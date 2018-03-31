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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 30765
1:1
Конец матча
16' Желтая карточкаAlmeida Ewerton III
26' Желтая карточкаКоне Мусса II
39' Желтая карточкаСтефаньяк Марвин
41' Желтая карточкаЛяйбольд Тим
1:0
44' ГолRico Benatelli
1:1
53' ГолБеренс Ханно
54' Желтая карточкаКройцер Никлас
75' Желтая карточкаМёхвальд Кевин
90' Желтая карточкаВалентини Энрико
|
26'
39'
41'
44'
1:0
53'
1:1
54'
75'
90'
Состав команд
25
Швебе
Марвин
16
Хайзе
Филип
29
Хорват
Саша
Динамо Дрезден 4-3-3
- Основной состав
- 25 Швебе Марвин Вратарь
- 18 Jannik Mueller Защитник
- 28 Франке Марсель Защитник
- 7 Кройцер Никлас Защитник
- 16 Хайзе Филип Защитник
- 36 Niklas Hauptman Полузащитник
- 6 Marco Hartmann Полузащитник
- 8 Rico Benatelli Полузащитник
- 29 Хорват Саша Нападающий
- 27 Коне Мусса II Нападающий
- 11 Дульевич Харис Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шуберт Маркус Вратарь
- 19 Зегуйн Пауль Защитник
- 23 Баллас Флориан Защитник
- 10 Aias Aosman Полузащитник
- 5 Конрад Мануэль Полузащитник
- 37 Теструт Паскаль Нападающий
- 9 Lucas Roeser Нападающий
- Главный тренер: Uwe Neuhaus
Нюрнберг 4-3-3
- Основной состав
- 24 Fabian Bredlow Вратарь
- 22 Валентини Энрико Защитник
- 33 Марграйттер Георг Защитник
- 4 Almeida Ewerton III Защитник
- 23 Ляйбольд Тим Защитник
- 18 Беренс Ханно Полузащитник
- 29 Patrick Erras Полузащитник
- 14 Мёхвальд Кевин Полузащитник
- 7 Салли Эдгар Нападающий
- 21 Паласиос-Мартинес Федерико Нападающий
- 15 Стефаньяк Марвин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Киршбаум Торстен Вратарь
- 38 Eduard Loewen Защитник
- 2 Бречко Мишо Защитник
- 28 Lukas Muehl Защитник
- 6 Сепси Ласло Защитник
- 11 Зреляк Адам Нападающий
- 13 Вернер Тобиас Нападающий
- Главный тренер: Michael Koellner
Предыдущие игры
Динамо Дрезден (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 18.03.2018 Ингольштадт 4:2 Динамо Дрезден Б2
- 09.03.2018 Динамо Дрезден 3:2 Хайденхайм Б2
- 02.03.2018 Динамо Дрезден 0:2 Дармштадт Б2
- 23.02.2018 Арминия 2:3 Динамо Дрезден Б2
- 18.02.2018 Динамо Дрезден 1:0 Ян Б2
- 11.02.2018 Гройтер Фюрт 1:0 Динамо Дрезден Б2
- 04.02.2018 Динамо Дрезден 2:0 Бохум Б2
- 28.01.2018 Зандхаузен 1:0 Динамо Дрезден Б2
- 25.01.2018 Динамо Дрезден 1:3 Санкт-Паули Б2
- 13.01.2018 Гронинген 1:3 Динамо Дрезден ТМК
- 06.01.2018 Вольфсбург 2:1 Динамо Дрезден ТМК
- 17.12.2017 Дуйсбург 2:0 Динамо Дрезден Б2
- 09.12.2017 Унион Берлин 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 03.12.2017 Динамо Дрезден 4:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 27.11.2017 Фортуна 1:3 Динамо Дрезден Б2
- 20.11.2017 Динамо Дрезден 1:2 Кайзерслаутерн Б2
- 05.11.2017 Хольштайн Киль 3:0 Динамо Дрезден Б2
- 29.10.2017 Динамо Дрезден 1:1 Айнтрахт Бр Б2
- 25.10.2017 Фрайбург 3:1 Динамо Дрезден КГ
- 22.10.2017 Нюрнберг 2:1 Динамо Дрезден Б2
Нюрнберг (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 18.03.2018 Нюрнберг 1:1 Дармштадт Б2
- 09.03.2018 Арминия 1:0 Нюрнберг Б2
- 03.03.2018 Нюрнберг 0:2 Гройтер Фюрт Б2
- 25.02.2018 Бохум 0:0 Нюрнберг Б2
- 18.02.2018 Нюрнберг 3:1 Дуйсбург Б2
