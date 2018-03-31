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Стадион: Эрнст Хаппель
1:1
Второй тайм: 67'
1:0
17' ПенальтиХольцхаузер Рафаэль
1:1
55' ГолНутц Штефан
|
17'
1:0
55'
1:1
Состав команд
32
Пенц
Патрик
95
Перес
Фелипе
Аустрия Вена 4-4-2
- Основной состав
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 17 Клайн Флориан Защитник
- 6 Мохаммед Кадири Защитник
- 24 Боркович Александар Защитник
- 91 Штангль Штефан Защитник
- 26 Хольцхаузер Рафаэль Полузащитник
- 5 Vesel Demaku Полузащитник
- 15 Сербест Таркан Полузащитник
- 95 Перес Фелипе Полузащитник
- 14 Моншайн Кристоф Нападающий
- 9 Фризенбихлер Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Хаджикич Осман Вратарь
- 25 Саламон Томас Защитник
- 2 Глухакович Петар Защитник
- 8 Альхассан Абдуллахи Полузащитник
- 43 Вастич Тони Нападающий
- 11 Венуто Нападающий
- 36 Dominik Fitz
- Главный тренер: Thomas Letsch
Альтах 3-5-2
- Основной состав
- 1 Кобрас Мартин Вратарь
- 23 Цех Бенедикт Защитник
- 5 Нетцер Филипп Защитник
- 4 Samuel Gouet Защитник
- 7 Линхарт Андреас Полузащитник
- 10 Саломон Патрик Полузащитник
- 22 Нутц Штефан Полузащитник
- 17 Мюллер Валентино Полузащитник
- 16 Шрайнер Эммануэль Полузащитник
- 9 Гебауэр Кристиан Нападающий
- 27 Mathias Honsak Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Луксе Андреас Вратарь
- 32 Янечек Бернхард Защитник
- 14 Yusuf Otubanjo Полузащитник
- 25 Айгнер Ханнес Нападающий
- 8 Грбич Адриан Нападающий
- 13 Lars Nussbaumer
- Главный тренер: Шмидт Клаус
Предыдущие игры
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 18.03.2018 Ред Булл Зальцбург 5:0 Аустрия Вена Б
- 10.03.2018 Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 03.03.2018 Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Б
- 24.02.2018 Адмира 2:1 Аустрия Вена Б
- 17.02.2018 Маттерсбург 2:1 Аустрия Вена Б
- 10.02.2018 Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Б
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Б
- 30.01.2018 Аустрия Вена 0:2 Зброёвка ТМК
- 26.01.2018 Слован Либерец 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 22.01.2018 Динамо Бухарест 3:2 Аустрия Вена ТМК
- 20.01.2018 Гурник Забже 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 16.01.2018 Флоридсдорфер 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 13.01.2018 Винер Нойштадт 2:6 Аустрия Вена ТМК
- 17.12.2017 Аустрия Вена 1:0 Штурм Б
- 10.12.2017 Альтах 1:0 Аустрия Вена Б
- 07.12.2017 Аустрия Вена 0:0 АЕК ЛЕ
- 03.12.2017 Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 29.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Б
- 26.11.2017 Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Б
- 23.11.2017 Милан 5:1 Аустрия Вена ЛЕ
Альтах (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 17.03.2018 Штурм 1:0 Альтах Б
- 10.03.2018 Альтах 0:0 Рапид Вена Б
- 03.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 24.02.2018 Альтах 1:1 Маттерсбург Б
- 17.02.2018 ЛАСК 2:0 Альтах Б
- 10.02.2018 Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 03.02.2018 Вольфсбергер 0:0 Альтах Б
- 27.01.2018 Альтах 0:2 Цюрих ТМК
- 23.01.2018 Альтах 0:1 Погонь Щецин ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
- 13.01.2018 Альтах 3:1 Ваттенс ТМК
- 16.12.2017 Адмира 3:1 Альтах Б
- 10.12.2017 Альтах 1:0 Аустрия Вена Б
- 02.12.2017 Альтах 1:2 Штурм Б
- 29.11.2017 Рапид Вена 1:2 Альтах Б
- 25.11.2017 Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Б
- 18.11.2017 Маттерсбург 1:0 Альтах Б
- 10.11.2017 Альтах 3:1 Вадуц ТМК
- 04.11.2017 Альтах 2:4 ЛАСК Б
- 28.10.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Альтах Б
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Альтах: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
- 10.12.2017 Альтах 1:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 01.10.2017 Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига
- 23.07.2017 Альтах 3:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 07.05.2017 Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 25.02.2017 Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига
- 06.11.2016 Альтах 5:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 21.08.2016 Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига
- 02.04.2016 Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 12.12.2015 Аустрия Вена 1:2 Альтах Бундеслига
- 04.11.2015 Аустрия Вена 2:1 Альтах Кубок
- 03.10.2015 Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 02.08.2015 Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига
- 26.04.2015 Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 21.02.2015 Аустрия Вена 5:2 Альтах Бундеслига
- 18.10.2014 Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 02.08.2014 Аустрия Вена 0:0 Альтах Бундеслига
- 16.05.2009 Аустрия Вена 4:1 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 27.02.2009 Альтах 2:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 24.09.2008 Аустрия Вена 2:1 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 21.09.2008 Альтах 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|28
|19
|8
|1
|60 - 19
|65
|2.
|Штурм
|3:1
|28
|18
|3
|7
|52 - 34
|57
|3.
|ЛАСК
|28
|13
|6
|9
|39 - 30
|45
|4.
|Рапид Вена
|27
|11
|10
|6
|45 - 30
|43
|5.
|Адмира
|28
|13
|4
|11
|49 - 48
|43
|6.
|Маттерсбург
|27
|9
|8
|10
|39 - 42
|35
|7.
|Аустрия Вена
|1:1
|28
|9
|7
|12
|41 - 43
|34
|8.
|Альтах
|1:1
|28
|8
|8
|12
|28 - 35
|32
|9.
|Вольфсбергер
|0:1
|28
|4
|8
|16
|20 - 45
|20
|10.
|Санкт-Пёльтен
|1:3
|28
|2
|4
|22
|18 - 65
|10
Второй тайм
55'
Г О О О О Л - Нутц Штефан бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
17'
Г О О О О Л - Хольцхаузер Рафаэль из команды Аустрия Вена забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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