- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2:0
Конец матча
1' Желтая карточкаХогланд Тим
7' Желтая карточкаЧелоцци Стефано
1:0
24' ГолХинтерзеер Лукас
71' Желтая карточкаВалсвик Густав
74' Желтая карточкаСауэр Максимилиан
2:0
82' ГолХинтерзеер Лукас
|
1'
24'
1:0
71'
82'
2:0
Состав команд
18
Jan
Gyamerah
23
Теше
Роберт
22
Штёгер
Кевин
17
Круз
Робби
13
Сэм
Сидней
16
Фейзич
Ясмин
19
Райхель
Кен
10
Боланд
Мирко
27
Киевски
Нико
11
Хохшайдт
Ян
25
Булут
Онур
12
Кумбела
Доми
Бохум 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Manuel Riemann Вратарь
- 18 Jan Gyamerah Защитник
- 8 Лосилья Антони Защитник
- 2 Хогланд Тим Защитник
- 21 Челоцци Стефано Полузащитник
- 23 Теше Роберт Полузащитник
- 22 Штёгер Кевин Полузащитник
- 3 Данило Соарес Полузащитник
- 17 Круз Робби Полузащитник
- 13 Сэм Сидней Полузащитник
- 16 Хинтерзеер Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Felix Dornebusch Вратарь
- 19 Фабиан Патрик Защитник
- 7 Selim Guenduez Полузащитник
- 9 Вурц Иоганнес Полузащитник
- 20 Янельт Витали Полузащитник
- 10 Айсфельд Томас Полузащитник
- 11 Серра Янни Нападающий
- Главный тренер: Герт-Джан Вербеек
Айнтрахт Бр 4-3-3
- Основной состав
- 16 Фейзич Ясмин Вратарь
- 24 Сауэр Максимилиан Защитник
- 3 Тингагер Фредерик Защитник
- 5 Валсвик Густав Защитник
- 19 Райхель Кен Защитник
- 10 Боланд Мирко Полузащитник
- 27 Киевски Нико Полузащитник
- 11 Хохшайдт Ян Полузащитник
- 25 Булут Онур Нападающий
- 12 Кумбела Доми Нападающий
- 20 Абдуллахи Сулейман Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Энгельхард Марко Вратарь
- 21 Шёнфельд Патрик Полузащитник
- 6 Молль Квирин Полузащитник
- 13 Louis Samson Полузащитник
- 30 Цук Хендрик Полузащитник
- 18 Тейгль Георг Полузащитник
- 8 Хофманн Филипп Нападающий
- Главный тренер: Либеркнехт Торстен
Предыдущие игры
Бохум (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 22.03.2018 Байер Л 5:2 Бохум ТМК
- 17.03.2018 Зандхаузен 2:3 Бохум Б2
- 10.03.2018 Бохум 1:1 Хольштайн Киль Б2
- 05.03.2018 Ингольштадт 0:1 Бохум Б2
- 25.02.2018 Бохум 0:0 Нюрнберг Б2
- 16.02.2018 Хайденхайм 1:0 Бохум Б2
- 09.02.2018 Бохум 2:1 Дармштадт Б2
- 04.02.2018 Динамо Дрезден 2:0 Бохум Б2
- 29.01.2018 Бохум 0:1 Арминия Б2
- 23.01.2018 Бохум 0:2 Дуйсбург Б2
- 17.01.2018 Санкт-Паули 1:1 Бохум ТМК
- 18.12.2017 Санкт-Паули 2:1 Бохум Б2
- 09.12.2017 Ян 0:1 Бохум Б2
- 03.12.2017 Бохум 2:1 Унион Берлин Б2
- 26.11.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Бохум Б2
- 18.11.2017 Бохум 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 03.11.2017 Кайзерслаутерн 0:0 Бохум Б2
- 30.10.2017 Бохум 0:0 Фортуна Б2
- 24.10.2017 Падерборн 2:0 Бохум КГ
- 21.10.2017 Айнтрахт Бр 1:0 Бохум Б2
Айнтрахт Бр (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 18.03.2018 Айнтрахт Бр 3:2 Дуйсбург Б2
- 10.03.2018 Санкт-Паули 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 04.03.2018 Айнтрахт Бр 2:1 Ян Б2
- 24.02.2018 Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр Б2
- 18.02.2018 Айнтрахт Бр 1:0 Унион Берлин Б2
- 11.02.2018 Зандхаузен 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 04.02.2018 Айнтрахт Бр 1:2 Кайзерслаутерн Б2
- 28.01.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Айнтрахт Бр Б2
