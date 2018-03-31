Стадион: Водафон
1:0
Второй тайм: 87'
1:0
29' ГолТалиска Андерсон
34' Желтая карточкаАрслан Толгай-Али
53' Желтая карточкаХатчинсон Атиба
70' Желтая карточкаОзьякуп Огузхан
73' Желтая карточкаВелинтон Соуза
Второй тайм
87'
Акбаба Эмре нарушает правила. Уйсал Неджип пострадал
86'
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Талиска Андерсон получил травму и заменен. Вагнер Лав выходит на поле.
85'
Талиска Андерсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Сакей Айзаак не смог попасть в створ ударом издали
84'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Н'Сакала Фабрис
83'
Судья сигнализирует, что Н'Сакала Фабрис из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Пепе Кеплер
82'
Судья сигнализирует, что Генюл Гёкхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Н'Сакала Фабрис
81'
81'
Маниатис Яннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
80'
80'
Талиска Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
80'
Тактическая замена. Арслан Толгай-Али уходит с поля и его заменяет Уйсал Неджип
79'
Талиска Андерсон пробил со штрафного прямо в стенку
78'
Судья сигнализирует, что Велинтон Соуза из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
76'
Ленс Джермейн нарушил правила.
75'
75'
74'
Генюл Гёкхан возвращается на поле, всё в порядке.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Генюл Гёкхан получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Генюл Гёкхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Велинтон Соуза получает желтую карточку за неспортивное поведение
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Судья сигнализирует, что Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
71'
70'
Тактическая замена. Караджа Эфеджан уходит с поля и его заменяет Douglas
70'
Озьякуп Огузхан получил желтую карточку от судьи
70'
Безумный фол. Озьякуп Огузхан грубо играет против соперника. Пострадал Гассама Ламин
70'
Акбаба Эмре нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
69'
69'
Бабель Райан из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
67'
Эркин Джанер из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Сакей Айзаак пострадал.
66'
Судья сигнализирует, что Эркин Джанер из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Караджа Эфеджан
65'
Бабель Райан коснулся мяча рукой.
65'
65'
Фернандес Джуниор не смог попасть в створ ударом издали
65'
Отличные скиллы показывает Фернандес Джуниор, обводя своих соперников
64'
64'
Гассама Ламин из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
63'
Тактическая замена. Негредо Альваро уходит с поля и его заменяет Ленс Джермейн
62'
Сакей Айзаак из команды Аланьяспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Негредо Альваро из команды Бешикташ в офсайде
59'
Судья сигнализирует, что Маниатис Яннис из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
59'
58'
58'
58'
Негредо Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор подал угловой справа.
57'
Велинтон Соуза нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
57'
57'
56'
56'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ подал угловой справа.
56'
Велинтон Соуза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
54'
Гассама Ламин из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
54'
53'
Сакей Айзаак не смог попасть в створ ударом издали
53'
Хатчинсон Атиба получил желтую карточку от судьи
53'
Безумный фол. Хатчинсон Атиба грубо играет против соперника. Пострадал Акбаба Эмре
52'
Судья свистит. Генюл Гёкхан атаковал сзади соперника. Это Н'Сакала Фабрис заработал своей команде штрафной
51'
51'
Вильяфаньес Лукас наказан за толчок Тошич Душко
50'
Маниатис Яннис из команды Аланьяспор играет слишком грубо. Талиска Андерсон оказался на газоне.
49'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор опасно и грубо сыграл. Бабель Райан пострадал.
48'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор опасно и грубо сыграл. Озьякуп Огузхан пострадал.
48'
Вильяфаньес Лукас из команды Аланьяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
46'
Тактическая замена. Ялчынер Таха уходит с поля и его заменяет Маниатис Яннис
46'
Тактическая замена. Этаме Мбилла уходит с поля и его заменяет Вильяфаньес Лукас
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
48'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает неудачный навес.
47'
47'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
46'
Эркин Джанер из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
45'
Судья сигнализирует, что Ялчынер Таха из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Генюл Гёкхан
44'
Бабель Райан из команды Бешикташ в офсайде
44'
Тошич Душко нарушил правила.
43'
Цавелас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Эркин Джанер из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
43'
42'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
41'
Хатчинсон Атиба нарушил правила.
41'
40'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
39'
Ялчынер Таха нарушает правила. Талиска Андерсон пострадал
37'
36'
Судья сигнализирует, что Негредо Альваро из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Гассама Ламин
36'
Опасность! Бабель Райан из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
36'
Гассама Ламин возвращается на поле, всё в порядке.
35'
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Гассама Ламин получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Гассама Ламин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Арслан Толгай-Али получил желтую карточку от судьи
34'
Безумный фол. Арслан Толгай-Али грубо играет против соперника. Пострадал Гассама Ламин
33'
33'
Шанс! Этаме Мбилла из команды Аланьяспор пробил головой, но мимо
33'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор забрасывает мяч в штрафную.
32'
31'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Озьякуп Огузхан сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Талиска Андерсон из команды Бешикташ переиграл вратаря дальним ударом!
29'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Судья сигнализирует, что Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Велинтон Соуза
27'
Цавелас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
26'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Н'Сакала Фабрис из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
26'
26'
25'
Шанс! Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
25'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой справа.
25'
Велинтон Соуза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой слева.
25'
Фернандес Джуниор возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Хороший удар издали нанес Бабель Райан, но отличный сейв сделал Йилмаз Хайдар. Угловой.
24'
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Фернандес Джуниор получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Негредо Альваро нанес удар чуть мимо. Близко!
23'
Этаме Мбилла выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
23'
Сакей Айзаак предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
23'
Йилмаз Хайдар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
22'
21'
После дальнего удара, который нанес Велинтон Соуза мяч отбит вратарем
20'
Бабель Райан из команды Бешикташ в офсайде
19'
19'
Караджа Эфеджан из команды Аланьяспор отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Эркин Джанер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Акбаба Эмре из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
16'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Судья сигнализирует, что Фернандес Джуниор из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Генюл Гёкхан
13'
Негредо Альваро нарушил правила.
12'
Этаме Мбилла возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Ох, нехорошо это выглядит. Этаме Мбилла получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Этаме Мбилла на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
10'
Акбаба Эмре из команды Аланьяспор подал угловой справа.
10'
Этаме Мбилла нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
9'
Бабель Райан из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
9'
8'
8'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
7'
Судья сигнализирует, что Ялчынер Таха из команды Аланьяспор поставил подножку. Пострадал Пепе Кеплер
7'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Цавелас Георгиос
6'
Судья сигнализирует, что Бабель Райан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Велинтон Соуза
3'
Судья сигнализирует, что Бабель Райан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Акбаба Эмре
2'
1'
ШАНС! Генюл Гёкхан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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