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Стадион:
Ньюкасл Джетс
0:3
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
24' Желтая карточка
Daniel Arzani
25' Желтая карточка
Топор-Стэнли Николай
39' Желтая карточка
Вуйица Иван
0:1
42' Гол
Форнароли Бруно
0:2
53' Гол
Видошич Дарио
69' Желтая карточка
Георгиевски Даниэль
0:3
77' Гол
Видошич Дарио
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Мельбурн Сити делает замену. Микаэль Якобсен уходит с поля, а Harrison Delbridge выходит на его замену.
82'
Мельбурн Сити делает замену. Daniel Arzani уходит с поля, а Мускат Эммануэль выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Видошич Дарио бьет в цель!
74'
Ньюкасл Джетс делает замену. Варгас Рональд уходит с поля, а Joseph Champness выходит на его замену.
74'
Мельбурн Сити делает замену. Форнароли Бруно уходит с поля, а Николас Фицджеральд выходит на его замену.

Желтая карточка
69'
Георгиевски Даниэль получил желтую карточку от судьи
62'
Ньюкасл Джетс делает замену. Nicholas Cowburn уходит с поля, а Родригес Патрисио II выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Видошич Дарио бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Форнароли Бруно бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Вуйица Иван получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Топор-Стэнли Николай получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Daniel Arzani получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hunter Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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