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Стадион: Зрители: 2500
Адмира
0:1
Конец матча
ЛАСК
0'
0:1
24' Гол
Тетте Самуэл
74' Желтая карточка
Хольцманн Марсель
85' Желтая карточка
Сакс Максимилиан
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
ЛАСК делает замену. Thomas Goiginger уходит с поля, а Улльманн Максимилиан выходит на его замену.
89'
Адмира делает замену. Marcus Maier уходит с поля, а Wilhelm Vorsager выходит на его замену.
86'
ЛАСК делает замену. Joao Victor уходит с поля, а Dominik Reiter выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Сакс Максимилиан получил желтую карточку от судьи
82'
ЛАСК делает замену. Тетте Самуэл уходит с поля, а Гартлер Рене выходит на его замену.

76'
Адмира делает замену. Хольцманн Марсель уходит с поля, а Фишерауэр Флориан выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Хольцманн Марсель получил желтую карточку от судьи
60'
Адмира делает замену. Marco Hausjell уходит с поля, а Сакс Максимилиан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Тетте Самуэл бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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