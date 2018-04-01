- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Хантер
0:3
Конец матча
24' Желтая карточкаDaniel Arzani
25' Желтая карточкаТопор-Стэнли Николай
39' Желтая карточкаВуйица Иван
0:1
42' ГолФорнароли Бруно
0:2
53' ГолВидошич Дарио
69' Желтая карточкаГеоргиевски Даниэль
0:3
77' ГолВидошич Дарио
|
24'
39'
42'
0:1
53'
0:2
77'
0:3
Состав команд
Ньюкасл Джетс
- Основной состав
- 1 Данкан Джек Вратарь
- 13 Вуйица Иван Защитник
- 17 Георгиевски Даниэль Защитник
- 27 Макгри Райли Полузащитник
- 7 Dimitri Petratos Полузащитник
- 8 Варгас Рональд Нападающий
- 9 О'Донован Рой Нападающий
- 16 Nicholas Cowburn
- 5 Ben Kantarovski
- 44 Топор-Стэнли Николай
- 6 Steven Ugarkovic
- Запасные игроки
- 20 Мосс Глен Вратарь
- 11 Родригес Патрисио II Полузащитник
- 22 Lachlan Jackson
- 18 Johnny Koutroumbis
- 24 Joseph Champness
- Главный тренер: Mark Jones
Мельбурн Сити
- Основной состав
- 1 Бузанис Деян Вратарь
- 10 Видошич Дарио Защитник
- 5 Шенквельд Барт Защитник
- 3 Scott Jamieson Защитник
- 22 Michael Jakobsen II Полузащитник
- 8 Божанич Оливер Полузащитник
- 13 Маук Стефан Полузащитник
- 23 Форнароли Бруно Нападающий
- 26 Брэттан Люк Нападающий
- 37 Nathaniel Atkinson
- 14 Daniel Arzani
- Запасные игроки
- 18 Галекович Эуджен Вратарь
- 2 Мускат Эммануэль Защитник
- 7 Nicholas Fitzgerald Полузащитник
- 27 Будзински Марчин Полузащитник
- 4 Harrison Delbridge
- Главный тренер: Michael Valkanis
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 23.03.2018 Аделаида Юнайтед 5:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 17.03.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.03.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней ЭЛ
- 24.02.2018 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 16.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.02.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.01.2018 Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 11.11.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
Мельбурн Сити (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 24.03.2018 Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.03.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 02.03.2018 Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2018 Перт Глори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 10.02.2018 Мельбурн Сити 0:4 Сидней ЭЛ
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 25.01.2018 Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 21.01.2018 Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.01.2018 Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.11.2017 Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 03.11.2017 Мельбурн Сити 0:1 Сидней ЭЛ
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Мельбурн Сити: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
- 25.01.2018 Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 18.03.2017 Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 27.01.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 10.11.2016 Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 07.02.2016 Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 13.12.2015 Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 30.10.2015 Мельбурн Сити 2:3 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 14.03.2015 Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 14.03.2015 Мельбурн Сити 4:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 30.12.2014 Ньюкасл Джетс 2:5 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 19.10.2014 Мельбурн Сити 1:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 08.03.2014 Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 17.01.2014 Мельбурн Сити 3:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 24.11.2013 Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 15.02.2013 Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 01.01.2013 Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 24.11.2012 Мельбурн Сити 3:3 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 12.02.2012 Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити Хёндай А-Лига
- 13.11.2011 Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|25
|18
|4
|3
|60 - 22
|58
|2.
|Ньюкасл Джетс
|25
|14
|5
|6
|49 - 33
|47
|3.
|Мельбурн Сити
|25
|12
|4
|9
|39 - 31
|40
|4.
|Мельбурн Виктори
|25
|11
|5
|9
|41 - 35
|38
|5.
|Аделаида Юнайтед
|25
|10
|6
|9
|33 - 33
|36
|6.
|Брисбен Роар
|25
|9
|5
|11
|30 - 35
|32
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|25
|7
|9
|9
|33 - 44
|30
|8.
|Перт Глори
|25
|9
|2
|14
|33 - 47
|29
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|25
|4
|8
|13
|26 - 40
|20
|10.
|Веллингтон Феникс
|25
|4
|6
|15
|28 - 52
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Мельбурн Сити делает замену. Микаэль Якобсен уходит с поля, а Harrison Delbridge выходит на его замену.
82'
Мельбурн Сити делает замену. Daniel Arzani уходит с поля, а Мускат Эммануэль выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Видошич Дарио бьет в цель!
74'
Ньюкасл Джетс делает замену. Варгас Рональд уходит с поля, а Joseph Champness выходит на его замену.
74'
Мельбурн Сити делает замену. Форнароли Бруно уходит с поля, а Николас Фицджеральд выходит на его замену.
69'
Георгиевски Даниэль получил желтую карточку от судьи
62'
Ньюкасл Джетс делает замену. Nicholas Cowburn уходит с поля, а Родригес Патрисио II выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Видошич Дарио бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Форнароли Бруно бьет в цель!
39'
Вуйица Иван получил желтую карточку от судьи
25'
Топор-Стэнли Николай получил желтую карточку от судьи
24'
Daniel Arzani получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hunter Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация