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Стадион: Malatya Stadyumu
4:1
Конец матча
0:1
9' ГолСессеньон Стефан
26' Желтая карточкаБюйюк Адем
32' Желтая карточкаХалили Абдул
1:1
33' ГолAytac Kara II
2:1
70' ГолПерейра Мишель
3:1
81' ГолGilberto IV
4:1
90' ГолGilberto IV
|
9'
0:1
26'
32'
33'
1:1
70'
2:1
81'
3:1
90'
4:1
Состав команд
25
Озбир
Эртач
27
Шебаке
Иссам
37
Мина
Артуро
22
Сиссоко
Али
21
Бюйюк
Адем
12
Luccas
Claro
61
Явру
Зеки
55
Халили
Абдул
Малатьяспор 4-1-2-3
- Основной состав
- 25 Озбир Эртач Вратарь
- 27 Шебаке Иссам Защитник
- 37 Мина Артуро Защитник
- 16 Sadik Ciftpinar Защитник
- 22 Сиссоко Али Защитник
- 8 Murat Yildirim II Полузащитник
- 14 Okechukwu Godson Azubuike Полузащитник
- 35 Aytac Kara II Полузащитник
- 7 Перейра Мишель Нападающий
- 9 Бутаиб Халид Нападающий
- 21 Бюйюк Адем Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Фарноль Фабьен Вратарь
- 11 Тозлу Эрен Защитник
- 3 Дория Матеус Защитник
- 88 Emanuel Dening Полузащитник
- 90 Диалло Садио Полузащитник
- 77 Bugra Cagiran Полузащитник
- 10 Баразит Насер Полузащитник
- 97 Mustafa Eskihellac
- 47 Berk Yildiz
- 89 Gilberto IV
- Главный тренер: Erol Bulut
Генчлербирлиги 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Хопф Йоханнес Вратарь
- 2 Огюз Ахмет Защитник
- 12 Luccas Claro Защитник
- 27 Погба Флорентин Защитник
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 61 Явру Зеки Полузащитник
- 8 Шчекич Александар Полузащитник
- 84 Сессеньон Стефан Полузащитник
- 55 Халили Абдул Полузащитник
- 58 Карабулут Айдын Полузащитник
- 32 Шкулетич Петар Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Taha Demirtas Вратарь
- 25 Улудаг Алпер Защитник
- 21 Озкан Сердар Полузащитник
- 22 Гуйдилейе Диалло Полузащитник
- 20 Исса Камал Полузащитник
- 11 Милинкович Марко Полузащитник
- 10 Ману Элвис Полузащитник
- 88 Йилмаз Дениз Нападающий
- 91 Таш Мехмет Нападающий
- 4 Yildirim Cetin
- Главный тренер: Умит Озат
Предыдущие игры
Малатьяспор (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 18.03.2018 Трабзонспор 4:1 Малатьяспор С
- 11.03.2018 Малатьяспор 0:2 Фенербахче С
- 04.03.2018 Коньяспор 0:1 Малатьяспор С
- 25.02.2018 Малатьяспор 3:1 Карабюкспор С
- 18.02.2018 Бурсаспор 0:0 Малатьяспор С
- 09.02.2018 Малатьяспор 1:1 Касымпаша С
- 03.02.2018 Антальяспор 3:1 Малатьяспор С
- 28.01.2018 Малатьяспор 1:0 Сивасспор С
- 20.01.2018 Османлыспор 0:0 Малатьяспор С
- 10.01.2018 Истанбул Башакшехир 4:1 Малатьяспор ТМК
- 24.12.2017 Кайсериспор 0:1 Малатьяспор С
- 17.12.2017 Малатьяспор 2:1 Галатасарай С
- 13.12.2017 Малатьяспор 1:1 Османлыспор К
- 09.12.2017 Малатьяспор 2:3 Гёзтепе С
- 02.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Малатьяспор С
- 28.11.2017 Османлыспор 3:1 Малатьяспор К
- 25.11.2017 Малатьяспор 0:0 Бешикташ С
- 19.11.2017 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор С
- 05.11.2017 Малатьяспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 28.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Малатьяспор С
Генчлербирлиги (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 17.03.2018 Генчлербирлиги 1:1 Акхисар Беледиеспор С
- 10.03.2018 Бешикташ 1:0 Генчлербирлиги С
- 04.03.2018 Генчлербирлиги 0:1 Аланьяспор С
- 26.02.2018 Истанбул Башакшехир 1:1 Генчлербирлиги С
- 19.02.2018 Генчлербирлиги 3:0 Гёзтепе С
- 10.02.2018 Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор С
- 06.02.2018 Генчлербирлиги 0:1 Бешикташ К
- 03.02.2018 Фенербахче 2:2 Генчлербирлиги С
- 30.01.2018 Бешикташ 3:1 Генчлербирлиги К
- 26.01.2018 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор С
- 20.01.2018 Карабюкспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 16.01.2018 Бурсаспор 2:1 Генчлербирлиги К
- 10.01.2018 Сивасспор 1:4 Генчлербирлиги ТМК
- 08.01.2018 Генчлербирлиги 4:1 Камза ТМК
- 06.01.2018 Эскишехирспор 2:1 Генчлербирлиги ТМК
- 26.12.2017 Генчлербирлиги 1:0 Бурсаспор К
- 23.12.2017 Бурсаспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 16.12.2017 Генчлербирлиги 0:0 Касымпаша С
- 13.12.2017 Генчлербирлиги 2:1 Карс К
- 09.12.2017 Антальяспор 1:1 Генчлербирлиги С
Последние игры между собой
Малатьяспор
Генчлербирлиги
-
2 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|26
|17
|3
|6
|61 - 28
|54
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|46 - 26
|53
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|47 - 23
|50
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|49 - 30
|48
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|45 - 37
|42
|6.
|Кайсериспор
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|36 - 32
|41
|7.
|Сивасспор
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|37 - 38
|41
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|39 - 39
|40
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|33 - 36
|37
|10.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|36 - 40
|34
|11.
|Бурсаспор
|0:1 Заявка
|27
|9
|6
|12
|34 - 36
|33
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|41 - 46
|31
|13.
|Антальяспор
|1:0 Заявка
|27
|8
|7
|12
|32 - 47
|31
|14.
|Аланьяспор
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|41 - 47
|28
|15.
|Османлыспор
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|38 - 45
|27
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|32 - 43
|27
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|26 - 36
|24
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|27
|3
|3
|21
|18 - 62
|12
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Gilberto бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Малатьяспор делает замену. Бюйюк Адем уходит с поля, а Bugra Cagiran выходит на его замену.
86'
Малатьяспор делает замену. Перейра Мишель уходит с поля, а Эмануэль Денинг выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Gilberto бьет в цель!
73'
Генчлербирлиги делает замену. Огюз Ахмет уходит с поля, а Милинкович Марко выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Перейра Мишель бьет в цель!
69'
Генчлербирлиги делает замену. Шкулетич Петар уходит с поля, а Озкан Сердар выходит на его замену.
69'
Малатьяспор делает замену. Okechukwu Godson Azubuike уходит с поля, а Gilberto выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Генчлербирлиги делает замену. Карабулут Айдын уходит с поля, а Ману Элвис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Г О О О О Л - Aytac Kara бьет в цель!
32'
Халили Абдул получил желтую карточку от судьи
26'
Бюйюк Адем получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Сессеньон Стефан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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