАСК Б
- 09.12.2017 ЛАСК 2:1 Адмира Б
- 02.12.2017 Маттерсбург 1:0 ЛАСК Б
- 29.11.2017 ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Б
- 25.11.2017 Штурм 1:0 ЛАСК Б
- 18.11.2017 ЛАСК 1:2 Рапид Вена Б
- 11.11.2017 ЛАСК 3:1 Лиферинг ТМК
- 04.11.2017 Альтах 2:4 ЛАСК Б
Последние игры между собой
Адмира: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
ЛАСК: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|28
|19
|8
|1
|60 - 19
|65
|2.
|Штурм
|3:1
|28
|18
|3
|7
|52 - 34
|57
|3.
|ЛАСК
|28
|13
|6
|9
|39 - 30
|45
|4.
|Рапид Вена
|27
|11
|10
|6
|45 - 30
|43
|5.
|Адмира
|28
|13
|4
|11
|49 - 48
|43
|6.
|Маттерсбург
|27
|9
|8
|10
|39 - 42
|35
|7.
|Аустрия Вена
|1:1
|28
|9
|7
|12
|41 - 43
|34
|8.
|Альтах
|1:1
|28
|8
|8
|12
|28 - 35
|32
|9.
|Вольфсбергер
|0:1
|28
|4
|8
|16
|20 - 45
|20
|10.
|Санкт-Пёльтен
|1:3
|28
|2
|4
|22
|18 - 65
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
ЛАСК делает замену. Thomas Goiginger уходит с поля, а Улльманн Максимилиан выходит на его замену.
89'
Адмира делает замену. Marcus Maier уходит с поля, а Wilhelm Vorsager выходит на его замену.
86'
ЛАСК делает замену. Joao Victor уходит с поля, а Dominik Reiter выходит на его замену.
85'
Сакс Максимилиан получил желтую карточку от судьи
82'
ЛАСК делает замену. Тетте Самуэл уходит с поля, а Гартлер Рене выходит на его замену.
76'
Адмира делает замену. Хольцманн Марсель уходит с поля, а Фишерауэр Флориан выходит на его замену.
74'
Хольцманн Марсель получил желтую карточку от судьи
60'
Адмира делает замену. Marco Hausjell уходит с поля, а Сакс Максимилиан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
24'
Г О О О О Л - Тетте Самуэл бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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