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Зрители: 17400
Дармштадт
1:0
Конец матча
Фортуна
0'
12' Желтая карточка
Холланд Фабиан
28' Желтая карточка
Шауэрте Юлиан
1:0
38' Гол
Кемпе Тобиас
43' Вторая желтая карточка
Холланд Фабиан
43' Желтая карточка
Сулу Айтач
48' Желтая карточка
Камавуака Уилсон
75' Желтая карточка
Штарк Янник
83' Желтая карточка
Циммер Жан
84' Желтая карточка
Джонс Джовин
90'+4
Второй тайм
90'
СК Дармштадт делает замену. Гросскройц Кевин уходит с поля, а Медоевич Слободан выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
СК Дармштадт делает замену. Чжи Дон-Вонь уходит с поля, а Собех Артур выходит на его замену.
86'
СК Дармштадт делает замену. Бойд Терренс уходит с поля, а Хён Иммануэль выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Джонс Джовин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
83'
Циммер Жан получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
75'
Штарк Янник получил желтую карточку от судьи
74'
Фортуна делает замену. Усами Такаси уходит с поля, а Куйович Эмир выходит на его замену.
57'
Фортуна делает замену. Florian Neuhaus уходит с поля, а Раман Бенито выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Камавуака Уилсон получил желтую карточку от судьи
46'
Фортуна делает замену. Шауэрте Юлиан уходит с поля, а Циммер Жан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Сулу Айтач получил желтую карточку от судьи
43'
Холланд Фабиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Кемпе Тобиас бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Шауэрте Юлиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Холланд Фабиан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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