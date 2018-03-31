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Стадион:
Санкт-Пёльтен
1:4
Второй тайм: 66'
Штурм
0'
0:1
7' Гол
Эдомвоньи Брайт
0:2
35' Гол
Алар Дени
1:2
41' Гол
Babacar Diallo
50' Желтая карточка
Рёчер Торстен
1:3
54' Гол
Цуль Петер
57' Желтая карточка
Michael Huber
1:4
58' Гол
Алар Дени
66'
Второй тайм
62'
Санкт Пёльтен делает замену. Риски Роопе уходит с поля, а Атанга Давид выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Алар Дени бьет в цель!
Желтая карточка
57'
Michael Huber получил желтую карточку от судьи
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Цуль Петер бьет в цель!
Желтая карточка
50'
Рёчер Торстен получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Бабакар Диалло бьет в цель!
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Алар Дени бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Эдомвоньи Брайт бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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