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Динамо Дрезден
1:1
Конец матча
Нюрнберг
0'
16' Желтая карточка
Almeida Ewerton III
26' Желтая карточка
Коне Мусса II
39' Желтая карточка
Стефаньяк Марвин
41' Желтая карточка
Ляйбольд Тим
1:0
44' Гол
Rico Benatelli
1:1
53' Гол
Беренс Ханно
54' Желтая карточка
Кройцер Никлас
75' Желтая карточка
Мёхвальд Кевин
90' Желтая карточка
Валентини Энрико
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Валентини Энрико получил желтую карточку от судьи
87'
Динамо Дрезден делает замену. Дульевич Харис уходит с поля, а Lucas Roeser выходит на его замену.
79'
Нюрнберг делает замену. Паласиос-Мартинес Федерико уходит с поля, а Вернер Тобиас выходит на его замену.
76'
Динамо Дрезден делает замену. Коне Мусса II уходит с поля, а Теструт Паскаль выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Мёхвальд Кевин получил желтую карточку от судьи

70'
Динамо Дрезден делает замену. Хорват Саша уходит с поля, а Aias Aosman выходит на его замену.
70'
Нюрнберг делает замену. Салли Эдгар уходит с поля, а Зреляк Адам выходит на его замену.
60'
Нюрнберг делает замену. Стефаньяк Марвин уходит с поля, а Eduard Loewen выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Кройцер Никлас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Беренс Ханно бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Rico Benatelli бьет в цель!
Желтая карточка
41'
Ляйбольд Тим получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Стефаньяк Марвин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Коне Мусса II получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Эвертон Алмейда получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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