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Бохум
2:0
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
1' Желтая карточка
Хогланд Тим
7' Желтая карточка
Челоцци Стефано
1:0
24' Гол
Хинтерзеер Лукас
71' Желтая карточка
Валсвик Густав
74' Желтая карточка
Сауэр Максимилиан
2:0
82' Гол
Хинтерзеер Лукас
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бохум делает замену. Штёгер Кевин уходит с поля, а Янельт Витали выходит на его замену.
87'
Бохум делает замену. Сэм Сидней уходит с поля, а Вурц Иоганнес выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Хинтерзеер Лукас бьет в цель!
76'
Айнтрахт Бр делает замену. Булут Онур уходит с поля, а Тейгль Георг выходит на его замену.
76'
Айнтрахт Бр делает замену. Хохшайдт Ян уходит с поля, а Шёнфельд Патрик выходит на его замену.

76'
Бохум делает замену. Круз Робби уходит с поля, а Айсфельд Томас выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Сауэр Максимилиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Валсвик Густав получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Айнтрахт Бр делает замену. Киевски Нико уходит с поля, а Хофманн Филипп выходит на его замену.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Хинтерзеер Лукас бьет в цель!
Желтая карточка
7'
Челоцци Стефано получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
1'
Хогланд Тим получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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