  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Австрия
  5. Бундеслига
Стадион:
Аустрия Вена
1:1
Второй тайм: 67'
Альтах
0'
1:0
17' Пенальти
Хольцхаузер Рафаэль
1:1
55' Гол
Нутц Штефан
67'
Второй тайм
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Нутц Штефан бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Хольцхаузер Рафаэль из команды Аустрия Вена забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация