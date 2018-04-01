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Стадион:
Маттерсбург
1:4
Второй тайм: 50'
Рапид Вена
0'
0:1
17' Гол
Шауб Луис
19' Желтая карточка
Dejan Ljubicic
0:2
21' Гол
Мург Томас
0:3
28' Гол
Шваб Швефан
30' Желтая карточка
Зайдль Мануэль
0:4
37' Гол
Мург Томас
1:4
45' Гол
Markus Pink
50'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Маркус Пинк бьет в цель!
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Мург Томас бьет в цель!
Желтая карточка
30'
Зайдль Мануэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Шваб Швефан бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Мург Томас бьет в цель!
Желтая карточка
19'
Dejan Ljubicic получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Шауб Луис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pappelstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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