- 24.01.2018 Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Б2
- 15.12.2017 Айнтрахт Бр 0:1 Фортуна Б2
- 08.12.2017 Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Б2
- 04.12.2017 Ингольштадт 0:2 Айнтрахт Бр Б2
- 25.11.2017 Айнтрахт Бр 2:3 Нюрнберг Б2
- 17.11.2017 Арминия 2:2 Айнтрахт Бр Б2
- 04.11.2017 Айнтрахт Бр 2:2 Дармштадт Б2
- 29.10.2017 Динамо Дрезден 1:1 Айнтрахт Бр Б2
- 21.10.2017 Айнтрахт Бр 1:0 Бохум Б2
- 13.10.2017 Дуйсбург 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 01.10.2017 Айнтрахт Бр 0:2 Санкт-Паули Б2
- 23.09.2017 Ян 2:1 Айнтрахт Бр Б2
Последние игры между собой
Бохум: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
Айнтрахт Бр: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
- 21.10.2017 Айнтрахт Бр 1:0 Бохум Бундеслига 2
- 23.04.2017 Айнтрахт Бр 2:0 Бохум Бундеслига 2
- 18.11.2016 Бохум 1:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 08.05.2016 Бохум 2:3 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 27.11.2015 Айнтрахт Бр 1:0 Бохум Бундеслига 2
- 13.02.2015 Бохум 3:2 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 31.08.2014 Айнтрахт Бр 1:2 Бохум Бундеслига 2
- 16.03.2013 Бохум 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 06.10.2012 Айнтрахт Бр 3:0 Бохум Бундеслига 2
- 29.04.2012 Бохум 2:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 27.11.2011 Айнтрахт Бр 4:0 Бохум Бундеслига 2
Бохум
Айнтрахт Бр
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|27
|16
|5
|6
|46 - 34
|53
|2.
|Нюрнберг
|28
|13
|8
|7
|48 - 32
|47
|3.
|Хольштайн Киль
|28
|11
|12
|5
|54 - 37
|45
|4.
|Ян
|28
|12
|4
|12
|45 - 42
|40
|5.
|Ингольштадт
|28
|11
|7
|10
|40 - 31
|40
|6.
|Арминия
|28
|10
|9
|9
|44 - 42
|39
|7.
|Зандхаузен
|28
|10
|7
|11
|32 - 28
|37
|8.
|Бохум
|28
|10
|7
|11
|27 - 31
|37
|9.
|Дуйсбург
|28
|10
|7
|11
|41 - 50
|37
|10.
|Санкт-Паули
|28
|9
|10
|9
|29 - 40
|37
|11.
|Динамо Дрезден
|28
|10
|6
|12
|39 - 44
|36
|12.
|Гройтер Фюрт
|28
|10
|6
|12
|32 - 39
|36
|13.
|Унион Берлин
|28
|9
|9
|10
|47 - 41
|36
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|28
|9
|9
|10
|31 - 40
|36
|15.
|Айнтрахт Бр
|28
|8
|12
|8
|33 - 31
|36
|16.
|Хайденхайм
|28
|9
|7
|12
|41 - 49
|34
|17.
|Дармштадт
|27
|6
|10
|11
|37 - 42
|28
|18.
|Кайзерслаутерн
|28
|7
|7
|14
|33 - 46
|28
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бохум делает замену. Штёгер Кевин уходит с поля, а Янельт Витали выходит на его замену.
87'
Бохум делает замену. Сэм Сидней уходит с поля, а Вурц Иоганнес выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Хинтерзеер Лукас бьет в цель!
76'
Айнтрахт Бр делает замену. Булут Онур уходит с поля, а Тейгль Георг выходит на его замену.
76'
Айнтрахт Бр делает замену. Хохшайдт Ян уходит с поля, а Шёнфельд Патрик выходит на его замену.
76'
Бохум делает замену. Круз Робби уходит с поля, а Айсфельд Томас выходит на его замену.
74'
Сауэр Максимилиан получил желтую карточку от судьи
71'
Валсвик Густав получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Айнтрахт Бр делает замену. Киевски Нико уходит с поля, а Хофманн Филипп выходит на его замену.
24'
Г О О О О Л - Хинтерзеер Лукас бьет в цель!
7'
Челоцци Стефано получил желтую карточку от судьи
1'
Хогланд Тим получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация