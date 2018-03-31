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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: НВ Арена
1:4
Второй тайм: 66'
0:1
7' ГолЭдомвоньи Брайт
0:2
35' ГолАлар Дени
1:2
41' ГолBabacar Diallo
50' Желтая карточкаРёчер Торстен
1:3
54' ГолЦуль Петер
57' Желтая карточкаMichael Huber
1:4
58' ГолАлар Дени
|
7'
0:1
35'
0:2
41'
1:2
50'
54'
1:3
57'
58'
1:4
Состав команд
30
Luan
IX
29
David
Stec
11
Риски
Роопе
26
Кох
Фабиан
13
Янтшер
Якоб
17
Цуль
Петер
Санкт-Пёльтен 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 22 Инголич Сандро Защитник
- 3 Michael Huber Защитник
- 30 Luan IX Защитник
- 29 David Stec Защитник
- 21 Babacar Diallo Полузащитник
- 27 Байрами Элдис Полузащитник
- 8 Michael Ambichl Полузащитник
- 24 Раснер Мартин Полузащитник
- 20 Daniel Schuetz Полузащитник
- 11 Риски Роопе Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Атанга Давид Полузащитник
- 12 Маличек Филипп Полузащитник
- 14 Husein Balic Полузащитник
- 7 Луксбахер Даниэль Полузащитник
- 89 Пак Кван Рён Нападающий
- 23 Alexandar Vucenovic
- 32 Thomas Vollnhofer
- Главный тренер: Oliver Lederer
Штурм 4-3-3
- Основной состав
- 27 Зибенхандль Йорг Вратарь
- 26 Кох Фабиан Защитник
- 23 Шпендльхофер Лукас Защитник
- 35 Марешиц Дарио Защитник
- 4 Шраммель Томас Защитник
- 29 Рёчер Торстен Полузащитник
- 6 Джегго Джеймс Полузащитник
- 13 Янтшер Якоб Полузащитник
- 9 Алар Дени Нападающий
- 17 Цуль Петер Нападающий
- 34 Эдомвоньи Брайт Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Шютценауэр Тобиас Вратарь
- 5 Шойссенгейер Кристиан Защитник
- 24 Шмербок Марк-Андре Полузащитник
- 25 Хирлэндер Штефан Полузащитник
- 18 Хузпек Филипп Полузащитник
- 8 Ловрич Санди Полузащитник
- 37 Эже Эмека Нападающий
- Главный тренер: Фогель Хайко
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 17.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Б
- 10.03.2018 Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 03.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 24.02.2018 Вольфсбергер 0:1 Санкт-Пёльтен Б
- 18.02.2018 Ред Булл Зальцбург 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 10.02.2018 Санкт-Пёльтен 0:3 Маттерсбург Б
- 03.02.2018 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 26.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:0 Тромсё ТМК
- 22.01.2018 Дунав 0:1 Санкт-Пёльтен ТМК
- 16.01.2018 Трайскирхен 1:2 Санкт-Пёльтен ТМК
- 11.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Карабах Вена ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Б
- 09.12.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 02.12.2017 Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 29.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Б
- 25.11.2017 Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Б
- 18.11.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Вольфсбергер Б
- 05.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 28.10.2017 Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Б
- 21.10.2017 Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Б
Штурм (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 24.03.2018 Штурм 1:2 Марибор ТМК
- 17.03.2018 Штурм 1:0 Альтах Б
- 10.03.2018 Адмира 2:4 Штурм Б
- 03.03.2018 ЛАСК 0:2 Штурм Б
- 28.02.2018 Штурм 3:0 Вимпассинг К
- 25.02.2018 Штурм 2:4 Ред Булл Зальцбург Б
- 21.02.2018 Штурм 4:0 Кальсдорф ТМК
- 17.02.2018 Рапид Вена 1:1 Штурм Б
- 10.02.2018 Штурм 0:1 Вольфсбергер Б
- 03.02.2018 Маттерсбург 1:0 Штурм Б
- 27.01.2018 Штурм 3:0 Винер Нойштадт ТМК
- 23.01.2018 Штурм 2:0 Динамо Киев ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
- 16.01.2018 Штурм 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 12.01.2018 Штурм 2:2 Блау-Вайс Линц ТМК
- 10.01.2018 Штурм 4:2 Аллерхайлинген ТМК
- 17.12.2017 Аустрия Вена 1:0 Штурм Б
- 09.12.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 02.12.2017 Альтах 1:2 Штурм Б
- 28.11.2017 Штурм 6:1 Адмира Б
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
Штурм: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
- 09.12.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 30.09.2017 Санкт-Пёльтен 0:3 Штурм Бундеслига
- 23.07.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 06.05.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 26.02.2017 Санкт-Пёльтен 2:1 Штурм Бундеслига
- 05.11.2016 Штурм 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 26.10.2016 Санкт-Пёльтен 1:1 Штурм Кубок
- 20.08.2016 Санкт-Пёльтен 1:3 Штурм Бундеслига
- 07.05.2014 Санкт-Пёльтен 1:0 Штурм Кубок Австрии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|28
|19
|8
|1
|60 - 19
|65
|2.
|Штурм
|3:1
|28
|18
|3
|7
|52 - 34
|57
|3.
|ЛАСК
|28
|13
|6
|9
|39 - 30
|45
|4.
|Рапид Вена
|27
|11
|10
|6
|45 - 30
|43
|5.
|Адмира
|28
|13
|4
|11
|49 - 48
|43
|6.
|Маттерсбург
|27
|9
|8
|10
|39 - 42
|35
|7.
|Аустрия Вена
|1:1
|28
|9
|7
|12
|41 - 43
|34
|8.
|Альтах
|1:1
|28
|8
|8
|12
|28 - 35
|32
|9.
|Вольфсбергер
|0:1
|28
|4
|8
|16
|20 - 45
|20
|10.
|Санкт-Пёльтен
|1:3
|28
|2
|4
|22
|18 - 65
|10
Второй тайм
62'
Санкт Пёльтен делает замену. Риски Роопе уходит с поля, а Атанга Давид выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Алар Дени бьет в цель!
57'
Michael Huber получил желтую карточку от судьи
54'
Г О О О О Л - Цуль Петер бьет в цель!
50'
Рёчер Торстен получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Бабакар Диалло бьет в цель!
35'
Г О О О О Л - Алар Дени бьет в цель!
7'
Г О О О О Л - Эдомвоньи Брайт бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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