- 12.02.2018 Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг Б2
- 02.02.2018 Нюрнберг 4:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 26.01.2018 Унион Берлин 0:1 Нюрнберг Б2
- 23.01.2018 Нюрнберг 2:2 Ян Б2
- 13.01.2018 Хартс 0:5 Нюрнберг ТМК
- 09.01.2018 Нюрнберг 0:1 Гент ТМК
- 19.12.2017 Нюрнберг 0:2 Вольфсбург КГ
- 16.12.2017 Кайзерслаутерн 1:1 Нюрнберг Б2
- 11.12.2017 Фортуна 0:2 Нюрнберг Б2
- 02.12.2017 Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Б2
- 25.11.2017 Айнтрахт Бр 2:3 Нюрнберг Б2
- 18.11.2017 Нюрнберг 2:2 Хольштайн Киль Б2
- 06.11.2017 Нюрнберг 1:2 Ингольштадт Б2
- 29.10.2017 Хайденхайм 1:0 Нюрнберг Б2
- 25.10.2017 Оснабрюк 2:3 Нюрнберг КГ
Последние игры между собой
Динамо Дрезден: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Нюрнберг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 22.10.2017 Нюрнберг 2:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 29.01.2017 Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 06.08.2016 Динамо Дрезден 1:1 Нюрнберг Бундеслига 2
- 01.08.2009 Динамо Дрезден 0:3 Нюрнберг Кубок Германии
Динамо Дрезден
Нюрнберг
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|27
|16
|5
|6
|46 - 34
|53
|2.
|Нюрнберг
|28
|13
|8
|7
|48 - 32
|47
|3.
|Хольштайн Киль
|27
|11
|11
|5
|53 - 36
|44
|4.
|Ян
|27
|12
|4
|11
|44 - 39
|40
|5.
|Ингольштадт
|28
|11
|7
|10
|40 - 31
|40
|6.
|Арминия
|27
|10
|8
|9
|43 - 41
|38
|7.
|Дуйсбург
|28
|10
|7
|11
|41 - 50
|37
|8.
|Зандхаузен
|27
|10
|6
|11
|31 - 27
|36
|9.
|Унион Берлин
|27
|9
|9
|9
|46 - 39
|36
|10.
|Санкт-Паули
|27
|9
|9
|9
|28 - 39
|36
|11.
|Айнтрахт Бр
|27
|8
|12
|7
|33 - 29
|36
|12.
|Динамо Дрезден
|28
|10
|6
|12
|39 - 44
|36
|13.
|Бохум
|27
|9
|7
|11
|25 - 31
|34
|14.
|Хайденхайм
|28
|9
|7
|12
|41 - 49
|34
|15.
|Гройтер Фюрт
|27
|9
|6
|12
|30 - 38
|33
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|27
|8
|9
|10
|28 - 39
|33
|17.
|Дармштадт
|27
|6
|10
|11
|37 - 42
|28
|18.
|Кайзерслаутерн
|28
|7
|7
|14
|33 - 46
|28
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Валентини Энрико получил желтую карточку от судьи
87'
Динамо Дрезден делает замену. Дульевич Харис уходит с поля, а Lucas Roeser выходит на его замену.
79'
Нюрнберг делает замену. Паласиос-Мартинес Федерико уходит с поля, а Вернер Тобиас выходит на его замену.
76'
Динамо Дрезден делает замену. Коне Мусса II уходит с поля, а Теструт Паскаль выходит на его замену.
75'
Мёхвальд Кевин получил желтую карточку от судьи
70'
Динамо Дрезден делает замену. Хорват Саша уходит с поля, а Aias Aosman выходит на его замену.
70'
Нюрнберг делает замену. Салли Эдгар уходит с поля, а Зреляк Адам выходит на его замену.
60'
Нюрнберг делает замену. Стефаньяк Марвин уходит с поля, а Eduard Loewen выходит на его замену.
54'
Кройцер Никлас получил желтую карточку от судьи
53'
Г О О О О Л - Беренс Ханно бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Rico Benatelli бьет в цель!
41'
Ляйбольд Тим получил желтую карточку от судьи
39'
Стефаньяк Марвин получил желтую карточку от судьи
26'
Коне Мусса II получил желтую карточку от судьи
16'
Эвертон Алмейда получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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