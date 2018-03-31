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Стадион:
Малатьяспор
4:1
Конец матча
Генчлербирлиги
0'
0:1
9' Гол
Сессеньон Стефан
26' Желтая карточка
Бюйюк Адем
32' Желтая карточка
Халили Абдул
1:1
33' Гол
Aytac Kara II
2:1
70' Гол
Перейра Мишель
3:1
81' Гол
Gilberto IV
4:1
90' Гол
Gilberto IV
90'+3
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Gilberto бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Малатьяспор делает замену. Бюйюк Адем уходит с поля, а Bugra Cagiran выходит на его замену.
86'
Малатьяспор делает замену. Перейра Мишель уходит с поля, а Эмануэль Денинг выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Gilberto бьет в цель!
73'
Генчлербирлиги делает замену. Огюз Ахмет уходит с поля, а Милинкович Марко выходит на его замену.

Описание гола
70'
Г О О О О Л - Перейра Мишель бьет в цель!
69'
Генчлербирлиги делает замену. Шкулетич Петар уходит с поля, а Озкан Сердар выходит на его замену.
69'
Малатьяспор делает замену. Okechukwu Godson Azubuike уходит с поля, а Gilberto выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Генчлербирлиги делает замену. Карабулут Айдын уходит с поля, а Ману Элвис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Aytac Kara бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Халили Абдул получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Бюйюк Адем получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Сессеньон Стефан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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