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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 17400
12' Желтая карточкаХолланд Фабиан
28' Желтая карточкаШауэрте Юлиан
1:0
38' ГолКемпе Тобиас
43' Вторая желтая карточкаХолланд Фабиан
43' Желтая карточкаСулу Айтач
48' Желтая карточкаКамавуака Уилсон
75' Желтая карточкаШтарк Янник
83' Желтая карточкаЦиммер Жан
84' Желтая карточкаДжонс Джовин
|
12'
28'
38'
1:0
43'
43'
48'
75'
83'
84'
Состав команд
11
Кемпе
Тобиас
25
Штарк
Янник
15
Бойд
Терренс
15
Шмиц
Лукаш
33
Усами
Такаси
Дармштадт 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Фернандеш Даниэль Вратарь
- 19 Гросскройц Кевин Защитник
- 33 Брежери Ромен Защитник
- 4 Сулу Айтач Защитник
- 32 Холланд Фабиан Защитник
- 11 Кемпе Тобиас Полузащитник
- 36 Камавуака Уилсон Полузащитник
- 25 Штарк Янник Полузащитник
- 3 Джонс Джовин Полузащитник
- 9 Чжи Дон-Вонь Полузащитник
- 15 Бойд Терренс Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Штритцель Флориан Вратарь
- 21 Хён Иммануэль Защитник
- 17 Сиригу Сандро Защитник
- 6 Мелем Марвин Полузащитник
- 5 Медоевич Слободан Полузащитник
- 28 Атик Бариш Нападающий
- 20 Собех Артур Нападающий
- Главный тренер: Фрингс Торстен
Фортуна 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Вольф Рафаэль Вратарь
- 4 Шауэрте Юлиан Защитник
- 5 Айхан Кан Защитник
- 32 Robin Bormuth Защитник
- 15 Шмиц Лукаш Защитник
- 31 Зоботка Марсель Полузащитник
- 6 Florian Neuhaus Полузащитник
- 33 Усами Такаси Полузащитник
- 7 Финк Оливер Полузащитник
- 25 Харагути Генки Полузащитник
- 28 Хеннингс Роувен Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Стукман Торстен Вратарь
- 39 Циммер Жан Защитник
- 36 Anderson Lucoqui Полузащитник
- 19 Ловрен Давор Полузащитник
- 9 Раман Бенито Полузащитник
- 21 Куйович Эмир Нападающий
- 16 Нильсен Ховард Нападающий
- Главный тренер: Фридхельм Фанкел
Предыдущие игры
Дармштадт (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 18.03.2018 Нюрнберг 1:1 Дармштадт Б2
- 10.03.2018 Дармштадт 1:1 Ингольштадт Б2
- 02.03.2018 Динамо Дрезден 0:2 Дармштадт Б2
- 25.02.2018 Дармштадт 1:1 Хайденхайм Б2
- 21.02.2018 Дармштадт 1:2 Кайзерслаутерн Б2
- 17.02.2018 Арминия 2:0 Дармштадт Б2
- 09.02.2018 Бохум 2:1 Дармштадт Б2
- 04.02.2018 Дармштадт 1:2 Дуйсбург Б2
- 28.01.2018 Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Б2
- 17.01.2018 Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт ТМК
- 09.01.2018 Дармштадт 3:0 Васланд-Беверен ТМК
- 17.12.2017 Гройтер Фюрт 1:1 Дармштадт Б2
- 08.12.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Дармштадт Б2
- 03.12.2017 Дармштадт 0:1 Ян Б2
- 24.11.2017 Унион Берлин 3:3 Дармштадт Б2
- 17.11.2017 Дармштадт 1:2 Зандхаузен Б2
- 04.11.2017 Айнтрахт Бр 2:2 Дармштадт Б2
- 28.10.2017 Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль Б2
- 20.10.2017 Фортуна 1:0 Дармштадт Б2
- 16.10.2017 Дармштадт 3:4 Нюрнберг Б2
Фортуна (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 16.03.2018 Фортуна 4:2 Арминия Б2
