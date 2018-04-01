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Стадион: Паппельштадион
1:4
Второй тайм: 50'
0:1
17' ГолШауб Луис
19' Желтая карточкаDejan Ljubicic
0:2
21' ГолМург Томас
0:3
28' ГолШваб Швефан
30' Желтая карточкаЗайдль Мануэль
0:4
37' ГолМург Томас
1:4
45' ГолMarkus Pink
|
17'
0:1
19'
21'
0:2
28'
0:3
30'
37'
0:4
45'
1:4
Состав команд
10
Jano
32
Markus
Pink
24
Ауэр
Штефан
10
Шауб
Луис
19
Мург
Томас
Маттерсбург 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кустер Маркус Вратарь
- 8 Alois Holler Защитник
- 4 Nedejko Malic Защитник
- 31 Thorsten Mahrer Защитник
- 15 Лергер Михель Защитник
- 10 Jano Полузащитник
- 20 Michael Perlak Полузащитник
- 29 Masaya Okugawa Полузащитник
- 7 Зайдль Мануэль Полузащитник
- 32 Markus Pink Полузащитник
- 14 Превляк Смаил Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Michael Novak Защитник
- 12 Florian Hart Защитник
- 5 Ортис Сесар Защитник
- 11 Грубер Андреас Полузащитник
- 23 Julius Ertlhaler Полузащитник
- 19 Майерхофер Штефан Нападающий
- 13 Tino Casali
- Главный тренер: Gerald Baumgartner
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 24 Ауэр Штефан Защитник
- 20 Хофманн Максимилиан Защитник
- 3 Галвао Лукас Защитник
- 5 Болинголи-Мбомбо Боли Защитник
- 39 Dejan Ljubicic Полузащитник
- 8 Шваб Швефан Полузащитник
- 10 Шауб Луис Полузащитник
- 19 Мург Томас Полузащитник
- 9 Бериша Ветон Полузащитник
- 13 Квилитая Георгий Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 22 Павелич Марио Защитник
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 55 Пецос Атанасиос Полузащитник
- 34 Жоэлинтон Полузащитник
- 27 Куэн Андреас Полузащитник
- 7 Шаберсбергер Филипп Полузащитник
- Главный тренер: Goran Djuricin
Предыдущие игры
Маттерсбург (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 17.03.2018 ЛАСК 3:1 Маттерсбург Б
- 11.03.2018 Маттерсбург 2:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 03.03.2018 Маттерсбург 3:2 Адмира Б
- 27.02.2018 Маттерсбург 4:1 Хартберг К
- 24.02.2018 Альтах 1:1 Маттерсбург Б
- 17.02.2018 Маттерсбург 2:1 Аустрия Вена Б
- 10.02.2018 Санкт-Пёльтен 0:3 Маттерсбург Б
- 03.02.2018 Маттерсбург 1:0 Штурм Б
- 27.01.2018 Маттерсбург 5:0 Блау-Вайс Линц ТМК
- 22.01.2018 Маттерсбург 1:0 Саарбрюккен ТМК
- 20.01.2018 Маттерсбург 1:1 Арау ТМК
- 19.01.2018 Маттерсбург 1:1 Серветт ТМК
- 16.01.2018 Маттерсбург 2:2 Ульсан ТМК
- 11.01.2018 Маттерсбург 6:1 Шнайблингкирхен ТМК
- 16.12.2017 Маттерсбург 5:1 Вольфсбергер Б
- 09.12.2017 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Б
- 02.12.2017 Маттерсбург 1:0 ЛАСК Б
- 29.11.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Маттерсбург Б
- 25.11.2017 Адмира 2:0 Маттерсбург Б
- 18.11.2017 Маттерсбург 1:0 Альтах Б
Рапид Вена (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 23.03.2018 Винер Нойштадт 1:0 Рапид Вена ТМК
- 17.03.2018 Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Б
- 10.03.2018 Альтах 0:0 Рапид Вена Б
- 04.03.2018 Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Б
- 28.02.2018 Рапид Вена 2:1 Рид К
- 24.02.2018 Рапид Вена 2:0 ЛАСК Б
- 17.02.2018 Рапид Вена 1:1 Штурм Б
- 11.02.2018 Адмира 2:1 Рапид Вена Б
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Б
- 28.01.2018 Рапид Вена 1:1 Словацко ТМК
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
- 18.01.2018 Рапид Вена 4:2 Бэйцзин Женьхэ ТМК
- 13.01.2018 Рапид Вена 1:1 Фастав Злин ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Б
- 09.12.2017 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Б
- 02.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Б
- 29.11.2017 Рапид Вена 1:2 Альтах Б
- 26.11.2017 Рапид Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 18.11.2017 ЛАСК 1:2 Рапид Вена Б
- 04.11.2017 Штурм 0:0 Рапид Вена Б
Последние игры между собой
Маттерсбург: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Рапид Вена: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
- 09.12.2017 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Бундеслига
- 30.09.2017 Маттерсбург 0:1 Рапид Вена Бундеслига
- 22.07.2017 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Бундеслига
- 25.05.2017 Маттерсбург 1:3 Рапид Вена Бундеслига
- 18.03.2017 Рапид Вена 1:1 Маттерсбург Бундеслига
- 30.11.2016 Маттерсбург 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 18.09.2016 Рапид Вена 3:0 Маттерсбург Бундеслига
- 08.05.2016 Маттерсбург 0:2 Рапид Вена Бундеслига
- 02.03.2016 Рапид Вена 3:0 Маттерсбург Бундеслига
- 21.11.2015 Маттерсбург 1:6 Рапид Вена Бундеслига
- 29.08.2015 Рапид Вена 2:4 Маттерсбург Бундеслига
- 18.05.2013 Маттерсбург 2:0 Рапид Вена Бундеслига
- 09.03.2013 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Бундеслига
- 17.11.2012 Маттерсбург 0:3 Рапид Вена Бундеслига
- 02.09.2012 Рапид Вена 3:0 Маттерсбург Бундеслига
- 10.05.2012 Маттерсбург 0:1 Рапид Вена Бундеслига
- 26.11.2011 Маттерсбург 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 10.09.2011 Рапид Вена 1:1 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile)
- 11.05.2011 Рапид Вена 0:0 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile)
- 20.04.2011 Рапид Вена 2:0 Маттерсбург Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|28
|19
|8
|1
|61 - 19
|65
|2.
|Штурм
|28
|18
|3
|7
|54 - 34
|57
|3.
|Рапид Вена
|4:1
|28
|12
|10
|6
|49 - 31
|46
|4.
|ЛАСК
|28
|13
|6
|9
|39 - 30
|45
|5.
|Адмира
|28
|13
|4
|11
|49 - 48
|43
|6.
|Аустрия Вена
|28
|10
|6
|12
|42 - 43
|36
|7.
|Маттерсбург
|1:4
|28
|9
|8
|11
|40 - 46
|35
|8.
|Альтах
|28
|8
|7
|13
|28 - 36
|31
|9.
|Вольфсбергер
|28
|4
|8
|16
|20 - 46
|20
|10.
|Санкт-Пёльтен
|28
|2
|4
|22
|18 - 67
|10
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Маркус Пинк бьет в цель!
37'
Г О О О О Л - Мург Томас бьет в цель!
30'
Зайдль Мануэль получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Шваб Швефан бьет в цель!
21'
Г О О О О Л - Мург Томас бьет в цель!
19'
Dejan Ljubicic получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Шауб Луис бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pappelstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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