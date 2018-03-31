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Стадион:
Бешикташ
1:0
Второй тайм: 87'
Аланьяспор
0'
1:0
29' Гол
Талиска Андерсон
34' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
53' Желтая карточка
Хатчинсон Атиба
70' Желтая карточка
Озьякуп Огузхан
73' Желтая карточка
Велинтон Соуза
87'
Второй тайм
Фол, нарушение
87'
Акбаба Эмре нарушает правила. Уйсал Неджип пострадал
86'
Удар от ворот произведет Бешикташ
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Талиска Андерсон получил травму и заменен. Вагнер Лав выходит на поле.
Травма, повреждение
85'
Талиска Андерсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Сакей Айзаак не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Н'Сакала Фабрис
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Н'Сакала Фабрис из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Пепе Кеплер
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Генюл Гёкхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Н'Сакала Фабрис
81'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Маниатис Яннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
80'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Талиска Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Арслан Толгай-Али уходит с поля и его заменяет Уйсал Неджип
79'
Талиска Андерсон пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Велинтон Соуза из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
Фол, нарушение
76'
Ленс Джермейн нарушил правила.
75'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
75'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
74'
Генюл Гёкхан возвращается на поле, всё в порядке.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Генюл Гёкхан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
73'
Генюл Гёкхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
73'
Велинтон Соуза получает желтую карточку за неспортивное поведение
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
71'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Караджа Эфеджан уходит с поля и его заменяет Douglas
Желтая карточка
70'
Озьякуп Огузхан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Безумный фол. Озьякуп Огузхан грубо играет против соперника. Пострадал Гассама Ламин
70'
Акбаба Эмре нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
69'
Бабель Райан из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
67'
Эркин Джанер из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Сакей Айзаак пострадал.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Эркин Джанер из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Караджа Эфеджан
Фол, нарушение
65'
Бабель Райан коснулся мяча рукой.
65'
Удар от ворот произведет Бешикташ
65'
Фернандес Джуниор не смог попасть в створ ударом издали
65'
Отличные скиллы показывает Фернандес Джуниор, обводя своих соперников
64'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
64'
Гассама Ламин из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
63'
Тактическая замена. Негредо Альваро уходит с поля и его заменяет Ленс Джермейн
62'
Сакей Айзаак из команды Аланьяспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
61'
Негредо Альваро из команды Бешикташ в офсайде
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Маниатис Яннис из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
59'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Негредо Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор подал угловой справа.
57'
Велинтон Соуза нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
57'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Йилмаз Хайдар взял и забрал мяч на выходе
Угловой
56'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ подал угловой справа.
56'
Велинтон Соуза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
54'
Гассама Ламин из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
54'
Удар от ворот произведет Бешикташ
53'
Сакей Айзаак не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
53'
Хатчинсон Атиба получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Безумный фол. Хатчинсон Атиба грубо играет против соперника. Пострадал Акбаба Эмре
Фол, нарушение
52'
Судья свистит. Генюл Гёкхан атаковал сзади соперника. Это Н'Сакала Фабрис заработал своей команде штрафной
51'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
51'
Вильяфаньес Лукас наказан за толчок Тошич Душко
Фол, нарушение
50'
Маниатис Яннис из команды Аланьяспор играет слишком грубо. Талиска Андерсон оказался на газоне.
Фол, нарушение
49'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор опасно и грубо сыграл. Бабель Райан пострадал.
Фол, нарушение
48'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор опасно и грубо сыграл. Озьякуп Огузхан пострадал.
48'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Ялчынер Таха уходит с поля и его заменяет Маниатис Яннис
46'
Тактическая замена. Этаме Мбилла уходит с поля и его заменяет Вильяфаньес Лукас
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
48'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает неудачный навес.
47'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
47'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
46'
Эркин Джанер из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Ялчынер Таха из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Генюл Гёкхан
Офсайд
44'
Бабель Райан из команды Бешикташ в офсайде
Фол, нарушение
44'
Тошич Душко нарушил правила.
43'
Цавелас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Эркин Джанер из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
43'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
42'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
Фол, нарушение
41'
Хатчинсон Атиба нарушил правила.
41'
Удар от ворот произведет Бешикташ
40'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
Фол, нарушение
39'
Ялчынер Таха нарушает правила. Талиска Андерсон пострадал
37'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Негредо Альваро из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Гассама Ламин
36'
Опасность! Бабель Райан из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Травма, повреждение
36'
Гассама Ламин возвращается на поле, всё в порядке.
35'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Гассама Ламин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
35'
Гассама Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
34'
Арслан Толгай-Али получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Арслан Толгай-Али грубо играет против соперника. Пострадал Гассама Ламин
33'
Удар от ворот произведет Бешикташ
33'
Шанс! Этаме Мбилла из команды Аланьяспор пробил головой, но мимо
33'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор забрасывает мяч в штрафную.
32'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
31'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Озьякуп Огузхан сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Талиска Андерсон из команды Бешикташ переиграл вратаря дальним ударом!
29'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Велинтон Соуза
27'
Цавелас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
26'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Н'Сакала Фабрис из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Аланьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
25'
Шанс! Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
Угловой
25'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой справа.
25'
Велинтон Соуза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
25'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой слева.
Травма, повреждение
25'
Фернандес Джуниор возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Хороший удар издали нанес Бабель Райан, но отличный сейв сделал Йилмаз Хайдар. Угловой.
24'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
Травма, повреждение
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Фернандес Джуниор получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Негредо Альваро нанес удар чуть мимо. Близко!
23'
Этаме Мбилла выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
23'
Сакей Айзаак предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
23'
Йилмаз Хайдар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
22'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
После дальнего удара, который нанес Велинтон Соуза мяч отбит вратарем
Офсайд
20'
Бабель Райан из команды Бешикташ в офсайде
19'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
19'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
17'
Йилмаз Хайдар взял и забрал мяч на выходе
17'
Эркин Джанер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Акбаба Эмре из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
16'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Генюл Гёкхан
Фол, нарушение
13'
Негредо Альваро нарушил правила.
Травма, повреждение
12'
Этаме Мбилла возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Этаме Мбилла получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
11'
Этаме Мбилла на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
Угловой
10'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор подал угловой справа.
10'
Этаме Мбилла нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
9'
Бабель Райан из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Йилмаз Хайдар взял и забрал мяч на выходе
8'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Ялчынер Таха из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Пепе Кеплер
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Цавелас Георгиос
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Бабель Райан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Велинтон Соуза
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Бабель Райан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Акбаба Эмре
2'
Удар от ворот произведет Аланьяспор
1'
ШАНС! Генюл Гёкхан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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