- 11.03.2018 Дуйсбург 1:2 Фортуна Б2
- 04.03.2018 Фортуна 2:1 Санкт-Паули Б2
- 23.02.2018 Ян 4:3 Фортуна Б2
- 17.02.2018 Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 10.02.2018 Унион Берлин 3:1 Фортуна Б2
- 02.02.2018 Фортуна 1:0 Зандхаузен Б2
- 27.01.2018 Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна Б2
- 24.01.2018 Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 16.01.2018 Фортуна 2:0 Боруссия М ТМК
- 09.01.2018 Фортуна 1:3 Стандард ТМК
- 06.01.2018 Боруссия Д 2:0 Фортуна ТМК
- 15.12.2017 Айнтрахт Бр 0:1 Фортуна Б2
- 11.12.2017 Фортуна 0:2 Нюрнберг Б2
- 02.12.2017 Хольштайн Киль 2:2 Фортуна Б2
- 27.11.2017 Фортуна 1:3 Динамо Дрезден Б2
- 19.11.2017 Ингольштадт 1:0 Фортуна Б2
- 05.11.2017 Фортуна 2:2 Хайденхайм Б2
- 30.10.2017 Бохум 0:0 Фортуна Б2
- 24.10.2017 Фортуна 0:1 Боруссия М КГ
Последние игры между собой
Дармштадт
Фортуна
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
5 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|28
|16
|5
|7
|46 - 35
|53
|2.
|Нюрнберг
|28
|13
|8
|7
|48 - 32
|47
|3.
|Хольштайн Киль
|28
|11
|12
|5
|54 - 37
|45
|4.
|Ян
|28
|12
|4
|12
|45 - 42
|40
|5.
|Ингольштадт
|28
|11
|7
|10
|40 - 31
|40
|6.
|Арминия
|28
|10
|9
|9
|44 - 42
|39
|7.
|Зандхаузен
|28
|10
|7
|11
|32 - 28
|37
|8.
|Бохум
|28
|10
|7
|11
|27 - 31
|37
|9.
|Дуйсбург
|28
|10
|7
|11
|41 - 50
|37
|10.
|Санкт-Паули
|28
|9
|10
|9
|29 - 40
|37
|11.
|Динамо Дрезден
|28
|10
|6
|12
|39 - 44
|36
|12.
|Гройтер Фюрт
|28
|10
|6
|12
|32 - 39
|36
|13.
|Унион Берлин
|28
|9
|9
|10
|47 - 41
|36
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|28
|9
|9
|10
|31 - 40
|36
|15.
|Айнтрахт Бр
|28
|8
|12
|8
|33 - 31
|36
|16.
|Хайденхайм
|28
|9
|7
|12
|41 - 49
|34
|17.
|Дармштадт
|28
|7
|10
|11
|38 - 42
|31
|18.
|Кайзерслаутерн
|28
|7
|7
|14
|33 - 46
|28
Второй тайм
90'
СК Дармштадт делает замену. Гросскройц Кевин уходит с поля, а Медоевич Слободан выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
СК Дармштадт делает замену. Чжи Дон-Вонь уходит с поля, а Собех Артур выходит на его замену.
86'
СК Дармштадт делает замену. Бойд Терренс уходит с поля, а Хён Иммануэль выходит на его замену.
84'
Джонс Джовин получил желтую карточку от судьи
83'
Циммер Жан получил желтую карточку от судьи
75'
Штарк Янник получил желтую карточку от судьи
74'
Фортуна делает замену. Усами Такаси уходит с поля, а Куйович Эмир выходит на его замену.
57'
Фортуна делает замену. Florian Neuhaus уходит с поля, а Раман Бенито выходит на его замену.
48'
Камавуака Уилсон получил желтую карточку от судьи
46'
Фортуна делает замену. Шауэрте Юлиан уходит с поля, а Циммер Жан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Сулу Айтач получил желтую карточку от судьи
43'
Холланд Фабиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
38'
Г О О О О Л - Кемпе Тобиас бьет в цель!
28'
Шауэрте Юлиан получил желтую карточку от судьи
12'
Холланд Фабиан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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